В России «по просьбе» актера Машкова собираются сажать людей за признание Крыма украинским

«Крым – это Украина!» Теперь за такой призыв в России сначала могут оштрафовать, а далее посадить в тюрьму. На 10 лет. В конце сентября Госдума России приняла законы об усилении ответственности за призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на это.

Крым.Реалии спрашивали жителей Москвы, как они к этому относятся? Один из ответов был следующий: В 2017 году, когда Центробанк России выпустил новые банкноты с памятными местами уже аннексированного Крыма, журналистыспрашивали жителей Москвы, как они к этому относятся? Один из ответов был следующий:

«В Крыму я никогда не был. И не интересовался им. Потому что он украинский. – Греет душу? – Мне Крым не греет душу. От него одни проблемы».

В феврале 2017 года наши коллеги в Москве спрашивали, нужно ли вернуть Крым Украине ради хороших отношений с другими странами, и услышали вот такой ответ:

«Крым в любом случае вернуть нужно и уйти из Донбасса. Потому что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Какого… там делает Россия? Непонятно. Украина – это независимое государство со своими границами. Россия вторглась в эти границы. Референдумы провела антигосударственные! Это наша политика сейчас государственная российская такая»?

В октябре 2019 года Крым.Реалии спрашивали в российской столице, стоит ли отдать Японии часть Курильских островов, чтобы Токио признал Крым российским? И тогда мы услышали следующее мнение:

«Признавать Крым российским? Никогда. Я не знаю, как насчет островов, но Крым – не российский. – А Курилы? – Ой, это так далеко, я не смотрела. Но Крым – не российский».

Все эти ответы, по новому российскому законодательству, потянут на штрафы или даже на тюремные сроки. 22 сентября в первом чтении за это проголосовала Государственная Дума России. Теперь за призыв к отчуждению земель России штрафуют до 200 тысяч рублей. Если к этому призывает российский чиновник – до 500 тысяч рублей.

Что будет, если правонарушение повторится, разъяснил Павел Крашенников, председатель комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству: «Если в течение года такой призыв повторится – это будет уже уголовная ответственность, уголовное дело, суд и так далее. Соответственно, административная ответственность – штрафы, уголовная – сроки».

Повторный призыв будет считаться экстремизмом. Поэтому здесь и статья другая и наказания тоже от 6 до 10 лет лишения свободы, говорит Крашенников. «Если гражданин совершает действия по отчуждению территорий. Ну, например, проводит опросы среди населения об отчуждении конкретной территории, проводит какие-то встречи и организационные комитеты по этому поводу, в данном случае, это уже будет уголовная ответственность, уголовная статья, которая будет отнесена к тяжелым», – угрожает депутат Госдумы России.

Новые штрафы и тюремные сроки – это история о Курилах, Калининграде и, безусловно, о Крыме, убежден экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Они понимают: велика вероятность, что эти дискуссии возникнут в России. Первый год, второй год, а потом люди смотрят – а что это нам дало? Сначала орут «Крым наш», а потом смотрят на свою жизнь и видят, что в результате эта жизнь становится хуже. И это россияне. И особенно это, на самом деле, молодое поколение. Поэтому это такой сознательный шаг, чтобы поставить над этой пароваркой крышку. Но я считаю, что когда-нибудь ее сорвет», – считает экс-министр.

Аннексию Крыма российские власти называют «восстановлением исторической справедливости». «Присоединение» Крыма считают полезным 39% россиян – это данные январского опроса российского Фонда «Общественное мнение». Хотя пять лет назад удовлетворенных аннексией было вдвое больше. Также 46% россиян полагают, что аннексия Крыма плохо повлияла на международное положение России, а еще 14% – что это негативно повлияло на экономику страны.

Восторг от аннексии Крыма тает, говорит Павел Климкин. «Реально вся эта истерия после оккупации на самом деле стихает. Если вы посмотрите на соцопросы условно молодого поколения в России – там 20-25-30 лет – оно хочет жить в какой-то нормальной стране. И не хочет этой политики… Поэтому будет много попыток, и не только эта, давить и пытаться поставить такой колпак».

Чтобы Крым оставался подконтрольным Кремлю вечно, Путин хочет вычеркнуть вопрос оккупированного полуострова из политической повестки дня внутри страны, объясняет российский политолог Андрей Зубов.

«Чтобы не дать возможность сделать возвращение Крыма Украине частью политической повестки дня оппозиции… В России как? Когда попало, больше не отдадим. Ну, помните, это в свое время была доктрина Брежнева. Она не столь явно выражалась, но все ее формулировали так: «Что наше, то наше, а что ваше, то об этом мы еще поспорим».

Крым и крымчане – главная мишень сентябрьских поправок к российским законам, убеждает политолог из Симферополя Евгения Горюнова.

«Россия пытается играть в совершенно другую игру, в свою какую-то игру не в соответствии с нормами международного права. И это традиционно в оруэлловском стиле: мир – это война, и тому подобное. Пытаются доказать, что Крым – это наше, и все. И, соответственно, за все призывы вернуть Крым Украине будет срок».

Новые законы направлены и против крымских татар, говорит российский политолог Андрей Зубов. Дабы на полуострове не могли даже подумать о любом другом Крыме, кроме российского.

«Чтобы в Крыму никто не посмел говорить, что надо Крым вернуть Украину. Или, ну что греха таить, если у крымских татар есть мнение, что Крым может быть независимым. Или, если некоторые, особенно на фоне нынешней политики Эрдогана, мечтают о каком-то объединении с Турцией», – разъясняет политолог.

За призывы к отчуждению российских земель депутаты Госдумы России хотят наказывать даже иностранцев. Вот что об этом заявил депутат Дмитрий Ионин: «Мы доказываем всему миру, что защищаем свою территориальную целостность. Более того, под уголовное наказание будут подпадать не только наши граждане, но и граждане других государств, которые призывают, допустим, какую-то часть России забрать себе».

Получается, если вы украинский журналист или политик и публично говорите: «Крым – это Украина», то вы нарушаете российские законы.

Таких иностранцев-нарушителей будут судить, максимум, заочно. Им запретят въезд в Россию и, возможно, Беларусь, предполагает Евгения Горюнова.

«Они могут осудить кого угодно, хоть Папу Римского, а почему нет? Когда страна абсолютно игнорирует международное право, игнорирует резолюции и рекомендации международных структур, то можно делать все что угодно и судить кого угодно и судить украинских парламентариев за то, что они говорят, что «Крым – это Украина», – считает крымский политолог.

Формулировка о «запрете отчуждения земель» появилась в одной из сотен принятых путинских поправок к Конституции России. По словам Путина, идея не его, это актер Владимир Машков предложил.

Вот что сказал российский актер: «После того как президентский пост перейдет к другому человеку откроется, прекрасная формулировка, откроется окно возможностей. Допустим, возможность забрать себе Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду… Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя! И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно!»

Здесь Путин использовал типичную советскую политтехнологию, говорит Евгения Горюнова. «Это такая традиционная практика для авторитарных и для тоталитарных режимов. Деятели масскульта вот они выходят, кланяются в ноги царю, бьют челобитную, говорят: «Царь-батюшка, ты наш лучший, мы без тебя ничего» и так далее. Они могут выступать с какими-то инициативами… В советские времена это была бы ткачиха, повариха, доярка, комбайнер. Сегодня в России это все-таки творческая интеллигенция. Она же не просто интеллигенция, она дух народа!»

Поправка Владимира Путина к Конституции России и современные сентябрьские изменения в законы, ужесточающие ответственность за призывы к отчуждению российских земель, нарушают право на свободу и выражения мнения, зафиксированные в Декларации прав человека 1948 года.

Это все противоречит международному праву, считает Андрей Зубов: «В том-то и дело, что такие законопроекты противоречат международному праву… Если вы выражаете свои взгляды без призывов к насилию, а просто говорите: я считаю, что Крым – это часть территории Украины и, соответственно, его аннексия незаконна и, соответственно, согласно международному праву он должен быть возвращен под юрисдикцию Украины, то в этом не может быть никакого криминала».

Все эти законы противоречат даже действующей Конституции России. В ее статье 29 указано: каждому гарантируется свобода мысли и слова, и никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

Автор: ; Крым.Реалии