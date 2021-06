За что казнили и как казнили румынского диктатора Иона Антонеску

Приговоренный, одетый в свой лучший костюм, поднял шляпу, тем самым отдав приказ расстрельной команде. Грянул залп, бывший правитель Румынии и несколько его приближенных упали замертво (казнь снимали, эти кадры не слишком слабонервные люди могут посмотреть здесь).

Дело было вечером 1 июня 1946 года в лесу неподалеку от тюрьмы в румынском городе Жилава. Так несколько театральной смертью ровно 75 лет назад закончилась жизнь маршала Иона Антонеску – диктатора, который погубил сотни тысяч людей, но для некоторых румын оставался «апостолом нации» спустя десятки лет после казни, пише Радио Свобода.

В 45-ю годовщину его смерти парламент уже посткоммунистической Румынии почтил память Антонеску минутой молчания. В 1996 году радикальный националист, поэт и политик, лидер партии «Великая Румыния» Корнелиу Вадим Тудор во время своей президентской кампании заявлял, что в случае избрания станет «вторым Антонеску». В честь «кондукэтора» (лидера, вождя) времен Второй мировой назывались улицы, ему было поставлено несколько памятников. В 2006 году по итогам телевизионного голосования, в ходе которого определялся список ста величайших румынских деятелей всех времен, Ион Антонеску занял 6-е место.

Сейчас популярность одного из ближайших союзников Гитлера у него на родине явно пошла на спад, однако фигура Антонеску остается актуальной и спустя 75 лет после расстрела в Жилаве. Возможно, как отмечает американский политолог, специалист по странам Юго-Восточной Европы Роберт Д. Каплан, потому что «в Ионе Антонеску есть что-то от Слободана Милошевича, что-то от Башара Асада, что-то от Владимира Путина. Он даже на наносекунду не отдален от нашего времени».

В 1922 году 40-летний Антонеску, перспективный офицер, обративший на себя внимание в годы Первой мировой, был назначен военным атташе при посольстве Румынии во Франции. Тогда один из регулярно общавшихся с ним французских дипломатов дал ему такую характеристику: «Обладает гибким умом, двуличен, очень тщеславен, с огромной волей к успеху, крайний ксенофоб… Таковы основные черты этой странной фигуры». По воспоминаниям знавших его людей, Антонеску отличался холерическим темпераментом и перепадами настроения. Недоброжелатели считали это последствиями не до конца вылеченного сифилиса, который будущий маршал якобы подхватил в молодые годы в одном из офицерских борделей.

Странный или нет, Ион Антонеску успешно делал военную карьеру, быстро дорос до генеральского звания и – в 1933 году – до должности начальника генерального штаба румынской армии. В том же году к власти в Германии пришел Гитлер. Характерно, что его будущий преданный союзник тогда не питал больших симпатий к Третьему рейху.

Антонеску не имел ничего против укрепления связей Румынии с Великобританией и особенно Францией (румынская элита традиционно отличалась франкофилией), а главным врагом своей страны считал Венгрию, с которой Румынию разделял территориальный конфликт по поводу Северной Трансильвании. В 1930-е годы генерал наращивал и политический вес, хотя его отношения с тогдашним главой государства, королем Каролем II, не сложились. Зато он наладил отношения с рядом радикально-националистических политиков – например, с поэтом Октавианом Гогой, который был в 1938 году ненадолго назначен премьер-министром.

Менее сердечными были его отношения с лидером фашистской «Железной гвардии» (известной также как «Легион архангела Михаила») Корнелиу Кодряну. Хотя, когда Кодряну, враждовавший с королем, был обвинен в измене и предстал перед судом, Антонеску публично пожал ему руку. В результате он сам стал врагом королевского правительства, которое, несмотря на его националистическую политику, считал коррумпированным и продавшимся евреям (убежденным антисемитом будущий кондукэтор был с младых лет). Это обернулось для Антонеску снятием со всех должностей, непродолжительным домашним арестом – и ростом популярности в набиравших силу ультраправых кругах.

В 1940 году Румынию постигла национальная катастрофа. Советский Союз, заключивший годом ранее тактический союз с нацистской Германией, потребовал от Бухареста уступить ему Бессарабию, которая принадлежала Румынии с 1918 года, и Северную Буковину. Германия, на помощь которой рассчитывало румынское правительство, «дружески посоветовала» Каролю II удовлетворить требования восточного соседа. Вскоре территориальные претензии к Румынии предъявили также Венгрия и Болгария, поддержанные Берлином.

Опереться румынскому королю было не на кого, из-за территориальных потерь и собственного экстравагантного поведения он стал самым ненавидимым человеком в стране, а из немецкого посольства последовал еще один совет: назначить Иона Антонеску, к тому времени уже прочно ориентировавшегося на Германию, премьер-министром. Это произошло 5 сентября 1940 года, а на следующий день Кароль II был вынужден отречься от престола в пользу своего юного сына Михая и бежать из страны. Антонеску стал фактическим правителем Румынии.

1 June 1946. Romanian war-time dictator Ion Antonescu (pictured right) was executed for war crimes. He was a key military ally of Hitler’s Germany during WW2 and sanctioned the mass murder of Jews and Gypsies in Romania during the Holocaust. pic.twitter.com/MxDbug2bRf

— Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) June 1, 2021