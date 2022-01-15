Без намёков. Как немецкая контрразведка Штази помогала берлинскому «Динамо» играть не по правилам

Вмешательство государства в футбольную сферу, силовик руководит спортивным клубом, ненависть болельщиков. Нет, это не очередной текст о муках постсовкового футбола.

Еврорадио в рубрике «Без намёков» вспоминает историю берлинского «Динамо», самого скандального футбольного клуба времён ГДР. Это экскурс в мировую историю — все параллели с современной Беларусью случайны.

Двум «Динамо» здесь не место

Всё началось в 1953 году, когда в ГДР создали спортивное объединение, которое будет представлять полицию и органы госбезопасности. Изобретать велосипед не стали и по примеру СССР назвали его «Динамо».

Через год спортивные чиновники решили, что высшей футбольной лиге нужен столичный клуб, который будет представлять контрразведку Штази (тогдашний аналог советского КГБ). Так появилось берлинское «Динамо». Никого даже не смутил тот факт, что в Дрездене уже была команда с таким названием, которая относилась к тому же спортивному объединению.

В современной Беларуси и минское, и брестское «Динамо» могут сосуществовать вместе, но в ГДР, видимо, кому-то такой вариант не понравился. «Дрезденцев» подвинули лигой ниже, их место в оберлиге заняла как раз команда из столицы.



Первый хейт берлинскому клубу прилетел уже тогда: и от болельщиков дрезденского «Динамо», и ото всех остальных команд. Стало понятно, что на поле выходит команда с сильным покровителем и играть по правилам она не будет.

У дрезденского «Динамо» отберут не только место в лиге: в 1962 году весь состав перевезут в столицу, чтобы усилить одноимённый клуб. Ни у команды, ни у руководства разрешения на это не спросят.

Штази сказало: надо

Главным болельщиком и фактически руководителем клуба был Эрих Мильке — министр госбезопасности ГДР. И он не просто посещал трибуны, но и использовал всевозможные средства, чтобы влиять на игру на поле.

Эрих Мильке поздравляет своих футболистов с победой

Удаления ключевых игроков перед матчем со столичным «Динамо», бесконечное дополнительное время для достижения нужного результата, голы из офсайдов, липовые пенальти и штрафные — все эти решения судей списывают на «просьбы» Мильке. Спорных эпизодов восточногерманские футбольные болельщики могут вспомнить сотни.

Административный ресурс тоже не простаивал: агенты госбезопасности «подрабатывали» ещё и футбольными агентами. По всей ГДР они искали перспективных игроков в других командах, чтобы переманить в «титульный клуб». Ни о каком финансовом трансфере речи не шло. Штази сказало: надо!

Все ненавидят «одиннадцать свиней Штази»

Все перечисленные меры помогли «Динамо» выиграть 10 чемпионских титулов подряд. Наглость неспортивного поведения заходила всё дальше и дальше.

Одной из последних капель беззакония стал матч с «Локомотивом» из Лейпцига в 1986 году. «Железнодорожники» вели со счётом 1:0, но на 94-й минуте арбитр поставил в их ворота весьма спорный пенальти. Возмущение было настолько масштабным, что здесь уже не помогло и покровительство Мильке. В результате судья получил пожизненную дисквалификацию, а федерация была вынуждена полностью распустить судейский комитет.

Команду называли не иначе как «одиннадцать свиней Штази». Болельщиков ГДР объединила не столько любовь к футболу, сколько ненависть к одному конкретному клубу.

Несмотря на то, что «Динамо» лидировал на родине, на внешней арене гордиться ему было нечем. Они дошли до финала Кубка Кубков в сезоне 1971/72, но их обыграло московское «Динамо». Больших достижений на европейских кубках не было. Рука Мильке не могла дотянуться до судей за пределами ГДР.

Берлинское «Динамо» рухнуло вслед за Берлинской стеной

«Чудо» берлинской команды закончилось с развалом Берлинской стены и объединением Германии. Исчезло Штази, а с ним и покровительство над своей командой. От «Динамо» отвернулись спонсоры, и клуб оказался на грани банкротства.

В 1992 году Эрих Мильке предстал перед судом за убийства 61-летней давности. Он оказался в тюрьме, а после выхода на свободу в 1995 году тихонько доживал в своей маленькой берлинской квартире. В 2000 году умер в доме престарелых.

Следом за Мильке чуть не скончалось и его детище. Но помогли финансово только болельщики. Сейчас клуб находится в региональной лиге — это 2-я любительская лига Германии.

Источник: Еврорадио