Здравница стала зоной экологической опасности. Кто и как загрязняет Крым и Черное море?

Даже купаться в Крыму на городских пляжах во время курортного сезона теперь запрещено, и это не скрывают и местные защитники окружающей среды. За семь лет Россия нанесла Украине экологический ущерб на миллиарды гривен в Крыму, говорят специалисты. Больше всего страдают акватории Черного и Азовского морей. Как Россия отравляет экологию Крыма, рассказывают Крым.Реалии.

Российские военные подрывают экологию

С 2014 года на крымские полигоны Опук на Керченском полуострове и мыс Чауда, недалеко от Феодосии, регулярно приезжают тысячи российских военных.

«Вопреки тому, что говорит сайт Минобороны России, эти два полигона занимают не 40 гектаров, как они пишут, а около 55 тысяч. На Керченском полуострове это почти полностью утраченная на данный момент растительность в результате загрязнения продуктами взрыва», – рассказывает эколог Украинской природоохранной группы (UNCG) Алексей Василюк.

Мы проверили слова Алексея Василюка с помощью Google Earth Pro. Сравнили территорию над озером Узунларское, где расположен полигон для бомбометания на Опуке, на карте в 2014 и 2019 годах. Сейчас эти земли в воронках и кратерах больше похожи на поверхность Луны.

Ни крымские, ни российские медиа и чиновники о вреде, нанесенном экологии российскими военными, не сообщают. Поклонник природы, министр обороны России и заодно академик Международной академии по экологии безопасности Сергей Шойгу призывает своих подчиненных беречь природу во время учений.

«Исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить негативного влияния на природную среду», – регулярно предостерегает в своих видеообращениях накануне учений Сергей Шойгу.

Любой выстрел, будь то из стрелкового оружия или даже из системы залпового огня, вызывает химическую реакцию. Продукты взрыва смертельны для всего живого вокруг, объясняют специалисты.

«Если это происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Контакт с росой, туманом, растительностью, и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает», – объясняет Алексей Василюк.

Во время учений по береговой обороне российские военные бьют в море на расстояние до 7 километров. Из-за взрывов снарядов в прибрежной зоне массово погибают рыба и дельфины. По данным крымского Центра реабилитации дельфинов, с января по май они зафиксировали гибель 300 животных. Именно в конце мая в Крыму прошел главный этап учений войск Южного военного округа России и десантников.

Керченский мост и трасса «Таврида» загрязнили Крым

Удар по крымской природе нанесли и российские инфраструктурные проекты. Строительство Керченского моста и трассы Таврида взорвало экологию полуострова, говорят специалисты. По информации властей Крыма, подконтрольной Кремлю, только для прокладки «Тавриды» вырубили 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников.

«В результате мы имеем безумные убытки, только прямые убытки от вырубки деревьев и кустарников превышают 1 миллиард 150 миллионов украинских гривен, согласно действующему украинскому законодательству», – говорит профессор «Киево-Могилянской Академии», преподаватель курса «Экологическая экономика» Евгений Хлобыстов.

При строительстве автобана «Таврида» и Керченского моста использовали токсичный песок, в больших объемах попадавший в Черное море.

«Основу насыпи от моста, потому что мост частично является, по сути, дамбой, от берега был для этого использован песок из свалохранилища, расположенного к югу от города Керчи. И даже подконтрольная России прокуратура привлекла к ответственности за добычу песка из свалохранилища, загрязненного десятилетиями токсичными отходами», – говорит эколог Алексей Василюк.

Загрязнение Черного и Азовского морей

Выброс нефтепродуктов с кораблей и танкеров оккупационные власти не контролируют. И об этом открыто говорят крымские специалисты.

«Во-первых, выброс нефтепродуктов не регламентирован и не контролируется. Ситуация, мягко говоря, не слишком. К тому же, когда мы говорим о нефтяном загрязнении морской среды, понимаете, морская среда – это не только вода, но и донные осадки», – рассказывает старший научный сотрудник Отдела морской санитарной гидробиологии Института биологии южных морей, контролируемом Россией, Татьяна Осадчая.

В Крыму повреждены подводные сбросы и здесь тоже не обошлось без российских военных. Обычно такими сбросами отходы с суши, после очистки, сливают в море.

«Количество военных судов таково, что они повредили своими якорями 3 из 12 подводных сбросов. То есть какое должно быть совпадение, чтобы попасть якорем во всем периметре Крымского полуострова в трубу диаметром 2 метра. Это же сколько нужно было бросать тех якорей, чтобы ими повредить 3 из 12 сбросов?!», – говорит Алексей Василюк.

Из-за устаревших очистных сооружений или их отсутствия, города Южного побережья Крыма загрязняют прибрежную акваторию. Поэтому купаться на многих городских пляжах полуострова либо не рекомендуется, либо запрещено.

«Все города умываются и куда эту воду сливают? В унитаз и канализацию. А у нас все это куда? В пляжную зону», – говорит представитель Севастопольского общества охраны природы Валентин Шестак.

Беды Черному морю нанесли и летние разрушительные наводнения. Они должны наполнить реки и водохранилища, а в итоге, в том числе и из-за халатности властей и коммунальщиков, загрязнили море.

«После того, как прошли катастрофические ливни, русла рек наполнились, но наполнились грязной водой из-за того, что берег и побережье никто не убирал от мусора. И, кстати, вся эта вода наполнила русла рек, и весь мусор поступил в море», – рассказывает Евгений Хлобыстов.

Страдает и Азовское море у берегов Крыма. Из-за сбросов отходов в реки снизился приток пресной воды. Потому летом Азовское море заполонили медузы.

Омывающие Крым море также загрязняет химгигант «Крымский титан», расположенный на севере полуострова. Из-за нехватки воды в отстойниках завода ядовитые вещества улетучиваются.

«В результате большое количество ядовитых и загрязняющих веществ поднимается, испаряется и дальше попадает на побережье Черного моря и непосредственно к Сивашу, вызывая большие проблемы для местной флоры и фауны», – говорит Евгений Хлобыстов.

Украинские экологи собирают доказательства загрязнения окружающей среды в Крыму для судебного иска против России. В Минэкологии в Киеве хотят привязать экологический ущерб в аннексированном Россией Крыму к военным преступлениям.

Оценить экологические потери Украины в точную сумму пока ученые не могут, нужны полевые исследования. В Крыму уже исчезли отдельные виды моллюсков, говорят специалисты. На грани исчезновения редкая сосна Станкевича, крымский можжевельник, из которого на полуострове массово изготавливают сувениры. Крым во время сезонной миграции обходят перелетные птицы. Последняя массовая гибель перелетных птиц произошла на побережье залива Сиваш в сентябре.