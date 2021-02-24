Как, кто и за что Сергею Стерненко дал 7 лет и 3 месяца тюрьмы

Сергей Щербич родился 4 июля 1984 года в Одессе. С 2004 по 2006 год работал Специализированном в строительно-монтажном предприятии. С 2006 по 2010 годы был депутатом V созыва Фонтанского сельского совета Коминтерновского района Одесской области. С 2012 года работал директором дома культуры села Фонтанка.

В 2004 году во время выборов президента был членом избирательной комиссии избирательного округа. С 2008 года являлся председателем общественного формирования по охране порядка и государственной границы «Комитет С».

В его профиле на сайте указано, что он в 2013-2014 годах был участником «Антимайдана» в Киеве. Его называют «одним из организаторов завоза в Киев «титушек» из Одесской области».

Кроме того, в Сети было опубликовано видео, на котором он агитирует за бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Также на сайте опубликовано видео возможного сбора жителей села Фонтанка для поездки на Антимайдан в январе 2014 года, которым мог руководить Щербич.

Еще на одном видео — задержание активистами автобуса с «титушками» в Черкасской области от 20 февраля того же года. На этом видео, как указано на «Миротворце, был опознан Щербич.

Дело о похищении Сергея Щербича

24 апреля 2015 года Щербич заявил о своем похищении группой лиц. 30 апреля того же года должно было состояться заседание райсовета, на котором он должен был получить удостоверение депутата от партии «Доверяй делам» нынешнего мэра Одессы Генадия Труханова.

Впоследствии Сергей Щербич обратился в полицию и заявил о том, что его похитили и пытали.

Следственно-оперативная группа МВД установила, что в день похищения вечером 24 апреля Щербичу позвонил малознакомый человек, который предложил встретиться около автозаправочной станции в селе Фонтанка. Прибыв на место, депутат увидел пятерых мужчин, троих из которых он не знал, и два автомобиля: «Опель» и «Ниссан».

По словам правоохранителей, Щербичу предложили сесть на заднее сидение «Опеля», после чего увезли в направлении села Александровка. По дороге ему удалось выпрыгнуть из авто, но к нему подъехал «Ниссан» и из обоих транспортных средств вышли водители и пассажиры. Мужчины, отмечали в МВД, начали избивать заявителя и трижды выстрелили в него из травматического пистолета.

После этого пострадавшему надели на голову мешок и вывезли в Одессу. В городе его поместили в подвал, где, не снимая мешка с головы, продолжили наносить повреждения с использованием плоскогубцев. При этом, указывали силовики, злоумышленники требовали от него отказаться от депутатской деятельности.

Ночью Сергея Щербича вывели из подвала на автобусную остановку около Суворовского райсуда Одессы и сняли мешок. На остановке мужчина в балаклаве снова угрожал физической расправой Щербичу и его семье. После чего Щербича отпустили, он сам добрался домой и сообщил о случившемся родным и в правоохранительные органы.

Сам Щербич позже говорил, что узнал среди похитителей Сергея Стерненко, который тогда руководил одесской ячейкой «Правого сектора», и его соратника Руслана Демчука.

В сентябре 2015 против Сергея Стерненко было открыто уголовное производство по подозрению в деле о похищении и пытках человека.

В том же году Стерненко подал обращение в областную прокуратуру, СБУ и МВД с требованием привлечь Щербича к уголовной ответственности за его «антиукраинскую деятельность». Правоохранители на обращения активиста не реагировали.

Самого Стерненко по решению суда поместили в СИЗО 8 сентября 2015 года . Ему инкриминировали похищение и нанесение телесных повреждений Щербичу, чтобы завладеть его денежными средствами в размере 300 гривень.

23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении Щербича и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Сам Стерненко отрицает причастность к преступлениям, заявив в суде, что основанием для открытия уголовных производств стало бездоказательное заявление Сергея Щербича, а также найденное следователем в доме активиста оружие.

«Нет свидетелей, нет фото или аудио, неизвестно, нападал ли вообще кто-либо когда-либо на Щербича. Есть только его слова, и на основе этих слов меня обвинили в похищении человека и в разбойном нападении», — написал он в Telegram.

Стерненко рассказывал, что в 2015 году к нему домой пришел следователь с обыском. Во время обыска, отмечает Стерненко, он добровольно выдал силовикам пневматическое оружие, коллекционный нож и шумовой пистолет.

Активист рассказал, что в экспертизе пистолета, который, по его словам, свободно продается и не нуждается в разрешении, «прямым текстом сказано, что пистолет стартовый».

По его словам, «эксперт МВД выкрутил из ствола втулку и после этого смог выстрелить резиновыми пулями из него».

«То есть эксперт сам сделал из стартового пистолета травмат. Но при этом он указал, что оружие стало огнестрельным», — отметил активист.

«Раньше заседания проходили раз в месяц. А здесь стали происходить каждую неделю. И вот за последние 7 дней их было аж 3», — написал он.

Так, в мае 2018 года состоялся конфликт с участием Сергея Стерненко и двух мужчин. Активист заявил, что на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Он утверждает, что отбивался и ранил соперника ножом, травма оказалась смертельной. У самого Стерненко и другого нападавшего также ножевые ранения.

Главное следственное управление СБУ объявило Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) и незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 263). Следствие также настаивает, что Стерненко после совершения на него нападения якобы «сам себе нанес колото-резаные раны».

25 марта 2020 года произошла встреча руководства прокуратуры и Министерства внутренних дел, в которой приняли участие новоназначенный генпрокурор Ирина Венедиктова и ее заместители, а также министр внутренних дел Арсен Аваков и высшее руководство Национальной полиции. Во время встречи стороны «согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий в ряде резонансных уголовных производств», к которым отнесли и дело Стерненко.

В сентябре 2020 года Приморский райсуд Одессы оставил в силе меру пресечения для активиста Сергея Стерненко в виде ночного домашнего ареста. В январе 2021-го суд отпустил Стерненко на поруки народного депутата Романа Лозинского ( «Голос»). Автор: Виктор Костенко; ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА Кроме того Президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко должность в Службе безопасности Украины. Об этом напомнил адвокат Стерненко Маси Найема в Facebook и комментарии «Украинской правде» «Юлия Мендель заявила что «Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей». Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек» — отметил Найем. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>﻿ <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>﻿

В комментарии УП Найем уточнил, что «предлагали должность в одном из правоохранительных органов». Он также добавил, что встреча эта была в июне 2019 года и на ней присутствовал в то время руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

В то же время другой источник сообщил Украинской правде, что речь идет о должности в одесском управлении СБУ.

Журналист Денис Казанский в свою очередь, сообщил такую информацию о судье вынесшем приговор Стерненко: » Оказывается, Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России. Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы.»

Журналистка Татьяна Заровная также была знакома с этим персонажем в Донецке. Она так описывает знакомство с ним: «Кстати, судья Попревич, который дал Сергею «правильный» (максимально жесткий) приговор – это ж мой давний знакомый. Мы были по разные стороны баррикад.

Решала из Киевского райсуда Донецка Виктор Попревич лет 17 назад тесно сотрудничал с бандой Андрея Нифонтова – квартирного вымогателя и садиста, который отжимал квартиры у донетчан под крышей Донецкого УБОПа, а я была тем журналистом, которому Нифонтов пытался закрыть рот. И то, что Нифонтов в итоге сел, в немалой степени моя заслуга.

С Попревичем у Андрюхи (Нифонтов, где ты сейчас? ) уже было все договорено, бабки занесены, но Попревич все-таки получил отвод. Это было приятным сюрпризом – ведь Нифонтов и Попревич целовались при встрече чуть ли не взасос – прямо в суде, на глазах у потерпевших. А вот жена судьи Попревича входила в банду вымогателей – как нотариус.

Она непосредственно оформляла преступные сделки бандитов. Цитата: «Потерпевшая Елена Алабуд так и говорит: «Мне меньше вреда причинил Нифонтов, чем его крыша.»

Ее уголовное дело расследуется отдельно и до суда, как я догадываюсь, дойдет еще не скоро. Она рассказывает, что Андрей Нифонтов ей заявлял: «Я раз в месяц отвожу проценты по своему бизнесу в Киев». И она уверена, что не врал. Когда на нее наехал Нифонтов, она обратилась в УБОП – было это, как говорит Алабуд, 30 августа 2004 года, а после встретилась с Нифонтовым и его поставила в известность – а вдруг испугается и отстанет.

Что происходит дальше? Передаю рассказ Елены Алабуд дословно: «Садись в машину, едем в УБОП», – сказал Нифонтов. Приезжаем, поднимаемся на 4 этаж, в этот же отдел, в тот же кабинет, где я только что была, к тем же самым Боровских и Тищенко, и он при мне начинает стулья ногами пинать и такими матюками их крыть! Они его начинают уговаривать, предлагают водички, закурить. А он кричит: «Ты что, падла, не знаешь, как я работаю, с кем, и кто за это получает?!» Потом он уезжает, меня до семи вечера еще допрашивают, а в 21.00 ко мне домой приезжает Нифонтов выбивать двери. «Если завтра за 5 тысяч долларов не заключаешь сделку, тебя изнасилуют, и сделают все остальное – так, как ты и заслужила. Запороть тебе мой бизнес я не позволю».

2 сентября мы поехали к нотариусу – жене судьи Попревича, который уже получил отвод по делу банды, и я продала Нифонтову половину квартиры за 5 тысяч долларов». (ссылки на архивные публикации о Попревиче оставляю в комментарии). «