Конец банды “музыкантов”. Пять мифов о группировке Вагнера

После убийства основателя группировки “Вагнера” Евгения Пригожина и ее бессменного командира Дмитрия Уткина (он же, собственно, Вагнер) под вопросом оказались не только обстоятельства крушения самолета «повара Путина», но и дальнейшая судьба вагнеровцев.

В «патриотической» российской среде очень переживают за судьбу «лучшей армии в мире», которая чуть ли не в одиночку вытаскивала на себе российские кампании в Сирии и Украине. Однако если внимательнее посмотреть на историю группировки, то можно убедиться, что все ее «победы» происходили либо на второстепенных фронтах, либо ценой огромных потерь, а столкновения с подготовленными силами или действия в незнакомой среде чаще всего приносили неудачи. При этом сама деятельность пригожинской армии прежде всего объяснялась меркантильными интересами и сопровождалась преступлениями против мирного населения, пишет издание The Insider.

Миф первый: «Частная армия»

Журналисты-расследователи давно прибегают к термину «частная армия» в отношении ЧВК Вагнера, а в этом году его использовал и сам Евгений Пригожин в ответ на обвинения в связи группировки с российским Минобороны. Это словосочетание часто применяют, чтобы отличить «Вагнер» от «классических» ЧВК, которые занимаются в основном обучением и охраной важных объектов в тылу, но никак не операциями с применением артиллерии и бронетехники. Но если к определению «армия» вопросов мало, особенно в последние годы, то с «частной» все сложнее.

В новейшей истории известна как минимум одна полноценная частная армия — это южноафриканская Executive Outcomes (EO). Как и ЧВК Вагнера, EO включала конгломерат различных юрлиц, имевших самый разный профиль деятельности: от добычи полезных ископаемых до обслуживания авиации. ЧВК из ЮАР наиболее известна участием в боях против повстанцев в Анголе и Сьерра-Леоне в 1990-х годах, в том числе с применением танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, боевых вертолетов Ми-24 и истребителей МиГ-23.

Сотрудники Executive Outcomes в Сьерра-Леоне на фоне вертолета Ми-17

При этом разнообразное оружие и боевая техника EO в основном были приобретены на международном рынке. Хотя основу персонала компании составляли отставные силовики ЮАР, она почти всегда была в натянутых отношениях с южноафриканским правительством, особенно после демонтажа режима апартеида и прихода к власти Нельсона Манделы. В итоге ужесточение национальных законов об иностранной военной помощи привело к ликвидации компании. Ландскнехты бизнеса: глобальный рынок ратного труда В отличие от EO деятельность ЧВК Вагнера всегда была неразрывно связана с инфраструктурой Минобороны РФ и осуществлялась, за редкими исключениями, только в интересах Кремля. Можно вспомнить хотя бы главный лагерь наемников в Молькино, который был развернут на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ, выдачу вагнеровцам паспортов той же уникальной серии, что и отравителям Скрипалей, регулярные полеты минобороновских бортов в страны, связанные с деятельностью ЧВК, или присутствие Пригожина на переговорах глав Минобороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Наконец, за вычетом отдельных образцов полукустарной бронетехники, ЧВК Вагнера всегда и полностью полагалась на российское Минобороны в поставках вооружений, вплоть до современных танков Т-72Б3М и Т-90М, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Масштабы поставок в пользу «частной» армии можно оценить по видео, где их возвращают в распоряжение Минобороны.

Фактически ЧВК Вагнера стоит рассматривать как параллельную военную структуру, которая привычна для диктаторских режимов: достаточно вспомнить войска СС в Третьем Рейхе, «чернорубашечников» Муссолини, фидаинов Саддама Хусейна или ныне действующий иранский Корпус стражей исламской революции. О последнем не забыли и в пророссийском блоге «Война история оружие», комментируя заявление Пригожина о намерении превратить ЧВК в «армию с идеологией». Миф второй: «Победители Исламского государства»

Сторонники ЧВК Вагнера в социальных сетях и пригожинских медиа любят рассказывать о решающей роли группировки в победе над «Исламским государством» (ИГ) в штурмах Пальмиры и других операциях против боевиков. Тем самым они подчеркивают роль организации в борьбе с «международным терроризмом». Иногда эти события используются и как повод для выпадов в сторону Минобороны. Однако фронт, на котором в основном выступали вагнеровцы в Сирии, был второстепенным как для сторонников президента Башара Асада, так и для джихадистов. В первые годы активности ИГ в Сирии группировка относительно редко вступала в конфликты с силами режима Асада, в основном действуя против антиасадовских повстанцев и других джихадистских формирований. «Мирное» сосуществование доходило до того, что инженеры российского «Стройтрансгаза» возобновили работы на сирийском газовом объекте, после того как «Исламское государство» отбило его у сирийских повстанцев. Ситуация изменилась в 2015 году, когда силы ИГ впервые захватили Пальмиру и создали угрозу для Дамаска с востока. 7 мифов о российской армии и ее военной доктрине В этих условиях российская компания «Евро Полис», которую связывали с Пригожиным, подписала контракт с сирийским правительством, обязавшись освободить и охранять сирийскую нефтегазовую инфраструктуру в обмен на долю от добычи. Именно с боев за месторождения началась активная деятельность ЧВК в Сирии, пока силы Асада и официальная российская группировка были заняты куда более важной для режима борьбой с повстанцами, на тот момент контролировавшими значительную часть территории страны. Именно с этим аспектом коммерческой деятельности ЧВК связан вопиющий эпизод убийства кувалдой и дальнейшее глумление над трупом местного жителя, которое произошло на «освобожденном» месторождении Шаир. Вагнеровцы никогда не признавали свою причастность к инциденту, но при этом сделали кувалду своеобразным символом организации и инструментом внесудебных казней.

Вагнеровцы сжигают обезображенный труп убитого ими сирийца

Плакаты бастующих сотрудников купленной пригожинскими структурами компании на Мадагаскаре

Приход вагнеровцев в Мали вместо французского и международного миротворческого контингента также не привел к победе над местными исламистами и сепаратистами, однако наемники совместно с правительственными силами устроили резню в одном из населенных пунктов, убив не менее 300 местных жителей. Миф четвертый: «Лучшие в аду» Среди операций ЧВК в Украине в 2022 году сторонники организации особенно отмечают бои за город Попасная весной 2022 года: якобы уникальный опыт штурмовых действий ЧВК позволил переломить ход боевых действий и добиться успехов в битве за Донбасс. По мотивам боев в Попасной даже сняли фильм под громким названием «Лучшие в аду». Город в результате оказался разрушен настолько, что «власти ЛНР» сомневались в целесообразности его восстановления. Однако на самом деле ничего принципиально нового в штурмовых действиях ЧВК Вагнера в Попасной не было — тем более что штурмовые отряды активно применялись российской армией в городской застройке еще во времена Чеченских войн, а во время Второй мировой в Красной армии существовали целые инженерно-саперные бригады, занимавшиеся преодолением укрепрайонов.

Бойцы ЧВК Вагнера и политтехнолог Максим Шугалей в Попасной

Кроме того, российским войскам и «сепаратистским» формированиям, по крайней мере поначалу, удавалось брать крупные населенные пункты и без помощи ЧВК: достаточно вспомнить бои за Волноваху, Мариуполь, Рубежное и Северодонецк. Да, штурм этих населенных пунктов был сопряжен с огромными потерями, но то же самое справедливо и для вагнеровцев — во всяком случае, насколько можно судить по тому, что набор в ЧВК еще в начале полномасштабного вторжения был максимально расширен, а уже летом 2022 года, после боев в Попасной, появилась информация о вербовке российских заключенных. Пожалуй, единственным серьезным «нововведением» ЧВК можно считать методы устрашения, которые наемники до этого активно применяли в странах Ближнего Востока и Африки. Летом 2022 года, по всей вероятности, именно вагнеровцы вывесили (осторожно: здесь и далее по ссылке шокирующие кадры) в Попасной отрезанную голову и кисти рук (возможно, погибшего украинского военного), воссоздав сцену на уже упомянутом сирийском месторождении Шаер. Банда Вагнера. Чому вони не найманці, а Росія несе за них таку ж відповідальність, як і за регулярні збройні сили

Миф пятый: «Покорители Бахмута» Битва за Бахмут стала едва ли не краеугольным камнем мифостроительства вокруг ЧВК Вагнера. Большую роль в этом сыграла официальная российская пропаганда (1, 2, 3), снимавшая о сражениях документальные фильмы. Однако по итогам боев за этот райцентр вагнеровцы так и не достигли своих целей: нападавшим не удалось ни перерезать «дорогу жизни», позволявшую снабжать защитников города и вывозить раненых (несмотря на ожесточенные бои за эту линию снабжения), ни развить успех наступления и двинуться дальше на Славянск и Краматорск. Напротив, еще до полного захвата города россиянами ВСУ начали контрнаступательные действия на флангах группировки, которые продолжаются до сих пор. Главная причина заключалась (по крайней мере, до входа в городскую застройку) в тактике закидывания трупами оборонительных позиций ВСУ. Украинский журналист Юрий Бутусов описывал эту тактику как наступление без оглядки на потери с постановкой плохо обученным заключенным простейших задач и строжайшим контролем их исполнения с помощью беспилотников и средств связи.

Евгений Пригожин и вагнеровцы в Бахмуте