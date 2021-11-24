Рассекреченные архивы КГБ: Как в Одесской области отлавливали юных противников СССР

О разоблачении антисоветской молодежной группы в Измаильском педагогическом училище руководство МГБ СССР докладывало в Москву впервые в апреле 1948 года. Перед этим, конечно, они получили специальное сообщение от УМГБ Измаильской области, которая в то время была отдельным регионом (в 1954 году присоединена к Одесской).

Измаильские чекисты разрабатывали молодых антисоветчиков по агентурному делу «Земляки», поскольку они «проводили среди своего окружения антисоветскую агитацию и распространяли лживые и провокационные размышления». Среди активистов этой группы сотрудники УМГБ называли Степана Киру, Македона Даки и Иванов — Формузаки и Топора, пишет издание ДЕПО. Коротенькие биографические справки, приведенные в докладной по делу, свидетельствовали о том, что ребята имели все основания к антисоветским взглядам. Не в последнюю очередь это касалось судьбы их родителей, репрессированных за принадлежность к «кулакам».

Биографические справки по докладному по делу

Агентура сообщала оперативным сотрудникам УМГБ о том, что указанные юноши среди своего окружения проводят антисоветскую агитацию, в частности рассказывают о лучшей жизни в Румынии, чем в СССР. Кроме того, всячески в разговорах презирают советские устройства жизни и выражают намерения уехать (сбежать) обратно в Румынию.

Иван Формузаки, в частности, говорил следующее: «Скорее бы началась война против Советского Союза, тогда бы мы стали свободными. Америка обязана победить Советский Союз. Если Америка поможет Германии собрать военные силы и будет союзником с ней, тогда весь мир будет покорен этими странами».

Поддерживал его и репатриант из Румынии по фамилии Иеремия. Он сожалел о том, что пришлось приехать в СССР, ностальгировал по румынским условиям жизни. Ну а уже в продолжение беседы Степан Киру выразил сожаление, что вместе с отцом не выехал в Румынию во время наступления советских войск в 1944-м.

Именно Киру, по наблюдениям агента «Сидорова», был тем человеком в группе недовольных условиями жизни в СССР, который отстаивал идею бегства в Румынию. Он говорил как о собственных намерениях, так и пытался убедить других поступить так же. Македон Дани сразу же предложил план: устроиться на работу в районе населенного пункта Кислица, где будет легче перейти реку Дунай и оказаться на территории желанной Румынии.

Оперативная информация к сотрудникам МГБ поступила вовремя и они принимали меры для недопущения пересечения советско-румынской границы молодыми антисоветчиками. Также была активизирована сама разработка, направленная теперь и на выявление возможных связей со «взрослыми» антисоветскими организациями.

В процессах дальнейшей разработки в поле зрения оперативников попали новые антисоветчики из педучилища Василий Залож, Николай Козьма и Иван Делигиоз. Они также происходили из семей «кулаков», как и другие объекты разработки»Земляки».

Биографические справки антисоветчиков

Агент «Васильев» сообщил оперативникам о мнениях, высказанных Козьмой во время прослушивания новостей по радиоприемнику. Речь там шла о том, что в одном из колхозов вследствие недостаточного количества тягловой силы колхозными вручную вспахали несколько гектаров пашни. И Козьма сказал на это: «что за жизнь наступила? Людей, как скот, в борону и плуг запрягают, и заставляют работать целый день за две-три ложки борща».

Агент «Сидоров» тем временем у студента Заложа обнаружил «Церковный альманах» на румынском языке, где содержались разного рода антисоветские материалы, в частности карикатуры. Позже выяснилось, что книгу эту он предлагал к чтению и другим студентам училища. Также агенту от самого Заложа стало известно, что его родители не вступают в колхоз по религиозным убеждениям и считают эти хозяйства «позорным обществом».

Постепенно, за счет агентурных донесений, оперативники МГБ накапливали все больше и больше данных. В частности о том, что кое-кто из ребят (Формузаки и Киру) поддерживают связи с родственниками в Румынии. Или же, что все участники антисоветской группы при содействии комсорга училища, их единомышленника Гавлицкого, дружески вступили в комсомол (по оценкам МГБистов – маскировались таким образом).

Для органов государственной безопасности было характерным осуществлять проверку информации, полученной от собственной агентуры. Проверяли и донесения «Сидорова», и они полностью были подтверждены агентом «Лимановым». Также подтверждением данных стали собранные оперативные материалы (негласная документация). После этого было принято решение об оперативной реализации дела.

Первыми были арестованы Киру, Формузаки и Топор. На допросах они признались в инкриминируемых им преступлениях. Именно в тех формированиях, которые сухим канцелярским языком перекочевали в очередную докладную записку. Все было «оценено» в 10 лет лагерей для каждого. Другие фигуранты агентурной разработки «Земляки», тем не менее, не могли чувствовать себя в безопасности. Разработка по ним продолжалась дальше.

Автор: Юрий Щур; кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры новейшей истории Украины Запорожского национального университета; ДЕПО