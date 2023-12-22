«Секретний проєкт» компанії Decathlon для продовження бізнесу в Росії в обхід санкцій

Підставна компанія в Дубаї та дочірня компанія в Сінгапурі: Французький гігант спортивного ритейлу Decathlon створив просту систему обходу санкцій, щоб продовжувати продавати свою продукцію в путінській Росії, хоча й оголосив про вихід з країни. Внутрішні документи, з якими ознайомились журналісти видання Disclose, свідчать, що завдяки цьому секретному контракту транснаціональна корпорація заробила щонайменше $12 млн.

29 березня 2022 року, через місяць після початку війни в Україні, Decathlon оголосив про припинення своєї діяльності в Росії. Міжнародний тиск на французького гіганта спортивного ритейлу, як і на інші західні бренди, посилювався, щоб він якнайшвидше залишив російський ринок. Вихід компанії був офіційно оформлений у жовтні 2023 року з продажем 60 магазинів місцевому покупцеві, бренду Desport. Офіційно присутність Decathlon у путінській Росії стала історією. Але тільки офіційно.

Ось уже кілька тижнів французька транснаціональна корпорація продовжує непомітно постачати на російський ринок продукцію під своїми флагманськими брендами: Quechua, Wedze і Kalenji.

Провівши розслідування на основі внутрішніх документів компанії, відео з відкритих джерел та свідчень кількох колишніх співробітників, видання Disclose стверджує, що Decathlon створив велику систему для приховування експорту за контрактом з компанією “Деспорт” на суму щонайменше $12 млн. У центрі цієї схеми, що перебуває на межі законності, – топ-менеджери французької групи, підставна компанія, зареєстрована в Дубаї, та дочірня компанія бренду, що базується в Сінгапурі.

Використання слова “Росія” було заборонено

“Влітку 2023 року я почув, що Decathlon хоче продовжувати продавати свою продукцію в Росії, – розповідає джерело, яке нещодавно звільнилося з компанії. “Я одразу зрозумів, що це секретний проєкт”.

Тоді, каже колишній співробітник, який тривалий час контактував із субпідрядниками Decathlon в Азії, “нам не дозволяли говорити про це з колегами. Для тих з нас, хто знав, використання слова “Росія” було заборонено. Ми повинні були використовувати кодове ім’я: Sports_R”.

“Секретний проєкт” з Росією був створений швидко, про що свідчить електронний лист, надісланий у вересні 2023 року менеджером з виробництва Decathlon в Європі. В електронному листі, з яким ознайомились журналісти Disclose, керівник з ентузіазмом розповідає колегам про майбутнє підписання “контракту на поставку з новим [російським] покупцем”. Очікується, що конфіденційна угода коштуватиме $12 млн, а 1,2 млн товарів будуть продані якнайшвидше в магазинах “Деспорт”.

Електронний лист, надісланий у вересні 2023 року виробничим менеджером Decathlon

Щоб непомітно постачати такі великі обсяги за короткий проміжок часу, спортивна група розробила стратегію, яка ґрунтується на двох хитрощах.

Перша: перенаправлення деяких товарів, спочатку призначених для європейських магазинів, про що свідчить електронний лист, надісланий у вересні 2023 року: “Для замовлень, призначених для відправки в Європу, будь ласка, відкладіть частину для Росії”. Керівник виробництва додав, що отримав “повну підтримку від Жана-Марка Лем’єра”, який є ніким іншим, як фінансовим директором групи. Журналісти Disclose зв’язались з Жаном-Марком Лем’єром, але не отримали відповіді.

Підставна компанія в Дубаї

Другий трюк є більш витонченим і набагато більш непрозорим. Для виконання російського контракту “Декатлон” вдався до послуг дочірньої компанії Desipro, що базується в Сінгапурі. З її допомогою група терміново замовила товари у своїх азійських постачальників. Але виникла проблема, розповідає колишній співробітник Decathlon в Азії.

“Через війну в Україні ми не могли попросити наших субпідрядників експортувати ці товари безпосередньо до Росії. Поставки були б зупинені місцевою владою”.

Гігант спортивного ритейлу, явно не гребуючи трюками, зажадав від своїх азійських партнерів, щоб вони доставили свої вантажі в Дубай. Після прибуття компанія під назвою Phenix Limited прийняла вантаж, як показано в інвойсі на флісові куртки Quechua.

Інвойс від 10 вересня 2023 року, складений компанією Desipro, дочірньою компанією Decathlon у Сінгапурі, та одним з її бангладешських постачальників. Очікується, що постачальник відправить флісові куртки Quechua (дизайн MH520) компанії Phenix Limited, що базується в Дубаї.

“Дубай – це лише приманка”, – сказав журналістам Disclose колишній співробітник Decathlon. Phenix Limited має всі ознаки фіктивної компанії: жодного веб-сайту, жодного зареєстрованого працівника в Інтернеті і лише один контакт у торговому реєстрі Дубаю: Sun Dubai, фірма, що спеціалізується на створенні офшорних компаній. Насправді, “контейнери з продукцією Decathlon, відправлені з Бангладеш, ніколи не покидали аеропортів Дубая, – додає наше внутрішнє джерело. “Їх одразу ж відправляли звідти до Москви”.

При перевезенні товарів виділяється велика кількість CO2. Decathlon використовує авіаперевезення лише у виняткових випадках – за даними компанії, 0,4% її товарів доставляються до місця призначення. У внутрішній логістичній таблиці, датованій жовтнем 2023 року, Disclose виявив посилання на бігові куртки Kalenji, лижні куртки Wedze та штани і взуття Quechua, які були доставлені з Бангладеш до Росії через Дубай. Йдеться про десятки тисяч товарів.

Бізнес “на висоті”

Перші товари Decathlon приземлилися на російській землі на початку листопада.

“Незважаючи на всі труднощі, перші шість поставок пройшли через митницю і прибули до CSC [Континентального центру постачання] в Москві”, – написав 2 листопада в електронному листі колишнім колегам радісний співробітник Desport, який раніше працював у Decathlon в Росії.

Наступного дня один з менеджерів з логістики групи в окремому повідомленні підтвердив, що 511 кубометрів товару – еквівалент восьми великих контейнерів – “було відправлено з Бангладеш до Росії”. Він додав, що “команда з імпорту хотіла протестувати процес” і що, з огляду на успіх операції, “поставки зараз на підйомі”.

Ця заява суперечить офіційній позиції корпорації. Коли журналісти Disclose зв’язались з Decathlon щодо цієї історії з продовженням торгівлі з Росією, компанія заявила, що “робить все можливе, щоб покласти край перепродажу [своєї] продукції на території Російської Федерації”.

Натякаючи таким чином на те, що її одяг нібито нелегально продається приватними особами на російських сайтах електронної комерції. Але жодної згадки про товари, які сама група відправляє до країни Путіна. Decathlon не відповів на запит видання про надання додаткової інформації.

Скріншот з логістичної інформаційної системи Decathlon, отриманий Disclose. З нього видно, що офіс у Хошиміні, В’єтнам, запланував поставку до Sports_R на 7 грудня 2023 року.

Однак розслідування Disclose показує, що схема, розроблена для приховування поставок до Росії, спирається не лише на Бангладеш. Скріншоти деяких логістичних баз даних групи показують, що з жовтня минулого року її офіси у В’єтнамі та Китаї також планують поставки до Sports_R – кодової назви магазинів Desport. Саме в цих трьох країнах Decathlon виробляє більшу частину своєї продукції, яка розповсюджується під 36 суббрендами.

Чи є ці поставки легальними чи нелегальними, враховуючи міжнародні санкції проти Росії? “Це щонайменше сіра зона”, – сказав Disclose французький експерт з корпоративного комплаєнсу. Він додав, що “зростаюча складність ланцюгів поставок між Сінгапуром і Дубаєм може бути рівнозначною обходу санкцій”. Кевін Лефевр, економіст Центру перспективних досліджень та міжнародної інформації (Centre d’études prospectives et d’informations internationales), сказав Disclose, не коментуючи конкретно Decahtlon, що “86% текстильної продукції, яку Франція експортувала до Росії до війни в Україні, тепер не може покинути країну через санкції ЄС”.

Товари Decathlon, що продаються в російському магазині Desport, на відео, знятому 26 листопада 2023 року та опублікованому в соціальній мережі Вконтакте

25 листопада на околиці Москви відкрився перший магазин Desport. Вивіска магазину – білі великі літери на синьому тлі – дуже схожа на вивіску Decathlon. Покупців зустрічали оплесками та радісними вигуками 70 співробітників магазину. Вони утворили почесну варту з цієї нагоди, як показано на відео, опублікованому Desport. Бренд, який з того часу відкрив ще 16 магазинів у Москві та Санкт-Петербурзі, має на меті замінити магазини Decathlon 28 супермаркетами до кінця грудня.

Quechua, B’twin, Rockrider, Wedze, Arpenaz, Forclaz: бренди Decathlon можна побачити в кількох відео, розміщених російськими інтернет-користувачами в соціальній мережі ВКонтакте, коли вони блукають проходами магазинів Desport. Піднімаючи етикетку на парі штанів Kalenji, один з них вигукує: “Зроблено в Бангладеш!”.

Чому ж компанії, які досі працюють в країні-агресорі не долучаються до лав більшості хто повністю вийшов з РФ? Все просто: прибутки вони ставлять вище людських життів.

Оригінал: Decathlon’s “secret project” to keep doing business in Russia / Disclose

Переклад: «Аргумент»

З жовтня минулого року Decathlon відновила роботу свого інтернет-магазину та офлайн магазинів у Києві. Українці залюбки відвідують їх повіривши заявам офіційних представників компанії про повний вихід бізнесу з Росії. Але тепер, після цього розслідування, багатьом прийдеться кілька разів подумати, перш ніж планувати візит до магазину Decathlon.