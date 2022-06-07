Почему захват иностранных судов в порту Мариуполя станет катастрофой для России

Что такое «флот ДНР»? Как теперь будет устроено судоходство на оккупированных Россией украинских морских территориях? Какие суда захвачены Россией в порту Мариуполя?

На эти вопросы журналисты издания «Новая газета. Европа» попросили ответить Михаила Войтенко — инженера-судоводителя, эксперта по торговому судоходству и пиратству, основателя и главного редактора интернет-издания «Морской бюллетень».

Возможно, это кого-то удивит, но в целом судоходство в Азовском море, завязанное на российские порты Ростов, Таганрог, Азов и Темрюк, с началом войны не прекращалось. Суда следовали и следуют в эти порты и из них по завершению грузовых операций без каких-либо помех, остановок, перерывов. Но — с отключенной системой идентификации. Иными словами, Азовское море на всем его пространстве превратилось в черную дыру. Есть основания предполагать, что суда проводят конвоями, но это единственное, что изменилось, других препятствий для судоходства не имеется. Иное дело — украинские порты: они реально заблокированы и не работают, и никаких «безопасных коридоров» пока не видно за исключением «коридора», связывающего Мариуполь с Ростовом, по которому уже вывезли первую партию украденной в порту стали (2700 тонн) на сухогрузе река-море РМ-3. Эта сталь явно предназначалась не для Ростова. «Русский мир» мародеров: Грабеж без прикрытия и угрозы «отрезать головы» Но блокированы порты или нет, они все равно не смогут возобновить нормальную работу по той простой причине, что за исключением вывоза уже находящихся в портах грузов, вывозить и ввозить будет нечего. Порты завязаны на украинскую экономику, поэтому с любой точки зрения для российского судоходства они бесполезны.

Если наступит какое-то долговременное перемирие, но украинские порты Азовского моря останутся под контролем России, то и в этом случае их ценность для судоходства будет оставаться равной нулю.

Российские импортно-экспортные грузы туда не пойдут — нет идиотов подставляться под санкции. Для российской же экономики это лишняя нагрузка на бюджет, так как порты не приносят и не будут приносить прибыль. Вывезут «трофеи», будут таскать туда-сюда какие-то военные грузы — и, собственно, все. Это не нормальная работа портов и даже не выживание — это угасание. В самом порту Мариуполя скопились грузы — около 200 тысяч тонн металла и чугуна общей стоимостью 170 миллионов долларов плюс порядка 12.5 тысяч тонн зерновых. Все это было завезено в порт до начала военных действий и оккупации, и, скорее всего, большая часть металла была уже продана и ждала лишь перевозки. Из скопившихся грузов по меньшей мере две партии металла и зерна уже погружены на суда: 15000 тонн слябов находятся в трюмах балкера TSAREVNA, 9000 тонн зерна находятся в трюмах другого, неизвестного, судна. «Тащат даже у сослуживцев». Российская армия и традиции мародерства Имеются данные на 6 судов, застрявших в Мариуполе, хотя скорее всего, их больше. Но системы идентификации на них отключены за исключением все того же балкера TSAREVNA. Глава ДНР Пушилин заявил на днях о конфискации груза TSAREVNA — при том, что ни груз, ни судно, ни грузовладельцы, не имеют никакого отношения к тому, что происходит. Балкер TSAREVNA оперируется болгарской компанией, владелец — итальянская группа, груз предназначался для заводов San Giorgio di Nogaro, Монфалконе, Италия. В Италии уже ширится скандал в связи с этой «конфискацией», которое итальянские СМИ без обиняков называют банальным воровством и беззаконием.

Скриншот системы идентификации судов в Азовском море

Пушилин, впрочем, пошел еще дальше и объявил о создании в «ДНР» своего собственного торгового флота, основу которому должны положить «конфискованные» в Мариуполе суда. Пушилин прицелился «конфисковать» пять судов (плюс, возможно, злополучный балкер с итальянской сталью): все они — сухогрузы, три из них — под контролем или во владении украинских компаний, одно турецкое и одно ливанское (список судов с характеристиками — в конце статьи). Интересно, что заявления Пушилина были растиражированы ведущими СМИ России и не вызвали совершенно никакой реакции со стороны российских властей. То есть акт открытого разбоя, пиратства и воровства не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, Пушилина никто не поставил на место и никто его заявлений не опровергает. Російські мародери крадуть в Україні зерно, олію, овочі та сільгосптехніку Заметим, что никто и никогда пока еще не додумался до того, чтобы захватывать грузы и суда нейтральных стран, нарушая абсолютно все законы, правила, соглашения и конвенции. Надо понимать, что очень мало кто в мире знает о существовании чего-то такого под именем ДНР и некоего Пушилина. Но все знают Россию, и именно ее и будет обвинять в этих «конфискациях» мировое судоходство.

Необходимо особо отметить путаницу в новостях, публикуемых российскими СМИ, начиная с новостей о свободном для судоходства Азовском море. «Полностью открытое для судоходства Азовское море» сменилось некими «безопасными коридорами для иностранных судов, следующих из украинских портов». Запутанной оказалась и история с теми самыми пятью судами, которые захотел экспроприировать Пушилин. Минобороны России сообщило 26 мая, что в порту Мариуполя до сих пор стоят шесть иностранных сухогрузов и что «руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты». Однако накануне этого, 25 мая, официальный предствитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге в Москве, что «пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования». Карта русских мародеров. Куда отправились посылки российских военных из Беларуси с награбленным в Украине добром Спрашивается, какие иностранные суда вышли из Мариуполя, и сколько после этого осталось других судов? Почему вышедшие суда не идентифицированы — они ведь уже в безопасности и должны быть где-то в Средиземноморье? Пассаж насчет судовладельцев, не предпринимающих попыток вывести свои суда вызывает встречный вопрос: а кому их выводить? С экипажами ряда судов, застрявших в оккупированных портах, не было и нет ясности. Кого-то репатриировали, а кто-то исчез в неизвестном направлении, при этом судовладельцы просто-напросто не могут прислать новые экипажи, не имея никаких гарантий их безопасности. В частоколе новостей российских СМИ, где сообщения противоречат ранее опубликованным или корректируются на ходу, где крайне мало точных данных, очень легко запутаться. Тщательно эти новости отслеживать, проверять и анализировать вряд ли целесообразно.

Если какие-то суда из застрявших в порту Мариуполя действительно будут захвачены и провозглашены собственностью «ДНР», то дальше Азовского моря и территориальных вод России в Черном море они уйти не смогут. Согласно всем имеющимся законам и конвенциям, эти суда временно захвачены преступниками, и при любой возможности они должны быть задержаны и возвращены законным владельцам. В условиях расширяющейся морской блокады России этот акт разбоя лишь добавит неприятностей российскому судоходству и портам — хотя бы в репутационном и финансовом планах. Например, возможно приравнивание заходов судов в российские порты (не Мариуполь, об этом и речи быть не может) к форс-мажору или того хуже — объявление внутренних вод и портов России зоной военного риска, что взвинтит стоимость страхования (а значит, и перевозок) до небес. Кадирівська «еліта» краде навіть у своїх соратників-окупантів (аудіо) Морская блокада России, санкции — это одна проблема. Есть и другая — намного хуже: проект Правил выдачи разрешений на перевозки грузов судами, владельцами которых не являются российские юридические лица. Речь о проекте правил допуска судов, которые будут использоваться для экспорта и импорта российских грузов, отнесенных к «деятельности, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». Документ устанавливает кучу жесточайших ограничений для судов, юридическими владельцами которых которых являются иностранцы. Если этот документ будет принят, то по сокрушительности для российской экономики он превзойдет все внешние санкции, наложенные на российское судоходство.

СПИСОК СУДОВ В ПОРТУ МАРИУПОЛЯ: Bulk carrier TSAREVNA, IMO 9145231, dwt 21470, built 2004, flag Malta, manager NAVIBORN, Varna.

General cargo ship AZBURG, IMO 9102899, dwt 10028, built 1995, flag Dominica, manager MSCO GLOBAL LTD, Malta (the ship is probably, Ukraine-controlled).

Bulk carrier SMARTA, IMO 9396567, dwt 15968, built 2007, flag Liberia, manager INTRESCO LTD-UKE, Ukraine.

General cargo ship BLUE STAR I, IMO 9375159, dwt 5246, built 2005, flag Panama, manager FETIDA MARITIME, Odessa, Ukraine.

General cargo ship AZOV CONCORD, IMO 9387748, dwt 8975, built 2008, flag Malta, manager ALBROS SHIPPING & TRADING LTD, Istanbul.

General cargo ship LADY AUGUSTA, IMO 9163568, dwt 6830, built 1998, flag Jamaica, manager ADRIAMEDITERAN LTD, Lebanon.

General cargo ship river-sea type RM-3, IMO 8877241, dwt 3221, built 1981, flag Russia, manager RIVER SEA MANAGEMENT CO LTD, Rostov.

Автор: Михаил Войтенко , «Новая газета. Европа»