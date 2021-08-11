Мишка-людоед. Как символ советской Олимпиады-80 убивал своих создателей

Олимпиада в Токио до некоторой степени наследовала этой позиции. Россию – виновницу геноцида в Чечне и серии агрессий против Молдовы, Грузии и Украины, да еще и любительницу допинга на Игры не впустили. Как следствие, Россия присутствовала на Олимпиаде в Токио гибридно, в виде ROC (Russian Olympic Committee), без гимна, родины и флага.

Впрочем, россиянам к этому давно не привыкать, появление спортсменов-ихтамнетов следом за ихтамнетами-солдатами выглядит совершенно логично, и в чем-то даже удобно. Оно, в частности, позволяет в нужный момент порадоваться победам России, а в нужный — умолчать о том, что команда ROC заняла пятое место в командном зачете Олимпийских игр — и это самое низкое место за всю историю российского участия в Олимпиадах.