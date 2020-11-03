Що вони собі насудили: елітне майно голови Конституційного суду Олександра Тупицького
Родина голови Конституційного суду Олександра Тупицького володіє кількома об’єктами елітного майна, серед якого, окрім маєтку в Криму, – чотирикімнатна квартира у ЖК «Новопечерські липки» в столиці та великий маєток із басейном під Києвом. Цими об’єктами нерухомого майна користується сам Олександр Тупицький, але вони записані на матір та тещу судді.
Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
Після того, як у травні 2013 року Олександр Тупицький був переведений до Києва та призначений суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала чотирикімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу «Новопечерські липки» в Києві, а згодом докупила ще два машиномісця там. Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею вартувала там понад 600 тисяч доларів.
Майно записали на матір судді, Галину Тупицьку. Про це свідчить виписка з Держреєстру речових прав на нерухоме майно. На момент придбання дорогої нерухомості у ЖК «Новопечерські липки Галині Тупицькій було 73 роки, і вона була вже на пенсії. З 2019 року Тупицький почав декларувати, що сам мешкає в цих апартаментах, записаних на матір.
Окрім того, у родини голови Конституційного суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 квадратних метра та земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки були придбані у серпні 2018 року та оформлені на тещу Олександра Тупицького – Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе лише 7,5 сотки землі у Василькові, які і вніс до декларації.
За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького – Лариса Колпаченко працювала в аптеці у Донецьку.
Якщо подивитися на територію згори, то видно що між земельною ділянкою Олександра Тупицького та ділянками, оформленими на його тещу Ларису Колпаченко, немає паркану, і це одна спільна територія – на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок.
Джерела журналістів повідомили, що цим маєтком регулярно користується і сам Тупицький.
У неділю, 1 листопада 2020 року, журналісти побачили на подвір’ї припарковане авто білого кольору, схоже на BMW X6. Саме таке авто має дружина Олександра Тупицького – Ольга Тупицька, відповідно до декларації судді.
Також біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry. Саме такі авто є на балансі Конституційного суду. Втім, дізнатися, чи саме це авто належить до КС, не вдалося – на Toyota Camry виявилися так звані «номери прикриття» – у базі автотранспортних засобів МВС ці номери закріплені за іншим автомобілем (Mitsubishi Lancer).
27 жовтня «Схеми» звернулися до голови КСУ з проханням надати коментар щодо його майна. У пресслужбі КСУ заявили, що «всі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ Олександра Тупицького, містяться у його щорічній декларації».
Журналісти «Схем» направили повторний запит голові КСУ з проханням про коментар стосовно майна його родини. Редакція опублікує позицію Олександра Тупицького, щойно отримає її.
Раніше журналісти програми «Схеми» повідомили, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз Автономної Республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. При цьому під головуванням Тупицького судді КСУ 27 жовтня проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.
Реагуючи на розслідування, голова Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію, оприлюднену журналістами програми «Схеми», про те, що він не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії.
«Коли я прочитав матеріал, я сам по собі подякував їм за об’єктивність», – заявив Тупицький.
За словами Тупицького, правочин відбувся у 2018 році. «Чого я не вніс його в реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським, – заявив він. – Єдина, напевно, моя провина, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз’яснили, як це мені зробити».
«Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома», – заявив Тупицький.
Хто розглядав рішення в КСУ?
Хто ці судді, котрі проголосували “за”?
Тупицький Олександр Миколайович
- • незадекларована земля в Криму;
- • виступав в ролі “ката” НАБУ;
Голова Конституційного Суду України з 17 вересня 2019 року та є членом суду ще з 2013-го, пройшовши за квотами Януковича. Саме він має земельні зв’язки з Кримом, поповнення яких “забув” задекларувати. Ще до анексії у 2014 він мав у власності землю у Кореїзі біля Ялти, а у 2018 будучи заступником голови КСУ придбав ще одну ділянку площею 126 кв. м, однак вона не з’явилась у деклараціях ні за 2018, ні за 2019 рік. Окрім Криму знайдені зв’язки у минулому з “Партією регіонів”: його дружина була помічницею нардепа від партії у 7 скликанні Бобкова Олександра Михайловича. В той час він був правою рукою Віктора Татькова, який за часів Януковича очолював Вищий господарський суд, а зараз переховується через корупцію. Також Тупицькому приписують контакти з авторитетними діячами Юрою Єнакіївським і Пупсом. Як один із суддів-доповідачів О. Тупицький прописав тексти рішень резонансних справ щодо НАБУ.
Городовенко Віктор Валентинович
- • вимога хабара $100 000;
- • історія з відбиранням житла у людей з інвалідністю;
Призначений у листопаді 2017 року XІV позачерговим з’їздом суддів України. Заступник глави адміністрації Порошенка Олексій Філатов лобіював його призначення. В 2019 році Державне бюро розслідувань за рішенням суду було зобов’язане розпочати розслідування щодо цього судді та групи пов’язаних осіб щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ст.376 Кримінального кодексу України. Він вимагав хабар в розмірі $100 000 за призначення Ушатого І.Г. на посаду глави Токмацького районного суду Запорізької області. Також є відомості в ЗМІ, що він примусово саджав людей з інвалідністю у психлікарню та відбирав у них житло.
- • незадекларований Land Rover;
- • непідтверджені статки чоловіка;
Суддя із вересня 2018 року, призначена Верховною Радою за сприяння депутата БПП Олександра Грановського. За результатами нещодавньої перевірки НАЗК, 7 жовтня 2020 року, виявилося, що суддя Завгородня не задекларувала майна на суму понад 615 тисяч гривень. Ідеться про автомобіль Land Rover 2012 року випуску, яким із того ж 2012 року володів її чоловік та у 2017 та 2019 роках видавав їй довіреність на користування. Крім того, чоловік у 2018 році придбав квартиру в Києві на 54 квадрати за 1,3 мільйона гривень та паркомісце вартістю 149 тисяч гривень. Хоча, за даними НАЗК, офіційно таких коштів він не мав. Також є свідчення про зв’язки Завгородньої з “Опозиційна платформа ‒ За Життя” і Григорієм Суркісом. У 2019 році голосувала за скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Касмінін Олександр Володимирович
- • приватизація службової квартири;
- • визнав неконституційним курс на набуття повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО.
Призначений суддею В. Януковичем у вересні 2013 року за рекомендацією екс-глави КСУ – В’ячеслава Овчаренко, котрий очолював Єнакіївський суд, де зникли матеріали судимостей Януковича. У грудні того ж року йому надали в користування службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – “Панорамі на Печерську” – площею у понад 150 квадратних метрів. А вже у травні 2014-го суддя домігся виведення цих апартаментів з переліку службових і приватизував. При цьому родина судді явно не з тих, що потребує фінансової допомоги від держави. Лише зарплатня Олександра Касмініна у 2017 році становила понад мільйон гривень. Його дружина – Анфіса – тоді ж отримала три мільйони гривень в якості дивідендів від свого бізнесу. Окрім цього Касмініни володіють низкою об’єктів нерухомості в Полтаві, де він раніше очолював Апеляційний суд. Коли КС визнав проект конституційним законопроект, що пропонує закріпити в українській Конституції курс на набуття повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО, Касмінін виснув “окрему думку” із запереченням.
- • вирішення питань щодо “Ленкузні”;
- • відзнака суддів, рішення яких спричинили узурпацію влади В. Януковичем.
Призначений суддею у листопаді 2015 року XIII з’їздом суддів України. На цю посаду його пролобіював екс-голова Вищого господарського суду Богдан Львов. В 2017 році як найстарший суддя виконував обов’язки голови КСУ та відзначив нагрудними знаками суддів, причетних до рішень КСУ, які спричинили узурпацію влади Віктором Януковичем. Майже 10 років був головою Ради суддів України. Допомагав свого часу П. Порошенко вирішувати його питання по “Ленінській кузні”.
Литвинов Олександр Миколайович
- • зв’язок з Віктором Януковичем;
- • виступав в ролі ката НАБУ.
Призначений суддею у лютому 2013 року XI черговим з’їздом суддів України. Права рука О.Тупицького, з яким паралельно працювали суддями у різних районних судах Донецька, коли Донецькою областю керував В. Янукович. У 1988 році закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені маршала К.К. Рокосовського (розташоване в Амурській області Росії). Як один із суддів-доповідачів прописав тексти рішень резонансних справ щодо НАБУ.
- • незадекларував 150 тис. грн;
Призначений суддею у січні 2016 року П.Порошенком за рекомендацією В.Ющенка, у котрого він був радником у 2008-2010 роках. До речі, у той же період був членом Національної конституційної ради. За даними НАЗК, Володимир Мойсик вчасно не задекларував понад 150 тисяч гривень доходу.
Призначений суддею у березні 2014 року Верховною Радою України. З 1994 року до 2014 року був народним депутатом України, членом партії “Батьківщина”.
- • двічі не задекларував дохід сумою 330 тис. грн.
Призначений суддею у березні 2014 року Верховною Радою України за квотою партії “Свобода”. За даними НАЗК, суддя Ігор Сліденко двічі порушив вимоги частини 2 статті 172-6 Кодексу про адмінправопорушення, несвоєчасно повідомивши про суттєві зміни в майновому стані у травні та грудні 2019 року. Він не вказав вчасно дохід сукупно у 330 тисяч гривень.
- • історія із земельними ділянками під маєток;
- • історія із “здешевленим” авто сина;
Призначений суддею на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України у жовтні 2019 року. В 2012 році Петро Філюк отримав безкоштовно шість земельних ділянок під Луцьком. Ринкова вартість землі у цьому районі сягає 1000 доларів за сотку. Проте, за словами судді, на його території раніше було сміттєзвалище, яке він привів до ладу. І тому сільська рада виділила йому землю безкоштовно. Сьогодні там розміщено елітний маєток площею 252,2 кв. м. Його офіційним власником є батько Петра. Згідно з декларацією, в 2019 році син Петра Філюка ‒ Андрій, придбав автомобіль Mercedes-Benz 2013 року випуску за 356 тис грн. Хоча ринкова вартість такого авто ‒ вдвічі більша. З часів, коли він був головою Волинського апеляційного суду, Філюка пов’язують з Ігорем Палицею.
Призначена суддею на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України у жовтні 2019 року за результатами конкурсу. З 2016 до 2019 року працювала заступницею начальника відділу підготовки викладачів Національної школи суддів України, ректором якої є екс-міністр юстиції та колишній нардеп Микола Оніщук.
Хто проголосував “проти”?
Первомайський Олег Олексійович
Призначений суддею Верховною Радою у 2018-му за конкурсом. Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.
Призначений суддею Петром Порошенком в 2018 році. Колишній професор Ужгородського національного університету.
Призначений суддею КСУ Петром Порошенком у 2016 році. Колишній професор Ужгородського національного університету.
• недостовірні відомості на 3,6 млн грн.
Призначений суддею КСУ Петром Порошенком в 2018 році. У декларації за 2019 рік виявлено на 3,6 млн грн недостовірних відомостей.
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Джерело: Радіо Свобода, YouControl та BIHUS info