Найбільша загадка в історії Австралії: «справа Тамам Шуд» зрушила з місця, ексгумують «людину з Сомертону»

Тіло невідомого чоловіка, яке виявили більше 70 років тому на пляжі у Південній Австралії, вирішили ексгумувати у надії розгадати загадку «людини з Сомертону». Особа чоловіка та точні причини його смерті залишаються невідомими. За десятиліття з’явилося багато теорій у справі — мовляв, це був шпигун часів Холодної війни, а, можливо, нещасний коханець.

Зараз австралійська поліція вважає, що технології зчитування ДНК зможуть допомогти нарешті розкрити таємницю «людини з Сомертону» й ексгумація тіла після 70 років має сенс. Це одна з найбільших загадок в історії Австралії, відома також як «справа Тамам Шуд», зазначає BBC. Спустя 70 лет могут раскрыть одно из самых загадочных уголовных дел в истории

Костюм, записи і Омар Хайям

Тіло чоловіка знайшли 1 грудня 1948 року на пляжі Сомертон у південно-австралійському місті Аделаїда. Він лежав біля хвилевідбійної стіни, одягнений у костюм та краватку. Ніяких документів, які б дозволили ідентифікувати померлого, у нього не знайшли.

Слідів насилля чи інших пошкоджень на тілі також не було. Тож розслідування так і не змогло встановити ні особу загиблого, ні точні причини його смерті. Справа залишилася нерозкритою, а чоловіка поховали на міському кладовищі під табличкою «Невідомий».

Водночас на пляжі разом з тілом знайшли багато цікавих дрібничок, які породили безліч роздумів про те, ким він міг бути. Наприклад, незв’язні записи, які вважають кодом. Або ж відірваний шматок паперу, на якому було написано лише два слова на фарсі: «Тамам Шуд».

Згодом встановили, що це фраза з рідкісного видання збірника «Рубайат» Омара Хайяма, яка означає «завершений» або «кінець». Пізніше навіть знайшли конкретну книгу, з якої міг бути вирваний цей листок — її власник сказав, що знайшов її у своїй незачиненій машині.

Додав питань і той факт, що всі етикетки на одягу мертвого незнайомця були зрізані. Всі ці деталі привернули до справи міжнародну увагу й згодом в інтернеті почалися її «онлайн-розслідування». Подібно до того, як вже у 2000-х будували теорії щодо загибелі «групи Дятлова» на Уралі в 1959 році.

Найпопулярніші теорії вважають загиблого «радянським шпигуном», якого отруїли невідомі, або ж самогубцем. Щодо кожної версії їхні прихильники приводять безліч аргументів та зв’язків з іншими подіями, які відбувалися на півдні Австралії у грудні 1948 року. Минулого місяця прокурорка Південної Австралії Вікі Чепман заявила, що ексгумація тіла відповідає «великому суспільному інтересу» до цієї справи.

«За понад 70 років люди багато розмірковували над тим, хто цей чоловік та як він помер», — відзначила прокурор. Дело «Тамам Шуд»: Самое загадочное убийство в истории Австралии

Що відбувається зараз?

У минулу середу розпочали розкопувати могилу. Однак, як передає місцеве медіа Nine News, цей процес рухається повільніше, ніж очікували, через щільну глину та невпевненість у тому, чи поховали чоловіка у труні. «Рештки перебувають глибше, ніж спочатку думали», — написала місцева журналістка Кезіа Салліван. Somerton man update:

Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. @9NewsAdel pic.twitter.com/yrNHlbumES — Keziah Sullivan (@9keziahsullivan) May 19, 2021 Згодом до роботи приєдналися антропологи, які мають обережно дістати тіло з могили.Слідчі сподіваються, що залишилося достатньо матеріалу ДНК, який дозволить ідентифікувати «людину з Сомертону» та її походження.

«Наші сучасні технології на світлові роки випереджають ту техніку, яка була в кінці 1940-х, коли знайшли тіло», — каже заступниця директора з криміналістичної медицини Південної Австралії, доктор Анне Коксон.

За її словами, такі дослідження дуже складні, але розслідування використає «кожен доступний метод, щоб розкрити цю таємницю».Спроба розкрити «справу Тамам Шуд» — це частина автралійської програми, яка має на меті встановити імена на всіх невідомих могилах у країні.