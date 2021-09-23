Що вони собі наекспертували: директор інституту експертиз та його квартири і автівки на десятки мільйонів

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін та його родина користуються дорогою нерухомістю і автівками, які їм не належать, а також володіють майном, яке не корелює з офіційними доходами. Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової “Експерт диявола” для Bihus.Info.

Згідно з останньою декларацію директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз – він з дружиною має у власності дві старі квартири на 147 і 59 кв.м., один гараж, одне нежитлове приміщення на 152 кв м, в якому дружина тримає салон, і дві автівки – новий Land Cruiser 2017 р.в. і стару Toyota Сamry 2009 р.в.

При цьому ціни на деяке майно суттєво нижчі за ринкові. Так, у декларації Рувін вказав, що Land Cruiser придбав за 730 тис грн, хоча такі зараз продають за 1,5 млн грн. Ціна нежитлового приміщення – зазначена 1,2 млн грн, хоча комерційна нерухомість у тому ЖК продається в 4 рази дорожче.

За спостереженням журналістів, Рувін мешкає в елітному клубному будинку Regent Hill на Печерську. Оренда квартири тут коштує від 100 тис грн за найпростішу двокімнатну – і до півмільйона грн на місяць за апартаменти з позолотою, ліпниною, мармуром і т.д. Придбати тут нерухомість коштує не менше мільйона євро: найдешевша однокімнатна зараз продається за 32 млн грн.

Дружина Рувіна Галина їздить на Range Rover вартістю 4 млн грн, якого немає в декларації навіть на правах користування. Автомобіль записаний на ТОВ “АБЗ-1” – асфальтобетонний завод, на якому працює Рувіна. На дружину головного експерта записана низка компаній, однак за даними джерел журналістів у податковій, дивідендів з них вона ніколи не отримувала. Також жінка зареєстрована як ФОП, з чого декларує прибуток з підприємницької діяльності. Вид діяльності – перукарські послуги. Йдеться про салон краси на околиці Києва.

Пасинок Рувіна, Назар Шептицький, має у власності Range Rover вартістю близько 3,5 млн грн, та квартиру в ЖК Французький квартал на понад 100 кв.м. Наразі Шептицький оформлений співвласником низки компаній, але за даними джерел журналістів у податковій, дивідендів з них ніколи не отримував. Він заробляє як ФОП (роздрібна торгівля), який оформив наприкінці 2017 року. Відтак, на які кошти в 2016 була придбана квартира орієнтовною вартістю в 150 тисяч доларів, незрозуміло.

При цьому, за спостереженням журналістів, Шептицький там не мешкає. Його Range Rover регулярно вранці виїжджає, а впродовж дня стоїть запаркований у дворі ЖК Липська вежа, що в урядовому кварталі Києва. Завдяки відео з соцмереж Назара та оголошенням про оренду в цьому будинку, квартира була ідентифікована: це 4-кімнатна квартира на 250 квадратів, з мармуровими ванними, дерев’яними меблями і двома паркомісцями на додачу. Вартість оренди – 8 тис дол/міс.

Також упродовж останніх років журналісти неодноразово помічали Шептицького на автівках, записаних на сторонніх людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності. Зокрема йдеться про “кубік” Mercedes-Benz G 63 AMG (2013 р.в.), два Toyota Land Cruiser 200 (2016 і 2018 р.в.), а також Aston Martin DB9 (2014 р.в.). Орієнтовна сукупна вартість автівок – 9 млн грн.

Молодший син Рувіна, Сергій, декілька років був оформлений як ФОП і співвласник кількох компаній. Наразі працює оперуповноваженим в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції. За спостереженнями журналістів, мешкає у дорогому ЖК “Французький квартал”, їздить на Mercedes-Benz S350L (2013 р.в.) з персональним водієм. Авто записане на Сергія і наявне в його декларації, натомість жодного житла син Рувіна не декларує.

Сам Рувін у коментарі Bihus.Info заявив, що в Regent Hill квартири ніколи не мав і не орендував, його нібито тимчасово – на час ремонту – пустив пожити товариш, ім’я якого Рувін називати відмовився.

Щодо Range Rover, на якому пересувається дружина – це нібито робоча машина заводу, де вона працює, а сам Рувін на цьому заводі нібито ніколи не був. При цьому завод продає асфальт низці будівельних компаній. Одна з них – ТОВ “Сучасна транспортна інфраструктура”, основним власником котрої є кум і багаторічний партнер Рувіних – Валерій Сировацький. З 2019 року ТОВ “СТІ” є субпідрядником будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, фірма уже отримала щонайменше 100 млн грн на цьому об’єкті. Минулого року компанія пролобіювала зміни в проекті будівництва мосту.

Підрядник заявив, що укладене попередніми підрядниками асфальтне покриття мосту є неякісним, його треба знести і далі фірма покладе інший асфальт, свій. При цьому, за даними Bihus.Info основним постачальником асфальтобетонних сумішей для СТІ є той самий завод “АБЗ-1”, на якому працює і на чиїй машині їздить Галина Рувіна. Окрім того, паралельно оцінку якості старого асфальту – замовили в КНДІСЕ Рувіна.

Стосовно статків сина і пасинка Рувін запевнив, що вони фінансово самостійні, мають доходи з бізнесу і квартиру у “Французькому кварталі” нібито придбали навпіл за свої кошти. При цьому звідки ці кошти взяв молодший син – Рувіну достеменно невідомо. Зазначимо, що на момент придбання зазначеної квартири Сергію Рувіну було 18, і він ще навіть не був оформлений як ФОП, його офіційним доходом на той час була стипендія.

КНДІСЕ – одна із 27 експертних установ Міністерства Юстиції. Інститут проводить судові експертизи та експертні дослідження за найрізноманішими напрямами, від звичних технічних – і до військових експертиз. За останні роки деякі експертизи спричинили публічні скандали: спроба опізнати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета по ході, позитивні висновки щодо обґрунтованості й законності формули “Роттердам+”, спроба Рувіна відкликати експертизу в справі ексочільника ДФС Романа Насірова, тощо.

Олександр Рувін очолює КНДІСЕ з 2011 року. На початку літа Міністерство Юстиції, якому підпорядкований Інститут, спробувало звільнити Рувіна, однак не змогло. Процедурно звільнення директора Інституту має також погоджувати голова КМДА. Віталій Кличко у відповіді Міністерству зазначив, що Рувін – досвідчений і результативний керівник, і без нього робота Інституту погіршиться.

Джерело: Bihus.Info