Через що Україна втратила винищувач F-16 і дочвідченого пілота: «дружній вогонь» чи несправність

В Україні з’ясовують причини катастрофи винищувача F-16, який Києву передали західні партнери. Саме на ці сучасні винищувачі українське командування покладало величезні надії, щоб підсилити захист неба від російських атак. Але вже в перші тижні, відколи ці літаки почали захищати українське небо, військове керівництво змушене розслідувати причину втрати літака. І пілота – одного з найдосвідченіших. Того, хто знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА, захищаючи Київ від масованої російської повітряної атаки 26 серпня.

Увечері стало відомо, що президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. Радіо Свобода зібрало усі відомі деталі станом на п’ятницю, 30 серпня.

Перші повідомлення про втрату Україною винищувача F-16 почали надходити із західної преси. Напередодні, 29 серпня, у матеріалі The Wall Street Journal із посиланням на неназваного посадовця США, йшлося про те, що винищувач впав. І трапилося це нібито в понеділок, 26 серпня за кілька тижнів після того, коли Україна отримала ці західні літаки.

Через кілька годин Генеральний Штаб України офіційно підтвердив втрату винищувача. У Генштабі наголосили, що загинув також і пілот.

«Під час відбиття російського ракетного удару по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України. В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув», – йдеться у повідомленні Генштабу у Telegram.

Для зʼясування причин аварії призначили спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ розповіло про поховання пілота Олексія Меся, який загинув 26 серпня під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару і знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Месь був одним із найдосвідченіших українських пілотів. Американська телерадіокомпанія CNN, посилаючись на джерело в українському військовому відомстві, повідомила, що Олексій Месь загинув, керуючи літаком F-16.

Версії катастрофи

Що ж стало причиною катастрофи літака – питання наразі без відповіді. Утім є кілька версій того, що таки могло статися.

У The Wall Street Journal написали, що хоча інцидент стався під час масованого ракетного обстрілу з боку Росії, швидше за все, катастрофа начебто сталася в результаті помилки пілота. Уражений ворожим вогнем він не був.

Натомість CNN з посиланням на власне українське військове джерело зазначила, що у Збройних силах України не вважають, що причиною аварії винищувача F-16 стала помилка пілота.

Своєю чергою, народна депутатка України Мар’яна Безугла, яка є заступницею голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки написала у соцмережах, що літак був уражений українською ППО.

«За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія «Moonfish» Меся був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він «не впорався з керуванням». Подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня. Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді», – написала Безугла.

Додавши, що це щонайменше третій випадок, коли український літак із пілотом був збитий українською ППО.

Утім, увечері 30 серпня Володимир Зеленський своїм указом звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів», – так президент України прокоментував цю ситуацію.

Реакція Повітряних Сил

Командувач Повітряних Сил версію Безуглої не спростував і не підтвердив, назвавши при цьому авіаційну катастрофу жахливою. Олещук додав, що причини того, чому це сталося, з’ясовують.

«Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин», – зазначив Олещук.

Щоправда, у Пентагоні днем раніше заявили, що знають про втрату Україною першого винищувача F-16, але допомоги у розслідуванні інциденту не надають.

Микола Олещук відреагував і на звинувачення Безуглої.

Він назвав її «інструментом для дискредитації вищого військового керівництва». «Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!», – написав Олещук ще до свого звільнення з посади.

Думка експерта

Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live розпитало авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації Валерія Романенка про те, якими можуть бути версії того, що стало причиною загибелі пілота і катастрофи літака, а також чи може таке бути, щоб американський зенітно-ракетний комплекс Patriot збив американський літа F-16.

Причини втсановить розслідування, наголосив Романенко. Але причин, за його словами, може бути багато. І це війна, реальний повітряний бій.

«Технічна несправність, помилка пілота, загалом людський або технічний фактор. Можуть бути природні умови, може бути дружній вогонь, все може бути. Тим більше у реальном бою», – каже Романенко.

Щодо того, чи могла літак збити українська ППО, наприклад, Patriot, як вказує на це Безугла, Романенко відповів, що така ймовірність дуже низька.

Експерт наголошує, що американські розробники зробили висновки після війни у Перській затоці і вдосконалили системи Patriot засобами, які розпізнають «де свій, а де чужий».

Але, ні комплекси Patriot, ні літаки F-16, наголошує Валерій Романенко, ніколи не працювали в таких умовах і обставинах, як в Україні під час повномасштабної війни, коли «одночасно треба перехоплювати крилаті ракети і «Шахеди».

«До того ж, у нас що так багато ракет до Patriotа, що ми будемо розкидатися навіть по російських крилатих ракетах? Як правило, проти цих об’єктів діють інші комплекси IRIS-T, NASAMS, мобільні групи з ракетами Stinger і британськими ракетами Starstreak. Діють мобільні групи з кулеметами проти «Шахедів». А щоб з Patriot стріляли по «Шахедах», чи навіть по крилатих ракетах…. Можуть, якщо особливо важливий об’єкт прикривається. Але щоб саме Patriot вдарив по F-16-му, така ймовірність дуже невелика», – підсумовує експерт.

Найближчим часом, на його думку, будуть попередні результати розслідування.

Автор: Олег Галів

Джерело: Радіо Свобода