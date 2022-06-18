Как Путин решил напасть на Украину, сделав изгоем себя и Россию — субъективные заметки

Все аргументы Западу Путин высказал, и все они были опровергнуты. Путин, Кремль, Россия и русские с этого момента в глазах мирового общественного мнения – одно и то же. Более никто не будет делить санкции против Кремля и санкции против России. С этого момента Россия несет коллективную ответственность за действия своего президента.

Одну из версий того как Путин решил напасть на Украину и готовил к этому вооружённые силы России, на страницах профильного издания ОПК, высказал член экспертного совета «Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння» Юрий Бараш.

Предисловие

Когда утром 24 февраля 2022 г вооружённые силы России нанесли удары 160-ю ракетами по объектам Украины и вторглись в неё наземными войсками с севера, востока и юга, мозаика у меня в голове, наконец, сложилась в чёткую картину, но уже было поздно писать предупреждение. И даже если бы я его написал до нападения и обнародовал – то мало кто обратил бы на него внимание. Но хоть совесть у меня была бы чиста….

Я определил жанр этого аналитического материала, как «субъективные заметки», потому что всё, изложенное ниже, – это то, что я заметил. И ещё потому, что оно составлено из отдельных заметок (некоторые из них я написал ранее, ещё не зная, что они станут частью мозаичной картины). Разумеется, я много чего не заметил, и у меня нет доступа к секретной информации – всё это написано по открытым данным. Правда, я старался быть объективным, привёл много цитат разных авторов и использовал ряд открытых документов. О результате не мне судить. Трудно сохранить полную объективность, когда против твоей страны ведут войну на уничтожение.

В названии материала и далее по тексту многократно встречается фамилия «Путин», потому что именно он сосредоточил в своих руках абсолютную власть в России и является, по сути, её верховным правителем. И большинство населения, его подданные (70-80%), поддерживает его политику, а настоящие граждане России (30-20%) – в меньшинстве.

Путин уже давно (возможно, ещё 30 лет назад) мечтал о захвате Россией Украины, а лет 20 назад, когда стал президентом, он решил это сделать любым путём. Но для любого варианта захвата Украины нужны были мощные ВС, а для их воссоздания – большие средства. Когда эти средства (от торговли энергоносителями) у Кремля появились, то примерно 10 лет назад Путин начал воссоздавать ВС России и готовить их к захвату Украины.

Признаки этого были видны, и о них я много писал. Анализ этих признаков может помочь в определении слабостей и уязвимых мест ВС России, ведущих сейчас войну против Украины, а также в определении возможных действий Путина в перспективе. Правда захват Украины – лишь часть (хотя и самая важная) планов Путина по расширению РФ до размеров СССР. А последнее – только составляющая часть реванша за поражение СССР в 3-й мировой войне и его распад, который должен выразиться в возвращении РФ (уже в границах СССР) статуса сверхдержавы и борьбе с доминированием влияния США на процессы в мире.

То есть в удовлетворении великодержавных геополитических амбиций Путина. Мало того, это должна быть месть Путина Западу – разрушение НАТО и ЕС. Но сначала – об имперских планах захвата Украины, которые с некоторого времени стали его идеей фикс.

Хронология самодурства

Когда Путин решил, что России необходимо захватить Украину – эти предполагаемые моменты в хронологическом порядке будут приведены ниже (дополнительные комментарии к тексту выделены курсивом).

После подписания в декабре 1991 г Беловежских соглашений о распаде СССР. Также вероятно, что он тогда же воспринял эту идею от своего учителя Собчака, крайне негативно относящегося к независимой Украине, и в т.ч., активно требовавшего, чтобы Крым принадлежал РФ. Путин уже был в команде Собчака, когда тот в 1992 г ожесточённо нападал на Украину в своих публичных выступлениях. К независимости Украины у Путина было особая ненависть. И не только потому, что потеря 2-й по совокупной мощи республики бывшего СССР резко ослабила Российскую федерацию. Он упрямо считает (это он вычитал у Солженицына), что русские, украинцы и белорусы – «один народ», который враги коварно разделили, и потому эти народы должны войти в состав Российской федерации. Одновременно с этим, распад СССР нанёс удар по мировоззрению Путина, и это усилило его ненависть к Западу, которого он обвинял в этой «геополитической катастрофе». После того, как Путин прочёл книгу Бжезинского «Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы», изданную в 1998 г, и свято уверовал в слова автора: «Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством…. Однако если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии».

А ведь это совпало с заветной мечтой Путина, и именно поэтому он так свято уверовал в эти слова Бжезинского.

Когда Путин 31 декабря 1999 г стал исполняющим обязанности президента, или когда 7 мая 2000 г его избрали президентом России. Тогда он ощутил огромные размеры своей власти и понял, что теперь он может начать осуществление своих заветных мечтаний, среди которых захват Украины был одним из самых главных. А как сказал про него Анатолий Собчак: «Он жесткий, как гвоздь, и доводит решения до конца». Когда в 2003 г США с союзниками вторглись в Ирак (операция «Иракская свобода»). Активная фаза наступления продолжалась с 20 марта до 1 мая, а Багдад взяли 9 апреля, т.е. серьёзные бои велись 20 суток. Можно предположить, что знакомясь с данными об этом вторжении и подготовке к нему, Путин остро завидовал президенту Бушу-младшему – как США предварительно ослабили Ирак и его ВС санкциями, собрали союзную коалицию, нанесли удар крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, авиацией, и одновременно с этим – наземными войсками, взяв Багдад через 3 недели. Возможности ВС Россия в то время были неизмеримо ниже. И тут президент Путин, как представляется, подумал, – вот бы нам так легко и быстро решить проблему с Украиной. Но только он при этом упустил то, что партизанская война в Ираке продолжалась ещё 8 лет, и США в итоге были вынуждены вывести свои войска из страны. А в 2014 г США опять пришлось вводить туда войска из-за экспансии в Ирак ИГИЛ. После Оранжевой революции в Украине ноября 2004 г – января 2005 г, когда провалился план Путина – путём махинаций на выборах провести в президенты Януковича, угодного Кремлю, чтобы в перспективе присоединить Украину к России без войны. А Путин не любит своих провала своих планов, и он очень мстителен. Но главное – он подумал, что киевский Майдан послужит примером для москвичей, т.е. Путин испугался за свою власть. После прочтения фантастической утопии М. Юрьева «Третья Империя. Россия, которая должна быть», изданной в 2007 г. Там очень подробно описано, как к 2053 г. после глобальных войн в мире осталось лишь 5 государств-цивилизаций, и главное среди них – Россия в виде III-й империи. Строительство её начинается с прихода к власти Владимира II-го (тут подразумевался, конечно, Путин), сумевшего восстановить Россию в статусе великой державы и собрать русские земли. Но изначально Владимир II скрывает свои империалистические устремления, копит резервы и дожидается ослабления Запада. «Собирание земель русских» начинается со«взрыва» в Украине. Она вызывала в России особое раздражение самим фактом своего существования, гораздо большее по сравнению с иными постсоветскими государствами. Последние были населены другими нациями, а Украина – украинцами, которых автор считает русскими (как и сам Путин). В 2005 г там произошла организованная США «оранжевая революция», и к власти, в результате фальсификаций, пришло проамериканское, антироссийское правительство – пришло, против воли населения восточной и южной частей страны, которые никогда не считали себя частью западноевропейской цивилизации, но всегда ощущали себя частью России. А в 2006 г в Украине прошли выборы Рады. Вопреки ожиданиям украинского президента и правительства, они проиграли выборы, несмотря на административный ресурс. Тогда в 2007 г президент распустил парламент, поэтому в конце 2007 г в Восточной и Южной Украине началось восстание под лозунгами отказа от вступления в ЕС и НАТО, и воссоединения с Россией. В итоге 9 областей (Донецкая, Харьковская, Запорожская, Луганская, Днепропетровская, Херсонская, Одесская, Николаевская и Крым) объявили о непризнании украинской власти и о провозглашении Донецко-Черноморской республики . Они сместили представителей центральной власти, выдвинули своих руководителей и объявили референдум о выходе из Украины и вхождении в Россию. Когда украинские власти приказали всем войскам на востоке и юге выступить против мятежников, выяснилось, что большинство войск уже перешли на сторону восставших (как и часть полиции и спецслужб). Россия на словах дистанцировалась от всего этого, но заявила, что примет братский народ, если он так решит. Автор утопии здесь «тонко» намекнул, что Россия втайне помогала готовить восстание. А украинские власти обратились за помощью к НАТО, и несколько дивизий НАТО начали перебрасывать в западную и центральную часть Украины. Россия по просьбе руководства восставших в марте 2008 г ввела свои войска (80 тыс. чел.) в Восточную Украину, а Черноморский флот в Крыму был приведен в готовность и усилен морской пехотой из России. В ответ части НАТО двинулись к Восточной Украине, а российские части – им навстречу; соприкосновение произошло на границе Днепропетровской и Кировоградской областей, у Пятихаток. Св. 140 тыс. чел. с бронетехникой и артиллерией заняли позиции друг напротив друга в противостоянии…. Но руководство США не решались отдать приказ о наступлении, поскольку русские демонстрировали готовность идти до конца. Тем временем в восточных областях Украины прошел референдум, где за вхождение в Россию проголосовало 82%. Россия объявила референдум у себя, и о согласии на принятие Восточной Украины в состав России проголосовало 93%. Политически время работало против Запада, от его лидеров ждали действий – но действия лидеры начинать боялись. В итоге Западу пришлось пойти на попятную…. В мае было заключено перемирие, подписанное между НАТО и Россией. НАТО являлось подписантом потому, что Украина к тому времени уже была (за 2 месяца) принята в НАТО и ЕС. В договоре, хотя и не было признано присоединение востока Украины к России, была зафиксирована демаркационная линия, проходящая по границам Сумской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой обл. со стороны НАТО, и Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской обл. со стороны России. Стороны обязались не нарушать линию и обеспечить свободный проезд через нее гражданских лиц; было оговорено, что Россия отказывается от посягательств на территорию западнее демаркационной линии. Всё это похоже на события 2014 г в Крыму и на Юго-востоке Украины. Похоже, что российские стратегические планы Путин списал со страниц этой фантастической утопии. Только в реальности НАТО не вмешалось, зато народ Украины оказал мощное сопротивление, сепаратизм в большинстве областей подавили, и русские ограничилась аннексией Крыма и поддержкой захваченной части Донбасса. Дальше в книге Россия продолжает собирать в себя «исконные русские земли», в т.ч. Казахстан и Туркмению, постепенно объединяя территорию II-й империи (ведь «распад II-й империи в 1991 г был не волей народов, а результатом спецоперации Запада с опорой на предателей в самой II-й империи»), а также территории Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В реальности Россия фактически контролирует Беларусь с 2021 г, Приднестровье с 1990 г, Абхазию и Южную Осетию с 2008 г. В целях создания «реального равенства всех народов» Российская Федерация упраздняется с заменой на Российский Союз. И этот Союз становится могучей державой с населением св. 200 млн. чел. и территорией св. 20 млн. кв. км, «значительно более жизнеспособной в условиях противостояния с Западом». Дальше в отношениях России с Западом наступает холодная война. В 2012 г к власти в Российском Союзе приходит Гавриил Великий, а в 2019 г происходит «12-дневная война» между Союзом и США. Начинается она с российской провокации, затем происходит уничтожение более половины флота США российскими «неслышными» подлодками «Кило-М» (напоминаю, что это фантастика). США и страны НАТО (кроме Германии) объявляют войну Союзу, после чего тот выпускает по США 36 МБР «Тополь». Американская ПРО сбивает 7 ракет, остальные падают в малонаселённых районах США. Ответный удар США (500 ракет) проходит безрезультатно – ядерные боеголовки не взрываются. США в панике выпускают остальные ракеты – с тем же результатом. Это Союз применил новое (опять фантастическое) оружие – «генераторы некоего поля». Далее США предъявляется ультиматум, и Штаты капитулируют, после чего подвергаются оккупации 12-ю российскими «ратями» (дивизиями). Затем ультиматум предъявляется странам НАТО, и они поглощаются Союзом (добровольно или в результате его победоносных войн). В первой из таких «войн экспансии» Россия захватила и оставшуюся часть Украины. Тут уже автор предсказал российско-украинскую войну 2022 г. Это была русско-польско-украинская война, которая началась 18 августа 2019 г наступлением русских войск одновременно по 4-ём направлениям: на Варшаву из Гродно, на Ровно-Львов из Могилева и на Киев из Днепропетровска и Курска. По всем направлениям наступление велось высокомобильными частями в атакующим порядке: впереди шли танковые бригады при поддержке боевых вертолетов, за ними основные силы на транспортерах, а сзади дивизионы самоходных тяжелых орудий и минометов, которые создавали огневой вал в 40-50 км впереди себя, то есть в 15-20 км впереди танков. При соприкосновении с серьезными силами противника вперед выходили рати (основная ударная мощь российских сухопутных войск) и рассредоточивались для нанесения удара. Одновременно 20 августа был высажен морской десант (20 тыс. чел.) в Гданьске, а части немецкого бундесвера начали наступление на Польшу с запада. Во 2-ом эшелоне, с отставанием, шли гарнизонные и полицейские части. До их подхода никакой закон на захваченных территориях не действовал, да и после действовал только русский «закон войны». По нему правоохранительные органы защищают русских от местных жителей, иногда – одних местных жителей от других, но никак не местных жителей от русских опричников (так самокритично автор назвал русские войска). Польско-украинские силы были раздавлены, к тому же перед русскими войсками была поставлена задача уничтожить максимальное количество живой силы, зданий и сооружений. В результате к 5 октября (к окончанию войны) было убито св. 600 тыс. чел., из них более 2/3 – гражданское население, потери же русских составили не более 11 тыс. Такие города, как Варшава и Краков, и многие другие были сильно разрушены, а Львов стерт с лица земли, причем вполне сознательно. Немцы, которые также не любили поляков, предложили взять на себя функцию оккупации и управления в Польше и Украине; Россия согласилась. Затем с 16 ноября 2019 г по середину апреля 2020 г прошла русско-турецкая война, а с 14 февраля по конец апреля 2020 г. – русско-англо-ирландская (обе войны закончилась, естественно, победой русских). Оставшиеся страны сразу капитулировали и 9 мая 2020 г была учреждена III-я Российская империя…. Какова же была конечная цель её «самодержца» Гавриила Великого? Построение подобия Царства Божия на земле….

Я так подробно привёл здесь этот неимоверный бред, чтобы показать, что Путин просто взял его в качестве сценария захвата Украины, который он начал реализовывать в 2014 г, а продолжил в 2022 г. Вернее, попытался, но получилось это лишь в малой степени. Что же касается конечной цели Гавриила Великого (построение подобия Царства Божия на земле), то, судя по ней, да и по всему остальному тексту, автор утопии страдает паранойей. Но тогда, что можно сказать о Президенте России, который берётся воплощать в реальность этот параноидальный бред? А может, Путин и сам параноик?

Все симптомы налицо: бред преследования (со стороны США и др. стран НАТО), бред величия, реформаторства и невероятных открытий (в исторической науке), бредовые идеи о преображении мира. И в фантастических писаниях автора Путин нашёл «доказательства» правоты своих бредовых замыслов. А может, Путин прикидывается параноиком? Впрочем, большинство специалистов считает, что у него психологические проблемы, а не психиатрические, и он вполне подсуден. Остановимся пока на этой версии (до будущей психиатрической экспертизы в Гааге).

После Российско-Грузинской войны 2008 г, Украина тогда поддержала Грузию и поставила ей тяжёлое вооружение, в т.ч. ЗРК, а Россия «защитила» сепаратистов Южной Осетии и Абхазии. Теперь там существуют «республики», признанные Россией, которая их постепенно поглощает и «охраняет» с помощью двух военных баз (4-й и 7-й, в каждой усиленная мотострелковая бригада). А ненависть Путина к Украине в итоге этой войны ещё более усилилась. Как и желание ей отомстить. Но для этого нужны были сильные ВС, а война 2008 г показала слабость и устарелость ВС России. Поэтому Путин в 2008 г назначил министром обороны «эффективного менеджера» Сердюкова, который начал военную реформу. Когда в феврале 2010 г президентом Украины был избран угодный Кремлю Янукович, Это могло намного облегчить реализацию замыслов Путина в плане захвата Украины без войны. Янукович тогда до предела ослабил украинские ВС с помощью назначенных им по очереди двух министров обороны – агентов Кремля (Соломатина – с февраля по декабрь 2012 г и Лебедева – с декабря 2012 г по февраль 2014 г).

Последствия

Далее будут показаны события, произошедшие после того, как Путин окончательно принял решение о захвате Украины (путём бескровной оккупации или войны), подготовка к этому захвату, а также его 1-й этап с 2014 г до начала 2022 г («гибридная война»):

Выход указа Путина от 7 мая 2012 г №603 «О реализации планов (программ) строительства и развития ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов и модернизации ОПК». В нём, в т.ч. правительству РФ вменялось обеспечить оснащение ВС России и других её формирований современными образцами ВВСТ, доведя к 2020 г их долю до 70%. Отсюда видно, что Путин планировал войну с Украиной не ранее 2020 г. Согласно закрытой части этого указа, было решено значительно усилить ВС России для будущей войны (увеличить, реорганизовать, переоснастить и подготовить к боевым действиям) – в первую очередь, с Украиной. В т.ч. воссоздать в ВС дивизии, сформировать ряд корпусов и армий, усилить армейские и окружные комплекты. Большую часть наличного вооружения для ВС планировалось модернизировать, часть – строить по улучшенным проектам или по новым. Организация и вооружение должны были превосходить лишь те, что были в Украине. Министр обороны Сердюков и начальник генштаба Макаров уже провалили военную реформу и показали себя неспособными требуемым образом реорганизовать и переоснастить ВС. Они смогли лишь резко сократить ВС и изуродовать их организацию. Поэтому 6 ноября 2012 г министром обороны был назначен бывший министр по чрезвычайным ситуациям Шойгу, а 9 ноября начальником генштаба стал генерал-полковник Герасимов. В Украине, в 2014 г, произошла Революции достоинства. Тогда Янукович бежал из страны, и Путин понял, что его план поглотить Украину мирным путём окончательно провалился. Поэтому он решил отхватить хотя бы Крым и часть территорий на юго-востоке Украины. Путин решил, что наступил удобный тактический момент – пока новая власть в Украине ещё слаба, а ВСУ ослаблены до предела (народ он в расчёт не принимал), можно выполнить хотя бы часть плана по захвату Украины – провести «бескровную» спецоперацию войск РФ по оккупации Крыма и ещё ряд спецопераций с помощью агентуры, спецназа и местных пророссийских сепаратистов – в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Но это была авантюра, которая удалась лишь в малой степени (в Крыму, где Россия использовала свои войска и на Донбассе, где она смогла помочь сепаратистам удержать занятые ими территории). Был оккупирован и аннексирован Крым, захвачена часть Донбасса и там образованы марионеточные ДНР и ЛНР, которые ВС России удалось защитить от ВСУ. На большее сил у ВС РФ тогда не хватило. Путин надеялся, что вся левобережная Украина восстанет и сама, добровольно попросит включить её в состав Российской федерации, как это произошло в утопии «Третья Империя» (см. выше). Но поскольку ВС России выступили, ещё лишь начав подготовку к широкомасштабной войне с Украиной, этот замысел был реализован лишь в малой степени. Россия получила Крым, где усилила свои базы и могла без ограничений наращивать войска, угрожая Украине ударом с Юга, и Донбасс, где создала и вооружила два армейских корпуса сепаратистов, которые 8 лет потом оказывали военное давление на Украину артобстрелами. В 2022 г Донбасс стаи поводом к войне и плацдармом для вторжения с востока. Но зато Путин раньше намеченного им срока раскрыл свои планы перед всем миром, Украина получила время для подготовке к широкомасштабной агрессии РФ в будущем (которое использовала, увы, недостаточно эффективно), а Россия подверглась санкциям Запада и Украины (в т.ч. было прервано военно-техническое сотрудничество, что привело к срыву поставок для ВМФ 2-х УДК типа Mistral и 3-х фрегатов пр.11356Р, задержке поставок фрегатов пр.22350, МРК пр.21631 и др.) Отметим, что начало оккупации Крыма 23 февраля 2014 г) совпало с днём завершения зимней олимпиады в Сочи, которая прошла 7-23 февраля. Т.е. Путин хотел и Олимпиаду не сорвать и Крым захватить. Редкий цинизм! Также начало оккупации Крыма почти совпало с 24 февраля 2022 г – днём вторжения в Украину. Тут явно не обошлось без нумерологии. И ещё – это говорит о том, что Путин – авантюрист. Гарри Каспаров утверждал, что он не шахматист, а азартный картёжник, который руководствуется не расчётом, а эмоциями. Поверим Каспарову, он в шахматистах разбирается. «Гибридная война» на Донбассе (2014-2022 годы) началась с попыток ещё слабых ВСУ вернуть захваченные сепаратистами с помощью России территории ОРДЛО. Сначала ВСУ пытались окружить ОРДЛО у границ России, но ВС РФ огнём артиллерии сорвали эти попытки. Затем была попытка ВСУ окружить части земель ОРДЛО внутри их территорий, но ВС России вторглись туда, и части ВСУ оказались в окружении. Потом были Минские соглашения (5 сентября 2014 г и 12 февраля 2015 г). При помощи их Кремль пытался навязать Украине федеральное устройство и «вернуть» ей территории ОРДЛО, но так, чтобы при помощи руководства ДНР и ЛНР (а фактически, Кремля) определять и контролировать внутреннюю и внешнюю политику Украины. Но руководство Украины на это не пошло. Дальнейшее время прошло в попытках Кремля заставить руководство Украины пойти на этот шаг, гибельный для суверенитета страны. Для этого был выбран путь военного давления и артобстрелов в условиях позиционной войны. ДНР и ЛНР имели 2 армейских корпуса (в сумме 7 мотострелковых бригад и 3 полка, 2 артиллерийские бригады). Корпуса руководились штабом Южного ВО России, офицеры в них были российские, а 60% личного состава – наёмники из РФ. Мотострелковые бригады и полки корпусов имели устаревшее вооружение: танки Т-64/72, БМП-1/2, миномёты ПМ-38, СГ 2С1, гаубицы Д-30 и РСЗО «Град». Назначение корпусов ОРДЛО в этот период было – вести вялотекущие позиционные действия и постоянные беспокоящие обстрелы. Это продолжалось до 2022 г. В итоге Кремль решил, что «гибридная война» не даёт нужных ему результатов и пора перейти к «традиционной» войне. В Сирию 30 сентября 2015 г был введён контингент ВС РФ, Это было сделано для удовлетворения великодержавных геополитических амбиций Путина «по борьбе с международным терроризмом», спасения режима диктатора Асада и приобретения военных баз в этой стране, а также для подготовки ВС (в основном, ВКС) к войне с Украиной и апробирования модернизированного и нового российского вооружения. Срочная «интеграция» с Беларусью в 2021 г. В планах вооружённого захвата Украины, кроме удара с востока (из Донбасса), был предусмотрен обход войсками РФ украинской обороны и удар с юга (из Крыма), а также удар с севера, но последний получался неглубокий и только к востоку от Днепра (в Черниговскую обл.). Однако, в случае использования территории Беларуси как плацдарма для вторжения, можно будет нанести удар далеко на западе (хоть в Волынскую обл.), или ударить западнее Днепра в Киевскую обл. с целью окружения Киева. А заодно использовать 8 авиабаз и дорожную сеть Беларуси для будущих ударов по Украине авиацией и ОТРК «Искандер-М». Но Лукашенко был против базирования войск (сил) ВС РФ в Беларуси. Поэтому Кремлю нужно было срочно «интегрироваться» с Беларусью в «Союзном государстве» (а попутно решить задачу 1-го этапа интеграции Беларуси в РФ, что само по себе было в геополитических планах Путина по расширению РФ до границ СССР). И тут 9 августа 2020 г в Беларуси прошли выборы президента. «Победил», как всегда, Лукашенко (он авторитарно правил Беларусью 26 лет, подавляя любую оппозицию), но народ не признал результатов выборов, как и многие державы, и в стране начались массовые демонстрации. Лукашенко обвинил в их поддержке страны НАТО, но они были выгодны России (для оказания давления на Лукашенко, чтобы тот запросил помощь России). Для подавления протестов, Кремль даже готовился ввести в Беларусь 1-ю танковую армию в полном составе (она входила в объединённую группировку войск РФ и Беларуси, и имела св. 28 тыс. чел., 520 танков, до 900 ББМ и 430 ед. артиллерии). Но силовым структурам Беларуси удалось самостоятельно подавить протесты к марту 2021 г, Кремль оказал режиму Лукашенко экономическую помощь и политическую поддержку, поставил вооружение, и взял Беларусь под свой контроль.

Две основные геополитические цели Путина

Разумеется, замысел захватить Украину был у Путина частью (хоть и главной) его общей цели – расширения РФ до границ СССР (а может, даже его давней мечты – реставрации Российской империи на прежних рубежах). Путин, судя по его прошлым публичным выступлениям и действиям на посту президента, имеет две основные и взаимосвязанные геополитические цели:

Воссоздание СССР в границах до 1990 г (это внешнеполитическая задача, которую Путин упрямо считает внутриполитической). Причём на 1-ом этапе это намечалось выполнить путём образовании союза республик, при руководящей роли России, а на последующих этапах – вхождение республик в состав РФ при «благоприятных» обстоятельствах (в т.ч. искусственно созданных). Желательно добровольно, или добровольно-принудительно (но без войны), а если не выйдет, то военным путём. Реванш за поражение СССР в 3-й мировой войне и его распад, который должен выразиться в возвращении России (уже в границах СССР) статуса сверхдержавы и борьбе с доминированием влияния США на процессы в мире.

Было ряд знаковых выступлений Путина, где он откровенно высказывал свои взгляды: в 2005 г – на распад СССР и положение русских в странах бывшего СССР, которых Россия обязуется защищать, в 2007 г – об однополярности современной мировой политики и его видении места и роли России в мире с учётом тогдашних реалий и угроз, и в разное время – об особом православном пути Русского мира и глубокой враждебности ему цивилизации Запада. А в 2018 г Путин вообще попытался запугать США и другие страны НАТО новыми стратегическими ядерными вооружениями, которые разрабатывались в России.

В ежегодном обращении к Думе 25 апреля 2005 г Путин заявил: «…Для этого ещё раз напомню, как зарождалась новейшая российская история. Прежде всего, надо признать, и я об этом говорил раньше, что крушение Советского Союза был наибольшей геополитической катастрофой века. А для российского народа это стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами Российской Федерации»,

Он также сделал ударение на том, что Россия обязуется защищать права российских граждан за рубежом: «Для нас остается важнейшим вопросом международная поддержка в обеспечении прав российских соотечественников за границей и это не является предметом политических или дипломатических торгов».

«Мы рассчитываем, что новые члены НАТО и ЕС на постсоветском пространстве своими действиями докажут уважение прав человека, включая права национальных меньшинств. Не имеют права от других требовать соблюдения прав человека те, кто сам их не придерживается, не уважает, или не может обеспечить», – подчеркнул он.

В этом обращении Путин учил истории (в своём понимании) Госдуму и весь народ России («ещё раз напомню, как зарождалась новейшая российская история»). Прежде всего, Путин требует от них признания своего понимания истории («надо признать»), на основании того, что «я об этом говорил раньше» – как будто это сразу делает его понимание истории истиной в последней инстанции. А вот и сама «гениальная» мысль путинского понимания истории: «крушение Советского Союза был наибольшей геополитической катастрофой века». Хотя на звание «крупнейшей» могут претендовать ещё ряд таких катастроф (например, поражение Германии в 1-й или 2-й мировых войнах, или поражение России в 1-й мировой войне, революция 1917 г и образование СССР). Отсюда становится ясно, что Путин хочёт возврата СССР, но не как политического строя и экономической формации (которые оказались нежизнеспособными и дискредитировали себя), а он хочет просто возврата РФ к границам СССР и с теми же народами.

Затем было выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 20.02.2007 г. Её основные тезисы в сокращении:

«Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна». «Вся система права одного государства, прежде всего, конечно, США, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам». «Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН». «Если сегодня новый министр обороны США здесь нам объявит, что США не будут прятать эти лишние заряды [ядерные] ни на складах, нигде, я предлагаю всем встать и это поприветствовать». «НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим границам, а мы, строго выполняя ДОВСЕ, не реагируем на эти действия». «Что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска ОВД?» – о гарантиях не расширения НАТО на восток. «Одной рукой раздаётся „благотворительная помощь“, а другой – не только консервируется экономическая отсталость, а ещё и собирается прибыль». – об экономической политике Запада в странах «3-го мира». «ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран». «Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня». «Экономическая безопасность – сфера, где всем следует придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать. … Россия не против согласовать принципы отношений с ЕС в сфере энергоносителей. Принципы Энергетической хартии в целом приемлемы, но сама суть Хартии Россию не устраивает». Этот тезис предопределил отказ России от «диктата ЕС» в энергетике и выход из Энергетической хартии 6.08.2009 г.

И вот как эти пункты можно опровергнуть:

Тут Путин уже пытался навязать своё понимание ситуации в мире лидерам ведущих стран и начал выдвигать требования к США и другим членам НАТО, а также ЕС. В 1991 г распалась ОВД, затем – СССР, а Россия уже перестала быть сверхдержавой. Её совокупная мощь резко упала, но страна сохранила часть ядерного потенциала. Однако тогда, в 2007 г, через 16 лет, Путин уже решил, что Россия достаточно восстановила силы, чтобы, как и США, стать мировым лидером (тут он ОЧЕНЬ сильно поторопился). При этом Путин попутно претендовал на роль лидера других активно развивающихся стран (новых центров силы), а также стран 3-го мира и «защитника их интересов». Осуждая США за «навязывание другим государствам своей системы права», Путин просто завидовал США. Сейчас мы чувствуем на себе, как Кремль вовсю «навязывает свою систему права» Украине. Это демагогия – Россия постоянно нарушает «Устав ООН» в части использованию военной силы. Опять демагогия. Россия, к примеру, была уличена в нарушении договора об РСМД. Она соблюдает лишь те договоры, которые ей нравятся. А те, что уже ей не нравятся, он нарушает, не расторгая НАТО тогда не выдвигало свои передовые силы к границам РФ. Они появились там лишь в 2017-2018 гг. (4 батальонные тактические группы по 1 тыс. чел. в Польше и странах Балтии), в ответ на аннексию Россией Крыма и участие её в войне на Донбассе, а также активное усиление своих ВС и воссоздание новых дивизий. Никаких гарантий о не расширении на восток НАТО официально не давало. Просто ВСЕ бывшие страны ОВД и ряд бывших республик СССР чувствовали себя в опасности, имея такого агрессивного соседа, как Россия. Как оказалось, их опасения были не напрасны. Наглая ложь. Это Россия пыталась превратить ОБСЕ в вульгарный инструмент обеспечения своих внешнеполитических интересов. Россия в своей истории, и практически всегда, проводила агрессивную и захватническую внешнюю политику. Её территория только с середины XVI-го века (начало царствия Ивана Грозного) и до начала XXI-го века в результате этого выросла в 6 раз. Она не изменила этой традиции и сегодня. Россия пыталась навязать ЕС свои правила в сфере торговли энергоносителями и шантажировать ЕС.

Начало оккупации Крыма 1 марта 2014 г впервые показало новую геополитическую стратегию Путина, хотя её идеи он высказывал и раньше. Похоже, что он видит мир в рамках «столкновения цивилизаций», подправленного идеями Николая Данилевского (учёный геополитик IXX века, активный борец с теорией эволюции Дарвина), который писал, что «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное, что ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны». В знаменитой статье 1993 г., Хантингтон предсказывал, что основным конфликтом XXI века станет борьба и войны между разными цивилизациями, в том числе западной, исламской, конфуцианской, православной и др.

По мысли ученого, по мере насаждения Западом политики глобализации и последующего ослабевания западной цивилизации не западные общества будут все сильнее осознавать свою самобытность и развивать культурную идентичность, что неизбежно приведет к конфликтам и борьбе за господство на мировой арене. Судя по всему, Путину и его окружению близко подобное мировоззрение.

Давно известна склонность Путина к Данилевскому и философам Серебряного века (Николаю Бердяеву, Владимиру Соловьёву и Ивану Ильину), которых он регулярно цитирует в своих публичных выступлениях. В концепциях этих авторов огромная роль отводится роли России на геополитической арене и ее миссии по сохранению и распространению православия на подвластных территориях. Вот отрывок из книги Ивана Ильина, дающий представление об этом мировоззрении: «Установим сразу же, что подготовляемое международною закулисою расчленение России не имеет “за собою” ни малейших оснований, никаких духовных или реально-политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед единой Россией и застарелой вражды к русской монархии и к Восточному Православию.

Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия… Они собираются разделить всеединый российский “веник” на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание и тем погубить ее: план ненависти и властолюбия».

Эта цитата, как и вторжение в Украину, вполне укладываются в рамки «Столкновения цивилизаций» Хантингтона: агрессия Запада, уникальность и взаимосвязанность российской политической системы и православия, необходимость сопротивления ради сохранения национальной самобытности.

А ведь Путин когда-то хотел, чтобы Россия вступила в НАТО. По его словам, он даже спрашивал у президента Клинтона, как США отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция была весьма сдержанной, и Путин затаил обиду.

Когда Путин выступил 24 февраля 2022 г с обращением по поводу начала «специальной военной операции», он в качестве примера отсутствия ограничений для НАТО привёл войны в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. Видимо, они давно возмущали Путина, но не столько своей «агрессивностью», а как примеры того, что Россию ни пригласили в них участвовать, ни даже не посоветовались. Ею будто бы пренебрегли, и тем самым унизили. Хотя Путин, начиная с 1991 г, очевидно, внимательно следил за этими войнами и отмечал их качественно новые особенности – технологическое превосходство (в т.ч. применение крылатых ракет и авиации), «бесконтактный» характер, малые потери (в первую очередь – свои) и скорую победу. В частности, война 1991 г коалиции во главе с США против Ирака (операция «Буря в Пустыне»), которая длилась 41 сутки, в т.ч. 28 суток наносились воздушные удары и 13 суток шло наземное наступление.

Потом была война 1999 г против Югославии (операция «Союзная сила»), где удары с воздуха продолжались 78 суток, после чего Югославия капитулировала, и даже не пришлось вторгаться наземными войсками. Эта война особенно возмутила и разгневала Путина, считавшего сербов «братьями-славянами» и частью «русского мира».

Затем была 2-я война против Ирака 2003 г (операция «Иракская свобода»), активная фаза которой продолжалась лишь 20 суток, причём начало воздушных ударов совпало с вторжением наземных войск. Эту войну Путин взял за образец при планировании своей «специальной военной операции» в Украине.

После этого были гражданские войны 2011 г в Ливии и Сирии. В обе войны, кроме Турции, арабских стран, Ирана и др. вмешались США и другие страны НАТО. Участие России с 2015 г в сирийской войне будет описано позднее. США и НАТО туда Россию опять не пригласили, но Путин и сам влез, удовлетворяя свои геополитические амбиции. И не только для того, чтобы спасти диктатора Асада, но и чтобы получить бесплатно военные базы, полигон и учебный центр для своих ВС.

12 июня 2002 г США вышли из Договора об ограничении систем ПРО. США сочли необходимым создание системы ПРО ограниченной мощности, позволяющей избежать ядерного шантажа со стороны третьих стран, которые располагали ракетно-ядерным оружием или могли его создать в перспективе. Этот шаг разбудил у Путина и его генералов паранойю «первого безответного удара». Результат этой паранойи приведен ниже.

В послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 г Путин заявил, что в ответ на угрозы, связанные со строительством зарубежной системы ПРО, Россия разрабатывает новые виды стратегического ядерного оружия: тяжёлую МБР «Сармат», гиперзвуковые планирующие боеголовки «Авангард» для МБР, две межконтинентальные системы с ядерными двигателями (крылатую ракету и торпеду), гиперзвуковую ракету для самолёта МиГ-31К и лазерную установку противокосмической обороны.

Учитывая, что система ПРО США весьма ограничена и служит для защиты от баллистических ракет Ирана и КНДР, а не России, то все эти создаваемые российские стратегические вооружения просто не нужны (даже если они и осуществимы технически) и были предназначены для запугивания США и других стран НАТО, а также ЕС . Таким образом, Путин хотел добиться своих геополитических целей – в первую очередь, невмешательства НАТО, когда ВС России будут захватывать Украину. Интересно, что в реальности к этому моменту началось развёртывание лишь трёх систем (боеголовок «Авангард», ракет «Кинжал» и лазерных установок «Пересвет»).

В конце 2021 г Путин решил, что ВС России уже достаточно сильны, и предъявил США и НАТО, а также Украине УЛЬТИМАТУМ. Он был опубликован МИД России 23 декабря 2021 г. Это были проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, а также «просьба» Президенту Украины.

Основные положения документа для НАТО:

— исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;

— не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;

— отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

— не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;

— не проводить учения и др. действия с численностью св. бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;

— подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы;

— дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;

— создать горячие линии для экстренных контактов.

Основные положения документа для США:

— не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;

— воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

— воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне националь-ных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

— не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

— не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

— не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

— США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;

— США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

Путин ранее заявил о необходимости срочно начать переговоры, чтобы выработать международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в 1-ю очередь на Украине, угрожающих России вооружений.

Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ, не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

22 декабря на встрече замглавы МИД С.Рябкова и помощника госсекретаря К.Донфрид Россия официально передала США 2 документа:

договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что готовы срочно начать переговоры по проектам. Ранее Рябков заявил, что, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

«Просьба» Путина Президенту Украины:

ПРОШУ Президента Украины, который, согласно статьи 102 Конституции Украины, является Гарантом Конституции Украины, прав и свобод граждан:

1.ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНОПРАВНОЕ и ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО с Россией, в том числе по совместной БЕЗОПАСНОСТИ, для чего:

1.1.НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ УЗУРПАЦИЮ ВЛАСТИ !

1.2.НЕМЕДЛЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ в Украине МИР и ВЫПОЛНЕНИЕ Резолюции СБ ООН от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202 (2015), которой единогласно одобрен «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», на основании статьи 25 Устава ООН;

1.3.НЕМЕДЛЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ государством ГАРАНТИРОВАННОЕ Конституцией Украины СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ЗАЩИТУ русского, других языков национальных меньшинств Украины во всех сферах деятельности государства и общества, согласно статьям 10 и 53 Конституции Украины и в обеспечение международных и конституционных прав и свобод граждан Украины, гарантированных статьями 8, 11, 17, 21, 22, 24 и 68 Конституции Украины, международными Обязательствами Украины, Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств;

1.4.ПРОВЕСТИ ДЕНАЦИФИКАЦИЮ Украины;

1.5.ОБЕСПЕЧИТЬ в Украине ПРАВОПОРЯДОК и ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, согласно статей 1 и 8 Конституции Украины;

1.6.ПОСТАВИТЬ перед Правительством ЦЕЛЬ — ОБЕСПЕЧИТЬ неуклонный РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ украинских граждан, для чего необходимо:

— увеличить зарплаты и пенсии;

— уменьшить жилищно-коммунальные тарифы;

— уменьшить размер и количество налогов, перейти на единый налог;

— ликвидировать НДС;

— ликвидировать безработицу;

— создать рабочие места;

— обеспечить условия для роста предпринимательства;

— обеспечить инвестиционную привлекательность Украины.

Эти «документы» содержат вызывающе наглые и демагогические требования, написанные в откровенно издевательской форме. Они были составлены так, будто США и НАТО, а также Украина уже потерпели поражение в войне и капитулировали перед Россией. Естественно, этот ультиматум был отвергнут. Но, скорее всего, что он был на это и рассчитан. Зато теперь Путин мог заявлять, что «он сделал всё для сохранения мира, но его мирные инициативы были отвергнуты», и теперь он может «с чистой совестью» закончить подготовку к захвату Украины и напасть на неё. Но может быть ещё одна версия (на случай, если Путин, всё-таки, параноик) – что он надеялся, будто США, НАТО и Украина примут его ультиматум. Но это уже чистая фантастика.

Как Путин готовил ВС РФ к нападению на Украину

7 мая 2012 г вышел указ Путина №603 «О реализации планов (программ) строительства и развития ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов и модернизации ОПК». В нём правительству РФ в т.ч. вменялось обеспечить оснащение ВС России и других её формирований современными образцами ВВСТ, доведя к 2020 г их долю до 70%. Отсюда видно, что Путин планировал войну с Украиной не ранее 2020 г. Но в указе №603, судя по его названию и дальнейшим действиям по строительству ВС, была закрытая часть, где указывались планы не только ОПК, но также строительства и развития ВС РФ, в т.ч.:

СВ: воссоздание 11 дивизий (3 ТД и 8 МСД), а также 2-х армий (танковой и общевойсковой), усиление до штата армейских и окружных комплектов формирований РвиА, ПВО и обеспечения.

ВМФ: воссоздание 14 дивизий (1 МСД, 3 – надводных кораблей, 6 – подлодок, 1 смешанной авиационной, 3 ПВО), а также 3-х армейских корпусов и 1 армии ВВС и ПВО).

ВКС: воссоздание 21 дивизии (6 смешанных авиационных, 2-х тяжёлых бомбардировочных, 2-х военно-транспортных, 1 особого назначения, 9 ПВО и 1 ПРО), 12 соединений армейской авиации (4 бригад и 8 отд. вертолётных полков), а также 6 армий (4-х ВВС и ПВО, 1 ПВО и ПРО, 1 ВКС особого назначения).

ВДВ: были усилены тремя десантно-штурмовыми бригадами, 2 десантно-штурмовые дивизии получили третьи боевые полки.

Правда, в ВМФ и ВКС многие организационные мероприятия свелись к переименованию и переподчинению формирований.

В указе №603 говорилось об оснащении ВС России и других её формирований современными образцами ВВСТ, а не перспективными, т.е. речь идёт о модернизированных танках Т-72Б3/Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМП-2М, БТР-82А/АМ, СГ 2С19М/М2, РСЗО «Торнадо-Г/С», самолётах Су-34, Су-30СМ, Су-35С, а не о перспективных танках Т-14, БМП Т-15, Б-11 и К-17, СГ 2С35, РСЗО «Ураган-1М», самолётах Су-57 и т.д. Т.е. была выбрана не закупка сверхдорогих перспективных вооружений, а модернизация существующих, не требующая непосильных затрат. Но вместе с тем это ВВТ должно было быть эффективнее устаревших украинских танков Т-64БВ и Т-72Б, БМП-2, СГ 2С1 и 2С3, РСЗО «Град» и «Смерч».

Главными ударными средствами для поражения важных военных и гражданских объектов в Украине должны были стать баллистические и крылатые ракеты (БР и КР). Их носителями должны были стать:

ОТРК «Искандер-М» СВ – носители БР и КР с дальностью пуска до 500 км и КВО до 10 м. До войны с Украиной СВ и БВ России успели развернуть св. 14 ракетных бригад (168 СПУ и 168 ТЗМ), способных одним залпом пустить 336 БР/КР а всем боекомплектом – 672. Когда в войне с Украиной запасы ракет ОТРК «Искандер-М» стали иссякать, для ударов были использованы из резерва устаревшие ТРК «Точка-У» с дальностью 120 км, КВО 50 м на дальности 30 км и 300 м – на 120 км.

Корабли и подлодки ВМФ, носители КР «Калибр-НК/ПЛ» с дальностью пуска до 2 тыс. км. Путин торопился, поэтому для Черноморского флота (ЧФ) были построены фрегаты пр.11356Р (3 ед.), а не более современные пр.22350, и также подлодки пр.636.3 (6 ед.), а не более современные пр.677 (доработка пр.22350 и пр.677 затянулась). Также поэтому на ЧФ поступили 4 МРК пр.21631 со слабой ПВО. Но все эти корабли и подлодки были носителями КР «Калибр-НК/ПЛ». И Каспийская флотилия (Кфл) тоже имела 4 носителя КР «Калибр-НК» (3 пр. 21631 и 1 пр.11661К). Таким образом, ЧФ одним залпом мог пустить по Украине 90 КР (с Кфл – 132). Но Турция не пропустила назад в Чёрное море 1 фрегат, 1 МРК и 2 подлодки ЧФ, поэтому ЧФ сейчас может одним залпом пустить по Украине лишь 56 КР (с Кфл – 88). Когда запасы КР «Калибр» стали иссякать, для ударов были использованы с береговых комплексов «Бастион» и «Бал» ПКР «Оникс» и Х-35У с дальностью 600 км и 260 км.

Боевая авиация ВКС: стратегические самолёты Ту-95МС и Ту-160, носители КР Х-555 с дальностью 2000 км и КВО 20 м и Х-101 с дальностью 4000 км и КВО 10 м. Также с Су-34 пускались по РЛС ракеты Х-31П/ПД (дальность 110/250 км), а с МиГ-31К – 10-12 ГЗУР «Кинжал» (по данным США, а по данным МО Украины долетело 3, их дальность 2000 км, КВО 10 м). Когда запасы ракет Х-555 и Х-101 стали иссякать, для ударов были использованы с Су-30СМ и Су-34 КР Х-59МК2 с дальностью 285 км и КВО 3-5 м, а с Ту-22М3 – даже старые ПКР Х-22 (дальность 140-300/460-600 км).

Боевая подготовка ВС России к войне с Украиной с 2012 по 2022 гг.

Ежегодно в ВС России проводилось тысячи учений (ротных, батальонных, полковых, бригадных, дивизионных, армейских, окружных), в т.ч. учения СВ, ВКС, ВМС и ВДВ, учения стратегических ядерных сил и т.д. Плюс министр Шойгу ввел в практику внезапные проверки армий и флотов, которые проводились в ВС несколько раз в год. Наконец ежегодно по очереди в каждом военном округе устраивалось стратегическое командно-штабное учение (СКШУ, например, «Восток-2018», «Центр-2019», «Кавказ-2020», «Запад-2021» и т.д.)

Это СКШУ было пышным и дорогостоящим шоу, к которому ВС готовились целый год. Там ОТРК пускали ракеты, корабли, самолёты и вертолёты наносили удары и высаживали десанты, артиллерия вела обстрел, шли в атаку танки и БМП. А на главный эпизод учений приезжал лично Путин, и на полигоне перед ним всего за час войска России одерживали сокрушительную победу над «противником», представленным исключительно макетами.

Большинство из этих многочисленных учений проводилось формально (как во времена СССР), и боеспособность ВС повышали мало, да и готовили их не к той войне, которую они встретят в Украине, а СКШУ были грандиозной ПОКАЗУХОЙ, призванной продемонстрировать Путину и народу «мощь и несокрушимость» ВС России, а блок НАТО напугать и устрашить. И очень похоже, что Путин и народ действительно поверили в «мощь и несокрушимость» ВС России, правда, блок НАТО напугать и устрашить не получилось. Но в 2015 г у ВС России (в основном, у ВКС) появилась возможность «повоевать», как они считали, «по-настоящему».

В Сирию 30 сентября 2015 г был введён контингент ВС РФ, и это было сделано, в том числе, для подготовки ВС России (в основном, ВКС) к войне с Украиной, а также апробирования модернизированного и нового российского ВВТ. На 22.08.2018 г боевой опыт в Сирии получили 63012 военнослужащих РФ, из них 25738 офицеров (в т.ч. 434 генерала). Среди них были все командующие округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий и 95% командиров общевойсковых бригад и полков. Боевой опыт в Сирии получили св. 90% экипажей армейской авиации, 87% оперативно-тактической и 60% дальней авиации РФ.

Был апробирован 231 образец оружия, авиация совершила св. 39 тыс. боевых вылетов, в 189 боевых походах приняли участие 86 кораблей, 14 подлодок и 83 судна ВМФ РФ. В Сирии была развёрнута авиагруппа ВКС РФ. Сначала в неё вошли 32 самолёта (12 Су-24М, 4 Су-34, 4 Су-30СМ, 12 Су-25СМ) и 17 вертолётов (12 Ми-24П и 5 Ми-8АМТШ). Также привлекались самолёты А-50, Ту-214Р и Ил-20М1. Потом в авиагруппу добавили вертолёты Ми-35М, Ми-28Н, Ка-52 и самолёты Су-35С, МиГ-27СМ, МиГ-31БМ (и даже Су-57), применялись самолёты ДА (14 Ту-22М3), а 6 Ту-95МС и 5 Ту-160 выпустили 34 крылатые ракеты Х-101 и Х-555 (всего ВВС пустили 66 разных КР). Для прикрытия группировки применялись ЗРС С-300БМ, С-400, ЗРК «Бук-М2», ЗРПК «Панцирь-С1» и система РЭБ «Красуха-4». Космические войска использовали 10 спутников видовой разведки («Барс-М», «Персона», «Ресурс-П2»), радиоэлектронной разведки («Лотос-С») и связи («Гарпун»).

Массово применялись БЛА разведки «Орлан-10», «Элерон», испытывались ударные «Орион». От ВДВ в Сирии были подразделения 7-й ДШД и 56-й ОДШбр, от СВ – смешанные подразделения с БТР-80 и БТР-82А, танками Т-90А и Т-72Б3, испытывались БМПТ, действовали подразделения 120-й Абр (с гаубицами «Мста-Б»), ОТРК «Искандер-М» и ТОС-1А. ВМФ создал оперативное соединение в Средиземном море, где в разное время были ТАВКР пр.1143.5 «Адмирал Кузнецов», ТАРК пр.1144 «Пётр Великий», РКР пр.1164 «Москва» и «Варяг», фрегаты пр.11356Р «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», ряд МРК пр.21631, подлодки пр.636.3 и др., а для пуска КР использовалась также корабли Каспийской флотилии (1 РК пр.11661К и 3 МРК пр.21631).

Фрегаты и МРК пустили по целям в Сирии св. 140 КР «Калибр-НК», а подлодки – 40 КР «Калибр-ПЛ». Для охраны баз был использован б-н морской пехоты 810-й ОбрМП. Также применялись войска РЭБ, силы спец. операций и военные советники, ЧВК «Вагнера» и др. Но условия боевого применения российских войск (сил) и вооружения в Сирии сильно отличались от украинских (а часто были полигонными), поэтому сирийский опыт мало чем смог помочь ВС России в будущей войне с Украиной.

Сосредоточение группировки ВС России у границ Украины перед нападением 24 февраля 2022 г.

31 октября 2021 г. пресса США сообщила о резком наращивании российских войск у границ Украины, 11 ноября США передали союзникам, что Россия может планировать вторжение в Украину, 21 ноября ЦРУ вторично предупредило союзников об этом. Тогда же это подтвердило ГУР МО Украины. В сумме войска ЗВО и ЮВО по нормативам ВС РФ (по 2 БТг от боевого полка и бригады СВ, ВДВ и БВ) сформировали 95 батальонных тактических групп (БТг), и могли развернуть около Украины 56 БТг. БТг имела 600-800 контрактников и создавалась на основе мотострелкового (танкового, десантного) б-на, усиленного танковой (мотострелковой) ротой, батареей или д-ном артиллерии и взводами (зенитным, разведки, связи, сапёрным, снабжения и др.)

По данным ЦРУ, тогда у границ Украины было развернуто 40 БТг, а остальные 16 БТг – это оперативные резервы. Стратегические резервы могли составлять часть 22 БТг ЦВО и 36 БТг ВВО. Всего же, как сообщил Шойгу 10 августа 2021 г, в ВС России было сформировано 168 БТг. Но если учитывать лишь 40 развернутых российских БТг и группировку СВ в 92 тыс. человек, то их было достаточно для поддержки сил сепаратистов на Донбассе, но мало для крупномасштабного наступления на Украину.

ВСУ имели тогда 250 тыс. чел. и 27 боевых бригад (18 в СВ, 7 в ДШВ и 2 в морской пехоте). То есть, ВСУ могли сформировать 54 БТг и ряд из резервных бригад. Отсюда, 40 БТг России не имели над ними численного превосходства. Но его имели (и очень большое) ВКС и ВМФ России,

Карта ЦРУ показывала дислокацию войск и БТг России около Украины, в т.ч. 40 БТг разбитых по группам операционных направлений (ОН):

Север, Орловско-Воронежское ОН: 12 БТг, в т.ч. 2 для усиления:

В Беларуси – 2 БТг 2-й МСД и в резерве 3 БТг ВДВ.

В г. Клинцы – 2 БТг 144-й МСД. Вместе с 2 БТг 3-й МСД они составляли 4 БТг, нацеленные на Киев. В Ельне – еще 5 БТг в резерве.

В Воронежской обл. – 8 БТг 4-й ТД и 3-й МСД. Они были нацелены на окружение Харькова.

Восток, Донецкое ОН: 16 БТг:

В ДНР/ЛНР и Ростовской обл. – 15 БТг 1-го и 2-го АК ДНР и ЛНР, а также 8-й ОА (150-я и 20-я МСД). Они были нацелены на Мелитополь и захвата пути в Крым.

В Темрюке: 1 БТг 810-й ОбрМП.

Юг, Крымское ОН: 12 БТг, в т.ч. 6 для усиления.

В Крыму: 12 БТг 22-го АК, 58-й и 49-й ОА. Они были нацелены на Новую Каховку, Мелитополь и Одессу,

Расположение групп ОН и количество в них БТг показывало замысел операции: ударами с севера отвлекающей группы ОН (4 БТг) и с северо-востока – связывающей группы ОН (8 БТг), отвлечь ВСУ угрозой Киеву и связать их боями. С юго-востока главный удар нанесут 1-я ударная группа (16 БТг), а с юга – 2-я (12 БТг). То бишь. отвлекающие группы ОН будут иметь 12 БТГ, ударные – 28. При этом войска Украины могут быть растянуты на севере, востоке и юге, в их обороне появятся разрывы, куда смогут проникать мобильные российские БТг. С южного и юго-восточного направлений показаны морские и воздушные десанты. Цели операции – захват Донецкой и Луганской обл. полностью, Харькова, Мариуполя, Мелитополя и создание на юге пути до р. Днепр для сообщения по суше России с Крымом и подачи воды в Крым имеющимся каналом. То есть, почти тот же сценарий, что и в апреле, за исключением удара из Беларуси.

Российских 40 БТг хватило бы на то, чтобы отразить наступление ВСУ на ДНР/ЛНР, возможно, чтобы захватить Донецкую и Луганскую обл. полностью, но для захвата и удержания 1/3 Украины, как на карте ЦРУ, даже по нормативам ВС РФ нужно было задействовать втрое больше войск.

Число БТг ВС России в 2021 г. у границы с Украиной колебалось по месяцам с 28 до 53 (было постоянно развернуто 28-30 БТг, и 3-23 – временно). За 2 месяца число БТг на границе могло вырасти на 25 ед. То есть, ВС РФ то обостряли ситуацию, то разряжали ее, оказывая силовое давление на руководство Украины. Но в октябре-ноябре число БТг у границы (40) было меньше, чем в апреле (53), хотя и была тенденция к его увеличению. Видимо, в апреле была «генеральная репетиция» предвоенной переброски войск, одновременно проверялась реакция НАТО.

Количество личного состава и вооружения соответствовало их общему наличию в ЗВО и ЮВО, и значительно больше, чем в 40 БТг (то есть имеется резерв). Количество БТг, личного состава, танков, ББМ, ОТРК, артиллерии, кораблей и катеров в ноябре было меньше, чем в апреле, а число самолетов, вертолетов и подлодок одинаково.

Но признаки скорой войны были, и они выразились, в срочном развёртывании в конце 2021 г из 20-й ОМСбр (8-й ОА) 20-й МСД, а из 6-й ОТбр (1-й ТА) 47-й ТД. В 1-й ТА также были усилены 3-я МСД и 4-я ТД. 22 ноября на станцию ​​Валуйки (где стояли штаб 3-й МСД, ее 2 полки и 3 б-на) прибыл эшелон с БМП-3 со станции Буй (с 22-й центральной базы резерва и хранения танков). В Валуйки прибыл и эшелон из Челябинска с гаубицами «Мста-Б». Это означало, что в 3-й МСД, срочно формируются дополнительные БТг. Также была усилена техникой 2-я МСД и 4-я ТД. Во время войны оказалось, что 2-я МСД и 4-я ТД сформировали 11 и 9 БТг соответственно, вместо 6 БТг каждая.

Ещё сообщалось, что в ВС России были призваны «десятки тысяч резервистов», Они будут участвовать в наступлении и роль их будет заключаться в контроле завоеванных территорий. Наконец, СМИ России многократно повторяли сообщения зарубежных СМИ о том, что РФ сосредотачивает на территории Украины войска и готовится к нападению. Похоже, распространение этой информации устраивало Кремль как средство давление на НАТО и руководство Украины.

Эти данные были противоречивы. С одной стороны ЦРУ предупредило о наращивании войск РФ у границ Украины, а ГУР Украины признало это и указало на возможность нападения ВС РФ в январе-феврале 2022 г.

Но карты ЦРУ показывали, что число БТг ВС России у границ Украины пока было недостаточно для крупномасштабной агрессии, а их дислокация была почти такой, как во время апрельского обострения. Это говорило об очередной попытке устрашения руководства Украины. Но нельзя было исключить возможность более опасной игры Кремля, у которого было несколько планов для разных ситуаций, и в кризисной ситуации он мог выбрать военный вариант. Это подтверждала активная подготовка к войне (срочное развертывание 20-й МСД и 47-й ТД, усиление 2-й и 3-й МСД и 4-й ТД, мобилизация резервистов).

В ноябре 2021 г у ВС России на границе с Украиной было недостаточно БТг для крупномасштабного нападения. Но уже тогда было видно, что ВС могут собрать значительно больше за счет не развёрнутых на границе с Украиной войск ЗВО и ЮВО, а также БТг из ЦВО и ВВО.

Ещё в начале января 2022 г на границе с Украиной были лишь войска ЗВО, ЮВО и ЦВО. Но 14 января 2022 г СМИ РФ сообщили о внезапной проверке войск ВВО. Части округа приступили к переброске на полигоны Беларуси для участия в учениях «Союзная решимость-2022». Проверка прошла в 2 этапа. На 1-ом (до 9 февраля) была выполнена переброска и создание в краткие сроки группировок войск (сил) в Беларуси. На 2-ом этапе (с 10 по 20 февраля) было проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», где «отработаны вопросы отражения агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Действия войск (сил) прошли на 5 полигонах и на отд. участках местности. Были задействованы 4 аэродрома. В Беларусь из ВВО были переброшены подразделения 12 бригад (танковой, 4 мотострелковых, морской пехоты, 2-х десантно-штурмовых, спецназа, 2 артиллерийских и ракетной), а также мотострелкового полка, части инженерных войск, войск ПВО, связи и РХБЗ, подразделения МТО. Также в приграничных Смоленской и Брянской обл. были развернуты части ЗВО и ЦВО, прибывшие в конце 2021 г.

Общая численность привлеченных войск составила 60-80 тыс. чел. 20 февраля учения завершились, но 21 февраля МО Беларуси сообщило, что войска РФ задержатся в Беларуси после учений и «продолжат проверку сил реагирования Союзного государства». Такое решение было принято «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе». А 24 февраля с территории Беларуси в Украину полетели ракеты ОТРК «Искандер-М» и вторглись российские войска, которые пошли на Киев.

Но вернёмся в 15 января 2022 г. Тогда отряд из шести больших десантных кораблей БФ и СФ (5 БДК пр.775/775М и 1 – пр.11711) вышел в море и начал переход (как сообщило МО РФ) в район проведения учения в Средиземном море. Но эксперты делали иные предположения насчёт целей этого похода.

Первое – что эти корабли идут в Чёрное море, чтобы принять участие в высадке российских морских десантов на побережье Украины. А поскольку корабли были очень нагружены, то возможно, что они везли подразделения двух бригад морской пехоты (336-й и 61-й). Вместе эти БДК могли нести 96 БТР-82А и 1700 чел., т.е. 3 б-на с ББМ, или 4250 т груза.

Но 21-го января появилось второе предположение – что цель похода отряда БДК не учения в Средиземном море и не десант на берега Украины, а остров Куба. И несут они 2 ракетные бригады ОТРК «Искандер-М», чтобы создать угрозу США и принудить их пойти на условия ультиматума Кремля. Однако отряд БДК повернул в Средиземное море (тем самым отпало предположение о походе на Кубу), учений в Средиземном море проводить не стал (заявление МО РФ оказалось обманом), а зашёл в Чёрное море и 10 февраля прибыл в Севастополь. Забегая вперёд можно отметить, что с начала войны эти БДК вместе с БДК ЧФ несколько раз безуспешно пытались высадить десант в районе Одессы (или совершали демонстративные действия, с целью связать здесь группу войск ВСУ).

Но перед тем, как напасть на Украину, Путину нужно было проверить главные ударные средства ВС (ракеты), и также попугать США и другие страны НАТО, чтобы они не пытались заступиться за Украину и помочь ей. Под личным руководством Путина 19 февраля 2022 г прошли внеплановые учения стратегических сил России «Гром-2022». К ним привлекались силы и средства ВКС, Южного ВО, РВСН, Северного и Черноморского флотов.

На 1-ом этапе ВМФ РФ выполнили пуски КР «Калибр-ПЛ» с подлодки пр.636.3 и КР «Калибр-НК» с МРК пр.21631 ЧФ по наземным мишеням, а также ГЗУР-ПКР «Циркон» – с фрегата пр.22350 СФ – по морским мишеням. ГЗУР «Кинжал» была пущена с самолёта МиГ-31К, а КР 9М728 – с ПУ ОТРК «Искандер-М». На 2-ом этапе 1 МБР «Ярс» с подвижной ПУ была пущена с космодрома Плесецк, атомная подлодка пр.667БДРМ пустила из Баренцева моря БРПЛ Р-29РМУ2 «Синева», а КР Х-101 и Х-555 были выпущены со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Масштаб учений «Гром-2022» был значительно меньше, чем на предыдущих таких учениях («Гром-2019»), они готовились в спешке, с минимальными силами и средствами. Их главной целью было – подготовиться к войне с Украиной и устрашить США, другие страны НАТО и Украину. Учения «Гром-2022» были звеном в цепи учений, идущих этой зимой – от оперативного учения России и Беларуси «Союзная решимость-2022», а также учений Западного и Южного ВО и до учений ВМФ с сосредоточением 6 БДК в Чёрном море и 3-х крейсеров – в Средиземном.

Перед вторжением 24 февраля ВС РФ сосредоточили у границ Украины не менее 115 БТг (в сумме 175-190 тыс. чел.), а также 1-й АК ДНР (4 ОМСбр, 3 ОМСп, 4 б-на ТО, 1 Абр, всего 20 тыс. чел.) и 2-й АК ЛНР (3 ОМСбр, 1 ОМСп, 1 пСН, 8 б-нов ТО, 1 Абр, всего 14 тыс. чел.) Но руководство ВС России рассчитывало не только на количество своих БТг и на корпуса ДНР/ЛНР, но и на количественно-качественное превосходство своих ОТРК, крылатых ракет, ВКС, ВМФ, ВДВ, танков, средств разведки, РЭБ, ЕСУ ТЗ, численное превосходство БМП, артиллерии, внезапность удара, «гениальность полководцев», «пятую колонну», пропаганду, запугивание Украины и НАТО, «русский авось», «божью помощь» и тувинских шаманов.

ВСУ имели тогда 27 боевых бригад (2 Тбр, 10 Мбр, 5 МПбр, 2 ГПбр, 6 ДШбр, 2 брМП), а после мобилизации – 37 боевых бригад (6 Тбр, 15 Мбр, 6 МПбр, 2 ГПбр, 6 ДШбр, 2 брМП), в СВ было 209 тыс. чел., в военизирован-ных формированиях – 102 тыс. чел., в резерве – 900 тыс. чел. Т.е. численное превосходство в людях, готовых защитить свою страну было на нашей стороне. Украина рассчитывала на ВСУ, Национальную гвардию, Территориальную оборону и весь украинский народ, на помощь своих партнёров: США, других стран НАТО и ЕС, а также всего цивилизованного мира.

Признаки скорого нападения ВС РФ на Украину:

Главным признаком нападения ВС России было сосредоточение под видом учений, внезапных проверок, или без объявления причин, чрезмерно большого количества войск и вооружений, в т.ч. штабов соединений и объединений, формирований тыла и полевых лазаретов. Разведка, в т.ч. спутниковая обнаружила это сосредоточение, а США и разведка Украины предупреждали об этом руководство Украины. Срочная эвакуация иностранных посольств (в т.ч. США и РФ) из Киева, связанная с предупреждением о скором нападении (см. п.1) С 15-го февраля ситуация на границах ОРДЛО, по утверждениям представителей ДНР и ЛНР, резко обострилась, и украинские войска якобы пытались атаковать их позиции, Власти ДНР заявили о планах эвакуировать в Россию до 700 тыс. чел. 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР, а 21 февраля российскую границу с их стороны пересекли уже 61 тыс. чел. В ночь с 20-го на 21-ое в ЛНР из-за обстрелов войск Украины погибли двое жителей и разрушен дом. Сообщалось о взрыве у донецкого аэропорта и о подрыве склада с боеприпасами – якобы «в результате прорыва диверсантов противника». Киев отрицал эти заявления. Главари ДНР Пушилин и ЛНР Пасечник 21 февраля синхронно обратились к Путину с просьбой признать их «республики» и заключить с ними договоры «о дружбе и сотрудничестве, в т.ч. в сфере обороны».. 21 февраля прошло экстренное заседание под председательством Путина Совбеза России, который единогласно высказался за признание независимости ДНР и ЛНР. Выступавшие повторили тезисы Кремля, что «Киев не хочет договариваться с Донбассом» и выполнять Минские договоренности, упомянули о 800 тыс. человек в ДНР и ЛНР с паспортами РФ. В этот же день Путин «принял решение» о признании ДНР и ЛНР.. 22 февраля прошло внеочередное заседание Совета Федерации России и Госдумы (последняя ещё 15 февраля обратилась к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР). Совет Федерации и Госдума единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Вечером Совет Федерации единогласно поддержал обращение Путина и разрешил использовать ВС России за рубежом. Это было связано с признанием ДНР и ЛНР. После этого Путин заявил, что Россия окажет им военную помощь. 24 февраля в 05:30 российские телеканалы начали трансляцию обращения Путина, который заявил о невозможности договориться с НАТО на равных условиях и обвинил альянс в расширении на восток и приближении вплотную к границам РФ. Он сказал, что после развала СССР у НАТО не осталось соперника, поэтому мнение альянса оказалось превалирующим в международных отношениях. В качестве примера отсутствия ограничений для НАТО он привёл войны в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. Затем Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе, ссылаясь на ст. 51 Устава, решение Совета Федерации об использовании российских войск на Украине и договоры с ДНР и ЛНР. В качестве причин своего решения он назвал необходимость предотвращения размещения в Украине ВС США и НАТО, обеспечение безопасности ДНР и ЛНР. Путин утверждал, что «неонацисты захватили власть на Украине». Он сказал, что цель и методы этой «операции» – «защита людей, которые 8 лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в т.ч. и граждан РФ». Также было заявлено, что оккупации Украины не планируется. В конце Путин предостерёг третьи страны от вмешательства в конфликт, заявив: «… ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории никогда не сталкивались». Через полчаса ВС России нанесли ракетные удары по военным объектам Украины, а её СВ вошли в Украину с ряда направлений, в т.ч. числе из Крыма и Беларуси.

Меры по маскировке Россией нападения на Украину, которые тоже могли служить его признаками:

28 января министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что если ситуация зависит от России, то войны не будет и что Россия не собирается начинать войну против Украины. 15 февраля МО РФ заявило, что началось возвращение в пункты базирования подразделений Западного и Южного ВО РФ. Эти подразделения, выполнившие задачи «учений», уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, и сегодня они начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения будут возвращаться своим ходом в составе колонн. При этом было заявлено, что продолжаются учения на ряде направлений, в т.ч. в Беларуси («Союзная решимость»), и что в них участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ». Подтверждений отвода войск РФ из других источников не было, кроме постановочного ролика на сайте youtube.com. Также непонятно было, будет ли отведена и в каких количествах часть войск от границ Украины. А 17 февраля представитель Белого дома вообще назвал «лживым» заявлениеМосквы об отводе части войскот украинской границы, Также ряд признаков скорого нападения ВС РФ на Украинумогли служить для маскировки масштабов, целей и направлений этого нападения. В т.ч. резкое обострение во 2-й половине февраля ситуации на границах ОРДЛО, обращение к Путину 21 февраля главарей ДНР и ЛНР с просьбой признать их «республики», экстренное заседание 21 февраля Совбеза, где это «признание» было «рекомендовано», внеочередное заседание 22 февраля Совета Федерации и Госдумы, где они единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Все эти действия были призваны убедить Украину и страны НАТО, в том, что ВС России будут наступать лишь на Донбассе и только с целью расширить территории ОРДЛО до прежних границ Донецкой и Луганской областей.

Нападение ВС России на Украину произошло через 4 дня после окончания зимней олимпиады в Пекине, которая прошла 4-20 февраля. Отсюда можно предположить, что дата начала войны с Украиной была согласована с председателем КНР Си Цзиньпином (и не только для того, чтобы не сорвать Пекину олимпиаду). Но возможная роль Китая в подготовке этой войны – тема уже другого исследования.

Пять главных ошибок Путина

Владимир Пастухов, научный сотрудник University College London писал, что главная ошибка Путина состояла в том, что он действительно собирался проводить краткосрочную спецоперацию, а пришлось воевать по-настоящему. Это произошло потому, что был допущен стратегический просчет в оценке ситуации сразу по ряду ключевых параметров.

Неверная оценка военно-политической ситуации в Украине. Расчет на то, что с началом спецоперации политический режим в Киеве рухнет, полностью провалился. Он, наоборот, укрепился, а оппозиция ему была дискредитирована и подавлена морально. Недооценка военного потенциала ВС Украины. Даже по оценкам западных военных экспертов Киев должен был пасть за 2-4 дня. Когда писался этот материал, прошло уже 3 месяца со дня вторжения в Украину, а дата окончания войны неизвестна, и эксперты предполагают, что закончится она нескоро. Управление войсками сохраняется, ВСУ не разбиты, они оказывает ожесточенное сопротивление превосходящим по многим параметрам силам противника. Очевидно, что бескровная аннексия Крыма и беспомощность ВСУ на Донбассе в 2014-2015 годах внушили Путину и его генералам ложные надежды. Переоценка боеспособности армии России. Путин поверил в пропагандистские сюжеты и доклады российского МО и Генштаба, что они на самом деле отражают уровень реальной боеспособности ВС России. Спецоперация в Украине, быстро ставшая настоящей войной, показала, что ВС России во многом остались на уровне II-й мировой войны. Недооценка силы и сплочённости международной реакции. Уровень принятых мировым сообществом мер, и перечень стран, в них участвующих не был предусмотрен Кремлём и в малой мере. Даже Китай заявил о приоритете развития отношений с США. В течение трёх месяцев мир изолировался от России. В результате этого она станет второй Северной Кореей, полностью подконтрольной Китаю. Переоценка эффективности ядерного шантажа. Путинская главная надежда многие годы заключалась в том, что пока у него есть ядерный меч, достаточно грозный, чтобы уничтожить цивилизацию, он может шантажировать весь мир. И так оно до поры и было. Но акция устрашения в Украине всем наглядно показала, какой именно мир и какими методами собирается устанавливать Россия в Европе и везде. И человечество ответило, что лучше умереть. Путин полностью утратил возможность продолжения ядерного шантажа. Все уже знают, на что он способен, и будут усиленно готовиться к ядерному возмездию.

Все аргументы Западу Путин высказал, и все они были опровергнуты.

Путин, Кремль, Россия и русские с этого момента в глазах мирового общественного мнения – одно и то же. Более никто не будет делить санкции против Кремля и санкции против России. С этого момента Россия несет коллективную ответственность за действия своего президента.

Санкционный режим в отношении России – всерьез и надолго. В течение ближайших лет произойдет перестройка мировых экономических отношений, которые будут выстраиваться в обход России и без ее участия. Россию ждет мучительная деградация всей экономической и социальной инфраструктуры.

Внутри России будет установлен теократический тоталитарный режим без претензий на либеральность. Его основой будет идеология, подобная тем, что существуют в тоталитарных религиозных сектах.

Стремясь прорвать блокаду, Кремль будет постоянно балансировать на грани ядерного суицида. Риск ядерной катастрофы будет постоянно висеть над миром. А от России все страны будут шарахаться, как от бешеной собаки, как от больного ковидом-19, сифилисом и проказой.

Такая ситуация сложилась потому, что Путин постепенно и целенаправленно создал в России жёсткую систему управления и построил такие вертикали власти, которые замыкались исключительно на него. Совбез, Госдума, Совет Федерации и правительство единогласно одобряли все его решения, русский народ на выборах постоянно избирал его президентом, а его партия в Госдуме всегда была первой по числу голосов. Все несогласные с ним от власти устранялись и обычно бежали за рубеж, разрозненная оппозиция подавлялась, людей, опасных для режима ждала тюрьма или смерть. В этой ситуации некому было дать ему верный совет – его окружение лишь хором поддакивало владыке. И уж тем более некому было исправить его ошибки и отменить неверные указы. Но Путин с этой системой управления не изобрёл ничего нового – он лишь воссоздал самодержавную систему власти, действующую в России веками по принципу – «Царь сказал, бояре приговорили».

В книге о Путине есть один эпизод из его детства. Про то, как в подъезде на лестнице он загнал крысу в угол, и деваться ей было некуда. И в отчаянии она внезапно бросилась на него. Путин испугался и убежал. Не было ли нападение не Украину реакцией испуганного Путина, который решил, что США и НАТО загнали его в угол?

И ещё. Путин как-то говорил, вспоминая своё детство, проведенное в питерских подворотнях, что если ты видишь, что драки не избежать, то надо бить первым. Похоже, что он приказал напасть на Украину, руководствуясь именно этим правилом. Но драться с ним никто не собирался….

Генерал-полковник Ивашов отметил, что напав на Украину, Путин уже потерпел страшное геополитическое поражение. И Россия вместе с ним. Весь мир отвернулся от России, её экономика будет разрушена, а сама она отброшена в тёмное прошлое….

Автор: Юрий Бараш – член Экспертного совета ЦИАКР; Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр»