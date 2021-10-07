Насилие в украинских поездах: жертвы женщины (и не только)

29 сентября дизайнерку и художницу Надежду Кушнир пытался изнасиловать пьяный сосед в СВ-вагоне. Кроме Надежды о похожих случаях рассказывают все больше пассажиров «Укрзализныци».

В то же время, несмотря на плохие условия перевозки и жалобы, большинство людей все равно отдают предпочтение железнодорожному транспорту из-за его дешевизны. Журналистка издания Заборона Настя Оприщенко разобралась, почему сложно обеспечить защиту и комфорт пассажиров, причем здесь реформа МВД и какой алгоритм действий в случае проблем во время поездки в ночном поезде.

В июле этого года в поезде Мариуполь — Киев на телеведущую Анастасию Луговую напал мужчина, который жестоко избил женщину и пытался изнасиловать ее на глазах сына. Он привел женщину в свое купе, заблокировал двери и домогался ее.

«В купе на столе была разрезанная дыня, из которой торчал нож. Поэтому кричать не было смысла. Я боялась, что если он способен на избиение незнакомой женщины, то зарезать ее ножом, чтобы не кричала — не проблема», — рассказывала Анастасия.

Женщине удалось убежать и вместе с сыном спрятаться в вагоне проводницы. По прибытии поезда нападающего задержали. За сексуальное насилие и умышленные телесные повреждения 45-летнему Виталию Рудзько обещали до 7 лет тюрьмы. Однако приговора не было, так как 13 апреля мужчина умер в СИЗО.

Анастасия Луговая до и после нападения. Фото: Facebook / Anastaisha Lygova

29 сентября дизайнерка и художница Надежда Кушнир рассказала, что ее пытался изнасиловать пьяный сосед в СВ-вагоне. Сначала мужчина показывал семейные фото, но потом разделся и пытался рукой девушки показать отсутствие у себя пупка. На просьбу Надежды прекратить никак не отреагировал и продолжил дальше разговаривать с ней. «Я отвернулась к стене, он закрыл дверь, стащил с меня одеяло, сам встал на колени, пытался раздвинуть мне ноги и лез целоваться», — говорит женщина.

Надежда с криком выбежала из купе, забрала свои вещи и документы и пожаловалась проводнице, которая вместо помощи упрекнула ее в том, что она молчала об этом раньше. На вызов пришел начальник поезда — сосед по купе соврал, что Надежда убежала якобы из-за храпа. И хотя другие соседи подтвердили, что слышали крики, они пожаловались только на шум в вагоне. Женщину просто перевели в другое купе.

«Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит. Я всю ночь не могла даже сходить в туалет, потому что боялась выйти из купе. Благо меня забрали с поезда, довезли домой и я жива-здорова», — говорит дизайнерка.

Фото: Олександр Синиця / УНІАН

Неудачная реформа МВД

Преступления в поездах «Укрзализныци» происходят постоянно. В апреле прошлого года 250 болельщиков ФК «Карпаты» разгромили три вагона поезда Львов — Запорожье. А в январе этого года группа пассажиров побила проводника поезда Киев — Ивано-Франковск из-за просьбы не курить в тамбуре вагона. Но сколько таких преступлений совершается, неизвестно: мы подали в Национальную полицию запрос о статистике нападений на пассажиров, но пока что ждем ответа.

Бывший заместитель министра инфраструктуры (сейчас — заместитель министра финансов) Александр Кава говорит, что ситуация в поездах ухудшилась из-за неудачной реформы правоохранительных органов (подробно о том, что с ней происходит, вы можете прочесть здесь). В рамках реформы ликвидировали транспортную милицию, а ее обязанности передали территориальным органам Национальной полиции. Это привело к тому, что поезда по сути сейчас никто не охраняет, объясняет Кава.

«Раньше все поезда сопровождали сотрудники транспортной милиции, которые быстро реагировали на любые инциденты, — говорит чиновник. — И сейчас «Укрзализныця» пытается сотрудничать в этом же вопросе с полицией, но вместо обеспечения правопорядка полиция выставляет счета за свои услуги. Хотя проблема в обеспечении порядка, а не в охране поезда».

Решения проблемы нет

Укрзализныця после нападения на Анастасию Луговую уволила работников ее вагона, в том числе начальника поезда, и провела дополнительный инструктаж среди сотрудников для недопущения таких ситуаций в дальнейшем. А после нападения на Надежду Кушнир руководитель по коммуникациям пассажирского филиала УЗ Александр Шевченко сказал, что такие случаи бывают и проводники не знают, что происходит в купе. Все, что можно сделать — обратиться к проводнику, который вызовет полицию на ближайшей станции. Впрочем, Шевченко утверждает, что УЗ планирует установить в вагонах камеры и отслеживать гендер пассажира еще на этапе покупки билета онлайн.

Фото: Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Для безопасности дневных поездов можно установить камеры в каждом вагоне поезда, говорит Александр Кава. Но в ночных поездах это сделать труднее, так как камеры нельзя разместить в купе, где спят пассажиры. «С одной стороны, это обеспечение правопорядка, с другой — нарушение права на частную жизнь», — добавляет он.

Кроме того, у «Укрзализныци» банально нет на это денег. В 2020 году компания понесла убытки в почти 12 млрд долларов. Александр Кава поясняет, что до 2021 года правительство вообще никак не финансировало «Укрзализныцю». А сейчас государство установило для «Укрзализныци» тарифы на перевозку пассажиров и грузов ниже себестоимости в сравнении с другими странами.

«Тарифы на перевозку грузов по европейским железным дорогам в сравнении с украинскими выше в 4 раза. И это при том, что цены у нас уже сравнялись с восточноевропейскими. Это приводит к тому, что железная дорога недополучает огромные деньги от грузовых перевозок, а украинские олигархи увеличивают прибыль за счет искусственно заниженных транспортных расходов». Александр Кава

А как с этим справляются в других странах?

На самом деле дать полную гарантию безопасности не могут нигде. Нападения могут произойти где угодно, и в Европе тоже думают о том, как обезопасить пассажиров. Для этого поезда патрулируют полицейские, работают специальные поездные бригады, которые помогают в кризисных ситуациях. В вагонах есть видеонаблюдение, а багаж и пассажиров сканируют перед посадкой.

Но и система финансирования там тоже сильно отличается от нашей. Ночные поезда в Европе стоят даже дороже, чем дневные или номер в отеле. Например, на маршруте Берлин — Цюрих место в купе на три человека с завтраком будет стоить не менее 180 евро в одну сторону. В Украине за проезд без завтрака на почти такое же расстояние в ночном купейном вагоне пассажиры платят от 167 гривен (чуть больше 6 евро) за человека.

К тому же, в отличие от «Укрзализныци», во всех странах Евросоюза железная дорога дотируется государством. «В Федеративной Республике Германия ежегодно выделяют 22 миллиарда евро на покрытие расходов на пассажиров, развитие дорожной инфраструктуры, покупку пассажирских поездов. Это дает возможность предоставлять качественные услуги по доступным тарифам», — говорит Александр Кава.

Крюковский вагоностроительный завод. Фото: Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

В 2021 году для «Укрзализныци» заложили деньги в бюджет на закупку 100 новых пассажирских вагонов. Это стало возможным благодаря договору с Крюковским вагоностроительным заводом, который также выделит деньги и на реализацию трех инфраструктурных проектов для пассажирских перевозок. Но этого все еще недостаточно, чтобы достичь уровня европейских стран.

«Если украинские железные дороги будут финансироваться из казны, этих ситуаций можно будет избежать. Кроме того, грузовые тарифы должны быть экономически обоснованными. Они должны базироваться на себестоимости плюс прибыль, быть сравнимыми с тарифами в соседних странах. Иначе наша железная дорога для грузоперевозчиков самая дешевая», — добавляет Кава.

Как обезопасить себя во время путешествия в поезде?

К сожалению, стопроцентного способа нет. Но если вас беспокоят попутчики, есть такой алгоритм действий: