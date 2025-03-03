Чи зможе Україна битись з рашистами без американської зброї? І скільки вона протримається?

“Або ви укладаєте угоду, або ми виходимо з гри. А якщо ми виходимо, то вам доведеться воювати самим”, – сказав Дональд Трамп Володимиру Зеленському під час публічної суперечки в Овальному кабінеті в п’ятницю. Через кілька годин американські ЗМІ написали, що президент США розглядає припинення всієї військової допомоги Україні.

Наскільки велика військова допомога США

Від самого початку війни США були головним союзником України, зазначає видання “Важливі історії“. Загальний розмір американської допомоги – 114 млрд євро, вся Європа виділила 132 млрд, підрахували в Кільському інституті світової економіки;

З військовою підтримкою справа йде так. За оцінками західного чиновника, зараз Україна сама виробляє або закуповує 55% усієї зброї, США постачають приблизно 20%, Європа – близько 25%. За останніми даними Кільського інституту, з початку війни обсяг військової допомоги США склав 64 млрд євро, Європи – 62 млрд. У Пентагоні американську частину підтримки оцінюють приблизно так само: 65,9 млрд.

Фінансово за наявності політичної волі Європа зможе компенсувати припинення американської підтримки, говорить аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Хайсбург. Однак справа не тільки в грошах;

Серед зброї, що поставляється США, є кілька критично важливих для ЗСУ пунктів, замістити які, найімовірніше, не вийде, кажуть експерти. У Європі їх виробляють мало або не виробляють взагалі.

Без чого залишиться Україна

Ракети для ППО. ЗСУ не зможуть поповнити запаси ракет для комплексів ППО Patriot, здатних збивати російські балістичні ракети й аеробалістичні “Кинджали”. Боєприпаси для них виробляються тільки в США. ЗСУ швидко зіткнуться з дефіцитом ракет, і тоді їм доведеться вибирати, які об’єкти захищати, а які залишити під ударом, зазначає The Wall Street Journal.

Ракети для РСЗВ. Також українська армія позбудеться керованих ракет для мобільних реактивних установок – гусеничних MLRS і колісних HIMARS. США постачають ЗСУ два типи боєприпасів – GMLRS дальністю до 90 км і ATACMS до 300 км. Європейських крилатих ракет SCALP / Storm Shadow, що запускаються з літаків, не настільки багато, щоб повністю замістити американські РСЗВ. Залишившись без високоточної далекобійної артилерії, ЗСУ не зможуть вражати склади зі зброєю, командні пункти, аеродроми, полігони тощо. Удари по цих об’єктах порушують логістику і постачання російської армії, наприклад, росіянам довелося відсунути аеродроми в глибокий тил.

Установка HIMARS у Херсонській області, листопад 2022 року EPA / HANNIBAL HANSCHKE / SCANPIX / LETA

“У європейців є інші засоби ППО і РСЗВ, але наші – найкращі, вони вже використовуються на полі бою у великих кількостях, потрібні тільки боєприпаси, запчастини та обслуговування. Європейська промисловість не може дуже швидко збільшити виробництво або зробити нові”, – вважає колишній співробітник уряду США. Використовувати й обслуговувати ці системи українські військові вже навчилися, вони можуть робити це без допомоги американців, додає військовий експерт Ян Матвєєв. Складнощі можуть виникнути лише з деякими видами ремонту.

Розвіддані. Керівництво США розглядає можливість припинити не тільки постачання зброї, але й перестати надавати ЗСУ розвіддані. Як вирішити цю проблему, незрозуміло. США перевершують європейські країни як у супутниковому спостереженні, так і в інших способах збору інформації, пише “Бі-бі-сі”.

Що Україна (ймовірно) зможе замінити

Starlink. Разом із розвідданими США можуть відключити українських військових від супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив нещодавно, що українці працюють над заміною Starlink і “вже рішення є”. “Із самого початку було зрозуміло, з яким нестабільним партнером ми маємо справу. Усі в армії розуміли, що неправильно було покладатися на військовий зв’язок, який створено на комерційній інфраструктурі іншої країни, що перебуває поза нашим контролем”, – розповідав військовослужбовець ЗСУ, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов. За його словами, військові давно працюють над альтернативним зв’язком, тому вимкнення Starlink буде хоч і болючим, але не катастрофічним. ЗСУ вже залишалися без Starlink – під час операції в Курській області.

Снаряди. Приблизно рік тому, коли Конгрес США кілька місяців не схвалював пакет військової допомоги Україні на 60 млрд доларів, однією з головних проблем на фронті стала нестача артилерійських снарядів. Від початку війни до вересня минулого року США поставили Україні близько трьох мільйонів снарядів. У Європі запаси закінчилися в перші місяці війни, швидко збільшити виробництво не вдалося. Однак у 2024 році європейські країни виробили 1,4 млн снарядів, у 2025-му планують збільшити це число до 2 млн. Сама Україна з січня по листопад 2024 року виробила 2,5 млн артилерійських і мінометних снарядів, говорив Зеленський.

Танки і БМП. З початку війни США поставили Україні 21 танк Abrams і понад 300 БМП Bradley, відзвітував наприкінці січня Пентагон. Американські танки можна замінити німецькими Leopard 2. У 2023 році ЗСУ отримали близько 70 таких бойових машин, всього в європейських арміях їх близько 2000. Крім того, ЗСУ, як і раніше, використовують багато танків радянського зразка, як своїх, так і отриманих від союзників. Що стосується БМП, то до грудня минулого року Україна отримала щонайменше 140 німецьких Marder і в першій половині 2025-го має отримати ще 20.

Скільки Україна зможе воювати

Є оцінки (одна, друга, третя), що без військової підтримки США Україна зможе підтримувати поточний стан на фронті від шести місяців до року. Колишній співробітник Пентагону Селеста Волландер називає умовою продовження тих поставок американської зброї, про які розпорядився Джо Байден.

Зі США зброя в Україну йде трьома каналами.

Зброю зі складів “списує” президент, вона відносно швидко відправляється ЗСУ. Цією лінією можна відправити озброєнь ще на 3,85 млрд доларів, говорять у Пентагоні.

Пентагон розміщує замовлення на виробництво зброї спеціально для України, це найдовший спосіб. Наразі поставки за розміщеними замовленнями розраховані до 2026 року.

На надані США гроші Україна сама купує американську зброю. Останні такі замовлення повинні бути виконані протягом півроку.

Проблема в тому, що зараз Трамп може скасувати поставки з будь-якого з цих треків – аж до розвороту судна зі зброєю та анулювання замовлення Пентагону, каже американіст, який попросив про анонімність: “Ситуація із заморожуванням федеральних грантів і міжнародної допомоги показала, що фактично може те, що вважалося скоріше незаконним”. Джерело Washington Post підтверджує, що “списана” і готова до відправлення зброя вартістю в мільярди доларів може не потрапити в Україну.

“Чи погіршить втрата американської допомоги ситуацію для української армії? Так. Чи призведе це до повного колапсу через шість місяців? Ні. Це означатиме, що загине більше українських військових і цивільних, особливо коли виснажаться запаси ракет ППО, але на полі бою раптового краху не буде”, – вважає колишній український військовий, OSINT-аналітик Tatarigami UA.

Джерело: Важливі історії