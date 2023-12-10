Самий дальній постріл снайпера. Новий рекорд побив українець на передовій у Херсонській області

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд, влучивши на фронті у ціль з відстані 3800 метрів. Подробиці пострілу, про який написало багато ЗМІ, дізналась газета Wall Street Journal.

Перш ніж отримати наказ стріляти, український снайпер В’ячеслав Ковальський багато годин пролежав нерухомо у снігу, зазначає BBC.

Ковальський уже пакував рушницю, коли його помічник крикнув, що він влучив. Переглянувши відео пізніше, снайпери дійшли висновку, що постріл був смертельним.

“Я подумав, що росіяни тепер знатимуть, на що здатні українці”, – сказав Ковальський в інтервʼю WSJ.

“Нехай сидять вдома і бояться”, – додав він.

Декілька снайперів і експертів з балістики, з якими зв’язалась WSJ, сказали, що, хоча такий постріл із зазначеної зброї можливий, повторити його важко, з огляду на умови, в яких його виконали.

“Під час снайперської стрільби існує так багато змінних, які важко визначити кількісно, тому будь-який постріл на понад 1300 метрів, це радше везіння, ніж умінням”, – заявив Стів Волш, колишній інструктор снайперів морської піхоти США/ Постріл Ковальського побив рекорд у 3535 метрів, встановлений у 2017 році канадським спецпризначенцем в Іраку.

Куля, перш ніж влучити у ціль, летіла 9 секунд. Радянська або новітня зброя – з якими гвинтівками воюють українські снайпери?

Легендарний постріл

Постріл, що увійшов в історію, пролунав 18 листопада на передовій у Херсонській області.

58-річний колишній бізнесмен разом зі своїм помічником, спотером, який розраховує відстань, швидкість вітру та інші параметри, незадовго до світанку облаштували позицію на березі річки неподалік від російської військової бази, повідомляє WSJ.

Чоловіки, які входять до підрозділу військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), спостерігали за групою російських солдатів, які рубали ліс. Але для пострілу вони стояли надто низько.

Біля обіду на окупованій росіянами частині Херсонщини з’явилася група з п’яти військових, і Ковальський помітив, як один з них проводить інструктаж, і зробив висновок, що це – офіцер.

Тоді за роботу взявся спотер. Він обрахував лазером відстань. Потім, за допомогою спеціальної програми та метеорологічних даних, дійшов висновку, що вітер зрушить кулю приблизно на 60 метрів від її траєкторії. Він також розрахував вологість і температуру, які впливають на швидкість польоту кулі.

ФОТО,ЮРІЙ ЧОРНОМОРЕЦЬ

Для пострілів на далекі відстані слід враховувати навіть обертання та викривлення землі. До того моменту, як куля досягне заданої відстані, положення цілі вже зміниться через обертання Землі.

Використовуючи всі ці параметри, Ковальський зробив пробний постріл на 300 метрів у бік від мішені, але промахнувся – неправильно врахували швидкість вітру. Тоді він перезарядив рушницю і вистрелив знову.

Американський експерт з балістики Бред Міллард виміряв час пострілу на кадрах відео і підтвердив, що саме за цей час така куля може здолати відстань 3800 метрів.

На кадрах офіцер, в якого влучив снайпер, згинається і падає, а люди поруч тікають. Один із найкращих снайперів України про свою роботу: ворогам я можу сказати – ми вас всіх знайдемо

“Володар обрію”

Як розповів BBC Україна волонтер і відомий ексснайпер Юрій Чорноморець, снайперську гвинтівку, з якої стріляв Ковальський, розробила українська компанія “Володар обрію”.

Снайперська група В’ячеслава Ковальського випробувала цю розробку, а постріл зроблений з другого екземпляру гвинтівки, яку почали вже виробляти серійно.

“Володар обрію” важить близько 16 кг, має 1,6 м завдовшки і стріляє кулями калібру 12,95 мм. Також є “Володар обрію” калібром 14,5 мм і калібром 23 мм, його носять втрьох, це ціла снайперська мінігармата, пояснив експерт.

ФОТО,ЮРІЙ ЧОРНОМОРЕЦЬ / Рушниця “Володар обрію” та патрон до неї

“Це геніальна гвинтівка, одна з двох найкращих, які виробляють в Україні”, – сказав фахівець.

Він також відзначив високу професійність снайперів, які виконали цей постріл.

“У них велика група, всі професіонали, а ці двоє – найкращі!” – додав він. Учасник оборони гостомельського аеропорту: “Мотивація в бою – набити побільше русні”

Скептики

Відео пострілу широко висвітлювали українські новинні сайти, а українські військові з гордістю його обговорювали. Такі історії здатні зміцнити моральний дух країни, яка веде тяжку війну за своє існування, пише WSJ.

Утім, є й деякі скептичні голоси. Американський експерт, який розробляє програмне забезпечення для тестування балістичної зброї, сумнівається, звідки українські снайперська команда точно знає, що офіцер був убитий.

За словами Ковальського, постріл влучив в область грудей або живота. Багато разів переглянувши кадри, він упевнений, що солдат загинув, з огляду на те, як саме він зігнувся і одразу впав.

За словами українського снайпера, куля, яку вони використали, була такою великою та летіла з такою швидкістю, що вижити після такого влучення було б неможливо.

Ковальський і його корегувальник дивуються, чому люди сумніваються, адже схожих результатів вдавалося кілька разів досягти на змаганнях. Хоча на них ціль, звісно, нерухома. Ковальський кілька десятиліть перемагав на змаганнях зі стрільби на дальню дистанцію в Європі та Північній Америці. Там він і познайомився зі своїм помічником.

Але цього разу Ковальський влучив у людину, а не в мішень. На відміну від більшості солдатів, які майже ніколи не бачать обличчя ворога, снайпери можуть добре бачити свою ціль і загалом майже не сумніваються, якщо постріл був смертельним.

Як розповідають снайпери, з якими поговорила WSJ, снайперська робота часто спричинює посттравматичний стресовий розлад.

Вʼячеслав Ковальський і його помічник кажуть, що не шкодують про вбивство ворогів на фронті.