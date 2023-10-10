Волна изнасилований женщин боевиками ХАМАС в Израиле похожа на действия российских насильников в Украине

Боевики ХАМАС 7 октября выпустили по Израилю несколько тысяч ракет и прорвались на его территорию. Те, кто находились на месте нападения, рассказали израильскому изданию The Tablet о том, что «женщин насиловали прямо рядом с телами их друзей».

На самом деле это не особая жестокость именно боевиков ХАМАС — подобное происходит практически при любых вооруженных конфликтах. Множество подобных свидетельств о сексуальных преступлениях российских захватчиков есть в Украине.

Издание «Зеркало» рассказывает, почему женщины становятся мишенью на войне и когда изнасилование стали считать военным преступлением (не так давно, как может показаться).

В 1999 году UNICEF выпустила доклад, где затрагивались вопросы сексуализированного насилия в отношении женщин в разных ситуациях. Рассматривали в том числе и военные конфликты: в такие периоды, считают в организации, не только женщины, но и дети становятся более легкой мишенью для насилия, хотя мужчины, безусловно, тоже могут быть его жертвами.

Конечно, в этом виноват в целом рост уровня насилия, разрушение основ правопорядка в обществе и «общая обстановка безнаказанности» во время вооруженных конфликтов, как сформулировал Международный Красный Крест. Также докладчики UNICEF объясняют учащение насилия над женщинами тем, что во время войны искажается понятие мужественности: оно плотнее ассоциируется с агрессией, доходящей вплоть до женоненавистничества.

При таком подходе женское тело становится «добычей» для завоевания и обладания — так же, как это происходит с территорией противника. В случае насилия над женщиной мужчина одновременно и «унижает» соперника, и «вознаграждает» себя.

Однако это далеко не единственный фактор, влияющий на рост насилия во время войн. Издание «Холод», ссылаясь на международные организации и правозащитников, приводит и другие объяснения, почему так происходит:

Чтобы укреплять связи в военных подразделениях. Известно, что иногда новобранцев заставляют совершать изнасилования, представляя это неким «обрядом посвящения». Отдельная практика — групповые изнасилования: в этом случае солдат чувствует меньше личной ответственности за правонарушение, а пострадавшей будет сложнее опознать преступников.

Чтобы запугивать мирное население и принуждать их переселиться с определенной территории.

Чтобы получить необходимую информацию. Например, если во время разоружения населения нужно узнать, где находятся спрятанные боеприпасы.

Чтобы «размыть» этническую группу. История знает случаи, когда инфицирование ВИЧ или принудительная беременность в результате изнасилования были преднамеренной стратегией армии, чтобы уничтожить или сократить этнос противника. Например, подобное происходило во время войны в Боснии и Герцеговине в 1990-х, когда пострадали до 60 тысяч женщин.

Именно после войны в Боснии и Герцеговине международное сообщество наконец осудило изнасилование как метод ведения войны. В результате только в 1998 году впервые появился документ, где изнасилование и сексуальное рабство названы военным преступлением, — это Римский статут Международного уголовного суда.

Лишь в 2008 году ООН признала, что любые формы сексуализированного насилия могут представлять собой военное преступление, преступление против человечности или одно из составляющих деяний применительно к геноциду.

«Наши люди не будут говорить об этом»

Как война усиливает уязвимость женщин, мы прямо сейчас видим не только на примере конфликта в Израиле, но и в Украине.

К началу 2023 года как минимум 155 украинок, пострадавших от сексуализированного насилия со стороны российских оккупантов, были готовы обратиться в суд для свидетельствования о произошедшем. Всего пострадавших было в разы больше, говорила Ирина Диденко, которая возглавляет Управление для расследования военных преступлений, связанных с сексуализированным насилием. Оно было создано в сентябре 2022-го из-за того, что поступало слишком много подобных обращений.

Важно отметить, что сексуализированное насилие — это не обязательно половой акт. По мнению вице-президента общественной организации «Ла Страда — Украина» Екатерины Бороздиной, даже если солдаты принудили женщину (или мужчину) просто раздеться в присутствии солдат, то эти действия все равно им являются.

При этом Международный Красный Крест отмечает: любые случаи сексуализированного насилия редко доказуемы, потому что их может быть невозможно выявить, а если это сделать все же удалось, собирать доказательства тоже будет тяжело.

Что касается конкретно военных преступлений, то здесь есть особый нюанс: международные трибуналы, как правило, судят начальников высокого ранга. Это значит, что если они не отдавали прямой приказ насиловать женщин, а просто молча это не запрещали, то и ответственность за это нести, получается, некому.

Издание «Холод» обращает внимание на то, что в некоторых культурах — например, в Чечне — есть строгое табу на разглашение случаев сексуального насилия. Это тоже делает расследование невозможным.

— Много женщин было изнасиловано, но наши люди не будут говорить об этом — этим женщинам надо еще выйти замуж, — рассказывала очевидица событий второй чеченской войны правозащитникам Human Rights Watch.

Тем временем травма, нанесенная изнасилованием во время военного конфликта, не проходит с подписанием мирного договора и может длиться десятилетиями. В результате женщины страдают от психических расстройств, гинекологических проблем (в том числе из-за вынужденных абортов), а также от осуждения со стороны своих соседей или даже родственников. А иногда травму получают и последние — из-за глубокого чувства вины за то, что не смогли защитить свою мать, жену, сестру, дочь или другую близкую им женщину.

Источник: zerkalo.io