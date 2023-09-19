Разгром украинскими военными пяти бригад российских захватчиков южнее Бахмута в деталях
В ходе боев за Андреевку и Клещеевку 12-18 сентября подразделения ВСУ разбили 72-ю бригаду ВС РФ, нанесли тяжелые потери 31-й, 85-й мотострелковым, 83-й и 57-й десантно-штурмовой бригадам. Эти российские подразделения за несколько дней лишились почти всего старшего командного состава. Об этом пишет телеграм-канал “Воля” ссылаясь на свои источники в украинской армии и в войсках оккупантов.
По информации от российских и украинских военных, убит командир 31-й бригады Андрей Кондрашкин, убит предположительно командир 85-й бригады (в/ч 40321, бригада набиралась в так называемой “ЛНР”, но в 2022 году была передана в управление ВС РФ), убиты начальник разведки 72-й бригады и три командира батальона. Среди пропавших без вести, по словам российских штабных офицеров, числятся также старшие офицеры 83-й и 57-й десантно-штурмовых бригад.
ВАЖНО. СЛОВО «БРИГАДА» ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ВС РФ В РАЙОНЕ БАХМУТА (ДА И НЕ ТОЛЬКО ТАМ) ОБОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, А НЕ ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ. РОССИЙСКАЯ БРИГАДА ПОД БАХМУТОМ — ЭТО НЕ 2500 ЧЕЛОВЕК, А 120—500, ИНОГДА 700.
Потери личного состава пока точно подсчитать невозможно. Российские штабные источники говорят, что не могут установить местонахождение и статус 1300 солдат, сержантов и офицеров, находившихся в Клещеевке и Андреевке или отправленных туда для помощи 72-й бригаде. Украинские источники также говорят, что цифры назвать пока невозможно, поскольку нужно сначала собрать «урожай».
Тел много в обоих селах и между ними, а также на насыпи железной дороги, восточнее сел, но собирать их затруднительно, поскольку с утра 17 сентября российские войска постоянно пытаются атаковать Клещеевку с севера и северо-востока. По словам украинских военных, атаки проводятся тем же способом, что при штурме Бахмута весной 2023 года — короткий минометный обстрел, а потом бросок от лесополосы через поля к селу силами до взвода. Так как россияне атакуют по открытой местности, то все атаки заканчиваются почти сразу, а выжившие отходят обратно к лесополосе.
Успехи ВСУ и российские контратаки уже официально подтвердил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
По словам украинских военных, участвовавших в боях, разгром российских бригад был устроен силами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, 80-й ОДШБр подразделениями полка Калиновского, Литовским легионом, отвечавшим за аэромобильную разведку и удары дронами с воздуха, подразделениями 54-й отдельной мехбригады «Мазепа».
Судьба 72-й, 31-й, 85-й, 83-й, 57-й бригад ВС РФ
Все эти подразделения удерживали позиции на северной окраине Клещеевки. 72-я бригада отвечала за этот участок обороны, часть бригады находилась в Андреевке. 31-я бригада прикрывала и поддерживала 72-ю огнем и людьми из лесополосы севернее и северо-восточнее Клещеевки.
85-я, 83-я, 57-я бригады постоянно выделяли небольшие подразделения для контрударов и укрепления позиций 72-й. Украинские подразделения еще в начале сентября перерезали россиянам возможность снабжения со стороны Бахмута и возможность отойти из Клещеевки на север. Но командование российских бригад не сочло это серьезной проблемой и продолжало всеми силами удерживать позиции, перебрасывая туда все новые и новые подразделения.
Попытка создать высокую плотность войск на этом участке фронта загнала российские подразделения в смертельную ловушку.
В результате действий Третьей отдельной бригады ВСУ, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделений полка Калиновского, россиян вынудили спешно отступить в Андреевку, выбраться из которой было невозможно. Выходу техники мешала железнодорожная насыпь, а местность вокруг простреливалась и находилась под огневым контролем ВСУ. Обилие войск стало минусом, а не плюсом.
Часть российских солдат и офицеров оказались отрезаны в разрушенных домах на севере Клещеевки. Им было предложено сдаться, кто-то сложил оружие, остальные отказались и были уничтожены минометным огнем и ударами с дронов.
Те, кто отошел в Андреевку, понесли потери по пути в село, оказавшись на открытой местности. По словам участников боев, путь от Клещеевки до Андреевки покрыт телами убитых российских солдат. Это же видно на видео, выложенных бойцами 3 роты Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Оказавшись в тупике в Андреевке, россияне попали под плотный огонь. Вместе с одним из танков было уничтожено значительное количество офицеров. Командиры гнали солдат строить настилы через железную дорогу, чтобы можно было вырваться из кольца на оставшейся бронетехники. В итоге уйти удалось одно-двум машинам, остальные были разбиты или обездвижены артиллерией и дронами. С другой стороны железной дороги к окруженным пытались подойти подразделения 4-й мотострелковой бригады ЛНР, но были отбиты дронами и артиллерией.
Южнее Андреевки также ударами с дронов были выбиты с плохо оборудованных позиций бойцы «Ахмата». Потеряв от 4 до 6 человек убитыми, они отошли к Курдюмовке.
Российские позиции в Андреевке подверглись российским же артиллерийским ударам из-за которых погибли те военнослужащие ВС РФ, кто попытался сдаться ВСУ.
Те, кто выжил под артобстрелами либо сдались в плен, либо разбежались по окрестным полям и лесополосам. Так как поля плотно минировались российской армией месяцами, можно предположить, что часть беглецов подорвалась на минах. Кто-то смог добраться до Курдюмовки.
Замкомандира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов заявил, что в плен попал один из комбатов 72-й бригады и до взвода солдат.
Штурмы через поля и риски потерять Курдюмовку
По состоянию на вечер 18 сентября российские войска пытаются атаковать Клещеевку от лесопосадок через поля силами остатков 31-й бригады, 1442-го мотострелкового полка (мобилизованные из Барнаула), подразделениями «Шторм-Z» и БАРС.
Потери у россиян в ходе этих атак, по словам украинских военных, высокие. Тяжелые потери подтверждают и российские офицеры, находящиеся неподалеку в Кодеме.
«За последние сутки это может быть до сотни убитыми, если не больше», — говорит один из российских офицеров.
Бессмысленные штурмы командование россиян прекращать, судя по всему, не собирается. Потеря сразу двух сел и провал на широком по Бахмутским меркам участке фронта, ставят под угрозу позиции ВС РФ в Курдюмовке — крупном узле российской обороны, после взятия которого ВСУ могут вплотную подойти к Горловке.
Сколько солдат положат российские полковники и генералы в полях к северу и северо-востоку от Клещеевки — открытый вопрос. В штабах ВС РФ на Бахмутском направлении говорят, что в подразделениях началось недовольство и растет число дезертиров. Об открытом бунте речи нет, но все больше солдат пытаются сбежать из своих расположений.
ВС РФ пока еще удерживают Бахмут, но их положение в городе ухудшается. ВСУ контролируют артиллерией и дронами все пути кроме дороги на село Покровское, которая находится под частичным огневым контролем украинской армии.
То есть, снабжение войск в самом Бахмуте затруднено, а численность гарнизона начала стремительно сокращаться из-за самоубийственных атак на Клещеевку через поля и железнодорожную насыпь. Плохое снабжение подразделений ВС РФ в Бахмуте сказывается и на плотности российского артогня. Солдат бросают вперед без артподдержки из-за нехватки снарядов.
Ситуация вокруг Бахмута, которая отошла в информационном поле на второй план из-за наступления ВСУ на юге, может сказаться на ходе боевых действий в целом. Потеря боеспособности четырех бригад и разгром пятой значительно ослабили позиции ВС РФ на Бахмутском направлении. В штабе группировки пока не поняли до конца масштабов поражения, но оценивают ситуацию как близкую к критической.
Риски ВС РФ — это не только потеря Бахмута, которая была лишь делом времени, но куда более пугающие перспективы потери Горловки и выхода ВСУ к Попасной и Стаханову, что может поставить под угрозу всю российскую оборону на востоке и лишить РФ контроля над существенной частью Донецкой области.
Джерело: «Воля»Tweet