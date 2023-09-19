Разгром украинскими военными пяти бригад российских захватчиков южнее Бахмута в деталях

В ходе боев за Андреевку и Клещеевку 12-18 сентября подразделения ВСУ разбили 72-ю бригаду ВС РФ, нанесли тяжелые потери 31-й, 85-й мотострелковым, 83-й и 57-й десантно-штурмовой бригадам. Эти российские подразделения за несколько дней лишились почти всего старшего командного состава. Об этом пишет телеграм-канал “Воля” ссылаясь на свои источники в украинской армии и в войсках оккупантов.

По информации от российских и украинских военных, убит командир 31-й бригады Андрей Кондрашкин, убит предположительно командир 85-й бригады (в/ч 40321, бригада набиралась в так называемой “ЛНР”, но в 2022 году была передана в управление ВС РФ), убиты начальник разведки 72-й бригады и три командира батальона. Среди пропавших без вести, по словам российских штабных офицеров, числятся также старшие офицеры 83-й и 57-й десантно-штурмовых бригад.

ВАЖНО. СЛОВО «БРИГАДА» ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ВС РФ В РАЙОНЕ БАХМУТА (ДА И НЕ ТОЛЬКО ТАМ) ОБОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, А НЕ ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ. РОССИЙСКАЯ БРИГАДА ПОД БАХМУТОМ — ЭТО НЕ 2500 ЧЕЛОВЕК, А 120—500, ИНОГДА 700.

Потери личного состава пока точно подсчитать невозможно. Российские штабные источники говорят, что не могут установить местонахождение и статус 1300 солдат, сержантов и офицеров, находившихся в Клещеевке и Андреевке или отправленных туда для помощи 72-й бригаде. Украинские источники также говорят, что цифры назвать пока невозможно, поскольку нужно сначала собрать «урожай».

Тел много в обоих селах и между ними, а также на насыпи железной дороги, восточнее сел, но собирать их затруднительно, поскольку с утра 17 сентября российские войска постоянно пытаются атаковать Клещеевку с севера и северо-востока. По словам украинских военных, атаки проводятся тем же способом, что при штурме Бахмута весной 2023 года — короткий минометный обстрел, а потом бросок от лесополосы через поля к селу силами до взвода. Так как россияне атакуют по открытой местности, то все атаки заканчиваются почти сразу, а выжившие отходят обратно к лесополосе.

Успехи ВСУ и российские контратаки уже официально подтвердил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

По словам украинских военных, участвовавших в боях, разгром российских бригад был устроен силами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, 80-й ОДШБр подразделениями полка Калиновского, Литовским легионом, отвечавшим за аэромобильную разведку и удары дронами с воздуха, подразделениями 54-й отдельной мехбригады «Мазепа».

Судьба 72-й, 31-й, 85-й, 83-й, 57-й бригад ВС РФ

Примерная схема ситуации в районе Клещеевки-Андреевки-Курдюмовки. Зеленым отмечена территория, находящаяся под полным или частичным контролем ВСУ. Красная стрелка и обведенная область на севере карты — лесопосадки из которых ВС РФ постоянно атакуют ВСУ в Клещеевке. Как видно на карте, атаковать приходится через поля. Красная линия на юге карты — примерные позиции ВС РФ в районе Курдюмовки. Желтыми крестами отмечены примерные места уничтожения подразделений 72-й, 85-й, 83-й, 57-й, 31-й бригад ВС РФ.

Все эти подразделения удерживали позиции на северной окраине Клещеевки. 72-я бригада отвечала за этот участок обороны, часть бригады находилась в Андреевке. 31-я бригада прикрывала и поддерживала 72-ю огнем и людьми из лесополосы севернее и северо-восточнее Клещеевки.

85-я, 83-я, 57-я бригады постоянно выделяли небольшие подразделения для контрударов и укрепления позиций 72-й. Украинские подразделения еще в начале сентября перерезали россиянам возможность снабжения со стороны Бахмута и возможность отойти из Клещеевки на север. Но командование российских бригад не сочло это серьезной проблемой и продолжало всеми силами удерживать позиции, перебрасывая туда все новые и новые подразделения.

Попытка создать высокую плотность войск на этом участке фронта загнала российские подразделения в смертельную ловушку.

В результате действий Третьей отдельной бригады ВСУ, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделений полка Калиновского, россиян вынудили спешно отступить в Андреевку, выбраться из которой было невозможно. Выходу техники мешала железнодорожная насыпь, а местность вокруг простреливалась и находилась под огневым контролем ВСУ. Обилие войск стало минусом, а не плюсом.

Уничтоженная российская техника, с помощью которой 72-я бригада пыталась наладить переправы к северу от Клещеевки в начале сентября

Часть российских солдат и офицеров оказались отрезаны в разрушенных домах на севере Клещеевки. Им было предложено сдаться, кто-то сложил оружие, остальные отказались и были уничтожены минометным огнем и ударами с дронов.

Те, кто отошел в Андреевку, понесли потери по пути в село, оказавшись на открытой местности. По словам участников боев, путь от Клещеевки до Андреевки покрыт телами убитых российских солдат. Это же видно на видео, выложенных бойцами 3 роты Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Убитый российский солдат в районе Клещеевки-Андреевки

Оказавшись в тупике в Андреевке, россияне попали под плотный огонь. Вместе с одним из танков было уничтожено значительное количество офицеров. Командиры гнали солдат строить настилы через железную дорогу, чтобы можно было вырваться из кольца на оставшейся бронетехники. В итоге уйти удалось одно-двум машинам, остальные были разбиты или обездвижены артиллерией и дронами. С другой стороны железной дороги к окруженным пытались подойти подразделения 4-й мотострелковой бригады ЛНР, но были отбиты дронами и артиллерией.

Южнее Андреевки также ударами с дронов были выбиты с плохо оборудованных позиций бойцы «Ахмата». Потеряв от 4 до 6 человек убитыми, они отошли к Курдюмовке.

Российские позиции в Андреевке подверглись российским же артиллерийским ударам из-за которых погибли те военнослужащие ВС РФ, кто попытался сдаться ВСУ.

Те, кто выжил под артобстрелами либо сдались в плен, либо разбежались по окрестным полям и лесополосам. Так как поля плотно минировались российской армией месяцами, можно предположить, что часть беглецов подорвалась на минах. Кто-то смог добраться до Курдюмовки.

Замкомандира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов заявил, что в плен попал один из комбатов 72-й бригады и до взвода солдат.

Штурмы через поля и риски потерять Курдюмовку

Схема ситуации под Бахмутом на вечер 18 сентября 2023 года. Зеленым отмечены территории, освобожденные ВСУ за минувшие несколько дней. Темно-красным — узловые точки российской обороны (Бахмут, Курдюмовка, Горловка, Попасная). Желтым — территории, находящиеся под огневым контролем ВСУ. Это примерная схема, сделанная для общего понимания ситуации. Использована карта DeepState

По состоянию на вечер 18 сентября российские войска пытаются атаковать Клещеевку от лесопосадок через поля силами остатков 31-й бригады, 1442-го мотострелкового полка (мобилизованные из Барнаула), подразделениями «Шторм-Z» и БАРС.

Потери у россиян в ходе этих атак, по словам украинских военных, высокие. Тяжелые потери подтверждают и российские офицеры, находящиеся неподалеку в Кодеме.

«За последние сутки это может быть до сотни убитыми, если не больше», — говорит один из российских офицеров.

Бессмысленные штурмы командование россиян прекращать, судя по всему, не собирается. Потеря сразу двух сел и провал на широком по Бахмутским меркам участке фронта, ставят под угрозу позиции ВС РФ в Курдюмовке — крупном узле российской обороны, после взятия которого ВСУ могут вплотную подойти к Горловке.

Сколько солдат положат российские полковники и генералы в полях к северу и северо-востоку от Клещеевки — открытый вопрос. В штабах ВС РФ на Бахмутском направлении говорят, что в подразделениях началось недовольство и растет число дезертиров. Об открытом бунте речи нет, но все больше солдат пытаются сбежать из своих расположений.

ВС РФ пока еще удерживают Бахмут, но их положение в городе ухудшается. ВСУ контролируют артиллерией и дронами все пути кроме дороги на село Покровское, которая находится под частичным огневым контролем украинской армии.

То есть, снабжение войск в самом Бахмуте затруднено, а численность гарнизона начала стремительно сокращаться из-за самоубийственных атак на Клещеевку через поля и железнодорожную насыпь. Плохое снабжение подразделений ВС РФ в Бахмуте сказывается и на плотности российского артогня. Солдат бросают вперед без артподдержки из-за нехватки снарядов.

Ситуация вокруг Бахмута, которая отошла в информационном поле на второй план из-за наступления ВСУ на юге, может сказаться на ходе боевых действий в целом. Потеря боеспособности четырех бригад и разгром пятой значительно ослабили позиции ВС РФ на Бахмутском направлении. В штабе группировки пока не поняли до конца масштабов поражения, но оценивают ситуацию как близкую к критической.

Риски ВС РФ — это не только потеря Бахмута, которая была лишь делом времени, но куда более пугающие перспективы потери Горловки и выхода ВСУ к Попасной и Стаханову, что может поставить под угрозу всю российскую оборону на востоке и лишить РФ контроля над существенной частью Донецкой области.

Джерело: «Воля»