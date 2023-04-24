Битва за юг Украины. «День-два – и они вышли бы на границу Приднестровья»

Год назад, в начале марта, российские войска пытались захватить Баштанку и Вознесенск Николаевской области. Там отпор оккупантам дали 28-я и 80-я бригады ВСУ, а также подразделения теробороны, сформированные из местных жителей. Как удалось остановить нашествие? И чем это угрожало захвату Вознесенска и всего юга Украины? Рассказали изданию Крым.Реалии участники тех событий.



«День-два – и они вышли бы на границу Приднестровья»

Падение Вознесенска поставило бы под удар весь юг Украины, говорят военнослужащие ВСУ, с которыми журналистам Крым.Реалии удалось поговорить. Если бы город не удержали, оккупанты могли бы захватить весь регион.

«Цель – обеспечить себе выход на правый берег Южного Буга, получить оперативное пространство и дальше или уже замыкать окружение Николаева, или замыкать окружение всего юга с выходом на Приднестровье», – предполагает военнослужащий 123-й бригады ТРО ВСУ и участник боев за Вознесенск Кирилл Нехимчук.

От Вознесенска и до самопровозглашенного Приднестровья по прямой 135 километров. Воссоединение 58-й и 49-й армий РФ, которые 24 февраля вторглись в Украину из оккупированного Крыма, и 14-й армии РФ, дислоцированной в Тирасполе, означало бы, что весь юг отрезан от остальной Украины.

«То есть Вознесенск, Викторовка, а там уже граница Приднестровья. Их темпом, которым они шли, если бы не остановили бы их, то это день-два – и они вышли бы на границу Приднестровья. И отрезали бы весь юг», – убежден Кирилл Нехимчук.

Какие подразделения российской армии штурмовали Вознесенск?

На юг Украины перебросили 58-ю армию России, ее подразделения из республик Северного Кавказа, и 49-ю армию с бригадами из Адыгеи, Ставрополья, Краснодарского края, Абхазии и Волгограда. На штурм Баштанки и Вознесенска пошли соединения с оккупированных российскими силами территорий.

«В основном колонна была из жителей Крыма и «ДНР»/«ЛНР» (оккупированной части Донбасса – ред.). Да, крымчане. Ну, еще были люди азиатского внешности, буряты какие-то. Но преимущественно это были крымчане и «ДНР»/«ЛНР», – вспоминает защитник Баштанки, военнослужащий 123-й бригады ТРО ВСУ, который не представился.

«Командиры, которые зашли, значительная часть командиров была со знанием языка нашего. Ну, то есть предатели. Да, из Крыма», – говорит Кирилл Нехимчук.

«Предатели из Крыма», о которых рассказывает Кирилл, – это военнослужащие бывшей 36-й бригады береговой обороны Украины из Перевального. После оккупации Крымского полуострова бригада вошла в состав российской армии и стала 126-й.

«Наступала 126-я отдельная бригада береговой обороны. Они достаточно эффективно и быстро наступали. Я скажу, их тактика к подходу к Вознесенску была эффективна. Они вели разведку, обходили наши заслоны», – рассказывает командир 80-й бригады ВСУ Игорь Скибюк.

На штурм юга Украины также были брошены штурмовики из Бурятии, добавляет он.

«Они высадили большой десант – 11-я десантно-штурмовая бригада из Улан-Удэ в нашем тылу. Первым, кто принял бой с десантом, это были наши артиллеристы. Они круто себя показали, развернули пушки, стрелковым оружием, пулеметами остановили его действия», – вспоминает Игорь Скибюк.

Если бы пала Баштанка, не факт, что Вознесенск удержали бы, говорят участники боев. В Баштанке противнику дали бой со стрелковым оружием – другого не было. В ход пошли «коктейли Молотова».

«Заезжаем на базу, забрасываем 24 бутылки – ящик «коктейлей Молотова». Выезжаем и попадаем в лоб БТРа. Сергей назад, задний ход, и нас спасло то, что пулемет был развернут в другую сторону. И «ка*ап» (россиянин – ред.) пока разворачивал, да, обстрел был, но неудачный. Мы выскочили и спрятались», – рассказывает участник боев за Баштанку, в прошлом диакон Церкви христиан веры евангельской Украины, а ныне капеллан ВСУ Валерий.

Бои в Болгарке и батальон ТРО в окружении

Встретить тяжелую технику оккупанта в Вознесенске должен был Олег Бодюл. Коренной житель города, 5 лет служивший в ВСУ по контракту, был командиром роты, перешел в ТРО еще до 24 февраля.

«Это было стрелковое вооружение, АК (автомат Калашникова – ред.), РПК (ручной пулемет Калашникова – ред.), РПД (ручной пулемет Дягилева – ред.), небольшое количество гранатометов РПГ-7 и гранат. Есть такая у военнослужащих взаимовыручка. Войска, отходившие из Херсона, которые уже были потрепаны, части 80-й бригады и другие, они отступали через Вознесенск и все вооружение, которое в них еще уцелело, они часть оставляли нам. Те же противотанковые средства NLAW, одноразовые гранатометы. То есть они так сбрасывали, держите ребята, потому что у них очень много было «300-х», – вспоминает офицер 123-й бригады ТРО ВСУ Олег Бодюл.

2 марта 2022 года к Вознесенску подошли сразу три колонны российских военных, вспоминают очевидцы.

«Где-то в районе двенадцати – первого часа дня они уже зашли в Вознесенск. Немного удалось, не сильно, чуть-чуть удалось навести арту, которая ударила уже по хвосту колонны, поскольку очень быстро двигались они по трассе, а артиллерия была на другом берегу Буга», – рассказывает Кирилл Нехимчук.

«Сзади ехали БТРы и несколько УРАЛов. Их задело, просто ничего толком не сделали. Колонны зашли в город, завязался уличный бой, когда они уже катались, как мой коллега говорит, туда-сюда, по ним видно было, что они были деморализованы», – добавляет Олег Бодюл.

Силы обороны, говорят, взорвали мост на реке Мертвовод и не пустили оккупантов в глубь города.

«Благодаря нашим координированным действиям, 80-й десантно-штурмовой бригады и местной власти мост был уже заминирован. Когда мы только сообщили, что они вошли в город, совершили подрыв моста. Конечно, они ничего не слышали, поскольку техника, которая движется… взрыв они этот не услышали. И они вырулили направо на взорванный мост, и там их уже встречала 80-я бригада», – говорит Кирилл Нехимчук.

Российским военным удалось закрепиться только на окраине Вознесенска, в микрорайоне Болгарка.

«Вот тут танк горел, его забрали. Этот дом горел. Вот хата сгорела. Вот здесь цветы возложили 2 марта, убитый лежал. И у меня здесь, у людей, они уже поменяли окна. Здесь было обстреляно. И дом, и окна обстреляны. И у меня так же постреляно все. Две машины сгоревших легковых теробороны, тероборона у нас там была», – рассказывает жительница Болгарки и свидетельница событий Юлия.

После того, как ВСУ взорвали мост, чтобы противник не вошел в Вознесенск, в оперативное окружение попал один из батальонов теробороны.

На колокольне церкви поставили снайперов

«Были они от нас, как этот недостроенный дом, 300 метров. То есть перекресток – с одной стороны, в 150 метрах от перекрестка был штаб батальона. А с другой стороны этого перекрестка – 3-я школа, и там они сделали себе место дислокации. На колокольне церкви поставили снайперов, которые, кстати, работали, несколько раненых и погибших бойцов от снайперского огня у нас тоже были», – говорит Кирилл Нехимчук.

«Это просто отчаяние». «Непонятные маневры» оккупантов

2 марта часть бойцов вышла из окружения вплавь по реке Мертвовод. Остальные – через железнодорожный мост. В общей сложности, по словам Кирилла Нехимчука, из окружения вышли 86 военнослужащих ТРО. Сопротивление в Болгарке сбило оккупантов с толку, отмечают украинские военные. Колонна российской техники вышла из города, но потом снова зашла. И так 4-5 раз. Замысел этого маневра до сих пор не ясен многим защитникам Вознесенска.

«Они были очень деморализованы. Когда они сделали окончательно первый проезд, второй, третий, когда они пошли на четвертый заезд, они, когда двигались по городу, сначала все заезжали на броне, когда поняли, что во дворах, в домах очень плотный был стрелковый бой, колонну прямо из тех же автоматов шквальным огнем осыпали», – рассказывает Олег Бодюл.

«Видимо, я опять-таки могу только думать, что не имея права проявлять инициативу и не имея плана «Б», они начали несколько непонятные действия. То есть они уезжали из города, останавливались у заправки Shell – это крайняя точка города. Там поворачивали назад, спускались. По-видимому, это был маневр, чтобы не попасть под огонь артиллерии. Или это просто отчаяние. Они не понимали, что делать», – предполагает Кирилл Нехимчук.

После того, как русским военным дали отпор на улицах Болгарки, они вышли из города. Часть колонны остановилась на окраине Вознесенска, в районе заправки, остальные ушли в поле. Но вскоре тех и других достала украинская артиллерия, рассказывают бойцы.

«Мы, долго не думая, скорректировали огонь артиллерии. Они даже этого не ожидали. Артиллерия где-то минут 20 без перерыва била по колонне. Там и танки сожгли, и БТРы, то есть довольно прицельно били. Они очень скопились, машина от машины стояла, ну метр. То есть они выехали из города, кто выехал, и вот так, как ехали, так и стали. Все. То есть не рассредоточивались, ничего. Почему такая тактика, непонятно», – говорит Олег Бодюл.

После ударов украинской артиллерии часть российских военных отошла от Вознесенска к Еланецкому водоканалу. Там же дислоцировалось одно из подразделений теробороны, вооруженное стрелковым оружием.

«Наше подразделение, которое там было, завязало с ними бой. Ну, разумеется, с автоматом против БТРа ты ничего не поделаешь. Когда уже было много наших «200-х», они вышли по рации, что «ка*апы» им предлагают сдаться. Я взял на себя ответственность, потому что я из руководства ближе всего был. И тогда по рации я им сказал сдаться в плен. Чтобы меньше было «200-х». Утром наших ребят, попавших в плен, они отпустили, только оставили у себя командира. Они его держали несколько дней, но потом тоже отпустили», – рассказывает Олег Бодюл.

Героизм народа остановил оккупантов в Вознесенске, предполагает профессиональный военный Олег Бодюл. Сыграла на руку и самоуверенность агрессора. Все участники боев за Вознесенск, с которыми удалось пообщаться, в дальнейшем служат на юге Украины.

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Источник: Крым.Реалии