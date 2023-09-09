Конец банды “музыкантов”. Пять мифов о группировке Вагнера
После убийства основателя группировки “Вагнера” Евгения Пригожина и ее бессменного командира Дмитрия Уткина (он же, собственно, Вагнер) под вопросом оказались не только обстоятельства крушения самолета «повара Путина», но и дальнейшая судьба вагнеровцев.
В «патриотической» российской среде очень переживают за судьбу «лучшей армии в мире», которая чуть ли не в одиночку вытаскивала на себе российские кампании в Сирии и Украине. Однако если внимательнее посмотреть на историю группировки, то можно убедиться, что все ее «победы» происходили либо на второстепенных фронтах, либо ценой огромных потерь, а столкновения с подготовленными силами или действия в незнакомой среде чаще всего приносили неудачи. При этом сама деятельность пригожинской армии прежде всего объяснялась меркантильными интересами и сопровождалась преступлениями против мирного населения, пишет издание The Insider.
Миф первый: «Частная армия»
Журналисты-расследователи давно прибегают к термину «частная армия» в отношении ЧВК Вагнера, а в этом году его использовал и сам Евгений Пригожин в ответ на обвинения в связи группировки с российским Минобороны. Это словосочетание часто применяют, чтобы отличить «Вагнер» от «классических» ЧВК, которые занимаются в основном обучением и охраной важных объектов в тылу, но никак не операциями с применением артиллерии и бронетехники. Но если к определению «армия» вопросов мало, особенно в последние годы, то с «частной» все сложнее.
В новейшей истории известна как минимум одна полноценная частная армия — это южноафриканская Executive Outcomes (EO). Как и ЧВК Вагнера, EO включала конгломерат различных юрлиц, имевших самый разный профиль деятельности: от добычи полезных ископаемых до обслуживания авиации. ЧВК из ЮАР наиболее известна участием в боях против повстанцев в Анголе и Сьерра-Леоне в 1990-х годах, в том числе с применением танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, боевых вертолетов Ми-24 и истребителей МиГ-23.
Сотрудники Executive Outcomes в Сьерра-Леоне на фоне вертолета Ми-17
При этом разнообразное оружие и боевая техника EO в основном были приобретены на международном рынке. Хотя основу персонала компании составляли отставные силовики ЮАР, она почти всегда была в натянутых отношениях с южноафриканским правительством, особенно после демонтажа режима апартеида и прихода к власти Нельсона Манделы. В итоге ужесточение национальных законов об иностранной военной помощи привело к ликвидации компании.
В отличие от EO деятельность ЧВК Вагнера всегда была неразрывно связана с инфраструктурой Минобороны РФ и осуществлялась, за редкими исключениями, только в интересах Кремля. Можно вспомнить хотя бы главный лагерь наемников в Молькино, который был развернут на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ, выдачу вагнеровцам паспортов той же уникальной серии, что и отравителям Скрипалей, регулярные полеты минобороновских бортов в страны, связанные с деятельностью ЧВК, или присутствие Пригожина на переговорах глав Минобороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром.
Наконец, за вычетом отдельных образцов полукустарной бронетехники, ЧВК Вагнера всегда и полностью полагалась на российское Минобороны в поставках вооружений, вплоть до современных танков Т-72Б3М и Т-90М, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Масштабы поставок в пользу «частной» армии можно оценить по видео, где их возвращают в распоряжение Минобороны.
Фактически ЧВК Вагнера стоит рассматривать как параллельную военную структуру, которая привычна для диктаторских режимов: достаточно вспомнить войска СС в Третьем Рейхе, «чернорубашечников» Муссолини, фидаинов Саддама Хусейна или ныне действующий иранский Корпус стражей исламской революции. О последнем не забыли и в пророссийском блоге «Война история оружие», комментируя заявление Пригожина о намерении превратить ЧВК в «армию с идеологией».
Миф второй: «Победители Исламского государства»
Сторонники ЧВК Вагнера в социальных сетях и пригожинских медиа любят рассказывать о решающей роли группировки в победе над «Исламским государством» (ИГ) в штурмах Пальмиры и других операциях против боевиков. Тем самым они подчеркивают роль организации в борьбе с «международным терроризмом». Иногда эти события используются и как повод для выпадов в сторону Минобороны. Однако фронт, на котором в основном выступали вагнеровцы в Сирии, был второстепенным как для сторонников президента Башара Асада, так и для джихадистов.
В первые годы активности ИГ в Сирии группировка относительно редко вступала в конфликты с силами режима Асада, в основном действуя против антиасадовских повстанцев и других джихадистских формирований. «Мирное» сосуществование доходило до того, что инженеры российского «Стройтрансгаза» возобновили работы на сирийском газовом объекте, после того как «Исламское государство» отбило его у сирийских повстанцев. Ситуация изменилась в 2015 году, когда силы ИГ впервые захватили Пальмиру и создали угрозу для Дамаска с востока.
В этих условиях российская компания «Евро Полис», которую связывали с Пригожиным, подписала контракт с сирийским правительством, обязавшись освободить и охранять сирийскую нефтегазовую инфраструктуру в обмен на долю от добычи. Именно с боев за месторождения началась активная деятельность ЧВК в Сирии, пока силы Асада и официальная российская группировка были заняты куда более важной для режима борьбой с повстанцами, на тот момент контролировавшими значительную часть территории страны.
Именно с этим аспектом коммерческой деятельности ЧВК связан вопиющий эпизод убийства кувалдой и дальнейшее глумление над трупом местного жителя, которое произошло на «освобожденном» месторождении Шаир. Вагнеровцы никогда не признавали свою причастность к инциденту, но при этом сделали кувалду своеобразным символом организации и инструментом внесудебных казней.
Вагнеровцы сжигают обезображенный труп убитого ими сирийца
Нельзя отрицать роль ЧВК в операциях по взятию Пальмиры (первой и второй). Однако, несмотря на важность этого населенного пункта для европейской культуры (благодаря сохранившемуся комплексу античных зданий), довоенное население Пальмиры (вернее, арабского города Тадмор, находящегося возле руин) составляло всего около 50 тысяч человек.
Это гораздо меньше сирийской Ракки и иракских Фаллуджи, Тикрита, Рамади и Мосула. Все эти города контролировались «Исламским государством» на пике его могущества и были освобождены силами международной коалиции во главе с США в союзе с курдско-арабскими «Сирийскими демократическими силами», иракскими силовиками и ополченцами.
В 2018 году, когда бои с остатками ИГ еще продолжались, ЧВК Вагнера решила включиться в передел активов, напав на газовое месторождение, подконтрольное «Сирийским демократическим силам». Понеся тяжелые потери от авиаударов сил коалиции (по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен убитыми), вагнеровцы были вынуждены отступить. В 2023 году Пригожин пытался представить этот инцидент как победу ЧВК и обвинить в потерях российское Минобороны.
Миф третий: «Освободители Африки»
Представители российской власти и ЧВК Вагнера нередко объясняли расширение российского присутствия в Африке борьбой с западным неоколониализмом и местными джихадистскими группировками. Однако деятельность ЧВК на африканском континенте обернулась неприкрытыми колониальными практиками и военными преступлениями.
Если Кремль с помощью Африки хочет нарастить хотя бы показное присутствие на мировой арене, то основным стимулом для структур Пригожина можно считать сырьевой бизнес. Например, добыча золота в ЦАР, сопряженная с рейдерскими захватами и убийствами мирных жителей, занимавшихся кустарной добычей этого металла. Из соседнего Судана по состоянию на 2022 год бо́льшая часть золота вывозилась пригожинскими компаниями нелегально при попустительстве местной военной хунты. А вложение в добычу хрома на Мадагаскаре обернулось забастовками рабочих из-за невыплаты заработной платы.
Что же касается «освободительной» деятельности ЧВК Вагнера в Африке, то им мало где сопутствовал серьезный успех. Если большую часть территории Центральноафриканской республики удалось вернуть под контроль центральных властей (правда, при поддержке армии соседней Руанды и с применением показательных казней, пыток и убийств), то, например, в Мозамбике участие ЧВК в борьбе с джихадистами обернулось провалом.
Плакаты бастующих сотрудников купленной пригожинскими структурами компании на Мадагаскаре
Приход вагнеровцев в Мали вместо французского и международного миротворческого контингента также не привел к победе над местными исламистами и сепаратистами, однако наемники совместно с правительственными силами устроили резню в одном из населенных пунктов, убив не менее 300 местных жителей.
Миф четвертый: «Лучшие в аду»
Среди операций ЧВК в Украине в 2022 году сторонники организации особенно отмечают бои за город Попасная весной 2022 года: якобы уникальный опыт штурмовых действий ЧВК позволил переломить ход боевых действий и добиться успехов в битве за Донбасс. По мотивам боев в Попасной даже сняли фильм под громким названием «Лучшие в аду». Город в результате оказался разрушен настолько, что «власти ЛНР» сомневались в целесообразности его восстановления.
Однако на самом деле ничего принципиально нового в штурмовых действиях ЧВК Вагнера в Попасной не было — тем более что штурмовые отряды активно применялись российской армией в городской застройке еще во времена Чеченских войн, а во время Второй мировой в Красной армии существовали целые инженерно-саперные бригады, занимавшиеся преодолением укрепрайонов.
Бойцы ЧВК Вагнера и политтехнолог Максим Шугалей в Попасной
Кроме того, российским войскам и «сепаратистским» формированиям, по крайней мере поначалу, удавалось брать крупные населенные пункты и без помощи ЧВК: достаточно вспомнить бои за Волноваху, Мариуполь, Рубежное и Северодонецк. Да, штурм этих населенных пунктов был сопряжен с огромными потерями, но то же самое справедливо и для вагнеровцев — во всяком случае, насколько можно судить по тому, что набор в ЧВК еще в начале полномасштабного вторжения был максимально расширен, а уже летом 2022 года, после боев в Попасной, появилась информация о вербовке российских заключенных.
Пожалуй, единственным серьезным «нововведением» ЧВК можно считать методы устрашения, которые наемники до этого активно применяли в странах Ближнего Востока и Африки. Летом 2022 года, по всей вероятности, именно вагнеровцы вывесили (осторожно: здесь и далее по ссылке шокирующие кадры) в Попасной отрезанную голову и кисти рук (возможно, погибшего украинского военного), воссоздав сцену на уже упомянутом сирийском месторождении Шаер.
Миф пятый: «Покорители Бахмута»
Битва за Бахмут стала едва ли не краеугольным камнем мифостроительства вокруг ЧВК Вагнера. Большую роль в этом сыграла официальная российская пропаганда (1, 2, 3), снимавшая о сражениях документальные фильмы.
Однако по итогам боев за этот райцентр вагнеровцы так и не достигли своих целей: нападавшим не удалось ни перерезать «дорогу жизни», позволявшую снабжать защитников города и вывозить раненых (несмотря на ожесточенные бои за эту линию снабжения), ни развить успех наступления и двинуться дальше на Славянск и Краматорск. Напротив, еще до полного захвата города россиянами ВСУ начали контрнаступательные действия на флангах группировки, которые продолжаются до сих пор.
Главная причина заключалась (по крайней мере, до входа в городскую застройку) в тактике закидывания трупами оборонительных позиций ВСУ. Украинский журналист Юрий Бутусов описывал эту тактику как наступление без оглядки на потери с постановкой плохо обученным заключенным простейших задач и строжайшим контролем их исполнения с помощью беспилотников и средств связи.
Евгений Пригожин и вагнеровцы в Бахмуте
В результате в апреле Пригожину пришлось передать фланги наступления силам Минобороны, в частности ВДВ, — судя по всему, поскольку оставшихся сил ЧВК (отрезанной от вербовки заключенных) не хватало на одновременное удержание флангов и наступление в Бахмуте. Здесь стоит отметить, что ВДВ и другие подразделения Минобороны поддерживали наступление ЧВК на Бахмут задолго до этих событий.
Это подтверждают и слова Пригожина о том, его бойцы в Бахмуте платили жизнями буквально за каждый метр продвижения вперед. Как отмечает Русская служба Би-Би-Си, когда Пригожин говорил о потерях ЧВК в 20 тысяч убитыми только в Бахмуте, общие потери российских сил убитыми за всю кампанию оценивались в 47 тысяч, то есть более трети всех потерь приходились на вагнеровцев.