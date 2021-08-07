Кто из спортсменов бежал на Запад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Минск после того, как руководители сборной отстранили ее от соревнований на Олимпиаде в Токио, и обратилась в полицию, попросив убежище, – далеко не первая спортсменка из стран бывшего СССР, которая поступила похожим образом.

Еще во времена Советского Союза несколько российских спортсменов, в том числе звезды мирового уровня, смогли бежать на Запад, вызвав масштабный скандал на родине. Кого-то не устраивала жизнь под постоянным наблюдением спецслужб, кто-то хотел больших материальных благ, а кто-то был уверен, что их карьера лучше сложится именно на Западе, где власти не будут ей препятствовать.

Телеканал Настоящее Время вспоминает в связи с этим самые громкие истории «спортивных побегов» из СССР (и России) и рассказывает, как сложилась судьба людей, которые это сделали.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, фигурное катание

Белоусова и Протопопов были чемпионами в парном фигурном катании на коньках на Олимпиадах в 1964 и 1968 годах, чемпионами мира и Европы 1965–1968 годов, чемпионами СССР 1962–1964 годов и 1966–1968 годов, а также одними из самых известных спортсменов 1960-х и 70-х годов. Они бежали на Запад в 1979-м: во время гастролей остались в Швейцарии. На тот момент Протопопову было уже 47, Белоусовой – 44. Они не были действующими членами сборной, но были солистами Ленинградского балета на льду, слава которого также гремела по всему миру.

Спортсмены, по их собственным словам, долгое время не помышляли о побеге, но все изменилось, когда их не пустили на их третью по счету Олимпиаду:

«Нас никуда и не думали везти, – вспоминал Олег в книге «Непревзойденные». – Про нас сказали, что если мы выиграем третьи Олимпийские игры, то останемся за границей. В то время оснований для этого не было. Не знаю, кто это сделал, но в то время сказать такое – это был самый подлый удар ниже пояса».

Причины эмиграции, по словам фигуристов, у них были чисто творческие: пара подчеркивала, что им нужны только лед и возможность кататься, которой их лишают в СССР из-за их возраста:

«В балете на льду я чувствовала себя подавленной, униженной. Мне все время тыкали, все время придавливали. Поэтому мы решили: будет возможность – нам там нечего делать», – признавалась Белоусова в интервью.

В СССР после их побега разразился оглушительный скандал, а упоминания о Белоусовой и Протопопове исчезли даже из спортивных справочников. Эхо этого скандала отзывалось десятилетиями. К примеру, когда на Олимпиаде в Калгари в 1988 году Белоусову и Протопопова пригласили выступить на показательных выступлениях, советская делегация пригрозила, что сборная СССР в этом случае бойкотирует церемонию закрытия.

«Особенно досталось моей сестре и ее мужу. Он работал в Госбанке и был главным инженером какого-то отдела – его ставку сразу снизили до половины. Для семьи это было очень тяжело», – вспоминала Белоусова.

Виктор Корчной, шахматы

Знаменитый советский шахматист и многократный чемпион СССР Виктор Корчной стал невозвращенцем в 1976 году – после международных соревнований в Амстердаме он отказался возвращаться в СССР и решил остаться на Западе. Ему было 47 лет. И хотя он был не первым бежавшим из СССР шахматистом (первым это сделал в 1921 году Александр Алехин), его решение также привело к огромному скандалу.

«Есть много людей, которые считают меня диссидентом, думают, что я боролся за распад Советского Союза. Наверное, полностью это отрицать нельзя, – говорил Корчной в интервью. – Советские власти навязали мне войну, и в этой конфронтации я занимал «диссидентскую» позицию. Я должен был бежать из СССР из-за того, что моей шахматной жизни угрожала опасность».

Семья Корчного осталась в СССР, и после этого у его родных возникли большие проблемы – особенно у сына. Как и в случае с Белоусовой и Протопоповым, в СССР была развернута кампания по дискредитации спортсмена, а его имя перестали упоминать в спортивных новостях. Когда Корчной победил в матче претендентов на шахматную корону и готовился его матч с Анатолием Карповым, в новостях его называли просто «претендент».

После побега Корчной жил в Швейцарии, куда после распада СССР переехал и его сын. Гражданства СССР и звания мастера спорта его лишили, но вернули после распада СССР.

Кроме Корчного бежали из СССР еще несколько шахматистов:

одессит Лев Альбурт попросил политического убежища в 1979 году на проходившем в ФРГ Кубке чемпионов по шахматам. После этого он играл за сборную США;

шахматист из Узбекистана Игорь Иванов в 1980 году сбежал из самолета на пересадке в Канаде, возвращаясь с турнира на Кубе, и также попросил политического убежища. Но карьера обоих спортсменов после побега была гораздо менее яркой, чем у Корчного.

Гата Камский, шахматы

Возможно, самым известным шахматным побегом после побега Корчного стало невозвращение в 1989 году в СССР шахматного «вундеркинда», шахматиста Гаты Камского (настоящее имя Гатаулла Сабиров). После одного из турниров в Нью-Йорке его отец Рустам Камский, мастер спорта по боксу, принял решение остаться вместе с сыном в США.

Камский в интервью подчеркивал, что сам не принимал решения о побеге: за него все решил отец.

«Мне тогда было 14 лет. За меня все решил папа, он заранее спланировал этот шаг. В 1988 году мы играли в юношеском чемпионате, и мой отец планировал встретиться с представителями Американской шахматной федерации, чтобы получить их приглашение. Уже тогда мой отец планировал побег на Запад, – объяснял он. – Мы связались с ФБР. В конце концов, в последний день турнира в Нью-Йорке, люди из ФБР вошли в зал и, когда моя игра закончилась, забрали меня и моего отца в наш номер в отеле и оцепили его. Затем они погрузили нас и наши вещи в фургон и отвезли в главное здание ФБР в Нью-Йорке. После этого отца подвергли длительному допросу, в котором приняли участие три-четыре человека. У моего папы есть талант говорить и описывать события так, чтобы вовлекать людей. В общем, он нарисовал для них все это так, что они предоставили нам политическое убежище».

Камский позже признался, что его побег был организован не из-за того, что спортсмена якобы преследовали на родине за то, что он был татарином, а для того, чтобы подтолкнуть его карьеру: в шахматной сборной в США было гораздо меньше конкурентов, чем в сборной СССР.

«Отцу удалось объяснить, что я могу принести Америке титул чемпиона мира по шахматам. В Советском Союзе всегда была проблема очень высокой конкуренции. Всегда было много феноменальных талантов, и, несмотря на то, что я дважды выигрывал чемпионат России среди юниоров, мне не удавалось побывать на международных соревнованиях, – говорил Камский. – Все решения в этой сфере принимал Государственный комитет спорта по шахматам. Именно они решали судьбу шахматистов. Если по какой-либо причине вы им не понравились, они могли полностью положить конец вашему таланту. Папа понял, что с ним будет тяжело бороться».

В 1991 году Камский стал чемпионом США и добился права играть с Анатолием Карповым матч на первенство мира под эгидой ФИДЕ. Матч он проиграл, а после этого его карьера пошла на спад.

Сергей Немцанов, прыжки в воду

Прыгун в воду Сергей Немцанов, один из основных претендентов на победу в прыжках с вышки, пытался бежать на Запад во время Олимпиады в Монреале в 1976 году. Но на тот момент ему было лишь 17 с половиной лет, и советские спецслужбы смогли опротестовать побег – Канада давала убежище лишь с 18 лет.

После побега к спортсмену обратилась его родная бабушка, которая воспитывала спортсмена во Фрунзе (сейчас Бишкек, Кыргызстан), а затем в Алматы. Женщина, вырастила Сергея в одиночку (его отец служил летчиком в группировке советских войск в Венгрии, а мать не могла заниматься ребенком). Она попросила Немцанова не бросать ее одну и вернуться в страну. В итоге через три недели спортсмен все-таки вернулся в СССР.

Условием возвращения Немцанова домой канадские власти поставили требование, чтобы к спортсмену не были применены какие-либо санкции. Это обещание было сдержано: Немцанов окончил институт, а в 1979 году выиграл чемпионат СССР и пробился в олимпийскую сборную. Но после этого его карьера фактически завершилась из-за проблем с алкоголем. Спустя много лет Немцанов все-таки уехал с семьей в США: туда пригласили на учебу его сына Дениса, который также стал прыгуном в воду.

Владас Чесюнас, гребля

Олимпийский чемпион 1972 года в гребле на каноэ, многократный чемпион СССР бежал из Литвы в 1979 году, уже будучи тренером. Он уехал в немецкий Дуйсбург, попросив политического убежища в ФРГ. Но КГБ провел спецоперацию по похищению спортсмена – и Чесюнаса вернули на родину.

Советская пресса позже заявляла, что Чесюнас якобы не собирался бежать из СССР, а «попал в сомнительную компанию», а затем вернулся добровольно. Но в ФРГ настаивали на том, что спортсмен был именно похищен советскими спецслужбами. В 2002 году в телефонном интервью газете Los Angeles Times Чесюнас сказал, что вернулся из Западной Германии «добровольно», но советские власти грозили ему тюремным сроком за его дезертирство. А в 2018 году в еще одном интервью спортсмен сказал: «Домой я вернулся по собственному желанию. Но если бы я знал, как мне потом будет тяжело в СССР, то остался бы в Западной Германии. Я три месяца ходил в КГБ как на работу, писал объяснительные, давал показания. Напряжение было такое, что я слег в больницу».

Александр Могильный, хоккей

Известный советский хоккеист бежал на Запад 1 мая 1989 года, сразу после завершения чемпионата мира в Стокгольме: он попросил политического убежища в США. Позже выяснилось, что побег спортсмена был совершен не по политическим мотивам: его готовили скауты хоккейной команды Buffalo Sabres, с которой он подписал контракт.

Через двадцать два года после побега в США Могильный в интервью «Спорт-Экспрессу» отметил, что уезжал из Москвы «нищим человеком» и сделал это по экономическим соображениям:

«Я уезжал из Москвы нищим человеком. Я был натуральный нищий! Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?» – откровенно заявил он.

В НХЛ Могильный сделал впечатляющую карьеру. Он один из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру, а также первый российский хоккеист, ставший капитаном команды НХЛ.

Сергей Федоров, хоккей

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР в 1989 и 1990 годах Сергей Федоров исчез из лагеря сборной СССР летом 1990 года накануне Игр доброй воли в Сиэтле (США). Вскоре он начал играть за клуб НХЛ Detroit Red Wings.

С учетом того, что его побег пришелся на 90-е, Федорова не лишили гражданства, из-за чего он через год блестяще отыграл за сборную СССР на Кубке мира, а затем и на других соревнованиях. Федоров, как и Могильный, говорил, что причины его побега были экономические: НХЛ платила совсем другие деньги. В составе «Детройта» Федоров трижды завоевывал Кубок Стэнли и стал первым европейцем, получившим приз лучшему игроку регулярного сезона НХЛ. Карьеру он закончил лишь в 2012 году.

Юлия Степанова, бег

Российская бегунья Юлия Русанова бежала из России уже в 2010-е, и также с большим скандалом. Это произошло после того, как она вместе с мужем Виталием Степановым, бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стала информатором Всемирного антидопингового агентства WADA и рассказала о масштабной программе допинга в российской легкой атлетике.

Степанова сама долго использовала допинг (инъекции тестостерона, анаболические стероиды и эритропоэтин) по предложению своего тренера Владимира Мохнева, а сотрудники РУСАДА покрывали ее и делали так, чтобы ее анализы на международных соревнованиях были «чистыми». Однако в 2013 году спортсменка все-таки была поймана и дисквалифицирована. После этого Степанова и ее муж стали информаторами WADA и записывали разговоры о допинговой программе с тренерами, спортсменами и врачами.

На основе рассказанного ими был снят документальный фильм «Секретный допинг: как Россия добивается побед» (нем. Geheimsache Doping – Wie Russland seine Sieger macht) телекомпании Das Erste. Он закончился отстранением легкоатлетической сборной РФ от Олимпиады и масштабным расследованием в отношении российских властей.

После начала расследования Русанова с мужем и восьмимесячным ребенком уехали из РФ. С 2014 года они жили в Германии, затем попросили политического убежища в Канаде, а позже переехали в США.

Источник: Настоящее время