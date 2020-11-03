Що вони собі насудили: елітне майно голови Конституційного суду Олександра Тупицького

Родина голови Конституційного суду Олександра Тупицького володіє кількома об’єктами елітного майна, серед якого, окрім маєтку в Криму, – чотирикімнатна квартира у ЖК «Новопечерські липки» в столиці та великий маєток із басейном під Києвом. Цими об’єктами нерухомого майна користується сам Олександр Тупицький, але вони записані на матір та тещу судді.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Після того, як у травні 2013 року Олександр Тупицький був переведений до Києва та призначений суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала чотирикімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу «Новопечерські липки» в Києві, а згодом докупила ще два машиномісця там. Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею вартувала там понад 600 тисяч доларів.

Майно записали на матір судді, Галину Тупицьку. Про це свідчить виписка з Держреєстру речових прав на нерухоме майно. На момент придбання дорогої нерухомості у ЖК «Новопечерські липки Галині Тупицькій було 73 роки, і вона була вже на пенсії. З 2019 року Тупицький почав декларувати, що сам мешкає в цих апартаментах, записаних на матір.

Окрім того, у родини голови Конституційного суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 квадратних метра та земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки були придбані у серпні 2018 року та оформлені на тещу Олександра Тупицького – Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе лише 7,5 сотки землі у Василькові, які і вніс до декларації.

За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького – Лариса Колпаченко працювала в аптеці у Донецьку. ​

Якщо подивитися на територію згори, то видно що між земельною ділянкою Олександра Тупицького та ділянками, оформленими на його тещу Ларису Колпаченко, немає паркану, і це одна спільна територія – на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок.

Джерела журналістів повідомили, що цим маєтком регулярно користується і сам Тупицький.

У неділю, 1 листопада 2020 року, журналісти побачили на подвір’ї припарковане авто білого кольору, схоже на BMW X6. Саме таке авто має дружина Олександра Тупицького – Ольга Тупицька, відповідно до декларації судді.

Також біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry. Саме такі авто є на балансі Конституційного суду. Втім, дізнатися, чи саме це авто належить до КС, не вдалося – на Toyota Camry виявилися так звані «номери прикриття» – у базі автотранспортних засобів МВС ці номери закріплені за іншим автомобілем (Mitsubishi Lancer).

27 жовтня «Схеми» звернулися до голови КСУ з проханням надати коментар щодо його майна. У пресслужбі КСУ заявили, що «всі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ Олександра Тупицького, містяться у його щорічній декларації».

Журналісти «Схем» направили повторний запит голові КСУ з проханням про коментар стосовно майна його родини. Редакція опублікує позицію Олександра Тупицького, щойно отримає її.

Раніше журналісти програми «Схеми» повідомили, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз Автономної Республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. При цьому під головуванням Тупицького судді КСУ 27 жовтня проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.

Реагуючи на розслідування, голова Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію, оприлюднену журналістами програми «Схеми», про те, що він не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії.

«Коли я прочитав матеріал, я сам по собі подякував їм за об’єктивність», – заявив Тупицький.

За словами Тупицького, правочин відбувся у 2018 році. «Чого я не вніс його в реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським, – заявив він. – Єдина, напевно, моя провина, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз’яснили, як це мені зробити».

«Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома», – заявив Тупицький.

Хто розглядав рішення в КСУ?

Одинадцять суддів Конституційного Суду України підтримали рішення у справі 124/2020(393/20) , але чотири ‒ ні. За ним положення Закону України “Про запобігання корупції”, що стосуються електронних декларацій держслужбовців, визнані неконституційними. Аналітики YouControl пропонують ознайомитись із основними відомостями про них та з їх деклараціями, поданими у 2020 році.

Джерело: Радіо Свобода, YouControl та BIHUS info