87 справ щодо війни за якими варто спостерігати цього тижня: катування в боксерських рукавицях, «активіст» Остап Стахів, який просував рашистські наративи, та розстріл військовополоненого

Дніпропетровщина

Агентурна мережа ФСБ. Вадим Грицюк з Одещини. Як солдат служив оператором роти протитанкових ракетних комплексів у ЗСУ. Слідство заявляє, що через проросійські погляди він передав росіянам у Telegram інформацію про розташування ЗСУ. Раніше СБУ повідомляла, що Грицюк разом із братом входив до агентурної мережі ФСБ. Брата затримали під час спроби розвідати позиції ППО на Тернопільщині.

Їх курував їхній батько, котрий виїхав до Росії у 2023 році й дистанційно збирав розвіддані для ФСБ. ЗМІ писали, що батько входив до помісної баптистської церкви, був скандалістом, називав себе екстрасенсом і намагався влаштуватися на Тернопільщині пастором у місцевій церкві, але його не взяли: висловлював проросійські погляди, надсилав вірянам розпусні картинки. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 233/3079/24. Засідання призначено на 6 лютого о 14:30 у Бабушкінському районному суді Дніпра.

Ще шість справ з Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: злив позицій прикордонників на Донеччині, позиції артилеристів і ЗСУ на заводі, злив переміщення українських військ трасою, інформація для ФСБ про українські фортифікації та депутат Карамаліков з Херсона.

Херсонщина

Катування в боксерських рукавицях. Віктор Фисина — уродженець села Раденськ Олешківської громади. Під час окупації він приєднався до російських військ, носив їхню форму. Як каже слідство, чоловік допомагав окупантам виявляти односельців із патріотичною позицією та учасників АТО. Також катував людей. Зокрема, у квітні 2022 року разом із російськими військовими затримав двох односельців.

Побоями змушував видати іншого місцевого, який служив у ЗСУ. Крім цього, у червні 2022 року катував місцевих, яких росіяни утримували у підвалі в селі Козачі Лопані. Як каже слідство, Фисина у боксерських рукавицях бив чоловіка, вимагаючи сказати, де схована зброя. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 766/13170/24. Засідання призначено на 3 лютого о 15:00 у Херсонському міському суді.

Ще 12 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: “афганець”, таксист, що збирав інформацію по місту, начальниця окупаційного управління охорони здоров’я, розгін протестів у Херсоні, депортація в’язнів із українських колоній, організація “референдуму” за приєднання до Росії, інформація про ЗСУ за гроші, катування на ІТТ, святкування “дня Росії” та катування в Новій Каховці.

Одещина

Зрадник чи потерпілий. Ігор Гуряков — колишній начальник Херсонського слідчого ізолятора. Як каже слідство, під час окупації він перейшов на бік росіян. Допомагав їм налагоджувати окупаційний орган, що опікувався виправними закладами. Обвинувачений доводить, що до останнього працював за українським законодавством та питав у керівництва, як діяти далі, адже в СІЗО перебували двісті в’язнів.

Захист Гурякова твердить, що росіяни його затримали й катуванням примусили співпрацювати. Він навіть є потерпілим у справі за обвинуваченням російського військового у катуванні людей у Херсоні. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 521/2017/23. Засідання призначено на 4 лютого о 15:30 у Малиновському районному суді Одеси.

Ще 10 справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: проросійські листівки в Одесі, розвідування позицій ЗСУ, “референдум” і колонія на Херсонщині, власниця Telegram-каналу, дані працівників МВС для росіян, координати ППО на Миколаївщині та клопотання до суду з виправданням дій Росії від чоловіка, якого повторно судять за заклики до створення “Новоросії” під час Революції Гідності.

Миколаївщина

Шпигунство за колонами ЗСУ. Денис Шульженко — мешканець Миколаєва. Як каже слідство, він шпигував для Росії за логістикою ЗСУ. Обходив територію міста, знімав на телефон розташування ЗСУ, ключові транспортні комунікації й переміщення колон військових. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 489/4880/23. Засідання призначено на 4 лютого о 13:00 у Ленінському районному суді.

Ще п’ять справ з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: коригування ударів по Чорноморській косі, слідкування за переміщенням техніки ЗСУ, коригування по Миколаєву та спроба завербувати українського військового.

Запоріжжя

Розстріл військовополоненого. Дмитро Курашов — стрілець штурмового загону “Шторм-V” 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства, 6 січня 2024 року він розстріляв бійця ЗСУ, якого окупанти взяли в полон. Курашов вистрілив в українця щонайменше тричі. Невдовзі ЗСУ контратакували росіян і захопили у полон Курашова та його побратимів. Під час допиту в СБУ інший полонений росіянин видав Курашова, згодом зібрали інші докази його вини. Його обвинувачують у вчиненні воєнного злочину. Справа № 332/3499/24. Засідання призначено на 5 лютого о 14:00 у Заводському районному суді.

Ще одна справа із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: депортація з області.

Київщина

Інформування ФСБ. Олексій Сидорович ― заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу Управління СБУ в Херсонській області Олексія Сидоровича. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам інформацію з грифом “таємно” і “цілком таємно”. Вона стосувалася мобілізаційної готовності, антитерористичних навчань, оперативно-розшукової діяльності і суспільно-політичної обстановки в регіоні.

У червні 2021-го Сидорович розмістив у чернетках електронної пошти архів під назвою “Щось” — інформацію, яку зібрала Херсонська СБУ щодо політичної і виборчої ситуації в регіоні”. У липні 2021 року, за даними слідства, розповів ФСБ РФ про заплановані командно-штабні навчання на території польового артилерійського складу і приїзд на Херсонщину тодішнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Сидоровича обвинувачують у державній зраді. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 761/11793/22. Засідання призначено на 3 лютого о 15:00 у Солом’янському районному суді.

Ще 24 справи з Київщини — у таблиці МІПЛ: численні воєнні злочини часів окупації в 2022 році, воєнні злочини, в яких підозрюють кримських суддів, провокації в комендантську годину, проросійські листи в Генпрокуратуру, брати Кононовичі з Ленінської комуністичної спілки, пропаганда для дітей на окупованому Півдні, працівники Кабміну, які могли бути російськими агентами та видача ветерана АТО в окупації.

Харківщина

Посада під час окупації. Олександр Федоренко під час тимчасової окупації Липцівської громади був заступником начальника управління тимчасової адміністрації Харківського району. Слідство вважає, що він намагався сформувати позитивне ставлення місцевих до окупантів. Федоренко виступав перед громадою, розповідаючи про те, що треба провести “референдум” щодо приєднання до РФ.

Також організував видачу бензину за талонами під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів і прийняв від росіян продукти та будівельні матеріали. Федоренко перебуває під вартою. Його обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 635/1477/23. Засідання призначено на 3 лютого о 15:20 у Харківському районному суді.

Ще 11 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: каральні рейди росіян, сприяння “виборам” в окупації, фермерка, полювання за HIMARS, коригування ударів по Харкову, допомога росіянам у пограбуваннях, поліція в окупації, шпигунство, вбивство цивільного та посади в окупації.

Сумщина

Здача координат. Сергій Холщов був посадовцем від Партії регіонів у Тростянці. Його затримали поблизу лінії оборони на території Сумщини. Холщов нібито проводив дорозвідку для коригування авіабомб РФ. Слідство встановило, що росіяни Холщова завербували дистанційно. Він приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати, а на своїй сторінці в соціальних мережах він виправдовував дії російської влади. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 588/1534/24. Засідання призначено на 5 лютого об 11:00 у Лебединському районному суді.

Ще одна справа з Сумщини — у таблиці МІПЛ: терор під час окупації.

Львівщина

Головний львівський антивакцинатор. Остап Стахів, відомий львівський “активіст”, під виглядом політичної та громадської діяльності роками просував російські наративи. Був членом “Свободи”, його вигнали з “Української партії” через нібито шахрайство. Також влаштовував проплачені акції на різноманітні теми, намагався потрапити до місцевої влади та ВР, брав участь у політичних схемах.

У 2020 активно виступав проти обмежень через пандемію коронавірусу, поширював російські наративи про ковід і організовував антивакцинаторів. Наступного року СБУ повідомила йому підозру в намаганні повалити конституційний лад. Його обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Справа № 461/225/25. Засідання призначено на 4 лютого о 10:00 у Галицькому районному суді Львова.

Ще одна справа з Львівщини — у таблиці МІПЛ: звинувачення України в провокації війни.

Донеччина

Інформація для ФСБ. Ігор Довганюк — мешканець Слов’янська, працював на місцевому заводі. За даними слідства, він передавав у чат-бот ФСБ інформацію про дислокацію військових та озброєння ЗСУ, напрямки руху техніки. Також він відмічав геолокації гуртожитків, промислових об’єктів і комунальних установ, чітко описував місця прильотів й оцінював їх як “скромні”.

Ще він писав повідомлення з критикою української мови, волонтерів, демократичних процесів в Україні, брав участь у російських опитуваннях, де очікуваннями від “СВО” обирав “перемогу РФ та встановлення контролю над всією Україною”. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 243/5257/23. Засідання призначено на 4 лютого о 14:00 у Слов’янському міськрайонному суді.

Ще дві справи з Донеччини — у таблиці МІПЛ: вінницький фітнес-тренер з “ДНР” і податки з ломбарду в Донецьку.

Автори: журналістки судового моніторингу МІПЛ Надія Чучвага та Анастасія Зубова

Джерело: МІПЛ