OCCRP: украинки рассказывают о насилии со стороны российских захватчиков

На второй день полномасштабного российского вторжения в Украину Марина узнала, что беременна мальчиком. В страхе, что это ее последний шанс обратиться в больницу, девушка отстояла многочасовую очередь, чтобы попасть на УЗИ и узнать пол ребенка. 16-летняя Марина была на пятом месяце беременности.

Времени отметить радостную новость не оставалось: оккупанты наступали, и нужно было найти укрытие. В поисках безопасности девушка уехала к матери в село Красновка на юге Херсонской области. Но захватчики добрались и туда.

В интервью для документального фильма, который подготовил Kyiv Independent, партнер OCCRP, Марина рассказала об ужасах, происходивших далее. «Захватив село, они попросили нас выйти из подвала [где мы прятались] и велели молодым девушкам, таким как я, моя сестра и еще одна девочка, не показываться на улице. Нас не должны были видеть солдаты. Кто-то из них мог нас изнасиловать», — вспоминает она. Сексуальні злочини російських загарбників на окупованих територіях: «Ґвалтували по черзі на вогневих позиціях»

По словам Марины, оккупанты били и допрашивали жителей села, а несколько дней спустя пьяный солдат стал интересоваться возрастом женщин и девушек, которые находились в одном с ней доме. Он ненадолго вывел в другую комнату ее мать, а позже вернулся за Мариной, отвел туда и изнасиловал. Ее мама и находившиеся в доме дети в это время были на кухне.

«Он говорил, что застрелит меня, если буду сопротивляться. Угрожал мне кулаками. Я сказала, что беременна и не хочу этого. На это он ответил: “Не будь ханжой. Не хочешь быть со мной, — я позову двадцать человек, и они все по очереди тебя отымеют. Выбирай — со мной или с ними”. Я до сих пор помню, как от него разило алкоголем. Пыталась его оттолкнуть, но даже пьяный он был сильнее», — говорит Марина.

Марина рассказывает свою историю The Kyiv Independent (Фото: The Kyiv Independent)

Девушка попросила журналистов изменить ее имя в документальном фильме: она пытается построить жизнь заново и не хочет публичности. Картина под названием «Он вернулся» рассказывает истории двух украинок, которых в первые недели войны изнасиловали российские солдаты. Цель фильма — повысить осведомленность о сексуальных преступлениях российских солдат в Украине и привлечь виновных к ответственности.

Вторая героиня — графический дизайнер Дарья, которой чуть больше 30 лет. Она не назвала фамилию из соображений безопасности. После начала полномасштабной войны Дарья и ее парень уехали в дом ее семьи в Гавронщину — село к западу от Киева, где живут порядка тысячи человек.

По ее словам, один из солдат, который постоянно был пьяным, увел ее в другой дом подальше от семьи, сказав, что хочет допросить по поводу телефона. Там он усадил ее на кровать и велел раздеться. «Я понимала, что, если закричу или дам отпор, он разозлится, и будет только хуже. Так что я просто подчинилась, мне казалось, что мой разум покинул тело», — говорит Дарья. Російська «культура ґвалтування», про яку жартував Путін, в повній мірі втілилась в сексуальні злочини військ РФ в Україні

После он отвез ее домой, где во дворе ждали родные. «Хуже всего был не момент, когда он привел меня в этот дом, а когда я увидела своих родителей и их состояние. Они выглядели полуживыми: очень бледные, еле на ногах стояли. Я им, конечно, ничего не рассказала». По ее словам, на следующий день все повторилось. Вскоре россияне начали отходить из Гавронщины и других пригородов Киева под натиском украинских войск.

Дарья бежала из Киева в село Гавронщина, где у ее семьи был дом (Фото: Эдин Пашович / OCCRP)

Репортеры из The Kyiv Independent использовали свидетельства Дарьи и Марины, а также показания жителей деревни и военных, чтобы составить представление о солдатах, совершивших предполагаемые изнасилования. Они также установили личности командиров подразделений этих солдат; оба командира позже получили награды от государства. Эти находки были переданы следователям в Украине и за рубежом.

Журналисты не могут оценить масштабы сексуального насилия в качестве орудия войны в Украине. Однако психолог Наталья Поцелуева, которая работает с жертвами таких преступлений, рисует крайне тревожную картину: в фильме она говорит, что среди потерпевших мужчины и женщины в возрасте от пяти до 65 лет.

Несколько украинских мужчин рассказали о том, что их арестовали российские военные и держали в центрах содержания под стражей в России или на оккупированных территориях Восточной и Южной Украины, где они подвергались ужасающему сексуальному насилию. Об этом сообщает Slidstvo.Info,партнер OCCRP в Украине.

Ждать правосудия, возможно, придется долго

Прамила Паттен, специальный представитель ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, публично обвинила Россию в совершении военных преступлений — изнасилований и других форм сексуального насилия — в рамках наступательной стратегии.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Генпрокуратура Украины зафиксировала почти 300 случаев сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных — большинство в тех же регионах, где пострадали Марина и Дарья. Двоих солдат заочно осудили, сорока двум предъявили обвинения.

Уэйн Джордаш, британский юрист, который помогает украинским правоохранителям расследовать преступления оккупантов, говорит, что это, вероятно, лишь верхушка айсберга.

«Учитывая то, что мы знаем о поведении российских солдат и что выявляют расследования, не удивлюсь, если на самом деле жертвы исчисляются тысячами», — говорит он. Як жінка з Іванівки врятувалася від зґвалтування рашистами, зачинивши одного в погребі

Анна Сосонская, возглавляющая отдел Генеральной прокуратуры, который курирует расследование сексуальных преступлений, совершенных во время войны, а также фигурирующая в документальном фильме The Kyiv Independent, заявила, что прогрессу в деле обеспечения правосудия в таких случаях препятствует не только сама война, но и стигматизация изнасилований в Украине.

Анна Сосонская возглавляет отдел Генеральной прокуратуры, который курирует расследование сексуальных преступлений, совершенных во время войны (Фото: The Kyiv Independent)

Это подтверждает история Марины. Она не хотела обращаться к правоохранителям, им рассказала о произошедшем ее мать. «Я хотела промолчать и постараться забыть о случившемся. [Но] моей маме это не давало покоя», — говорит она.

Власти пока не нашли человека, жертвой которого стала Марина, однако в The Kyiv Independent провели собственное расследование.

Они собрали улики из воспоминаний Марины об имени солдата и его позывном «Сыний» (что похоже на русское и украинское слово, означающее «синий»), интервью с жителями деревни и военнослужащими, а также из ссылок в соцсетях, чтобы составить портрет мужчины, предположительно, изнасиловавшего Марину, гражданина Украины из Донецкой области. У него было несколько судимостей, но ни одной за изнасилование. Що переживають українські жінки у російських застінках полоні та в окупації: «Стоїш гола з мішком на голові, а вони торкаються тебе»

Доказательства свидетельствуют о том, что мужчина, идентифицированный здесь по инициалам М. С., был военнослужащим 109-го полка военизированных формирований из контролируемой Россией части Донецкой области. Этот полк провел первые недели полномасштабной войны на севере Херсонской области, в том числе в селе Красновка, куда приехала Марина.

Марина нашла убежище в селе Красновка, но вскоре прибыли российские войска (Фото: Эдин Пашович / OCCRP)

Один из военнослужащих полка рассказал репортеру, представившемуся российским следователем, что солдата с позывным Сыний поймали «возле голой девушки» и уволили. Марина рассказала, что тот же старший офицер предложил казнить солдата после изнасилования, но она отказалась. Вскоре после этого украинские войска освободили населенный пункт. Журналистам не удалось найти М. С., чья активность в социальных сетях прекратилась в 2020 году.

Марина и Дарья подтвердили, что на фотографиях, которые журналисты нашли в соцсетях, есть их насильники. (OCCRP использует только инициалы предполагаемых подозреваемых, поскольку ни одному из них официально не предъявлено обвинение в изнасиловании.)

Дарья сказала, что насильник назвал ей свое имя. Журналисты подтвердили, что прокуратура Украины расследует еще четыре дела о военных преступлениях в отношении солдата с таким же именем, чьи инициалы — Н. Д. Одно за убийство жителя деревни, одно за кражу автомобиля и два других, возбужденных семьей Дарьи, — за кражу автомобиля отца Дарьи и инсценировку казни семьи. В апреле 2023 года Киевская областная прокуратура признала его виновным по всем пунктам. Сексуальне насильство яке вчиняють російські загарбники: як забезпечити справедливість для жертв

Дарья говорит, что дело об изнасиловании не дошло до суда, поскольку она не хотела раскрывать отцу подробности случившегося и добиваться правосудия в Украине. Она сообщила журналистам, что вместо этого дала показания о нападении следователям за пределами Украины.

Официальные документы СБУ свидетельствуют о том, что Н. Д. служил в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 37-я бригада, дислоцированная в Республике Бурятия в Восточной Сибири, возглавила наземное наступление в районе Киева в первые дни войны. Из 42 обвинительных приговоров в связи с сексуальным насилием, которые украинские власти вынесли оккупантам, 10 получили солдаты этой бригады.

(Дальневосточное формирование — 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада — обвиняется в военных преступлениях за массовые убийства мирных жителей в Буче, а также в Киевской области в тот же период. Россию критиковали за непропорциональное использование солдат из числа этнических меньшинств и неблагополучных сообществ, включая так называемые мобилизационные резервные полки из контролируемых Россией районов Донецкой и Луганской областей. Они в основном набирались из людей, не имевших или почти не имевших структурированного военного надзора.)

Журналисты обнаружили, что Н. Д. продолжал выкладывать в соцсетях фотографии в форме. Когда с ним связались напрямую, он отказался отвечать на вопросы о выдвинутых против него обвинениях.

По состоянию на февраль командиром 37-ой бригады оставался полковник Юрий Медведев, который, как сообщается, в августе 2022 года был награжден орденом Мужества (это одна из высших государственных наград России), и с тех пор был запечатлен с этой медалью. В соответствии с международным правом армейские командиры могут быть привлечены к ответственности за военные преступления, совершенные их подчиненными. Этот правовой принцип известен как «командная ответственность».

В случае с М. С. репортеры определили, что 109-й полк, вероятно, находился под контролем 11-й штурмовой бригады — российского подразделения, командир которого, полковник Денис Шишов, был ключевым стратегом наступления России на юго-востоке Украины в начале вторжения. В 2022 году Шишову было присвоено высшее почетное звание страны — Герой России.

Разрушения в селе Гавронщина 10 апреля 2022 года (Фото: Сергей Чужаков / SOPA Images / Sipa USA / Alamy Stock Photo)

Нет никаких признаков того, что Медведев, Шишов или кто-либо из российских командиров были привлечены к ответственности за поведение подчиненных, подозреваемых в изнасиловании и других насильственных преступлениях во время службы в Украине.

В российском Следственном комитете не ответили на запросы OCCRP о комментарии.

Россия отвергла обвинения в систематическом сексуальном насилии в ходе войны в Украине. В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил представителя ООН Паттен в «откровенной лжи и манипуляции» в ее сообщениях о сексуальном насилии в Украине. «Россия осуждает сексуальное насилие во всех формах», — заявил он. Доповідь незалежної Міжнародної комісії ООН: Катування та сексуальне насильство як частина військової стратегії Росії

«Я должна жить ради него»

Психолог Поцелуева рассказала, как поддерживает жертв, которые решаются дать показания о пережитом сексуальном насилии: сопровождает их на допросах в полиции или прокуратуре, помогает успокоиться в процессе и после (она не работала с Дарьей и Мариной).

«Я объясняю, почему так важно обращаться к правоохранителям. Объясняю, что каждое зафиксированное преступление приближает нас к международному трибуналу, а лидеры страны-агрессора понесут наказание за содеянное», — говорит она.

Британский юрист Джордаш говорит, что правосудия придется ждать долго. «Большинство подозреваемых не под стражей, и маловероятно, что они окажутся там в ближайшем будущем», — объясняет он. По словам Джордаша, свидетельства, которые собирают Анна Сосонская и ее коллеги в прокуратуре, скорее всего, будут использованы на заочных разбирательствах, но они помогут «заложить основу истины» о российских военных преступлениях.

Весной Украина объявила, что порядка 500 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, получат выплаты от государства. Первая леди Елена Зеленская сказала, что это «важный шаг к восстановлению справедливости».

Дарья уехала из Гавронщины и провела год в относительно безопасном Ужгороде на западной границе Украины. Она говорит, что бесплатная психологическая поддержка, которую обеспечивают власти, помогла ей трансформировать «травму в силу».

Они с парнем по-прежнему вместе, и она надеется использовать творчество и опыт, чтобы помочь другим украинцам, пережившим подобные ужасы.

«Я стараюсь повысить осведомленность о таких преступлениях, — делится она. — Хочу быть активнее и увереннее в себе. Это непросто. Непросто публично об этом говорить, да и вообще говорить об этом».

Марина и ее сын, которому сейчас почти 2 года (Фото: The Kyiv independent)