Секреты и скандалы Victoria’s Secret: харассмент и унижения

17 июня Victoria’s Secret объявила, что больше не будет сотрудничать с «ангелами» – топ-моделями, которые традиционно представляли легендарный бренд нижнего белья. Многие поклонники раскритиковали руководство модного гиганта за предательство принципов, однако в таком решении нет ничего удивительного. Громкие провалы последних лет сделали отказ от прежних идеалов единственным шансом восстановить репутацию, отмечает TJournal.

Всё началось в 1977 году, когда американский бизнесмен Рой Рэймонд зашёл в универмаг, чтобы купить нижнее бельё для жены. Насмешливые и снисходительные взгляды консультанток настолько смутили мужчину, что он думал о неудачном походе в магазин весь оставшийся день. К тому же за бесконечными стойками махровых халатов и уродливых ночных рубашек с цветочными принтами он так и не присмотрел ничего подходящего.

Наконец, его посетила гениальная идея: основать магазин, в котором мужчине будет комфортно подбирать комплекты в подарок для девушки и где даже повседневное бельё выглядело бы стильно и гламурно. Рою было 30 лет, он получил степень магистра делового администрирования в Стэнфорде и не сомневался в успехе.

Он сформулировал концепцию магазина мечты – одновременно сексуального, загадочного и практичного. По задумке Рэймонда это место должно было напоминать будуар дамы Викторианской эпохи: отделанный тёмным деревом, украшенный восточными узорами и шёлковыми драпировками. Антураж подсказал название. Первая часть отсылала к тому времени, которым вдохновлялся бизнесмен, вторая – к интерьеру. Она будоражила воображение и оставляла пространство для фантазии. On June 12, 1977, Roy Raymond opened the first Victoria’s Secret store in Stanford Shopping Center in Palo Alto, California. #victoriassecret pic.twitter.com/oJ7nBYBlMH — 70’s Daily Dose (@70sDailyDose) June 12, 2021 Родственники одолжили Рою примерно 40 тысяч долларов, столько же он с одобрения супруги взял из сбережений. Так 44 года назад в калифорнийском городке Пало-Альто открылся магазинчик Victoria’s Secret. Через несколько лет он произвёл революцию в моде, изменил представления о стиле и сексуальности, покорил рынок и превратился в бренд номер один. Вот только Рэймонд наблюдал за этим уже со стороны.

От провинциального бутика до международного гиганта

Дела шли на лад. В течение пяти следующих лет Рэймонд открыл ещё три магазина в Сан-Франциско. Популярность Victoria’s Secret росла благодаря почтовому каталогу, который заказывали женщины по всей стране. К 1982-му годовой оборот бренда составлял четыре миллиона долларов.

Со стороны Рой казался великим менеджером, но на самом деле даже огромная сумма и хорошие продажи не помогали вывести бизнес в плюс. Исследовавшие методы Рэймонда эксперты по администрированию Майкл Сильверстайн и Нил Фиске пришли к выводу, что в начале 1980-х Victoria’s Secret находился на грани банкротства.

В этот момент с Роем связался Лесли Векснер – успешный предприниматель из Колумбуса, штат Огайо. Тот уже руководил сетью магазинов одежды под названием The Limited. Когда Векснер познакомился с Роем, ему было 40, и Forbes оценивал его состояние в 50 миллионов долларов.

Лесли Векснер с манекенами на складе The Limited, 1985 год Фото The Columbus Dispatch

Это был маленький магазин в викторианском стиле. Викторианском не по-английски, а как стилизованный бордель с красными вельветовыми диванами. Однако там было очень сексуальное нижнее бельё, и на тот момент я не видел ничего подобного в Соединённых Штатах. Лесли Векснер основатель владеющего Victoria’s Secret холдинга L Brands

Векснер разглядел потенциал Victoria’s Secret и предложил Рэймонду за его убыточный бизнес миллион долларов. Тот с радостью согласился, и ещё год занимал должность президента, после чего занялся новым проектом – открыл элитный розничный магазин My Child’s Destiny. Инстинкты снова подвели Роя. Он слишком сосредоточился на богатых клиентах, а расположение магазина никак не привлекало целевую аудиторию. Харассмент в киевской больнице №4

В 1986-м Рэймонд обанкротился и закрыл бизнес, ещё через несколько лет развёлся с женой, а в 1993-м покончил с собой самым известным способом в Сан-Франциско – спрыгнул с моста «Золотые ворота». У него осталось двое детей-подростков. Вероятно, одной из главных причин депрессии и самоубийства стал успех первого детища Роя. Пока его жизнь разваливалась на части, он видел, как Victoria’s Secret каждый день берёт новые высоты.

За 10 лет под руководством Векснера годовой оборот бренда вырос до миллиарда долларов. У нового босса были простые и эффективные методы. Он перестал позиционировать магазин как место, где мужчины могли покупать трусики и бра для жён и подружек. Несмотря на оригинальность подхода, стало ясно, что большинство потенциальных посетителей – всё равно женщины.

Векснер изучил европейские бутики и их маркетинговую стратегию. Он решил, что американки с удовольствием будут носить изысканное кружевное бельё каждый день, если сделать его доступным, как за океаном. На рынке оставался зазор между элитной и невзрачной одеждой. Векснер решил превратить Victoria’s Secret в «La Perla для масс-маркета».

Лесли Векснер и топ-модель Стелла Максвелл Фото Getty

Лесли также изменил внутреннее убранство магазинов. Он хотел, чтобы они выглядели не винтажными лавками, а привлекательным пространством, где клиентки чувствовали бы себя представительницами элиты. Атмосферу старины сменила атмосфера роскоши. Тёмные цвета и деревянные панели исчезли, вместо них появились позолоченные светильники и цветочные принты, на полках стояли флаконы духов. Классическая музыка добавляла континентальной эстетики.

Хотя штаб-квартира компании располагалась в Колумбусе, Векснер выбрал для руководства фейковый лондонский адрес – Маргарет-стрит, 10. Victoria’s Secret сразу стал загадочнее и привлекательнее для американских домохозяек, студенток и старлеток. Дизайн каталога сделали более броским, содержимое – откровенным.

Для формирования принципов бренда Векснер использовал воображаемую женщину по имени Виктория. Она якобы выросла в Англии в семье успешного лондонского бизнесмена и француженки, получила великолепное образование и вышла замуж за юриста. Руководители брали за образец предполагаемый образ мышления и стиль жизни Виктории. Перед принятием важного решения они обсуждали, как поступила бы в такой ситуации Виктория.

Английское наследие бренда было полной выдумкой, но эффективно работало. Однако к началу 2000-х от английской эстетики практически отказались и заменили её намного более откровенным эротизмом. Синтия Фидус-Филдс бывший директор каталога Victoria’s Secret и один из исполнительных директоров компании

Векснер добивался, чтобы модели выглядели эффектно, как на страницах Vogue или Glamour. Погрузившиеся в такой мир клиентки хотели соответствовать заданным стандартам привлекательности. Раньше девушкам в Victoria’s Secret было некомфортно, как Рою Рэймонду в женских универмагах. Теперь компания Векснера стремительно превращалась в мировой бренд номер один. К 1995 году её стоимость оценивалась в 1,9 миллиарда долларов. Только в США работали 670 магазинов.

Тогда же впервые прошёл ставший ежегодным показ моды Victoria’s Secret Fashion Show. В конце 1990-х у проекта появилась ещё одна фирменная фишка – выступающие на престижном ивенте «ангелы», звёздные модели в эротичных образах с крылышками за спиной. Уже в 21 веке они стали олицетворением корпорации Векснера, а сам Victoria’s Secret самым узнаваемым брендом одежды в мире.

Магазин Victoria’s Secret Фото JHVEPhoto

О нём слышали даже максимально далёкие от мира моды обыватели, а традиционный показ превратился в эффектную медийную вечеринку вроде церемонии вручения премии «Оскар». В то время у Векснера не было поводов сомневаться, что он обеспечил Victoria’s Secret стабильное будущее на несколько поколений вперёд: некоторые компании слишком велики, чтобы провалиться. Как действовать, если вы стали жертвой харассмента, сексуальных домогательств или изнасилования

Однако близкая связь миллиардера с двумя людьми и безграничное доверие к ним нанесли за последние годы два сокрушительных удара по гиганту модного бизнеса. Один из этих людей – директор по маркетингу холдинга L Brands Эд Разек. Другой – близкий соратник и личный финансовый управляющий Векснера Джеффри Эпштейн, который использовал связь с Victoria’s Secret в личных противозаконных целях.

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп, 1997 год Фото Getty

«Самый преданный друг»

Мы с Эпштейном обладаем похожими качествами. Мы оба замечаем паттерны, только он видит их в политике и финансовых рынках, а я в стиле жизни и модных трендах. Мы постоянно обсуждаем мировые тенденции, на которые обращаем внимание. Он очень умён и придерживается высоких стандартов. К тому же он самый преданный друг. Лесли Векснер основатель владеющего Victoria’s Secret холдинга L Brands

«Люди говорят, что у нас один мозг на двоих, – ответил на любезность приятеля финансист в интервью 2003 года. – Делим его напополам». В разговоре со знакомым он однажды сказал: «Лес знает обо мне всё. Он знает об всём, что когда-либо со мной происходило». Эпштейна впервые задержали по подозрению в организации проституции в 2008 году. Тогда он формально отбыл в заключении 13 месяцев, хотя условия его содержания мало отличались от свободной жизни. Позже адвокаты Эпштейна подписали соглашение с прокурором, чтобы оградить клиента от дальнейших судебных преследований в обмен на частичное признание вины.

Однако сделку заключили с нарушением – прокуратура не уведомила других пострадавших, что Эпштейна не накажут за сексуальное насилие над ними. В феврале 2019-го его вновь арестовали за торговлю несовершеннолетними. За много лет он выстроил секс-пирамиду: убеждал одних девушек-подростков, что поможет им с карьерой и совращал, а других заставлял заманивать новых жертв.

Восемь девушек дали показания против Эпштейна под своими именами, ещё несколько пострадавших сохранили анонимность и выступили под псевдонимом Джейн Доу. Федеральное расследование установило личности 36 жертв. Некоторым на момент изнасилования было всего 14 лет.

Судебная карикатура с первого слушания по делу Джеффри Эпштейна Фото Jane Rosenburg / Reuters

10 августа того же года Эпштейна обнаружили мёртвым в камере. По официальной версии, он покончил с собой, чтобы избежать приговора. Однако поклонники конспирологии уверены, что финансиста убрали, прежде чем он рассказал о связях с влиятельными политиками и бизнесменами (в том числе Дональдом Трампом, Биллом Клинтоном и вторым сыном Елизаветы II принцем Эндрю).

Летом 2019-го года раскрылись подробности дружеских и профессиональных отношений Эпштейна с Векснером. Когда они познакомились в середине 1980-х, большинство друзей и коллег босса Victoria’s Secret не понимали, что ему так понравилось в загадочном мужчине с туманным прошлым. Эпштейн называл себя экспертом по налогам и финансовому мошенничеству и якобы специализировался на стратегиях долгосрочного инвестирования.

L Brands поспешил сгладить удар по репутации. «Мистер Эпштейн работал личным финансовым управляющим мистера Векснера, но их отношения закончились почти 12 лет назад, – объявила представительница компании Тэмми Робертс-Майерс. – Мы не думаем, что он когда-либо был нанят или когда-либо выступал в качестве официального представителя L Brands».

На этом скандал не закончился. Старый приятель Векснера Джим Дуберстайн вспомнил, что босс Victoria’s Secret разорвал с ним все связи, когда Джим что-то не поделил с Эпштейном. В 1980-х и 1990-х финансовый советник превратился для Леса практически в члена семьи. Векснер даже оформил доверенность на Эпштейна, позволив тому нанимать сотрудников, подписывать чеки от своего имени, покупать и продавать недвижимость, а также брать займы.

Эпштейн обладал безграничной властью в империи Векснера. Любой, кто ставил под сомнение деятельность финансиста, рисковал разозлить его начальника. Эпштейн организовал строительство яхты Векснера «Безграничный», а тот продал доверенному помощнику несколько домов на общую сумму больше 30 миллионов долларов и Boeing 727 за 10 миллионов.

Близкую дружбу и тесное сотрудничество модного магната с Эпштейном нельзя считать предосудительными лишь потому, что последний оказался преступником. Однако это не единственные нити, объединяющие бизнесмена с брендом нижнего белья. Выяснилось, что с 1995-го по 2006-й Эпштейн неоднократно убеждал начинающих моделей, будто работает на Victoria’s Secret и может раскрутить их карьеру.

Джеффри Эпштейн и его предполагаемая сообщница Гислейн Максвелл, 1995 год Фото Patrick McMullan / Getty Images

Самый болезненный удар по репутации Векснера нанесло расследование NY Times. Журналисты пообщались с тремя бывшими сотрудниками руководства L Brands. Те рассказали, что босса холдинга ещё в середине 1990-х предупредили о методах Эпштейна. Векснер знал, что Джеффри обманывает девушек насчет связи с Victoria’s Secret, но ничего не предпринял, хотя пообещал разобраться.

Представители Векснера упирали на то, что их клиент давно не сотрудничает с Эпштейном. Бизнесмен действительно перестал общаться с финансистом, но лишь в 2008-м, когда того официально признали виновным в организации проституции и зарегистрировали как секс-преступника.

Одна из предполагаемых жертв Эпштейна художница Мария Фармер рассказала, как летом 1996 года остановилась в резиденции финансиста в Нью-Олбани, штат Огайо, куда он с сообщницей Гислейн Максвелл пригласили её «погостить». Они в жили в одном из домов, которые Лес Векснер переписал на Эпштейна за пару лет до этого.

Мария Фармер перед домом Эпштейна в Огайо, 1996 год Фото представителя Марии Фармер для NY Times

По словам Фармер, она фактически жила на территории поместья Векснеров и находилась под присмотром работавших на босса Victoria’s Secret охранников. Выходить с территории ей разрешали только с телефонного разрешения жены Векснера Абигейл. Версию художницы на условиях анонимности подтвердил один из сотрудников службы безопасности.

Я жила в гостевом доме и работала в гараже – все эти места было видно из особняка Векснеров. Эпштейн говорил: «Лес любит меня. Он позволит мне что угодно». Мария Фармер Художница, одна из предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна

Активистки призывают к суровому наказанию для Эпштейна перед зданием федерального суда в Манхэттене Фото Stephanie Keith / Getty Images

Кое-что о мистере Разеке

Другая центральная фигура расследования NY Times – правая рука Векснера Эд Разек. С 1983-го он руководил операционным департаментом The Limited, а с 1994-го занимался разработкой концепции и организацией ставших культовыми показов Victoria’s Secret. Именно его идеи выделяли бренд на фоне конкурентов: Разек предложил использовать образ «ангелов», отбирал моделей и придумывал рекламные кампании.

В то время идея модного показа нижнего белья выглядела абсурдной. Все спрашивали себя: зачем мы вообще это делаем? Теперь это считается обычным ивентом, но тогда мы думали, что это невозможно. У женщин было пять лифчиков и пять трусиков: три белых комплекта, один комплект телесного цвета и один чёрный, который они надевали два раза в год по особым случаям. Кружевные панталоны, разноцветное бельё с узорами, принадлежность к высокой моде… Это было откровение. Эдвард Разек бывший директор по маркетингу холдинга L Brands и организатор модных показов Victoria’s Secret

Эдвард Разек Фото Getty Images

Авторы расследования пообщались с 30-ю бывшими и нынешними руководителями, сотрудниками и моделями Victoria’s Secret. Оказалось, что на Разека поступали неоднократные жалобы в отдел кадров за неподобающее поведение: он пытался поцеловать девушек, просил посидеть у себя на коленях, а во время Victoria’s Secret Fashion Show в 2018 году потрогал одну из моделей за промежность. Кэтколлинг — уличный харассмент

Когда перед тем же показом команда бренда обсуждала комплект для Беллы Хадид, Разек посоветовал коллегам «забыть о трусиках». По его мнению, намного важнее было то, позволят ли телевещатели Белле пройти по подиуму «с её идеальными сиськами».

Меня больше всего шокировало, насколько укоренилось подобное поведение. Над сексуальным насилием смеялись, его считали нормой. Это напоминало промывку мозгов. Любого, кто пытался что-то сделать, не просто игнорировали. Его наказывали. Кейси Кроу-Тэйлор бывшая сотрудница отдела по связям с общественностью Victoria’s Secret

Сама Кроу-Тэйлор причислила себя к числу пострадавших от бестактного и неэтичного отношения Разека. Только её начальник не домогался, а принижал за лишний вес. Когда в июне 2015-го компания организовала шведский стол для сотрудников, Кейси столкнулась с Разеком перед стойкой с блюдами. Мужчина окинул её демонстративным взглядом, высказался по поводу фигуры и потребовал забыть о пасте с хлебом. Кроу-Тэйлор пожаловалась в кадровую службу, но обращение проигнорировали. Через несколько недель она уволилась.

На одном из совещаний в 2019-м кто-то из подчинённых предложил отказаться от многолетней концепции Victoria’s Secret (использовать исключительно моделей с идеальной фигурой) и вслед за конкурентами представлять бельё для женщин разного телосложения. Разек резко отверг идею: «Никто не идёт к пластическому хирургу и не говорит: «Сделайте меня жирным».

Модель Бехати Принслу и Эд Разек Фото Getty Images

Упор крестного отца модных шоу Victoria’s Secret на максимальной худобе моделей не раз приводил к скандалам. В 2011-м Адриана Лима рассказала, что после родов ей пришлось сбросить к показу 22 килограмма: она девять дней питалась исключительно протеиновыми коктейлями и ничего не ела за 12 часов до начала ивента. Роузи Хантингтон-Уайтли подтвердила, что моделям запрещают употреблять сахар, молочные продукты, глютен и алкоголь, а Эрин Хитертон объяснила, что перестала сотрудничать с брендом из-за давления и постоянных требований похудеть.

Модель Энди Муиз заявила о домогательствах со стороны Разека. К 2007-му она уже два года участвовала в показах Victoria’s Secret, когда маркетинговый директор пригласил её пообедать и по пути в ресторан попытался поцеловать. Следующие несколько месяцев Разек неоднократно писал Муиз на почту письма сексуального характера и предлагал поселиться с ним в Доминикане. Однажды Энди отказалась от очередного предложения провести время вместе, а через несколько дней узнала, что не будет участвовать в модном показе-2008.

Эти обвинения – полная ложь, ситуации вырваны из контекста. Мне посчастливилось работать с бесчисленным множеством топ-моделей и талантливых профессионалов. Я горжусь взаимным уважением, которое мы испытываем. Эдвард Разек бывший директор по маркетингу холдинга L Brands и организатор модных показов Victoria’s Secret

В феврале 2020-го более 100 моделей подписали открытое письмо к исполнительному директору Victoria’s Secret Джону Мехасу. Девушки раскритиковали бренд за «культуру женоненавистничества и насилия» и призвали руководство отнестись к безопасности сотрудниц с уважением и ответственностью. «Модельный альянс верит в безопасность, право на работу без преследования и последствия для абьюзеров, – уточняется в заявлении. – Неспособность Victoria’s Secret обеспечить комфортную среду подрывает эти принципы».

Эд Разек, модели Адриана Лима и Кэндис Свейнпол Фото AP

Разек ушёл на пенсию ещё до выхода сенсационного материала NY Times из-за давления со стороны одного из инвесторов, компании Barington Capital Group. В 2019-м акционер-активист Джеймс Митаротонда раскритиковал Разека и потребовал от Victoria’s Secret сменить имидж.

Несмотря на постепенную смену руководства, бренду не удалось остановить лавину скандалов. Уже после ухода Разека одна из руководительниц отдела по связям с общественностью Моника Митро подала жалобу на поведение бывшего начальника, который регулярно доводил её до слёз. На следующий день глава кадровый службы сообщил Митро, что её отправляют в административный отпуск.

Попытка замять очередную неприятную историю закончилась провалом – о внутренних конфликтах в Victoria’s Secret узнал весь мир. Последние несколько лет стали худшими в истории компании не только из-за внимания медиа и неоднозначных ситуаций, но и по объективным показателям: бизнес пошёл на спад.

На этот раз в центре внимания оказался сам Лесли Векснер.

Отказ от модных показов и «ангелов»

Ценности и принципы, которые раньше делали Victoria’s Secret уникальным, больше не работали. С 2017-го по 2020-й акции L Brands упали в стоимости на 50%, а модный показ 2018 года получил низшие рейтинги за всю историю шоу (3,3 миллиона зрителей по сравнению с 4,89 за год до этого). Относительно пиковых показателей в ноябре 2015-го акции Victoria’s Secret к осени 2019 года подешевели больше, чем на 80%.

Снижение продаж привело к закрытию 53 из 1143 точек в США, а в мае 2019-го Векснер объявил об отмене Victoria’s Secret Fashion Show. В феврале 2021-го стало известно, что до конца года на территории Штатов и Канады закроются ещё от 30 до 50 точек.

Одной из причин кризиса стало развитие интернет-магазинов: имидж бренда неизменно строился на антураже конкретного места, атмосфере роскоши и интимности.

L Brands грозит неизбежная катастрофа. Их магазины – особенно Victoria’s Secret – есть практически в каждом торговом центре по всей стране, и постепенный упадок моллов сокрушил их. Джим Крамер ведущий аналитической программы «Безумные деньги»

Критика звёзд, связи Векснера с Эпштейном, претензии моделей и сотрудников к Разеку – все эти факторы превратили самый узнаваемый модный бренд в динозавра накануне падения метеорита. В 2019 году супермодель Карли Клосс откровенно рассказала о причинах разрыва с Victoria’s Secret четырьмя годами ранее: «Я чувствовала, что это не то послание, которое я хочу транслировать молодым девушкам о том, что значит быть красивой».

Карли Клосс на модном показе Victoria’s Secret в 2014 году Фото Getty Images

Стремительный триумф Victoria’s Secret в 1980-х основывался на трансформации представлений о моде. В 1950-х и 1960-х американки ценили нижнее бельё за практичность и удобство, а эстетичные кружевные бра предназначались исключительно для медового месяца и годовщин.

Векснер и Разек убедили женщин, что носить красивые комплекты в повседневной жизни – нормально и приятно. Тренд набрал такую популярность, что привёл к формированию образа идеального женского тела. Затем последовала обратная реакция – возвращение к практичным и удобным вещам.

В последние годы представления людей о красоте и желании трансформировались. Идеалы меняются, люди хотят видеть больше разнообразия в плане этнической принадлежности, расы, телосложения и фигуры. Не адаптироваться к этой перемене – самоубийство для производителей одежды. Калинда Уканва профессор маркетинга в университете Южной Каролины

В феврале 2020 года оказавшийся в безвыходной ситуации Векснер решил: холдинг L Brands объявил о продаже 55% акций принадлежащих ему брендов частной инвестиционной компании Sycamore Partners за 525 миллионов. Лес отделался шаблонной фразой: «Мы верим, что под новым руководством Victoria’s Secret сможет лучше сконцентрироваться на достижении долгосрочных результатов».

Лес Векснер Фото AP

Несмотря на договорённость, весной покупатели разорвали соглашение из-за бюрократических и финансовых сложностей, связанных с пандемией. Осенью 2020-го продажи L Brands выросли на 14%, но не благодаря Victoria’s Secret. Затянувшийся спад компенсировала популярность другого бренда холдинга Bath & Body Works.

В марте 2021-го стало известно, что ни 83-летний Векснер, ни его жена Абигейл не будут переизбираться на должности в совете директоров L Brands. Их заменили две женщины: директор Национальной баскетбольной ассоциации по связям с болельщиками Даниэль Ли и руководительница программы лояльности Mastercard Фрэнсис Хондал.

Примерно тогда же появилась информация, что Victoria’s Secret либо отделится от холдинга, либо будет снова выставлен на продажу. Боссы L Brands остановились на первом варианте. С одной стороны, бренд по-прежнему переживает неспокойные времена. С другой, смена руководства и трансформация подхода к маркетингу сгладила возмущение от недавних скандалов.

Новость об отказе от «ангелов» вызвала мощный резонанс, но это логичный этап на пути адаптации под современную реальность – иначе медиа добили бы её обвинениями в сексизме и объективации. Финансовые показатели Victoria’s Secret в 2021 году доказывают, что новый подход работает: по сравнению с низшей точкой в 2019-м продажи выросли на 9%.

Можно считать омоложение и феминизацию руководства, расширение ассортимента и сотрудничество со знаменитыми женщинами проявлением слабости и предательством консервативных ценностей, а прежних лидеров компании – жертвами новой этики. Однако именно изменения под давлением либеральных медиа почти наверняка позволят Victoria’s Secret остаться гигантом на рынке нижнего белья.