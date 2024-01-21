Как диктаторы создают для себя целые «гаремы» любовниц и «отряды удовольствий»

Любовь Александра Лукашенко к обществу молодых девушек хорошо известна. Формально находящийся в браке политик очень любит танцевать с моделями и студентками, которых для него отбирают в ходе кастингов. А работа в службе протокола Лукашенко нередко становится для девушек из его окружения серьезным карьерным трамплином. В сентябре 2020 года модельер Саша Варламов утверждал, что по заказу чиновников был вынужден подбирать девушек модельной внешности Лукашенко и его друзьям в баню, пишет издание «Зеркало».

Но белорусский политик не одинок: очень многие диктаторы использовали власть в том числе и для того, чтобы окружить себя целыми гаремами. И если в демократических странах даже намек на некую распутность легко может нанести удар по карьере успешного политика, то среди автократов такое поведение считается едва ли не нормой. Рассказываем о правителях с неуемными сексуальными аппетитами — и о «гаремах», которые создали некоторые из них.

Муссолини и насилие над многочисленными любовницами

Итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини женился в первый раз еще на раннем этапе своей политической карьеры, в 1914 году. Его избранницей стала владелица салона красоты из Тренто Ида Дальзер, которая ради возлюбленного продала свой бизнес, а позже родила ему сына. Пытаясь завоевать Иду, которая была старше его на три года, будущий диктатор писал ей страстные любовные письма.

Однако уже в следующем году после свадьбы он бросил первую жену и женился на красивой девушке из крестьянской семьи по имени Ракеле Гуиди, которая была на десять лет моложе Иды (и которая еще до первой свадьбы Муссолини успела родить ему внебрачную дочь).

Бенито Муссолини в 1941 году. Фото: wikipedia.org

После прихода к власти в 1922 году Муссолини решил, что информация о первом скоротечном браке и оставленной им семье может помешать его политической карьере. Фашистские чиновники попытались уничтожить все документальные следы этого брака, но упустили из виду справку городского совета Милана, которая предписывала Муссолини выплачивать алименты «его жене Иде Дальзер» и их ребенку.

Отказалась замалчивать бывший брак и сама Ида, из-за чего фашистские власти отправили ее в психиатрическую больницу, а затем в приют для душевно больных. Там она и умерла в 1937 году в возрасте 57 лет — якобы от кровоизлияния в мозг. Общего сына женщины и диктатора, который тоже носил имя Бенито, перед этим похитили — и сказали ему, что его мать умерла. Мальчику запретили рассказывать о том, кто был его отцом, и объявили, как и маму, психически больным. А в 1942 году в возрасте 27 лет умер и он — в приюте после нескольких инъекций, которые вызывали у него кому.

Брак с Муссолини не принес счастья и второй жене, которая родила ему пятерых детей. Будучи женатым, Муссолини имел сексуальную связь с сотнями женщин. По оценкам автора книги «Дуче и его женщины» Роберто Олло, общее число его любовниц могло доходить до 400, включая, возможно, и последнюю королеву Италии Марию Жозе Бельгийскую (на момент их вероятной связи она была еще принцессой).

Сексуальная ненасытность дуче особо не скрывалась пропагандой. Напротив, она стала частью мифа о Муссолини как о великом вожде. Отчасти из-за этого к концу жизни итальянский диктатор пристрастился к немецким таблеткам-афродизиаку под торговой маркой «Хормовин» — «Виагре» того времени.

С женщинами во время секса он был очень груб, буквально избивая их во время половых актов в своем кабинете. Такое поведение было связано с юношеством Муссолини, который в подростковом возрасте был завсегдатаем городского борделя в Предаппио. Позднее диктатор признавался, что для возбуждения ему нужно было представить, что женщина, делящая с ним постель, была проституткой. Секс в понимании Муссолини не отличался от изнасилования. В одном из писем он даже описывал свое надругательство над молоденькой девушкой-девственницей, которая, впрочем, по его словам, «дулась не долго» и после этого еще три месяца встречалась с дуче.

Клара Петаччи, одна из «долговременных» любовниц Муссолини, вместе с которой диктатора казнили в 1945 году итальянские антифашисты, оставила дневники, по которым можно судить о размахе и характере сексуальной жизни стареющего дуче. Сама Петаччи, дочь ватиканского врача, познакомилась с 49-летним Муссолини в 1932 году и стала его любовницей через четыре года. Однажды ревнивая девушка застала диктатора за сексом с одной из прежних возлюбленных. Оправдываясь, дуче сказал ей, что идея спать лишь с одной женщиной для него немыслима. Разоткровенничавшись, он рассказал Петаччи, что в его жизни был период, когда у него одновременно было 14 любовниц: «Я принимал трех и четырех каждый вечер, одну за другой. Это поможет тебе понять мою сексуальность».

Тела Бенито Муссолини (второе слева) и его любовницы Клары Петаччи (в центре), вывешенные после их казни на центральной площади Милана. 1945 год. Фото: Vincenzo Carrese, Public Domain, commons.wikimedia.org

Подтверждала Петаччи и агрессию Муссолини в сексе: «Мы занялись любовью с такой силой, что, кусая меня за плечо, он оставил на нем следы от зубов».

При этом инициаторами встреч с дуче становились, как правило, сами женщины. После прихода к власти к диктатору приходило множество предложений о встрече от поклонниц. Некоторые избранницы из их числа и попадали на короткую одноразовую встречу с лидером фашистского государства. Секс с ним обычно продолжался не более пяти минут — удовольствие партнерш Муссолини не интересовало.

«Отряд удовольствий» для Кимов и их приближенных

Со слов перебежчиков из Северной Кореи известно, что с конца 1970-х годов в КНДР существует так называемый отряд удовольствий (по-корейски название звучит как «киппымджо»). В других переводах это подразделение могут называть также «бригадой удовольствий» или «бригадой радости». По некоторым свидетельствам, в середине 2010-х годов «отряд удовольствий» состоял из 2000 северокорейских девушек, разделенных на три подразделения:

«группа удовлетворения» — для оказания сексуальных услуг;

«группа счастья» — для массажа;

«группа радости» — для полуобнаженных танцев, пения и игры на музыкальных инструментах; также девушек из этого подразделения используют как официанток на различных мероприятиях.

По данным южнокорейской газеты «Чосон ильбо», ежемесячная зарплата женщин, работающих во дворцах и резиденциях Кимов, составляет около 2 тысяч долларов. Если это правда, то содержание «отряда удовольствий» может обходиться бюджету совсем небогатой Северной Кореи не менее чем в 4 миллиона долларов в месяц — или почти 50 миллионов долларов в год.

В момент прихода к власти Ким Чен Ына в Северной Корее отбирали новых девушек в эту «труппу» — после расформирования предыдущего состава, развлекавшего его покойного отца. При этом уволенным девушкам в обмен на клятву хранить тайну об особенностях своей службы выплатили огромные по меркам КНДР выходные пособия по 4 тысячи долларов.

Южнокорейские СМИ публиковали записанные со слов бежавших из Северной Кореи граждан условия отбора в эту «бригаду радости». Со времен первого северокорейского диктатора Ким Ир Сена в нее зачисляют стройных девушек с миловидными лицами в возрасте от 14 до 25 лет ростом не менее 160 сантиметров. Впрочем, во время правления следующего диктатора Ким Чен Ира из-за его маленького роста в «отряд удовольствий», наоборот, не брали девушек ростом выше 165 см. Утверждается, что все проходят проверку на девственность — тех, кто уже имел сексуальный опыт, в бригаду не берут (на самом деле это антинаучный метод — с помощью врачебного осмотра девственной плевы невозможно достоверно установить, имела ли женщина вагинальный секс).

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения грибной фермы, фотография опубликована Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (ЦТАК) в Пхеньяне 16 июля 2013 года. Фото: Reuters

Кандидатки в «отряд удовольствий» должны также демонстрировать приверженность официальной идеологии северокорейского государства. Девушек для него ищут по всей стране. И если какую-то из них власти признают достойной, ее попадание в этот «гарем» предрешено: родственники даже не осмеливаются высказывать своего недовольства против этого. Самих девушек при этом могут обманывать, обещая им достойную работу и помощь во вступлении в Трудовую партию Кореи.

В 1999 году из КНДР сбежала Ким Сон Хи, которая утверждала, что служила в «отряде удовольствий». Талантливая и привлекательная девушка уже в 15 лет поступила в Пхеньянский университет искусств, где собиралась стать актрисой. Но в 18 лет ее отобрали в отряд, где она фактически выполняла функции сексуальной рабыни. По ее словам, девушек там принуждают к сексу с текущим лидером КНДР и его приближенными, а в случае беременности заставляют делать аборт.

Как утверждала Ким Сон Хи, после достижения 25-летнего возраста девушек из «отряда удовольствий» часто насильно выдают за какого-нибудь чиновника. Во время службы попавшим в бригаду кореянкам запрещают общаться со своими семьями. А некоторым по прихоти диктатора могут официально изменить неблагозвучное на его взгляд имя.

Очень похожую историю в 2010 году рассказала журналистам еще одна сбежавшая из КНДР девушка по имени Ми Хян. Это позволяет утверждать, что рассказы об «отряде удовольствий» — не просто выдумки или преувеличения сбежавших северокорейских граждан, призванные пробудить сочувствие у слушателей рассказа.

В 2001 году из Северной Кореи сбежал японец Кэндзи Фудзимото, личный повар Ким Чен Ира — отца нынешнего правителя КНДР Ким Чен Ына. Фудзимото 13 лет за пять тысяч долларов в месяц готовил Кимам суши — а в промежутках между этим наблюдал за их образом жизни. После побега из страны он поделился своими наблюдениями на страницах книги «Повар Ким Чен Ира». По словам японца, банкеты с участием Ким Чен Ира часто перерастали в настоящие попойки и оргии. Так, на одном из них диктатор приказал обслуживавшим мероприятие девушкам раздеться догола и нагишом танцевать с одетыми в глухие френчи аппаратчиками.

Ли Соль Чжу (слева), жена Ким Чен Ына, и их дочь Ким Чжу Э присутствуют на военном параде в честь 75-летия основания армии Северной Кореи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея, 8 февраля 2023 года. Фото: Reuters

Не будет лишним упомянуть, что нынешний северокорейский диктатор Ким Чен Ын женат. В официальных браках в период нахождения у власти находились и его отец с дедом.

19 жен императора-людоеда Бокассы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР), а затем император Центральноафриканской империи Жан Бедель Бокасса I, правивший в 1966—1976 годах, больше всего известен слухами о своем каннибализме.

Советский врач и министр здравоохранения СССР Евгений Чазов в своих воспоминаниях рассказал, как союзник Кремля Бокасса во время лечения в СССР полюбил русскую кухню и после выздоровления попросил отправить к нему местного повара. А тот обнаружил в президентском холодильнике человеческое мясо — и в ужасе убежал в посольство. Во время своей коронации Бокасса жестоко пошутил над французским послом, которому сказал: «Наверное, вы даже не заметили, но вы ели человеческое мясо». Известно также, что своих врагов лидер ЦАР скармливал львам и крокодилам.

Император Бокасса I и одна из его жен императрица Екатерина Мартина Дангиаде на банкете по случаю коронации, 1976 год. Фото: CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Не менее шокирующей была и семейная жизнь Бокассы. У центральноафриканского президента-императора был целый гарем из 19 жен, которые родили ему около сотни наследников. Диктатор насильно забирал своих будущих невест из их семей, а самых непокорных до свадьбы держал в тюрьме. Некоторые жены Бокассы пытались покончить жизнь самоубийством или сбежать из дворца.

В таком же духе Бокасса воспитывал и своих многочисленных сыновей. Встречаются упоминания о том, что при достижении 12-летнего возраста каждый из них получал в подарок опытную наложницу. Согласно установленным Бокассой правилам, ни одна женщина в его дворце, кроме жены французского посла, не могла отказать любому из «принцев» в сексе.

Опасные связи с Иди Амином

Еще один экстравагантный африканский диктатор, руководитель Уганды Иди Амин, провозгласил себя даже не местным императором, а королем Шотландии. Это произошло после того, как из-за закрытия посольства Великобритании в его стране Амин объявил Соединенному Королевству войну, а затем заявил о своей победе над ним.

Полный титул Иди Амина как лидера Уганды звучал так: «Его превосходительство, пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи доктор Иди Амин Дада, кавалер Креста Виктории, ордена „За выдающиеся заслуги“ и Военного креста, повелитель всех зверей на земле и рыб в море, завоеватель Британской империи в Африке в целом и в Уганде в частности». Один из самых жестоких диктаторов в истории, Амин правил Угандой с 1971 по 1979 год.

Как рассказывает в своей книге «Кровавое государство» бывший министр здравоохранения Уганды Генри Киемба, у Иди Амина было 5 официальных жен и около 30 любовниц — и более 30 детей от всех них. С первыми тремя супругами диктатор развелся в 1974 году, после свадьбы с четвертой — танцовщицей Мединой.

Формальные причины развода были абсурдными. Двух жен, Мальяму и Нору, он обвинил в неподобающем для родственников президента ведении бизнеса — при том, что годом ранее он сам подарил им магазины тканей во время изгнания из Уганды азиатов и передела их собственности. А с третьей женой, Кей, Амин формально развелся из-за того, что она была его двоюродной сестрой: якобы диктатора завалили жалобами на то, что их родство слишком близкое. Настоящей же причиной развода стало распутство самого Амина, из-за которого он перестал общаться со своими первыми женами. Скучая от жизни в почти полной изоляции, они завели любовников — а Кей даже забеременела.

Иди Амин. Фото: Reuters

Вскоре после развода беременную Кей убили — скорее всего, по приказу Амина. А на Мальяму было совершено неудачное покушение, после которого та сумела сбежать в Великобританию.

Пятой женой Амина стала еще одна танцовщица, Сара. Она попала в поле зрения диктатора в возрасте 18 лет. Девушка встречалась с другим мужчиной и забеременела от него. По приказу Амина Сару отравили рожать в элитную больницу, а родившегося ребенка президент официально объявил своим. При этом Сара вернулась в дом своего молодого человека, но ее регулярно возили оттуда в резиденцию Амина. Однако в апреле 1975 года парень не выдержал этих издевательств — после чего навсегда исчез. В августе того же года девушка вышла замуж за человека, который, скорее всего, отдал приказ убить настоящего отца ее ребенка.

Иди Амин, как и многие другие диктаторы, был абсолютно невоздержанным в сексуальной жизни. Среди трех десятков его любовниц около десяти находились в статусе «неофициальных» жен — в том числе две его личные секретарши. Одна из них родила Амину близнецов, которых он признал своими детьми, — но затем впала в немилость из-за того, что возражала против беспорядочных амурных похождений диктатора. Как утверждал Киемба, Амин имел любовные связи с десятками женщин всех рас и многих национальностей: от школьниц до зрелых женщин, от девушек с улиц до преподавательниц университетов.

«Гарем» и «гвардия амазонок» Каддафи

В 2014 году французская журналистка Анник Кожан рассказала в своей книге «Наложницы: Гарем Каддафи» о сотнях ливийских девушек, которых по прихоти правителя страны Муаммара Каддафи похищали из семей, насиловали и годами держали в сексуальном рабстве.

В стране, по ее словам, была создана целая сеть для обеспечения диктатора девушками для его ежедневных «нужд». В этой «охоте» были замешаны дипломаты, военные, телохранители, работники администрации диктатора и службы протокола. В некоторых случаях девушек или, скорее, девочек, Каддафи в свой «гарем» отбирал сам — как, например, 15-летнюю Сораю, которую в ее школе выбрали для того, чтобы вручить букет цветов диктатору во время его визита.

Впрочем, обладания «гаремом» из сотен юных девушек ливийскому диктатору было мало. В начале 1980-х годов Каддафи поручил свою охрану группе женщин-телохранительниц модельной внешности. Формально это объяснялось тем, что потенциальному участнику покушения-арабу в силу культурных и религиозных соображений было бы сложно открыть огонь по женщинам. Однако вероятнее всего такой выбор охраны стал просто следствием любви диктатора окружать себя молодыми женщинами. Отряд женщин-телохранителей, известный как «монахини революции» или «гвардия амазонок», сопровождал Каддафи во время зарубежных поездок. Например, Францию в 2007 году он посетил в обществе 30 девушек в военной форме.

Ливийский диктатор Муаммар Каддафи под охраной «гвардии амазонок». Фото: twitter.com/Africaupdatesuk

Для обучения моделей-бодигардов в Ливии даже была создана специальная школа. Выпускницы этого учебного заведения для попадания в личную гвардию диктатора должны были не только научиться обращению с оружием и овладеть боевыми искусствами, но и сохранить девственность.

Сексуальный гигант «Острова свободы»

Кубинский диктатор Фидель Кастро был в разное время женат на двух женщинах, от которых имел шестерых детей. Кроме того, у лидера Кубы было не менее четырех внебрачных детей от разных женщин.

Однако эти цифры не дают даже самого приблизительного представления о сексуальных аппетитах команданте, который на словах изображал себя образцом аскетизма и скромности, утверждая, например, что живет в рыбацкой хижине на 900 песо (43 доллара) в месяц. По подсчетам журналистов, за свою жизнь он мог переспать примерно с 35 тысячами женщин. Как рассказал источник из окружения диктатора, на протяжении дня Фидель занимался сексом не менее чем с двумя разными дамами, а его охранники буквально рыскали по пляжам Гаваны в поисках новых объектов страсти для своего шефа.

Фидель Кастро. 1972 год. Фото: Reuters

Бывший охранник Кастро Хуан Рейнальдо Санчес посвятил амурным похождениям кубинского лидера значительную часть своей книги «Двойная жизнь Фиделя Кастро: мои 17 лет в качестве телохранителя великого лидера». По его словам, диктатор изменял своей первой жене Мирте Диас-Баларт с замужней красавицей Натальей Ревуэлтой, которая родила ему единственную дочь (все остальные известные дети Кастро мужского пола). А второй жене лидер кубинской революции изменил, соблазнив личную секретаршу Селию Санчес. Также Кастро переспал со своими переводчицами с английского и французского, стюардессой, которая сопровождала его в зарубежных поездках, и многими другими женщинами.

«Гарем» и опиум Ниязова

Как утверждает бывший председатель Центробанка Туркменистана Худойберды Оразов, «гарем» первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова единомоментно насчитывал от 500 до 1000 юных туркменских девушек. А всего через него успели пройти тысячи девочек 15-16 лет. Как утверждал экс-чиновник, Туркменбаши в период своего нахождения у власти существования гарема особо не скрывал: «Я лично видел, как Туркменбаши вел заседания правительства, возлежа в окружении малолеток, которых он, не стесняясь присутствующих, гладил по стройным ножкам».

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов (слева). Фото: Reuters

А в 1994 году диктатор в беседе с российским скульптором Эрнстом Неизвестным расхваливал наркотик опиум как средство для укрепления «мужской силы».

Источник: «Зеркало»