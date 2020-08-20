«Спецоперация» против российских боевиков: госизмена и провал или российский фейк?

14 августа Беларусь отдала России задержанных в Минске наемников ЧВК «Вагнера» — несмотря на то, что Украина объявила им подозрение за преступления на Донбассе. А через три дня украинцы начали активно обсуждать якобы операцию украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера», которую остановил Офис президента.

Чем подтверждается эта версия и что говорят первые лица государства и правоохранители — в материале Громадского.

ГУР или СБУ?

10 августа анонимный телеграмм-канал опубликовал версию о якобы спецоперации СБУ по поводу вагнеровцев. В заметке говорилось, что контрразведка СБУ вместе с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым готовила сложную операцию — вербовали российских наемников и записывали их показания о преступлениях на Донбассе: «Агент СБУ «набирал» людей с опытом войны на Донбассе как будто для работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем им купили билеты в Минск, а оттуда — в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в одном из украинских аэропортов. Где их уже «приняла» бы «Альфа». Но в последний момент произошла измена», — говорилось в сообщении, которое осталось почти незамеченным.

Большую огласку получило сообщение от бывшего агента НАБУ Евгения Шевченко. Он также говорит об операции СБУ, которой якобы руководил заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий вместе с Гюндузом Мамедовым.

«На самом деле это была длительная и тщательно спланированная операция контрразведки СБУ. Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе — якобы для работы в Венесуэле», — написал 17 августа Евгений Шевченко. По его словам, на рейсовый самолет из Минска в Венесуэлу через Стамбул вместе с вагнеровцами приобрел билет и агент СБУ, «у которого во время перелета над территорией Украины должен был случиться эпилептический приступ или что-то еще хуже, что требовало бы немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи». Но вместо медиков, по словам агента, в самолет должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наемников.

Однако операцию якобы остановили на уровне Офиса президента, а именно Андрей Ермак, назвав ее несвоевременной из-за анонсированного обмена пленными.

«Но отменить операцию было уже невозможно — вагнеровцы ехали в автобусе в Минск. В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться президенту, занял позицию Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня (до 30 июля — ред.)», — отметил Шевченко.

На следующий день появилась другая версия — спецоперацию готовило Главное управление разведки Украины. Об этом написал главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов.

«Более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ, с целью обеспечить правосудие и пополнить «обменный фонд» для проведения обмена пленными, который блокирует Россия. В составе группы планировали задержать: двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 вблизи Луганска. 9 террористов с 28 были гражданами Украины, использовали украинские паспорта». Версии обеих совпадают в том, что 25 июля вагнеровцы все-таки не явились на рейс Минск — Стамбул, вместо этого заселились в белорусский санаторий, а вот обещанного обмена пленными, из-за которого якобы и сорвали операцию, не произошло. Новый вылет был назначен якобы на 30 июля, но накануне спецслужбы Беларуси задержали всю группу. 5 августа своим указом президент уволил начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. По словам Бутусова, Бурба предлагал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. В тот же день Генеральная прокуратура России направила запрос в Беларусь о выдаче ей вагнеровцев, а на следующий день несколько российских СМИ, в частности «Московская правда» и «Комсомольская правда», опубликовали тексты о спецоперации СБУ. Спецоперація українських спецслужб проти вагнерівців — правда. Документували, збирали інформацію. Фото, відео,… Geplaatst door Volodymyr Ariev op Dinsdag 18 augustus 2020

Какие доказательства? Депутат от Европейской солидарности Петра Порошенко Владимир Арьев опубликовал документы вагнеровцев на фейсбук-странице. По его словам, правоохранители потратили два года на документирование тех, кто воевал против Украины, сбивал украинские вертолеты и самолеты, а затем получал за это государственные награды РФ. Он призвал ВР создать временную следственную комиссию для расследования возможного слива операции. Журналистка и блогер Янина Соколова опубликовала на ютуб-канале записи якобы вербовки представителями СБУ вагнеровцев. На них — рассказ вроде бы одного из вагнеровцев Сергея Щербакова о том, как он стал свидетелем сбивания боевиками вертолета Су-25. Общается с ним якобы офицер СБУ. По мнению генерал-майора запаса СБУ Игоря Гуськова, который годами исследовал тему вагнеровцев, СБУ не имеет отношения к операции, если она готовилась, а видео делали люди, которые либо не имеют представления о ЧВК «Вагнера», либо сознательно делали все для того, чтобы уменьшить упоминание о ЧВК. «В видео сознательно изменяют текст, где говорится о ЧВК «Вагнера». Щербаков называет очень четко, где именно он проходил подготовку — в Молькино (тренировочная база ЧВК «Вагнера» — ред.), в тексте эта информация пропускается. Если бы это видео готовило СБУ, мы бы указали «Сидоров Александр Михайлович», потому что знаем его отчество и личные номера, а здесь только имя и фамилия. Отсутствует фото. Почему? Он точно должен был отсылать его. Я думаю, что это видео могли сделать в РФ, зная, что СБУ его еще не идентифицировала», — сказал Гуськов. Также он добавил, что слово «пески», которое означает на языке вагнеровцев территорию Сирии, в тексте обозначает украинские Пески. «Щербаков дважды говорит о том, что он награжден государственными наградами России: первый раз за сбитую вертушку в Украине, а второй — «в южных операциях в песках». Ровно через минуту, возвращаясь к этой теме, Щербаков говорит еще подробней — первая награда за сбитый в Украине вертолет, а вторая — за операцию в Пальмире (Сирия)», — отмечает Гуськов. Также, по его мнению, эти записи пока не имеют никакой ценности без проведенной экспертизы голоса.

Реакция Несколько дней от власти не было никакой реакции. Впоследствии новоназначенный руководитель ГУР Кирилл Буданов в комментарии Укринформу опроверг причастность СБУ к этой операции, назвав информацию российским фейком и добавив, что только несведущий человек может поверить в сказку, будто «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск: «Очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании «Комсомольская правда» 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытке повлиять на результаты выборов». По словам Буданова, эту версию в Украине подхватили некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно назвать пророссийскими. Также, по мнению Буданова, российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно. Опровержение касалось именно Службы безопасности Украины, ни слова о возможной подготовке операции ГУР не указывается. Вторая версия Юрия Бутусова была именно об этом. Мы направили запрос в Министерство обороны Украины с вопросом о том, готовили ли в ГУР операцию по задержке вагнеровцев и может ли быть связано увольнение Бурбы с ее остановкой. Однако на момент выхода материала не получили ответа. По телефону нам сказали, что не будут комментировать такие вопросы, поскольку руководитель уже озвучил то, что считал необходимым.

Утром третьего дня с реакцией вышел глава Офиса президента Андрей Ермак. В комментарии изданию «Левый берег» Ермак отметил, что это часть дезинформационной атаки, цель которой — раскол украинского общества. «Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий. Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов. А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина», — отметил глава Офиса президента Украины. Также Ермак опроверг информацию о том, что просил перенести операцию будто бы из-за запланированного обмена пленными, и добавил, что он не знает, просил ли Бурба пройти всех, кто якобы обсуждал операцию, полиграф. «Но убежден, что это также не соответствует действительности», — сказал Ермак. Щодо інформації про участь СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації»Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує… Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 19 augustus 2020 Журналисты Громадского обратились к заместителю генерального прокурора Гюндузу Мамедову, который якобы руководил операцией от ОГП, а также направили официальный запрос в СБУ. Но ответа пока не получили. СБУ опубликовала официальное заявление, отметив, что операция якобы с их участием является российским фейком, а ни один сотрудник не имеет отношения к разговорам с наемниками и их вербовке.

Источники hromadske в спецслужбах Украины отметили, что, вероятно, операция готовилась совместно с западными спецслужбами. «Бутусов пишет о том, что якобы во время очередного совещания 3 августа Ермак выразил недовольство, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Это можно трактовать так, что операция была совместно с ЦРУ. Тем более там были и свидетели по МН-17. Это колоссальный провал, вообще подобные провалы не выносятся на публику. Но когда общественная опасность от замалчивания провала выше, чем вред от разглашения — это необходимо», — отметил наш собеседник, подчеркивая, что саботаж международного расследования военных преступлений против человечества приравнивается к соучастию.

А что говорили в России? По версии российских СМИ, украинские спецслужбы создали фейковый проект, в который под видом сотрудников «Роснефти» и компании МАР привлекли 180 граждан России для охраны объектов в Венесуэле, включив в первую группу тех, кто воевал на Донбассе. «Всей этой операцией СБУ, похоже, собиралась одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев — вездесущую, ужасную ЧВК «Вагнера», рикошетом должно было задеть «Роснефть» — как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусских отношениях», — говорилось в материале «Комсомольской правды» 6 августа. Впоследствии появилось видео интервью с освобожденными наемниками в России, которые также рассказали о вербовке и якобы контракте с компанией МАР. В сюжете говорится о том, что билеты на самолет вагнеровцам покупали в Украине лица с фальшивыми именами, — Лариса Николаевна и Сергей Петрович: «Мы ее никогда не видели. Лариса Николаевна представилась логистом и занималась логистикой — от Москвы до Венесуэлы», — сказал в комментарии Россия-24 освобожденный наемник Артем Миляев «Шаман». В то же время в компании «Роснефть» заявили о провокации и отметили, что люди, названные в материалах, не работали у них. Издание «Медуза», анализируя задержание вагнеровцев, пришло к выводу, что если спецоперация и вербовка все-таки были, то выполнялись людьми, которым наемники абсолютно доверяли. Издание отмечает, что якобы компания, которая осуществляла отбор ЧВК «МАР», по данным базы «СПАРК-Интерфакс», ликвидирована еще в 2018 году. Собеседники «Медузы» уверяют, что на дальнюю командировку под руководством «МАР» никто из ветеранов «Вагнера» (а именно они были костяком минской группы) не решился бы. Ведь двое, которые пробовали работать через «МАР» в России, заявили «Медузе», что те — мошенники, а другие признались, что не знают ни одной успешной командировки, организованной через «МАР». В то же время основатель ЧВК «МАР» Алексей Марущенко опровергает информацию о ее причастности к операции с вагнеровцами.