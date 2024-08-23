ТОП гучних справ проти московських попів в Україні, які допомагали окупантам

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з РФ. Передусім йде мова про Українську православну церкву московського патріархату (УПЦ МП).

За словами нардепа від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, законопроєкт передбачає:

обмеження будь-яких зв’язків релігійних організацій із російською православною церквою (РПЦ);

визначення, що саме розуміється під такими зв’язками;

строк, упродовж якого українські організації мають позбутися цих зв’язків;

порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

надання державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Згідно з законом, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

У виданні The Page нагадують, які відомі священики УПЦ МП запам’яталися виправдовуванням або запереченням збройної агресії росії проти України, глорифікацією росіян, працею на користь окупантів тощо.

Як деякі священники УПЦ МП допомагали ворогу

СБУ під час обшуків у Києво-Печерській лаврі в листопаді 2022-го. Тоді ці фото розійшлися всім світом і деякі медіа, підтримубчи російський наратив, говорили про гоніння на віруючих в Україні

Одразу варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення близько 1200 парафій УПЦ МП перейшли до складу ПЦУ, бо більше не хотіли мати жодних зв’язків із москвою та РПЦ, яка виправдовує війну та підтримує російську агресію.

УПЦ МП має близько 8100 парафій в Україні, якщо не рахувати тимчасово окуповані території, ПЦУ – близько 8300. Проте ще у серпні 2022 року частка українців, які пов’язують себе з ПЦУ, була 54%, а УПЦ МП – 4%.

До того ж звинувачувати у праці на ворога всіх священослужителів УПЦ МП також не можна, хоч деякі з них дійсно стали зрадниками та колаборантами.

Точну кількість заарештованих служителів УПЦ МП назвати важко, проте рахунок наближається до близько 90 осіб. Адже ще наприкінці лютого 2024 року СБУ повідомляла про 73 провадження проти представників УПЦ МП. Якщо вірити підрахункам журналістів The Page , із цього часу додалося ще 12, про яких говорили публічно.

Серед викритих злочинів – більше 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресорці.

Показово, що у квітні 2023 року стало відомо, що Україна обміняла одного священнослужителя УПЦ МП (точний сан невідомий) на 28 українських військових, які були в полоні рф. Тобто, як мінімум, деяких агентів в УПЦ МП росія цінує високо.

ТОП найгучніших справ проти служителів УПЦ МП, які зраджували, допомагали армії рф, здавали позиції ЗСУ

Із числа затриманих священників УПЦ МП 16 були митрополитами – тобто мали найвищий сан у церковній ієрархії після патріарха.

Чим відомий Паша Мерседес — Павло Лебідь

За любов до дорогих автомобілів митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу дали прізвисько «Паша-Мерседес». 24 вересня 2012 року владика Павло після запитання про «шикарні авто батюшок» накинувся на журналістку телеканалу видання «Корреспондент» Ксенію Карпенко, заламав їй руки і забрав її мобільний телефон, на який записувався коментар.

Під час Революції гідності від підтримував дії силових структур і запитував, скільки платять протестувальникам. Також він називав Україну агресором у війні на Донбасі.

Частково Лебідь ставав уособленням прогнилості частини УПЦ МП і їхніх російських наративів. Після повномасштабного вторгнення в Україну митрополит заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди».

У квітні 2023 року СБУ прийшла до «Мерседеса» й звинуватила його у «поширенні релігійної ворожнечі» та «запереченні російської агресії та глорифікації її злочинів».

Павло Лебідь у залі суду поводився, ніби ніколи не думав, що за його працю на росію його можна знайти кара в мирському житті

Пресслужба СБУ опублікувала фото і перехоплені телефонні розмови. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорив про «американські біолабораторії» та називав захисників України «ублюдками».

Павло також відомий своїми прокльонами, які він щедро роздавав зокрема музейним працівникам, журналістам тощо. Він навіть не посоромився публічно хизуватися тим, що після його прокляття начебто померло кілька людей. Погрози одіозного служителя культу не оминули і чинну владу. «Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову», – заявив священник у відеозверненні з приводу виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври.

Наразі скандальний Паша Мерседес перебуває під вартою. Його справа досі розглядається.

Найскандальніші випадки злочинів служителів УПЦ МП

Священники УПЦ МП під час повномасштабного вторгнення рф не тільки виправдовували російську агресію, а й активно співпрацювали з ворогом.

Відомо, що настоятель Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП у квітні 2022 року допомагав російським окупантам, повідомляючи їм про учасників руху опору на території громади. За його інформацією загарбники викрадали людей і утримували їх у російських катівнях. Суд виніс йому вирок у вигляді 12 років тюрми. Пізніше цього священника УПЦ МП разом з полоненими російськими військовими обміняли на 63 українських захисників.

Клірик Горлівської єпархії УПЦ МП після захоплення Лимана у 2022 році організував збори місцевих, щоб «обрати» керівництво окупаційної адміністрації. Він отримав 7 років тюрми, а пізніше – обміняний на українських військових.

Очільник Тульчинської єпархії УПЦ МП на Вінниччині активно пропагував збройну агресію росії серед своїх парафіян та виправдовував тимчасову окупацію частини України. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Найсвіжіший гучний випадок стався у квітні 2024 року. Тоді СБУ задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія.

Він надавав інформацію окупантам про переміщення ЗСУ. Настоятель під час проповіді повідомив парафіянам про розташування блокпостів Сил оборони навколо Святогірська, називав їх локації, точні адреси і показував у їхній бік рукою. Розвідувальна інформація могла бути використана загарбниками для прицільних ракетних і артилерійських ударів.

Мозаїка з головного храму зброїних сил росії – вершини синтезу радянщини, державного контролю над церквою та пропаганди. Увесь храм заповнений мозаїками російських військових і державної системи на чолі з путіним – храм війни

Отже, окремі представники УПЦ МП вчиняли наступні дії:

благословляли окупантів;

здавали позицій ЗСУ;

допомагали організовувати окупаційні адміністрації;

виправдовували війну росії проти України;

прославляли росію та заохочували допомагати окупанту;

розпалювали міжконфесійну ворожнечу та підштовхували до насилля в бік інших конфесій.

Навряд чи у цьому можна звинуватити більшість свяженнослужителів УПЦ МП. Проте в Україні можуть залишатися десятки агентів росії у рясах. Адже варто пам’ятати, звідки бере своє коріння сучасна РПЦ, створена «Указом Президії Верховної Ради СРСР про відновлення РПЦ» 1943 року, який ухвалив Сталін для мобілізації радянського населення проти нацистів.

Цілком логічно, що відтоді московська церква наповнена агентами КДБ та священниками, які передусім були готові служити не стільки Богу, скільки радянській владі. Наслідки цього ми бачимо й донині. Адже РПЦ є частиною російської пропаганди та репресивної машини.

Автор: Артур Гмиря

Джерело: The Page