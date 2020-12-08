Хто блокує тендери «великого будівництва» президента Зеленського
Програму президента «Велике будівництво» анонсували восени 2019 року, розпочали роботи в березні 2020-го. Зеленський пообіцяв за п’ять років президентства оновити 25 000 км українських автошляхів. План будівництва та реконструкції – амбітний: 6 500 км доріг, 142 шкіл, 117 дитсадків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 медичних амбулаторій, 122 спорткомплекси.
Що відбувається у найдорожчій частині будівництва – дорогах, та хто блокує тендери пов’язані з будівництвом, виясняли у виданні «Багнет«.
Як пише видання — є така персона як Агія Загребельська, сучасна «Сонька золота ручка», котра п’ятий рік поспіль буквально висмоктує сотні мільйонів бюджетних коштів виділених на ремонт та будівництво автодоріг державного значення. Чорний бізнес Загребельська налагодила будучи державним уповноваженим Антимонопольного комітету, — зазначають у виданні. Саме тоді під своє крило антикорупціонерки, вона взяла мало відому на той час будівельну фірму «Полтавабудцентр» фактичним куратором якої є Аріак Амірханян. Загребельська швидко знайшла спільну мову з Амірхіняном і вжеза 2017 рік працюючи в парі, вони виграли понад два десятка тендерів на суму майже 59 мільйонів гривень.
Аріак Амірханян Агія Загребельська
Перевірки експертів ДП «ДОРЯКІСТЬ» щодо якості виконаних робіт ПП «Полтавабудцентр» неодноразово вказували на значні порушення. Проти компанії навіть порушувалися кримінальні провадження. В яких слідчі неодноразово вказували, що замість асфальту підрядники привозили буквально непотріб.
Через неспроможність якісно виконувати свою роботу, ділки вдаються до нового плану заробітку. Завалюючи скаргами АМКУ та блокуючи виграш інших учасників тендеру — вимагають «відкат» за урегулювання питання.
Список рішень АМКУ за участю державної уповноваженої Агії Загребельської, які стосувалися лише двох фірм Амірханяна: ПП «Полтавабудцентр» та «Миколаївбудцентр» 2018-2019 років. Понад 500 скарг, 80% яких були прийняті.
|САД Одеської Області
|решение от 14.06.2019 № 7826
|UA-2019-02-27-000674-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Одеської Області
|решение от 14.06.2019 № 7853
|UA-2019-02-27-001742-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА
|Решение от 14.06.2019 № 7852
|UA-2019-04-04-000734-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Днепропетровской области
|Решение от 14.06.2019 № 7854
|UA-2019-04-04-003302-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Черновицкой области
|Решение от 11.06.2019 № 7582
|UA-2019-03-22-001765-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Кировоградской области
|решение от 11.06.2019 № 7572
|UA-2019-04-24-002741-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|Решение от 10.06.2019 № 7482
|UA-2019-02-21-001160-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|решение от 05.06.2019 № 7245
|UA-2019-02-21-000741-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|решение от 04.06.2019 № 7180
|UA-2019-04-19-000957-a
|Жалоба удовлетворена
|Управление ЖКХ Полтавского горсовета
|Решение от 23.05.2019 № 6538
|UA-2019-03-13-003399-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА
|решение от 10.05.2019 № 5734
|UA-2019-02-28-002357-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА
|решение от 07.05.2019 № 5598
|UA-2019-02-28-001452-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Херсонской области
|Решение от 23.04.2019 № 4982
|UA-2019-02-04-002376-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 23.04.2019 № 4947
|UA-2019-02-13-001132-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|Решение от 11.04.2019 № 4399
|UA-2019-02-21-001160-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|Решение от 11.04.2019 № 4400
|UA-2019-02-21-000741-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Каменского горсовета
|Решение от 11.04.2019
|UA-2019-02-22-001813-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 05.03.2019 № 2421
|UA-2019-01-17-000190-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 05.03.2019 № 2420
|UA-2019-01-16-001346-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 05.03.2019
|UA-2019-01-18-000010-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 05.03.2019 № 2399
|UA-2019-01-16-002132-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 30.11.2018 № 12262
|UA-2018-09-02-000008-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 30.11.2018 № 12261
|UA-2018-08-28-000621-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 07.11.2018 № 11405
|UA-2018-07-18-000303-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 07.11.2018 № 11404
|UA-2018-07-20-001086-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 07.11.2018 № 11406
|UA-2018-07-18-000310-a
|Жалоба удовлетворена
|Хустская РГА Закарпатской области
|Решение от 30.10.2018 № 11089
|UA-2018-08-02-000067-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Одесской области
|решение от 05.10.2018 №10236
|UA-2018-09-07-000059-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|Решение от 01.10.2018 № 10060
|UA-2018-07-31-000583-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9686
|UA-2018-08-20-001514-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9688
|UA-2018-08-20-001327-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9689
|UA-2018-08-20-001354-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9687
|UA-2018-08-20-001482-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 10.09.2018 № 9279
|UA-2018-08-03-002411-b
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 10.09.2018 № 9278
|UA-2018-08-09-001559-b
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 10.09.2018 № 9277
|UA-2018-08-08-001253-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|решение от 12.07.2018 № 6926
|UA-2018-04-23-001103-b
|Жалоба удовлетворена
|Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА
|Решение от 10.09.2018 № 9286
|UA-2018-06-25-001322-b
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 10.09.2018 № 9270
|UA-2018-08-07-000715-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 10.09.2018 № 9272
|UA-2018-08-07-000951-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 10.09.2018 № 9273
|UA-2018-08-03-002312-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|решение от 12.07.2018 № 6926
|UA-2018-04-23-001103-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|решение от 10.07.2018 №6847
|UA-2018-03-22-001609-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Николаевской области
|решение от 27.08.2019 № 11821
|UA-2019-05-21-001774-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Черкасской области
|решение от 05.08.2019 № 10665
|UA-2019-05-14-001242-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Полтавской области
|Решение от 18.02.2019 № 1698
|UA-2018-12-14-000789-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Полтавской области
|Решение от 18.02.2019 № 1699
|UA-2018-12-08-000147-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Полтавской области
|Решение от 18.02.2019 № 1700
|UA-2018-12-07-000187-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Полтавской области
|Решение от 18.02.2019 № 1697
|UA-2018-12-11-000041-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Одесской области
|Решение от 18.06.2019 № 7906
|UA-2019-02-27-001506-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Полтавской области
|Решение от 18.06.2019 № 7932
|UA-2019-03-27-001250-a
|Жалоба удовлетворена
|ГП «Служба местных автодорог»
|Решение от 16.05.2019 № 6074
|UA-2019-02-22-000878-c
|Жалоба удовлетворена
|Управление дорстроительства Одесского горсовета
|Решение от 14.05.2019 № 5935
|UA-2019-02-28-000952-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 14.05.2019 № 5924
|UA-2019-01-16-001346-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|решение от 15.05.2019 № 6017
|UA-2018-07-19-001075-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|решение от 15.05.2019 № 6016
|UA-2019-02-04-004089-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|решение от 15.05.2019 № 6015
|UA-2019-02-04-004035-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|решение от 14.05.2019 № 5926
|UA-2019-02-14-001131-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 14.05.2019 № 5922
|UA-2019-02-13-001132-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 14.05.2019 № 5920
|UA-2019-01-17-000190-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 14.05.2019 № 5919
|UA-2019-01-28-000322-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 14.05.2019 № 5918
|UA-2019-02-18-000041-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 14.05.2019 № 5923
|UA-2019-02-15-000329-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|решение от 14.05.2019 № 5921
|UA-2019-01-18-000010-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Черкасской области
|Решение от 13.05.2019 № 5869
|UA-2019-02-06-002082-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Херсонской области
|Решение от 23.04.2019 № 4982
|UA-2019-02-04-002376-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Кировоградской области
|Решение от 17.04.2019 № 4698
|UA-2019-02-16-000007-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА
|Решение от 17.04.2019 № 4660
|UA-2019-02-28-000745-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА
|Решение от 17.04.2019 № 4672
|UA-2019-02-28-001452-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Харьковской области
|Решение от 28.03.2019 № 3654
|UA-2019-01-14-001036-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Винницкой области
|Решение от 18.03.2019 № 3018
|UA-2019-01-28-000322-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 07.11.2018 № 11405
|UA-2018-07-18-000303-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 07.11.2018 № 11404
|UA-2018-07-20-001086-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Львовской области
|Решение от 07.11.2018 № 11406
|UA-2018-07-18-000310-a
|Жалоба удовлетворена
|Хустская РГА Закарпатской области
|Решение от 30.10.2018 № 11089
|UA-2018-08-02-000067-b
|Жалоба удовлетворена
|САД Хмельницкой области
|Решение от 01.10.2018 № 10060
|UA-2018-07-31-000583-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Днепропетровской области
|Решение от 21.09.2018 № 9794
|UA-2017-10-24-000870-a
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9686
|UA-2018-08-20-001514-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9688
|UA-2018-08-20-001327-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9689
|UA-2018-08-20-001354-c
|Жалоба удовлетворена
|Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА
|Решение от 19.09.2018 № 9687
|UA-2018-08-20-001482-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Сумской области
|Решение от 24.07.2018 № 7430
|UA-2018-02-14-001012-c
|Жалоба удовлетворена
|САД Сумской области
|решение от 23.07.2018 №7361
|UA-2018-04-17-000088-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Сумской области
|Решение от 23.07.2018 № 7367
|UA-2018-04-16-001436-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Сумской области
|Решение от 23.07.2018 № 7365
|UA-2018-04-17-000072-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Сумской области
|Решение от 23.07.2018 № 7366
|UA-2018-04-17-000094-a
|Жалоба удовлетворена
|САД Сумской области
|Решение от 23.07.2018 № 7360
|UA-2018-04-17-000081-a
|Жалоба удовлетворена
Як пише видання «Капітал», посилаючись на власні джерела в АМКУ їм стало відомо, що за скасування скарги Загребельська нібито вимагала від 1,5% до 3% загальної суми тендера, виграного її так би мовити конкурентом.
З 2015 по 2019 рік Загребельська нібито допомогла Амірханяну повністю заблокувати понад 200 тендерів по ремонту та будівництву доріг на суму понад 20 мільярдів гривень.
5 липня 2019 року указом Президента України Володимира Зеленського Агія Загребельська була звільнена з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
Однак це не зупинило кураторку «Тендерного тролю», зазначає видання «Багнет». Використовуючи свої підконтрольні фірми «Юридичні традиції» та ADS Legal Group (остання до речі спеціалізується на антимонопольному законодавстві), почала складати сотні скарг та завалювати ними держоргани.
На 2020 рік в АМКУ так званою групою «Ліга антитрасту» на чолі з Загребельською заблоковано 11 тендерів на загальну суму майже 6 мільярдів гривень. Таким чином сума збитків завдана державі «схемщиками» сягає понад 30 мільярдів виділених на будівництво автодоріг.
Попри перелічені вище «досягнення» у розкраданні бюджетних грошей та намаганнях всіляко блокувати «велике будівництво», Агія Загребельська не лише не потрапила під слідство, а навпаки мала зухвалість подати до суду на Володимира Зеленського. У своєму позові Загребельська просить визнати дії президента неправомірними. Тим самим вона намагається повернути не лише посаду, а й тіньові оборудки мільйонами бюджетних коштів виділених на будівництво українських доріг — зазначає видання «Багнет».
Джерело: «Багнет»