Великая французская коррупция. За что осудили Николя Саркози

Так вот, поставив на прослушку еще и «линию Бисмута», следователи узнали, что тройка Саркози-Эрзог-Азибер заключила «коррупционный пакт» (эту формулировку PNF при вынесении приговора повторила и судья). Суть «пакта»: Азибер содействует Саркози в вынесении Кассационным судом положительного для него решения, предоставляет закрытую информацию из судебных баз и прочее, а Саркози в благодарность за услуги добивается для Азибера теплого местечка в княжестве Монако. Господин Эрцог был связным между «заказчиком» и «исполнителем».

Несмотря на то, что блестяще выступавшая на этих слушаниях Жаклин Лаффон, адвокат Саркози, указала на многочисленные ляпы в обвинительном заключении прокуратуры (там встречались такие формулировки, как «мы полагаем», «мы верим», «это может быть похоже на…»), все же защита не смогла отрицать, что Эрзог просил Саркози «оказать содействие» в вопросе трудоустройства Азибера в Монако. Тот факт, что сначала просьба прозвучала за несколько дней до поездки Сарко в Монако, а затем в день, когда он там находился, экс-президент объяснил простым совпадением. В Монако он «ездил к физиотерапевту», который должен был его «избавить от мигрени».

Но в итоге, как теперь известно, поездка обернулась для Саркози сплошной головной болью. Суд не принял к сведению его заявление о том, что он пытался бескорыстно посодействовать «своему брату Тьерри Эрзогу», который попросил за «своего друга» Жильбера Азибера.

Защита Саркози подчеркивала, что и решение Кассационного суда, о котором, по данным PNF, хлопотал экс-президент, было вынесено не в его пользу. И Жильбер Азибер, которого Саркози якобы должен был вознаградить за это решение, никакого поста в Монако не получил.

Прокуроры из PNF в ответ заявили, что, во-первых, согласно французским законам, преступления «коррупция» и «торговля влиянием» считаются совершенными, даже если процесс не привел к результату. А во-вторых, от предоставления Азиберу поста в Монако участники «коррупционного пакта» отказались в последний момент — после того, как Тьерри Эрзог узнал, что «линия Бисмута» тоже прослушивается. («Утечка», судя по всему, произошла из самой PNF: в прокуратуре проводилось на этот счет внутреннее расследование, которое официально ни к чему не привело).

Прокуроры заявили, что, узнав о прослушке, Азибер срочно выехал в Монако, чтобы предупредить Саркози. И уже на следующий день Саркози по этому телефону заявил своему «брату», что не будет искать для его «друга» место в Монако.

Кстати, Сарко объяснил в суде даже то, зачем он использовал линию, оформленную на другого человека, который, к тому же, об этом не знал (изначально Бисмут был заявлен истцом на процессе, но потом отказался от требований). Саркози заявил, что ему не оставили другого шанса для конфиденциального общения с адвокатом, что является его законным правом (он напомнил об адвокатской тайне): «Если бы WhatsApp (тогда) существовал, мне бы не понадобился Бисмут».

Приговор. Будет ли Саркози носить электронный браслет

Вынося приговор, судья Кристин Мэ отвергла доводы о том, что прослушивание телефонов было нарушением прав Саркози, а также нарушением адвокатской тайны. Госпожа Мэ назвала совершенные преступления «чрезвычайно тяжкими», особенно с учетом того, что их совершил бывший президент Республики, который должен был быть гарантом правосудия, а вместо этого коррумпировал его. Тем более что он (в молодости) сам был адвокатом, а значит понимал, что делает.