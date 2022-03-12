Без участников и в срочном порядке. Как работает украинская судебная система во время войны

После начала войны суды перестали проводить открытые заседания с участием сторон, и рассматривают лишь срочные ходатайства — о содержании под стражей, изменении меры пресечения, продлении сроков расследования.

За две недели боевых действий приостановили работу 96 судов. Ходатайства прокуратуры будут рассматривать другие суды. Журналисты издания «Ґрати» пообщались с судьями из разных регионов и рассказывают, как они работают во время военного положения.

После введения в стране военного положения Совет судей принял рекомендации, чтобы, с одной стороны, обеспечить непрерывное правосудие, что предусмотрено законодательством, а с другой — не подвергать опасности судей и работников судов.

Фактически Совет судей дал возможность каждому суду решать, может ли он работать и в каком объеме, исходя из военной ситуации в регионе, или нет, но при этом дал общие рекомендации:

в случае угрозы жизни судей или сотрудников судов принимать решение о временной остановке судопроизводства;

назначать ответственного за сбор информации о местонахождении судей и сотрудников суда каждый день;

перевести максимальное количество работников суда на дистанционную работу. Если они не могут работать даже дистанционно, то рекомендовать писать заявления об отпуске, в том числе за свой счет;

организовать дежурство судей;

до окончания военного положения никого не увольнять за нарушение дисциплины или прогулы, платить заработную плату;

остановить прием граждан в суде;

по возможности, откладывать дела или снимать с рассмотрения;

продлевать сроки рассмотрения разных жалоб до окончании военного положения;

сосредоточиться исключительно на проведении неотложных судебных разбирательств — заключение под стражу, продление сроков содержания под стражей;

если кто-то из участников заседания, в том числе судья в составе коллегии, не может принять участие при помощи системы видеосвязи Easycom, то допускается его участие с помощью собственных технических средств.

Только срочные

Глава Верховного суда Всеволод Князев изменил подсудность дел для 96 судов в тех областях, где ведутся боевые действия: Киевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Житомирской, Запорожской. То есть ходатайства, которые должны были рассматривать эти суды, будут перенаправлять для рассмотрения в другие.

«Мы еще работали 24-го (февраля — Ґ ), на следующий день уже начались сильные обстрелы, поэтому большинство дел откладывали. Сейчас рассматривает только срочные — содержание под стражей или изменения ареста на более мягкую меру пресечения», — говорит судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Лилия Дараган.

По ее словам, есть сложности в проведении заседаний — не всегда можно установить видеосвязь с СИЗО, поскольку в город зашли российские военные, или на заседание может не прийти адвокат, поскольку опасается за свою жизнь, поэтому судьи назначают адвокатов из центра бесплатной правовой помощи.

Похожая ситуация и в Херсоне, куда вошли российские военные.

«Рассматриваем только меры пресечения для задержанных или продление арестов. Самих подозреваемых или обвиняемых не привозят в суд, только видеоконференцсвязь», — говорит судья Инна Хайдарова.

Приостановить работу решили и судьи Ирпенского городского суда Киевской области. По словам судьи Яны Шестопаловой, нет возможности обеспечить безопасность судей, работников аппарата суда и участников судебного процесса из-за активных боевых действий в городе. Ходатайства, подсудные этому суду, должен теперь рассматривать Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области.

Шестопалова говорит, что большинство судей были вынуждены эвакуироваться из Ирпеня из-за сильных обстрелов и готовы приступить к работе в других регионах, где не хватает судей. Но для этого нужно решение Высшего совета правосудия, который сейчас не имеет кворума для их принятия.

Не рассматривает дела и Хозяйственный суд Донецкой области, который после оккупации Донецка переместили в Харьков.

«В Харькове — военные действия, в связи с чем суд работает в закрытом режиме. Дела, которые были назначены, сняты с рассмотрения, хотя суд продолжает регистрировать корреспонденцию, которая поступает в электронном виде», — говорит «Ґратам» судья Константин Харакоз.

Верховный суд тоже приостановил рассмотрение дел в открытых заседаниях при участии сторон. Документы, отправленные «Укрпочтой», будут зарегистрированы в суде при возможности. Суд предлагает отправлять письма по электронной почте либо с помощью системы «Электронный суд».

«Война-не война, а люди жалуются»

Практически каждый день получает ходатайства о продлении сроков расследования или изменении меры пресечения и Высший антикоррупционный суд. По словам следственного судьи Андрея Бицюка, в суд поступает в среднем 1-2 ходатайства в день. В последнее время довольно часто — об уменьшении суммы залога для подозреваемого или обвиняемого и зачислении разницы на поддержку Вооруженных сил Украины.

«Самое сложное обеспечить, чтобы все были в заседании — секретарь, стороны, если они объявили желание присутствовать. Пытаемся так назначать заседания, чтобы никого не подвергать опасности, поскольку был случай, когда секретарь заседания попал под обстрел, поэтому стараемся, чтобы до 17 часов, пока светло на улице, он поехал домой. Иногда есть проблемы с видеосвязью…», — говорит судья Бицюк.

Судья-спикер этого же суда Вера Михайленко говорит, что с начала боевых действий антикоррупционная прокуратура направила даже два обвинительных акта в суд, чтобы не пропустить процессуальные сроки.

В большинстве судов, которые продолжают работать, дела все же откладываются: либо просит одна из сторон, либо кто-то попросту не приходит на заседание.

Судья Лычаковского райсуда Львова Сергей Гырыч отмечает, что гражданские дела практически не рассматриваются, только уголовные.

«Были два случая мародерства, также рассматриваем дела, связанные с проведением досудебного расследования одного из управлений Госбюро расследований — продление сроков расследования, получения временных доступов к вещам и документам и так далее. Кроме этого, война-не война, а есть граждане, которые и сейчас обжалуют действия следственных органов. Им сложно пояснить, что следователи могут быть задействованы сейчас в терробороне или мобилизованы. Есть граждане, которые подают по 600 жалоб в год… Им сложно что-то объяснить», — говорит судья.

По словам главы Совета судей Богдана Монича, судьи пытаются принимать решения по разным делам, если это возможно. К примеру, один из судей из Житомира ездил в Винницу для изготовления полного решения суда, поскольку для этого нужен доступ к реестру судебных решений, возможность распечатать решение и заверить его подписью и печатью.

Бетон не выдержал

Какими будут потери судебной системы в следствии военных действий, пока не известно. По официальным данным, полностью уничтожены уже три здания судов: Изюмский горрайонный суд Харьковской области, Харьковский апелляционный суд и Бородянский райсуд Киевской области.

Автор: Виктория Матола; «Ґрати»