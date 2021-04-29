Спустя 70 лет могут раскрыть одно из самых загадочных уголовных дел в истории

«Дело Тамам Шуд» — одно из самых загадочных и захватывающих уголовных дел в истории — наконец-то может быть раскрыто. Начиная с 2009 года австралийские криминалисты просили суд о проведении эксгумации тела «таинственного человека из Сомертона», чтобы получить образец его ДНК.

И вот наконец разрешение было получено. Возможно, вскоре мы сможем узнать личность погибшего, выяснить из-за чего он погиб и понять, что же значит это самое «Тамам Шуд», отмечает издание DISGUSTING MEN.

Таинственный человек из Сомертона

1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в австралийском городе Аделаида было найдено тело мужчины средних лет. У него была непримечательная внешность, его одежда выглядела аккуратной, а еще с нее были срезаны все бирки. Его туфли почти не были испачканы песком — словно он не пришел сюда, а был положен уже после смерти.

Еще больше загадок дало вскрытие: патологоанатомы не смогли установить причину гибели. Тело не было повреждено, со внутренними органами, в том числе сердцем и мозгом, все, казалось, совершенно в порядке. Никаких следов ядов в его теле найти не удалось. Однако детективы посчитали, что это было отравление — уж очень «гладкой» выглядела смерть. Согласно одной из главных рабочих гипотез это была передозировка кардиотоническим лекарственным средством дигоксином.

При более тщательном обзоре удалось обнаружить, что икры мужчины находятся в тонусе и накачаны — словно у танцоров или бегунов. Кроме того, его стопы были немного деформированы, словно он всю свою жизнь носил остроносые туфли.

Еще одна подозрительная деталь — сигареты, найденные у мужчины. Они оказались не той марки, которая была указана на пачке. В те времена многие клали дешевые сигареты в пачки из-под дорогих, чтобы «не потерять лицо». Однако в этом случае сигареты были не менее дорогими. Из-за этого уже в наши дни было сделано предположение, что именно они и были отравлены.

Но самой странной и завораживающей деталью был тот самый «Тамам Шуд»

«Тамам Шуд»

В кармане брюк мужчины был найден свернутый в трубочку клочок бумаги, вырванный из некой книги. На ней было отпечатано: «Tamam Shud». Помимо этого на обороте карандашом был выведен номер телефона и 5 строчек:

WRGOABABD

MLIAOI

WTBIMPANETP

MLIABOAIAQC

ITTMTSAMSTGAB

В поиске разгадки детективам помогли библиотекари. Оказалось, что фраза «Тамам Шуд» — это обрывок из крайне редкого издания четверостиший «Рубайят» Омара Хайяма. Эти слова можно перевести как «оконченный» или «завершенный». Сам же сборник пронизан темой мимолетности жизни и необходимости отринуть страх перед смертью.

Вскоре нашелся и хозяин той самой книги. Его имя не разглашалось, но известно, что он — доктор из Австралии. Он якобы нашел этот сборник на заднем сиденье своей машины 30 ноября 1948 года. То есть кто-то подбросил ему книгу незадолго до смерти неизвестного мужчины. Клочок с фразой «Тамам Шуд» из книги был уже вырван.

Кто этот неизвестный, и как анализ ДНК может установить его личность?

Гипотез о том, кем является и из-за чего погиб «таинственный человек из Сомертона» было множество. Высказывались предположения о том, что это советский шпион, пытавшийся узнать секреты находящегося по соседству с Аделаидой ракетного полигона Вумера; о том, что это — член какого-то культа или масонской ложи; о том, что это — убийство из-за любви или даже эпизод банальной разборки местных банд. Как минимум 251 человек утверждал, что был лично знаком с погибшим, но ни одно из заявлений не подтвердилось.

Любопытно, что телефонный номер, написанный на обрывке с «Тамам Шуд» принадлежал медсестре, которая жила всего в 400 метрах от интерната для детей-инвалидов, рядом с которым было найдено тело. Ее имя также не разглашается, однако участники расследования отмечали, что дело с ней нечисто. Мало того, что она, как заявляется, симпатизировала коммунистам, женщина еще и говорила по-русски, что насторожило детективов.

И вот еще одна любопытнейшая деталь. В 1948-м с тела мужчины был сделан слепок. Уже в наше время при осмотре этого слепка было обнаружено, что уши погибшего имеют странность: верхняя полость ушной раковины больше нижней. Это характерно лишь для 1-2 % представителей европеоидной расы. Кроме того, погибший страдал врожденным отсутствием обоих резцов, что свойственно лишь для 2 % населения Земли.

А вот теперь самое крутое: те же анатомические свойства обнаружились у сына той самой медсестры, номер которой был указан на свертке. Иными словами, шанс того, что он был сыном погибшего близки к 100%. На момент гибели мужчины мальчику было полтора года. Сейчас он, к сожалению, уже и сам в могиле.

Тело «таинственного человека из Сомертона» было забальзамировано и похоронено на кладбище Вест-Террас в безымянной могиле. Сейчас, когда разрешение на эксгумацию получено, есть шанс получить образцы ДНК и установить — имел ли мужчина связи с семьей той медсестры, а также есть ли у него ныне живущие родственники. Хочется верить, что с новыми методами криминалистики еще и удастся установить, как именно он погиб.

Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что означала фраза «Тамам Шуд» и эти бессвязные пять строчек на клочке бумаги.

Автор: Владимир Бровин; DISGUSTING MEN