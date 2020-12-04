Убийство главного журналиста Славянска Игоря Александрова и банда «17 участок»

7 июля 2001 года практически на рабочем месте бейсбольными битами до смерти избили Игоря Александрова — директора славянской телерадиокомпании «ТОР». Он расследовал связи между местными криминальными группами и властями. Прокурором Донецкой области тогда был Виктор Пшонка, а главой областной госадминистрации — Виктор Янукович.

Изданию «Заборона» эту историю рассказывает журналист Роман Губа, который вырос неподалеку от Славянска.

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Игорь Александров обычно приходил на работу пораньше. Машина была в ремонте, и поэтому в Славянск из соседнего поселка он ехал на маршрутке. Высокий, в очках, с прической на пробор, Александров был чем-то похож на другого известного журналиста — Владислава Листьева. Когда потом следствие заявит, что Александрова перепутали с соседом по офису, в это никто не поверит.

Две бейсбольные биты

3 июля 2001 года, около восьми утра, Игорь Александров вошел в холл славянской телерадиокомпании «ТОР». Как и в другие дни, у него было запланировано много рабочих мероприятий. Ситуация на работе была напряженной: телекомпании грозила продажа, он как директор должен был искать выход.

Пройти дальше холла Александрову не удалось. Спустившиеся на шум сотрудники телеканала обнаружили журналиста на полу в крови. Рядом лежали две бейсбольные биты. При помощи подчиненных Александров смог дойти до машины скорой помощи. Когда журналиста привезли в больницу, он уже впал в кому. 7 июля 2001-го он умер, не приходя в сознание. Ему было 45 лет.

Фото Игоря Новицкого / УНИАН

Когда убили Александрова, мне было семь лет. Я жил с родителями в Красном Лимане — транспортном узле неподалеку от Славянска. В те годы названия наших городов никому ничего не говорили. Интернета еще не было, домашнее видео — редкость в наших краях, кинотеатры сгинули еще до моего рождения. Посмотреть хорошее кино или мультфильм можно было только на телеканале СКЭТ (сложная аббревиатура от «Студия краматорского эфирного телевидения»). Краматорский телеканал делил частоту со славянским ИРТК ТОР, поэтому они работали по очереди, через день. Но в этот день не показывали ни того, ни другого. На экране был лишь портрет человека в очках, а в углу портрета — траурная лента. Другого вещания в тот день не было.

Бывший третий секретарь

Кассеты с авторскими программами Игоря Александрова до сих пор лежат неоцифрованные. Вы не найдете их в ютубе. Вдова журналиста Людмила хранит архив с публикациями об убийстве мужа. Говорит, что большинство из них на иностранных языках — за рубежом дело освещали активнее, чем в Украине.

С мужем Людмила Александрова познакомилась в Тайшете Иркутской области, куда ее направили работать после института. Они прожили там вместе восемь лет, после чего решили вернуться на родину жены, в Славянск.

«У нас уже было двое детей, — рассказывает Александрова. — Дочь сильно болела и мы решили уехать в «теплые края». Здесь были мои родители, бабушки-дедушки. Мне было бы легче».

В Тайшете Александров дослужился от секретаря комсомольской организации локомотивного депо до третьего секретаря горкома партии. После переезда в Славянск он вначале устроился начальником стройцеха, так как по образованию был инженером-строителем, но вскоре вновь пошел по партийной линии. Его избрали секретарем партийной организации славянского «Донрыбкомбината», а затем он стал секретарем по идеологии в славянском горкоме. Александров отвечал за пропаганду государственных идей на местном уровне.

Фото из личного архива Людмилы Александровой

В 1990 году Александров ездил в Москву и добивался разрешения создать частный телеканал «ТОР». Учредителями были строительное объединение ТМО «Славянск», завод «Бетонмаш» и банк «Украина». На вопрос, почему он выбрал телевидение, Александрова отвечает, что ее муж считал эту технологию «наиболее перспективной». Телевидению он отдал последние 11 лет своей жизни. Хотя и продолжал заниматься политикой, выдвигался кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины, а в 1999-м был руководителем регионального штаба кандидата в президенты Евгения Марчука.

«Он писал для газет, так что это не было внезапно. Даже до нашего знакомства у него были публикации. Но он считал, что газеты потихоньку отойдут, а за телевидением будущее», — говорит Людмила Александрова.

Утром, когда на журналиста напали, Людмила была за городом, — занималась земельным участком, который они с мужем купили для будущего дома. К ней прибежала дочь и сказала, что с отцом что-то случилось и он в больнице. Александрова поехала на такси в больницу, но к мужу ее уже не пустили.

«Я очень хорошо помню его предпоследние дни, — все знали, что компанию «ТОР» перепродают, — говорит Александрова. — Он хотел сохранить хоть что-то, чтобы его работа не пропала. Он собирался учредить новую фирму, которая должна была быть оформлена на меня».

После убийства мужа Людмила осталась жить в Славянске, хотя ей предлагали уехать. Ее дочь только-только окончила лицей и поступила в местный университет: нужно было продолжать жить и работать.

Без ретуши

В 90-е телевидение изменилось, превратившись из государственного рычага власти в такой же рычаг для бизнесменов, политиков и криминальных авторитетов. Они стремились контролировать телеканалы — как общенациональные, так и региональные. Региональное телевидение того времени могло быть даже острее за счет еще не уехавших в крупные центры кадров. Новая региональная журналистика не знала партийной цензуры, но рисковала перейти дорогу «большим и влиятельным людям».

В годы работы Игоря Александрова славянский телеканал «ТОР» выпускал более двух десятков программ собственного производства — новостные, детские, образовательные передачи. Сам Александров вел несколько авторских программ, среди которых была передача «Без ретуши». В ней Александров поднимал острые темы и рассказывал о местных проблемах.

Фото из личного архива Людмилы Александровой

Зрители программ Александрова вспоминают, что их уникальность состояла в прямоте и простоте разговора с аудиторией. На региональном телевидении тех лет не было студий с экранами. Перед камерой сидел один или несколько человек и говорили о чем-то важном: строгий минимализм, продиктованный малыми бюджетами и слабым развитием технологий. Но региональное телевидение смотрели, ведь это был самый простой способ получить новости о месте, в котором живешь.

В 1998 году в Раду баллотировался местный бизнесмен Александр Лещинский, глава корпорации «Украгропродукт». У Лещинского была мощная поддержка — его неофициально поддерживала местная власть, он владел несколькими газетами, где активно себя рекламировал. Почти все медиа и предприниматели призывали голосовать за Лещинского. В это время в одном из эфиров Игорь Александров называет его «некоронованным водочным королем Донбасса».

Фото из личного архива Людмилы Александровой

С подачи прокурора Славянска Юрия Ударцова против Александрова возбудили уголовное дело за клевету. Суд запретил ему заниматься журналистской деятельностью, но в 2000 году дело закрыли из-за отсутствия жалоб со стороны пострадавшего Лещинского. Александров не успокоился и добивался возмещения ущерба в ЕСПЧ. Уголовное дело против журналиста было резонансным, слухи о нем разошлись далеко за пределы Славянска. Это был первый звонок от властей о том, что «инакомыслие» может нести последствия.

Лещинский тогда прошел в парламент. Позже он еще трижды становился депутатом, каждый раз — от «Партии Регионов». Он и сейчас остается крупным бизнесменом, владеет аграрной группой Lauffer Group. Лещинского отличает закрытость: первое интервью он дал только в 2015 году, подтвердив продажу активов в оккупированном Крыму и на неподконтрольной части Донбасса.

«17 участок»

Бытует миф, что в 90-е Донбасс был едва ли не самым криминальным регионом страны. На самом деле это не так: ситуация там мало отличалась от других регионов. Государственная вертикаль была ослаблена, появились новые рыночные отношения, и все это в итоге привело к масштабному кризису. А он, в свою очередь, спровоцировал появление множества «организованных преступных групп» (ОПГ) на постсоветском пространстве. Некоторым из их участников удалось вырваться из криминала и влиться в новые украинские элиты. Сегодня эти люди — спортсмены, чиновники, депутаты. На Донбассе одной из таких ОПГ был «17 участок». Эта группировка контролировала север Донецкой области — Константиновку, Краматорск и Славянск — города, переходящие один в другой.

Из воспоминаний заместителя начальника отдела прокуратуры Донецкой области Ольги Бондаренко известно, что ОПГ создал краматорчанин Игорь Шпортюк, более известный по прозвищу «Шкрок». Уже позже к ней присоединился бывший милиционер Константин Яворовский, а для легализации и прикрытия привлекли бизнесмена Александра Рыбака и его фирму «Укрлига». Как и во многих других подобных случаях, основой деятельностью группировки было вымогательство денег у предпринимателей якобы «для защиты», то есть «крышевание». Кроме этого группировка занималась мошенничеством и заказными убийствами. Бондаренко утверждала, что в «17 участок» набирали молодых людей — от хулиганов до наемных убийц.

Фото Дмитрия Гавриша/ УНИАН

С осени 2000 по весну 2001 года в программе Александрова «Без ретуши» постоянными гостями были двое бывших сотрудников Краматорского отдела по борьбе с организованной преступностью, Олег Солодун и Юрий Сербин. Обоих уволили из милиции в 1999 году из-за собственного расследования связей между криминальным миром Донбасса и руководством правоохранительных органов. Они обвиняли своё начальство в причастности к заказным убийствам. Всего вышло три передачи с их участием. В четвертой анонсировали сенсационный материал — фотографии, где сын прокурора Донецкой области Виктора Пшонки Артем отдыхает с одним из лидеров «17 участка». Но из-за гибели Александрова четвертая передача не вышла.

Две версии

После смерти Александрова, в декабре 2001 года, заместитель генпрокурора Сергей Винокуров сообщил на пресс-конференции в Славянске, что следствие по делу Александрова окончено. Согласно первой представленной версии, с битой на Александрова напал бездомный краматорчанин Юрий Вередюк, перепутав его с адвокатом Александром Омельяненко, который снимал офис в том же помещении, что и телерадиокомпания. Якобы некий «Михалыч» за 6 тысяч гривен поручил ему избить адвоката.

Версия критиковалась как близкими Александрова, так и журналистами. Через полгода суд оправдал Вередюка, и вскоре он скончался от острой сердечной недостаточности. Позже несколько милиционеров осудили за фальсификацию дела.

Второй виток расследования уже учитывал, что жертвой Александров стал неслучайно и на него напали за его журналистскую деятельность. Согласно его итогам, Александрова избивали битами сотрудники «Укрлиги» — компании, которая была связана с «17 участком». Суд признал, что нападение организовали руководитель фирмы Александр Рыбак и его младший брат Дмитрий. По решению суда братья Рыбаки были приговорены к 15 и 11 годам лишения свободы.

«Произошел эксцесс исполнителя, — объясняет Олег Солодун. — Перед исполнителями не ставили цели убить. Александрова должны были «поломать», напугать, но не убивать. Но первый же удар битой пришелся в голову и привел к смертельной травме».

Выше братьев Рыбаков расследование не пошло, хотя Олег Солодун неоднократно заявлял, что ответственны за него Виктор Пшонка и Виктор Янукович. Первый тогда был донецким прокурором, а второй возглавлял область. Солодун уверен, что они оба давали указание «закрыть рот журналисту». Тем более, вспоминает Солодун, что все материалы, связанные с Артемом Пшонкой, исчезли из вещей журналиста после его смерти.

Фото Евгения Малолетки / УНИАН

Спустя двадцать лет

Деятельность группировки «17 участок» закончилась в нулевых, тогда же была закрыта и печально известная «Укрлига». Некоторые лидеры ОПГ были убиты, другие оказались в тюрьме на длительный срок. А третьи, как приближенный к «17 участку» Владислав Дрегер, продолжили свою деятельность. В нулевых Дрегер пытался монополизировать междугородный автотранспортный бизнес в южных и восточных областях Украины. А уже с 2016 года Дрегер стал ценным кадром для военной прокуратуры, выступая свидетелем в спорных делах.

Коллеги Александрова добивались того, чтобы его память увековечили сразу же после его убийства. Спустя 10 лет Славянский городской совет отклонил предложение присвоить Игорю Александрову звание «Почетный гражданин Славянска». Мэркой города тогда была Неля Штепа, генпрокурором — Виктор Пшонка, президентом — Виктор Янукович. Звание почетного гражданина города Александрову присвоили только в 2020 году.

Фото из личного архива Людмилы Александровой

Главный герой программы «Без ретуши» Олег Солодун после Оранжевой революции вернулся в милицию и руководил горотделом Краматорска в 2005-2006 годах. В 2006-м выдвигался в мэры Краматорска от блока партий «Рух и Собор», но не прошел.

Виктор Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года, после массовых убийств во время Евромайдана. Вместе с ним свои посты потеряли и его соратники, в том числе генпрокурор Виктор Пшонка. Правда, в этом году Печерский апелляционный суд снял заочный арест с Януковича.

Неля Штепа в 2014-м поддержала боевиков так называемой «Донецкой народной республики». Правда, уже на следующий день сепаратисты отстранили её от управления городом. После освобождения Славянска против нее возбудили уголовное дело за государственную измену, но уже в 2020 году Штепа снова баллотировалась в мэры Славянска — и не прошла.

Rebecca Schley / Flickr; Exchanges Photos / Wikimedia

Мемориал журналистов в Музее новостей, Вашингтон, США

Имя Игоря Александрова стало одним из символов права на свободу слова и печати. Оно высечено на Мемориале журналистов в Музее новостей в Вашингтоне рядом с именами Павла Шеремета и Георгия Гонгадзе. В Украине подобного мемориала до сих пор нет.

Автор: Роман ГУБА; ЗАБОРОНА