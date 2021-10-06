Вбивство поліцейського у Чернігові: хронологія звірства

Одного тягнули до кас супермаркету, інший почав сутичку перший. Обох продовжували бити протягом півгодини, після того, як вони знепритомніли та перестали чинити опір. Чи викликали співробітники АТБ поліцію, і чому патрульні не втрутилися?

Суспільне спробувало відтворити хронологію подій ночі, коли група підлітків до смерті побила поліцейського.

Як це було

1 жовтня 23:22. Камери спостереження АТБ у Чернігові фіксують, як чоловік схожий на загиблого поліцейського Артура Єрохіна вступає в сутичку з хлопцем у жовтій куртці.

23:28 – До супермаркету заходить чоловік схожий на Володимира Савона, в руках він тримає крутку. За ним йде один із молодиків.

ФОТО: Суспільне Чернігів. Вбивство поліцейського на Масанах у Чернігові: хронологія подій Вбивство поліцейського на Масанах у Чернігові: хронологія подій

23:29 – Один із хлопців намагається вивести з супермаркету чоловіка, схожого на Володимира Савона, починається сутичка.

23:31 – Савон заходить до зали супермаркету, четверо хлопців йдуть за ним. На наступному відео вже майже непритомного чоловіка тягнуть по підлозі, та декілька разів вдаряють кулаками.

ФОТО: Суспільне Чернігів Одночасно чоловіка схожого на Савона грабують. Його намагаються підвести. Поряд – охоронець, він спілкується з хлопцями, але не втручається. Після безуспішних спроб підняти чоловіка, хлопці лишають його лежати на місці та виходять із супермаркету.

Речник мережі супермаркетів АТБ Сергій Демченко, сказав, що пізніше чоловік отямився. «Після того, як молодики вийшли з магазину, через хвилину цей чоловік підіймається на ноги і залишає також особисто магазин на своїх ногах. Він залишає магазин. Це факт, і це потрібно враховувати, на це потрібно звернути увагу», – говорить речник мережі супермаркетів “АТБ” Сергій Демченко.

Реакція охоронців мережі супермаркетів “АТБ”

Сергій Демченко сказав, поліцію співробітники АТБ викликали одразу.

«Вони діяли виключно в межах своїх повноважень і посадових обов’язків. Як тільки почався конфлікт в магазині – була терміново викликана поліція. На жаль, поліція приїхала тоді, коли учасники конфлікту вже залишили межі магазину. Тобто вони поїхали і констатували, що в магазині немає і молодиків ні того чоловіка, якого бачили на відео».

Чому почалася бійка

Батько одного з підозрюваних 17-річного Дмитра, розповідає, як все почалося.

«Три дівчини, і мій Дмитро, і Ярослав відпочивали в центрі міста. Потім дівчині стало зле, вони приїхали під АТБ води купити. Дмитро пішов в туалет за магазином, а Ярослав пішов за водою. Дмитро, коли повертався, дівчина біжить і кричить: “Ярослава б’ють!” Дмитро прискорив крок – дивиться у Ярослава гематома на щоці і ззаду кров тече. Тобто його чи вдарили, чи відштовхнули назад і він вдарився головою об сходи», — пояснює батько підозрюваного Дмитра Сергій Тунік,

Двоє правоохоронців – учасників бійки були у відпустці та цивільному одязі. Перед початком конфлікту вони відпочивали в піцерії “Базис”. Цю інформацію підтвердив голова правління компанії Андрій Склярець, також він додав, що чоловіки грали в боулінг і у самому закладі конфліктів у них не було. На питання, чи були поліцейські в нетверезому стані, речниця поліції області Наталія Слабеняк відповіла, що нині тривають слідчі дії. На судовому засіданні підозрюваний Дмитро говорить, що чоловіки були п’яні.

«Я бачу, що вони ну дуже п’яні. А я не така людина, яка чіпає когось, хто не може дати здачі. То я його відштовхнув і пішов до брата, почав його оглядати», – пояснює підозрюваний Дмитро.

Скільки разів викликали поліцію і як вони відреагували

Пізніше вдруге на місце подій приїхала патрульна поліція, сказав батько підозрюваного.

«Потім, буквально, я не пам’ятаю скільки по часу – викликали патрульну, патрульна приїхала. Один із цих двох на поліцейських почав кидатися, поліція застосувала балончик. І поїхала! Це шок! Чому не забрали, всіх би забрали і врятували би життя. Чому поліція проігнорувала і поїхала. От цього я не можу зрозуміти».

Начальник патрульної поліції області Андрій Думич сказав, що, дійсно, патрульну поліцію викликали кілька разів, екіпажі приїжджали на місце. Але коментувати щось щодо застосування газового балончика чи відповідати на звинувачення у бездіяльності він поки не може, адже слідство проводить головне управління Нацполіції.

«Екіпажі викликали, екіпажі на місце приїжджали. Стосовно застосування газового балончика ніякої інформації у мене немає. Було декілька викликів, екіпажі приїжджали. Загалом, я не можу вам зараз прокоментувати стосовно бездіяльності нашого екіпажу», – говорить начальник патрульної поліції області Андрій Думич.

На відео, знятому з вікна сусіднього будинку, на вулиці Незалежності, 15, триває сутичка на майданчику посеред вулиці. Кадри побиття хлопці фільмували та коментували на мобільний телефон.

Смерть Артура Єрохіна

О 23:54 Артур Єрохін лежить скривавлений та не чинить опір.

На відео, яке зняли хлопці за півгодини, о пів на першу ночі 2 жовтня чоловіки лежать не рухаючись.

Артур Єрохін помер на місці, лише по голові його вдарили 20 разів. Другого поліцейського Володимира Савона доправили в реанімацію. Нині він у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку. Стан задовільний, сказав медичний директор з лікувально-діагностичної роботи Чернігівської обласної лікарні Валерій Чобітько. На судовому засіданні 17-річний Дмитро сказав, що наміру вбивати у хлопців не було.

«Звичайно, ми жодним чином не хотіли смерті, взагалі», – каже підозрюваний Дмитро.

«Ми вимолюємо прощення подумки перед тими родинами… Хто причетний, хто вдарив більше, менше, хто навіть просто стояв та дивився. Це жах. Жах, який відчувають батьки, які несуть відповідальність за своїх дітей. Це факт. Але там було стільки дорослих людей», – каже мати підозрюваного Ярослава Людмила Сапожнікова.

Хронологію подій також можна переглянути у відео:

4 жовтня Деснянський районний суд Чернігова обрав чотирьом підозрюваним у побитті поліцейських запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 діб. Ще два місяці під вартою з альтернативою у внесенні застави в 90 тисяч гривень отримав підозрюваний у грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих поліцейських.

Джерело: Суспільне