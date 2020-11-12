Российские мародеры радуются: сезон ограбления оккупированного Крыма был «успешным»

Крымские археологи подвели итоги археологического сезона непростого 2020 года. Как известно, в последние пять лет российские археологи усиленно копают в Крыму во многих местах — в Херсонесе, на Керченском полуострове, в степи по трассе дороги «Таврида» и в других местах.

Копают не только археологи из Крыма, которых бывший украинский институт археологии НАНУ подчинил Российской академии, но и много сезонных полевых экспедиций, пишет газета «День«. Они явно спешат выявить побольше артефактов для того, чтобы обогатить российские музеи. Как рассказал журналистам директор нынешнего «Института археологии Крыма РАН» Вадим Майко, даже ситуация с пандемией коронавируса «практически никак не повлияла на ход археологических экспедиций».

Вадим Майко рассказывает, что археологические раскопки осуществлялись практически на всей территории крымского полуострова — от Черноморского до Керчи: «Могу назвать несколько экспедиций: Керченскую, где обнаружили древний акрополь; Бахчисарайскую, раскопки которой проходили на территории Ханского дворца, где добыты артефакты времен Крымского ханства, — и Донузлавскую, где совсем недавно раскопали оборонительную башню античной эпохи.



Старший научный сотрудник «Института археологии РАН», руководитель проекта «Открытая археология» Анастасия Стоянова рассказывает, что в этом году изучение находок происходит не только в археологическом контексте. В Крым приехали ученые, исследующие находки в аспекте их химического состава — делают анализ металла и стекла. А сотрудники Московского института генетики, которые также прибыли на полуостров, взяли пробы образцов костного материала для исследования генома людей, живших в Крыму две тысячи лет назад.

БАХЧИСАРАЙ / ФОТО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ

ПОЧТЯТ ТЕХ, КТО ПРИЧАСТЕН К ОБВОРОВЫВАНИЮ УКРАИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

Подводя итоги, российские ученые едины во мнении: археологические экспедиции прошли успешно. И им есть чему радоваться. Скажем, на днях в адрес директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) Татьяны Умрихиной поступило письмо от гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Он поздравил коллектив заповедника с открытием фундамента часовни И. Стемпковского и места его захоронения. Иван Стемпковский (1789 — 1832), Керчь-Еникальский градоначальник, вошел в историю России и как администратор, и как ученый. Он один из родоначальников российской археологии, труды которого не утратили актуальности до сих пор. Записку о сборе предметов старины в Новороссийском крае многие исследователи расценивают как первую четко сформулированную программу российской науки о классических древностях юга России.

Для нас же это первая методика обкрадывания украинской археологии, вывоза из Украины предметов старины, которые датированы историческими периодами еще до вхождения Украины в Российскую империю, то есть до 1654 года, и должны принадлежать исключительно Украине. Однако они практически все вывезены в музеи России, преимущественно Санкт-Петербурга и Москвы. И. Стемпковский развернул в этом направлении бурную деятельность. Результатом ее стало открытие Одесского и Керченского музеев древностей.

Михаил Пиотровский, например, в этом же письме Умрихиной пишет: «… Благодаря научной и собирательной деятельности археолога Пиотровского Эрмитаж пополнился коллекцией античных монет, собранных им в течение всей жизни. Как градоначальник, он способствовал открытию знаменитого кургана Куль-Оба, находки из которых являются изюминками античных коллекций и неизменно привлекают внимание посетителей главного музея страны». Можем добавить — и не только из Керчи, но и со всего юга Украины именно благодаря Стемпковской украинские артефакты переправлены в Россию. Нет сомнения, что и после этого сезона Михаил Пиотровский надеется на богатое пополнение фондов Эрмитажа, просто до определенного времени об этом не говорят, тем более не пишут.

Именно поэтому в Керчи запланировано много мероприятий по восстановлению и увековечению памяти Стемпковского. Михаил Пиотровский выразил надежду, что вместе с обновлением Митридатской лестницы будут восстановлены часовня Ивана Стемпковского и музей древностей, которые представляют собой единый исторический ансамбль. С момента открытия захоронения Керчь-Еникальского градоначальника Ивана Стемпковского, обнаруженного в ходе строительных работ по благоустройству смотровой площадки на горе Митридат в городе Керчи, прошел месяц. Когда-то в 1834 — 1835 гг. на его могиле была построена монументальная часовня-памятник.

Она была не только архитектурной доминантой города на протяжении более чем ста лет, но и представляла собой часть единый архитектурный комплекс: Большая Митридатская лестница — здание Керченского Музея древностей — часовня над могилой. Все эти монументальные сооружения смогли сохраниться во время Крымской войны, революции и Гражданской войны. Но в годы Великой Отечественной войны часовня была практически полностью разрушена, а ее остатки в 1949 г. снесены.

Благодаря современным цифровым технологиям специалистам пластической реконструкции Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН удалось детально восстановить образ Керчь-Еникальского градоначальника. В эти дни специалисты работают над созданием бюста Ивана Стемпковского с применением метода М. М. Герасимова — антрополога и историка, который первым в мировой практике воссоздал изображение царя Ивана IV, Тамерлана, Ярослава Мудрого из склепа в Софии Киевской.

ХЕРСОНЕС / ФОТО АНДРЕЯ КРЫМСКОГО

ВАРВАРСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С КУЛЬТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

В конце октября 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест России, требуя прекратить археологические раскопки в Альминской долине близ Бахчисарая и в Севастополе в рамках проекта «Крымская война». Еще раньше Президент Украины Владимир Зеленский своим указом включил Российский государственный музей Эрмитаж, Российское географическое общество, Институт археологии Российской академии наук и другие структуры в список санкций, в частности, за археологические раскопки в оккупированном Крыму. В октябре этого года генеральный директор ЮНЕСКО в своем докладе констатировал ухудшение ситуации в Крыму и Севастополе. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в октябре также сообщил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу о российских незаконных археологических раскопках в Бахчисарае, Керчи и Севастополе.

Как известно, после аннексии Крыма Россия незаконно забрала под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

В сентябре 2019 года был обнародован доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором говорится об ухудшении ситуации на полуострове во всех сферах компетенции организации. Российские оккупационные власти Крыма не соглашаются с информацией, изложенной в докладах ЮНЕСКО. Российский министр культуры Крыма Арина Новосельская приглашала представителей ЮНЕСКО лично побывать на полуострове и «объективно оценить» состояние объектов культурного и исторического значения. На самом деле министр надеется, что никто не приедет и не оценит варварства, с которым россияне обращаются с культурными объектами.

Например, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник «Херсонес Таврический». Также кандидатами на внесение в список еще со времен Украины является Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале. Однако это не спасает их от ограбления, осквернения незаконными и неадекватными «реконструкциями».

К примеру, Севастопольский сайт ForPost уже несколько лет пытается защитить от варваров заповедник «Херсонес Таврический». Как пишет бывший заместитель директора музея-заповедника по развитию Павел Кузенков, под видом развития Херсонес фактически уничтожают. Реконструкторы идут на фальсификации и нарушения, понимая, что иначе их инициативы просто не пройдут. Вплотную к древнему городищу на днях начали монтировать металлические конструкции, вид которых абсолютно несовместим с объектом всемирного наследия. Это зрелище до глубины души возмутило севастопольцев — в соцсетях и в комментариях под статьей ForPost обсуждаются разные способы влияния на ситуацию, включая сбор подписей под письмом Владимиру Путину.

Павел Кузенков рассказывает: «В мае этого года в интернете появился акт государственной историко-культурной экспертизы данного проекта, причем появился не на сайте Министерства культуры, как это подобает федеральном музея, а на сайте нашего «Севнаследия». Мы с коллегами стали его внимательно изучать. То, что строится сейчас, скромно называется «смотровой площадкой на батарее Кане». Остатки этой артиллерийской батареи, которая была построена в начале прошлого века, нужно тщательно исследовать.

Вместо этого ее решили накрыть деревянным настилом на металлическом каркасе с малопонятным назначением, да еще и подвести к ней подъездные пути, дорожки, пандусы и прочее». Создание этого циклопического, по выражению историка, сооружения, как и появление других, усеяли городище металлическими фермами, подиумами, деревянными дорожками, решетками, фонарями, кабелями. Утверждается, что все эти конструкции сборно-разборные и археологическим памятникам вреда не нанесут. Но это еще нужно доказать. Очевидно, что один лишь подвоз и монтаж этих конструкций нарушает требования закона, запрещающего на объектах культурного наследия любые работы, кроме связанных с его сохранением.

ЗАПОВЕДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРЕВРАЩАЮТ В «ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ МАС»

Положение любого памятника охраняется законом. А Херсонес, как мы знаем, объект всемирного наследия. Под охраной законов и международных конвенций находится не только то, что под землей или на ее поверхности, но и все видовые раскрытия, передающие дух места. Все они внесены в охранное обязательство музея-заповедника, и появление каких-либо посторонних объектов здесь недопустимо или требует тщательной экспертной оценки.

Павел Кузенков считает: «Самое отвратительное — все это прикрывается высокопарным патриотизмом, разговорами о том, что необходимо превратить это священное пространство в площадку для воспитания масс. А в итоге происходит десакрализация этого особого для России места и пренебрежение к самому важному памятнику мировой и российской истории». Добавим также, что Кузенков, очевидно, вынужден сказать о принадлежности памятника к России, ведь ученый не может не знать, что к современной России Херсонес никакого отношения не имеет, потому что Русь — это была не Московия, и что крестился в нем князь не русский, а Киевский Владимир, и христианство по Руси действительно пошло из Херсонеса, но в Россию, тогдашнюю Московию, оно пришло совсем другим путем. И уже именно эта фальсификация истории Херсонеса, присвоение его Россией является самым варварским искажением исторической памяти и самого памятника.

Вместе с тем, Херсонес — на самом деле особое место на земном шаре, место, которое перешло из античности в Средневековье без катастрофы, которое выстояло в бесчисленных осадах и войнах. Но больше всего пострадал от добычи камня при строительстве россиянами Севастополя. Однако и в таком виде это не просто уникальный по сохраненности античный и византийский город, но и настоящее «место силы» для нашего народа, место, где более тысячи лет назад Русь присоединилась к мировой цивилизации, христианской религии — и нашла себя.

В то же время директор «Института археологии Крыма» Российской академии наук Вадим Майко заявил Интерфаксу, что «требования Министерства иностранных дел Украины прекратить археологические раскопки в оккупированном Крыму — бессмысленные и «ни к чему не приведут». В эфире радио «Крым. Реалии» он сказал: « Начиная с 1947 года мы проводили археологические исследования на полуострове и проводим их сейчас. Это наша основная деятельность, мы получаем за это зарплату, поэтому прекратить работать на полуострове мы никак не можем. Без работы останется достаточно большое количество специалистов высокого уровня.

Другое дело, что нужно четко разграничивать те работы, которые наш институт ведет в соответствии с утвержденными планами по государственному заданию Российской Федерации, и раскопки, которые ведутся с 2015 года в связи с хозяйственным освоением и отводом земельных участков под то или иное строительство. Последние — очень объемные, такого в Крыму не было никогда, поэтому их выполнение не под силу любому специализированному учреждению. Вот там принимают участвие специалисты по материковой России». Добавим от себя — там принимают участие также так называемые волонтеры, которые не являются специалистами, но их участие скрывается.

Вадим Майко подчеркивает, что его институт «пытается контролировать» эти археологические работы, связанные с крупными инфраструктурными проектами России. По его словам: «Процедура раскопок у нас абсолютно стандартная: как она была прописана в украинском законодательстве — точно так же она прописана и в российском. То есть все находки на территории региона поступают в музейный фонд региона — Республики Крым. Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что все артефакты остаются на полуострове, ничего не вывозится».

«ЛЮБЫЕ РАСКОПКИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МИНКУЛЬТУРЫ УКРАИНА — ЭТО «ЧЕРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ»

Тем временем, кандидат исторических наук, начальница украинского Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелина Кравченко утверждает, что аргументы Вадима Майка можно было бы принять к сведению только в мирное время, наука интернациональна до определенного момента — до наступления военного времени. Тогда она становится частью международной политики.

Эвелина Кравченко указывает на то, что «украинская сторона не может документально убедиться в том, что крымские находки на самом деле остаются на территории полуострова. Для меня важнее то, что при неблагоприятном для России развитии ситуации в Крыму через год, через пять лет ценные артефакты могут моментально отправить в Санкт-Петербург или Москву под предлогом передачи на временное хранение или на выставку. Мы вообще не в состоянии это контролировать, так что не можем делать вид, будто ничего не происходит.

Тем временем, Украина уже присоединилась ко второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, и если власть внесет все необходимые изменения в подзаконные акты, мы получим механизм для привлечения к ответственности тех лиц, которые подписывают документы и выдают разрешения на вывоз крымских артефактов. Они будут считаться военными преступниками и преследоваться по всему миру. Бюрократических процедур там много, но мы должны это использовать …»

Заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко в эфире радио «Крым. Реалии» утверждала, что Россия нарушает целый ряд международных документов, проводя раскопки во временно оккупированном Крыму: « Российская Федерация как раз выступает стороной в указанной Гаагской конвенции, криминализирует преступления против культурных ценностей. Любые раскопки без разрешения Министерства культуры Украины считаются «черной археологией» на оккупированных территориях.

Мы не раз делали заявления и в ЮНЕСКО, и в Совете Европы о недопустимости нарушений со стороны России. Обе наши страны подписали другие конвенции, в которых четко прописано: за сохранение объектов культурного наследия на оккупированной территории ответственность несет страна-оккупант. В данном случае Россия нарушает свои обязательства на международной арене, которые сама на себя взяла. Сейчас никто в нашем министерстве точно не знает, что происходит с так называемыми археологическими исследованиями на полуострове, куда перевозят артефакты — это загадка для нас …»

Светлана Фоменко напоминает, что в Крыму до сих пор не побывала мониторинговая миссия ЮНЕСКО, поскольку российская сторона требует согласования процедуры с Москвой, а не с Киевом, а структуры ООН не могут пойти на это вопреки резолюциям Генассамблеи по Крыму, где закреплена территориальная целостность Украины. Пока решения коллизии заместитель министра культуры Украины не предполагает.

НЕУМЕЛОЕ СОХРАНЕНИЕ АРТЕФАКТОВ

Кроме того, пресса самого Крыма доказывает, что дела идут не совсем так, как описывают крымские археологи. «Крымская правда» в статье «В разрухе и мусоре» пишет: «В связи с нехваткой кадров крымским археологам приходится прибегать к помощи волонтеров. Когда средства массовой информации пишут о крымской археологии, речь всегда идет сугубо о ходе раскопок, неожиданных находках и новых теориях.

В связи с этим у аудитории невольно складывается впечатление, что единственная проблема, которая существует сейчас в данной научной области, — дальнейшая судьба «зависания» в Европе скифского золота. Тем временем, уже много лет большинство археологических открытий в Крыму делается не благодаря, а вопреки обстоятельствам — только на энтузиазме исследователей.

Доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Валерий Науменко рассказал журналистам: «Еще один очень важный вопрос — что будет с памятниками, которые являются лицом полуострова и сделанными на них находками? Найденные на раскопках высококлассные вещи мы сдаем в музеи-заповедники, а дальше что? Ничего! Потому что в республике практически нет хороших реставрационных групп и комплексов».

В большинстве европейских музеев выставленные копии, а не оригинальные находки, поскольку состояние последних не позволяет их экспонировать. В Крыму же исследователям удается извлекать из земли вещи прекрасной кондиции. Но, к сожалению, их дальнейшим содержанием и сохранением мало кто занимается. Крыму нужны качественные фонды для хранения находок, реставрационные блоки и высококлассные мастера-реставраторы.

«Мы считаем, что в Крымском федеральном университете необходимо создать свой археологический музей, — заявляет Валерий Науменко. — Нам больно отдавать найденные на раскопках вещи туда, где с ними потом ничего не делают, даже хранить толком не умеют. Например, в этом году во время полевых работ мы обнаружили просто прекрасные находки, но что с ними будет после того, как они, скажем, полежат пять-десять лет в неотапливаемых помещениях? «

Итак, все полученные археологические артефакты, которых довольно много и которые составляют высокую ценность, как пишет газета, пока никак не защищены. Даже если их не украдут и не вывезут в Россию по обычной практике, они все равно погибнут из-за неумелого хранения. Надо бить тревогу, привлекать ЮНЕСКО, международные суды и международные организации. Украина должна спасти свое историческое наследие от варварского обращения с ним.

Автор: Николай Семена; ДЕНЬ