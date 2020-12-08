Хто блокує тендери «великого будівництва» президента Зеленського

Програму президента «Велике будівництво» анонсували восени 2019 року, розпочали роботи в березні 2020-го. Зеленський пообіцяв за п’ять років президентства оновити 25 000 км українських автошляхів. План будівництва та реконструкції – амбітний: 6 500 км доріг, 142 шкіл, 117 дитсадків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 медичних амбулаторій, 122 спорткомплекси.

Що відбувається у найдорожчій частині будівництва – дорогах, та хто блокує тендери пов’язані з будівництвом, виясняли у виданні «Багнет«.

Як пише видання — є така персона як Агія Загребельська, сучасна «Сонька золота ручка», котра п’ятий рік поспіль буквально висмоктує сотні мільйонів бюджетних коштів виділених на ремонт та будівництво автодоріг державного значення. Чорний бізнес Загребельська налагодила будучи державним уповноваженим Антимонопольного комітету, — зазначають у виданні. Саме тоді під своє крило антикорупціонерки, вона взяла мало відому на той час будівельну фірму «Полтавабудцентр» фактичним куратором якої є Аріак Амірханян. Загребельська швидко знайшла спільну мову з Амірхіняном і вжеза 2017 рік працюючи в парі, вони виграли понад два десятка тендерів на суму майже 59 мільйонів гривень.

Аріак Амірханян Агія Загребельська

Перевірки експертів ДП «ДОРЯКІСТЬ» щодо якості виконаних робіт ПП «Полтавабудцентр» неодноразово вказували на значні порушення. Проти компанії навіть порушувалися кримінальні провадження. В яких слідчі неодноразово вказували, що замість асфальту підрядники привозили буквально непотріб.

Через неспроможність якісно виконувати свою роботу, ділки вдаються до нового плану заробітку. Завалюючи скаргами АМКУ та блокуючи виграш інших учасників тендеру — вимагають «відкат» за урегулювання питання.

Список рішень АМКУ за участю державної уповноваженої Агії Загребельської, які стосувалися лише двох фірм Амірханяна: ПП «Полтавабудцентр» та «Миколаївбудцентр» 2018-2019 років. Понад 500 скарг, 80% яких були прийняті.

САД Одеської Області решение от 14.06.2019 № 7826 UA-2019-02-27-000674-c Жалоба удовлетворена САД Одеської Області решение от 14.06.2019 № 7853 UA-2019-02-27-001742-a Жалоба удовлетворена Департамент строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА Решение от 14.06.2019 № 7852 UA-2019-04-04-000734-b Жалоба удовлетворена САД Днепропетровской области Решение от 14.06.2019 № 7854 UA-2019-04-04-003302-a Жалоба удовлетворена САД Черновицкой области Решение от 11.06.2019 № 7582 UA-2019-03-22-001765-c Жалоба удовлетворена САД Кировоградской области решение от 11.06.2019 № 7572 UA-2019-04-24-002741-b Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области Решение от 10.06.2019 № 7482 UA-2019-02-21-001160-a Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области решение от 05.06.2019 № 7245 UA-2019-02-21-000741-a Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области решение от 04.06.2019 № 7180 UA-2019-04-19-000957-a Жалоба удовлетворена Управление ЖКХ Полтавского горсовета Решение от 23.05.2019 № 6538 UA-2019-03-13-003399-a Жалоба удовлетворена Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА решение от 10.05.2019 № 5734 UA-2019-02-28-002357-a Жалоба удовлетворена Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА решение от 07.05.2019 № 5598 UA-2019-02-28-001452-b Жалоба удовлетворена САД Херсонской области Решение от 23.04.2019 № 4982 UA-2019-02-04-002376-b Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 23.04.2019 № 4947 UA-2019-02-13-001132-b Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области Решение от 11.04.2019 № 4399 UA-2019-02-21-001160-a Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области Решение от 11.04.2019 № 4400 UA-2019-02-21-000741-a Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Каменского горсовета Решение от 11.04.2019 UA-2019-02-22-001813-a Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 05.03.2019 № 2421 UA-2019-01-17-000190-a Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 05.03.2019 № 2420 UA-2019-01-16-001346-c Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 05.03.2019 UA-2019-01-18-000010-b Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 05.03.2019 № 2399 UA-2019-01-16-002132-c Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 30.11.2018 № 12262 UA-2018-09-02-000008-c Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 30.11.2018 № 12261 UA-2018-08-28-000621-c Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 07.11.2018 № 11405 UA-2018-07-18-000303-a Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 07.11.2018 № 11404 UA-2018-07-20-001086-c Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 07.11.2018 № 11406 UA-2018-07-18-000310-a Жалоба удовлетворена Хустская РГА Закарпатской области Решение от 30.10.2018 № 11089 UA-2018-08-02-000067-b Жалоба удовлетворена САД Одесской области решение от 05.10.2018 №10236 UA-2018-09-07-000059-c Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области Решение от 01.10.2018 № 10060 UA-2018-07-31-000583-a Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9686 UA-2018-08-20-001514-c Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9688 UA-2018-08-20-001327-c Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9689 UA-2018-08-20-001354-c Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9687 UA-2018-08-20-001482-c Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 10.09.2018 № 9279 UA-2018-08-03-002411-b Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 10.09.2018 № 9278 UA-2018-08-09-001559-b Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 10.09.2018 № 9277 UA-2018-08-08-001253-a Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области решение от 12.07.2018 № 6926 UA-2018-04-23-001103-b Жалоба удовлетворена Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА Решение от 10.09.2018 № 9286 UA-2018-06-25-001322-b Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 10.09.2018 № 9270 UA-2018-08-07-000715-a Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 10.09.2018 № 9272 UA-2018-08-07-000951-a Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 10.09.2018 № 9273 UA-2018-08-03-002312-b Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области решение от 12.07.2018 № 6926 UA-2018-04-23-001103-b Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области решение от 10.07.2018 №6847 UA-2018-03-22-001609-a Жалоба удовлетворена САД Николаевской области решение от 27.08.2019 № 11821 UA-2019-05-21-001774-c Жалоба удовлетворена САД Черкасской области решение от 05.08.2019 № 10665 UA-2019-05-14-001242-c Жалоба удовлетворена САД Полтавской области Решение от 18.02.2019 № 1698 UA-2018-12-14-000789-c Жалоба удовлетворена САД Полтавской области Решение от 18.02.2019 № 1699 UA-2018-12-08-000147-c Жалоба удовлетворена САД Полтавской области Решение от 18.02.2019 № 1700 UA-2018-12-07-000187-c Жалоба удовлетворена САД Полтавской области Решение от 18.02.2019 № 1697 UA-2018-12-11-000041-a Жалоба удовлетворена САД Одесской области Решение от 18.06.2019 № 7906 UA-2019-02-27-001506-b Жалоба удовлетворена САД Полтавской области Решение от 18.06.2019 № 7932 UA-2019-03-27-001250-a Жалоба удовлетворена ГП «Служба местных автодорог» Решение от 16.05.2019 № 6074 UA-2019-02-22-000878-c Жалоба удовлетворена Управление дорстроительства Одесского горсовета Решение от 14.05.2019 № 5935 UA-2019-02-28-000952-a Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 14.05.2019 № 5924 UA-2019-01-16-001346-c Жалоба удовлетворена САД Винницкой области решение от 15.05.2019 № 6017 UA-2018-07-19-001075-c Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области решение от 15.05.2019 № 6016 UA-2019-02-04-004089-b Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области решение от 15.05.2019 № 6015 UA-2019-02-04-004035-b Жалоба удовлетворена САД Винницкой области решение от 14.05.2019 № 5926 UA-2019-02-14-001131-b Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 14.05.2019 № 5922 UA-2019-02-13-001132-b Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 14.05.2019 № 5920 UA-2019-01-17-000190-a Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 14.05.2019 № 5919 UA-2019-01-28-000322-c Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 14.05.2019 № 5918 UA-2019-02-18-000041-a Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 14.05.2019 № 5923 UA-2019-02-15-000329-c Жалоба удовлетворена САД Винницкой области решение от 14.05.2019 № 5921 UA-2019-01-18-000010-b Жалоба удовлетворена САД Черкасской области Решение от 13.05.2019 № 5869 UA-2019-02-06-002082-c Жалоба удовлетворена САД Херсонской области Решение от 23.04.2019 № 4982 UA-2019-02-04-002376-b Жалоба удовлетворена САД Кировоградской области Решение от 17.04.2019 № 4698 UA-2019-02-16-000007-a Жалоба удовлетворена Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА Решение от 17.04.2019 № 4660 UA-2019-02-28-000745-c Жалоба удовлетворена Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА Решение от 17.04.2019 № 4672 UA-2019-02-28-001452-b Жалоба удовлетворена САД Харьковской области Решение от 28.03.2019 № 3654 UA-2019-01-14-001036-b Жалоба удовлетворена САД Винницкой области Решение от 18.03.2019 № 3018 UA-2019-01-28-000322-c Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 07.11.2018 № 11405 UA-2018-07-18-000303-a Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 07.11.2018 № 11404 UA-2018-07-20-001086-c Жалоба удовлетворена САД Львовской области Решение от 07.11.2018 № 11406 UA-2018-07-18-000310-a Жалоба удовлетворена Хустская РГА Закарпатской области Решение от 30.10.2018 № 11089 UA-2018-08-02-000067-b Жалоба удовлетворена САД Хмельницкой области Решение от 01.10.2018 № 10060 UA-2018-07-31-000583-a Жалоба удовлетворена САД Днепропетровской области Решение от 21.09.2018 № 9794 UA-2017-10-24-000870-a Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9686 UA-2018-08-20-001514-c Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9688 UA-2018-08-20-001327-c Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9689 UA-2018-08-20-001354-c Жалоба удовлетворена Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Решение от 19.09.2018 № 9687 UA-2018-08-20-001482-c Жалоба удовлетворена САД Сумской области Решение от 24.07.2018 № 7430 UA-2018-02-14-001012-c Жалоба удовлетворена САД Сумской области решение от 23.07.2018 №7361 UA-2018-04-17-000088-a Жалоба удовлетворена САД Сумской области Решение от 23.07.2018 № 7367 UA-2018-04-16-001436-a Жалоба удовлетворена САД Сумской области Решение от 23.07.2018 № 7365 UA-2018-04-17-000072-a Жалоба удовлетворена САД Сумской области Решение от 23.07.2018 № 7366 UA-2018-04-17-000094-a Жалоба удовлетворена САД Сумской области Решение от 23.07.2018 № 7360 UA-2018-04-17-000081-a Жалоба удовлетворена

Як пише видання «Капітал», посилаючись на власні джерела в АМКУ їм стало відомо, що за скасування скарги Загребельська нібито вимагала від 1,5% до 3% загальної суми тендера, виграного її так би мовити конкурентом.

З 2015 по 2019 рік Загребельська нібито допомогла Амірханяну повністю заблокувати понад 200 тендерів по ремонту та будівництву доріг на суму понад 20 мільярдів гривень.

5 липня 2019 року указом Президента України Володимира Зеленського Агія Загребельська була звільнена з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Однак це не зупинило кураторку «Тендерного тролю», зазначає видання «Багнет». Використовуючи свої підконтрольні фірми «Юридичні традиції» та ADS Legal Group (остання до речі спеціалізується на антимонопольному законодавстві), почала складати сотні скарг та завалювати ними держоргани.

На 2020 рік в АМКУ так званою групою «Ліга антитрасту» на чолі з Загребельською заблоковано 11 тендерів на загальну суму майже 6 мільярдів гривень. Таким чином сума збитків завдана державі «схемщиками» сягає понад 30 мільярдів виділених на будівництво автодоріг.

Попри перелічені вище «досягнення» у розкраданні бюджетних грошей та намаганнях всіляко блокувати «велике будівництво», Агія Загребельська не лише не потрапила під слідство, а навпаки мала зухвалість подати до суду на Володимира Зеленського. У своєму позові Загребельська просить визнати дії президента неправомірними. Тим самим вона намагається повернути не лише посаду, а й тіньові оборудки мільйонами бюджетних коштів виділених на будівництво українських доріг — зазначає видання «Багнет».

Джерело: «Багнет»