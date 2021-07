Секреты и скандалы Victoria’s Secret: харассмент и унижения

Он сформулировал концепцию магазина мечты – одновременно сексуального, загадочного и практичного. По задумке Рэймонда это место должно было напоминать будуар дамы Викторианской эпохи: отделанный тёмным деревом, украшенный восточными узорами и шёлковыми драпировками. Антураж подсказал название. Первая часть отсылала к тому времени, которым вдохновлялся бизнесмен, вторая – к интерьеру. Она будоражила воображение и оставляла пространство для фантазии.

On June 12, 1977, Roy Raymond opened the first Victoria’s Secret store in Stanford Shopping Center in Palo Alto, California. #victoriassecret pic.twitter.com/oJ7nBYBlMH

