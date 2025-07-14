Воєнний злочин рашистів у в селі Ягідному: російському офіцеру, оголосили вирок

Чернігівський районний суд Чернігівської області 7 липня 2025 року засудив на 12 років позбавлення волі російського військовослужбовця 228 мотострілецького полку РФ Сємьона Соловова із позивним “Кльон”. Суд визнав його винним у вчиненні воєнного злочину у Ягідному на Чернігівщині.

Про рішення суду стало відомо із вироку, який журналістам Суспільного надали джерела у правоохоронних органах.

У березні 2022 року підрозділ, одним із керівників якого був “Кльон”, майже місяць тримав у шкільному підвалі в селі Ягідному 369 людей, використовуючи їх як живий щит для захисту свого командного пункту.

Ідентифікували Кльона журналісти редакції розслідувань Суспільного восени 2023 року. “Допомогла” у цьому російська пропагандистська співачка Чічєріна, яка оприлюднила відео з концерту перед 228 полком. На одному з кадрів ягіднянці впізнали Кльона. Маючи зображення, журналісти редакції розслідувань почали працювати під легендою та таки отримали інформацію про Кльона від одного з його співслужбовців.

Російська співачка та пропагандистка війни проти України Юлія Чічєріна, лютий 2023. Вона часто виступає перед російськими військовими на тимчасово окупованих українських територіях. Скриншот з відео Чічєріної

Результати розслідування вони оприлюднили у документальному фільмі Кльон: знайти воєнного злочинця”, а також передали усе зібране УСБУ у Чернігівській області.

21 лютого 2024 року слідчі СБУ оголосили про підозру Кльону. Судити російського офіцера почали у травні 2024-го року. Справа проти нього має понад десять томів.

Суд визнав Сємьона Соловова винним за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Сємьон “Кльон” Соловов, серпень 2021. Фото зі сторінки Соловова в Instagram

У вироку Чернігівського районного суду вказано, що Сємьон Соловов погрожував ягіднянцям вбивством та віддав наказ на жорстоке поводження з цивільним населенням: на катування шляхом застосування моральних і фізичних страждань та ув’язнення потерпілих, а також на утримання в одному місці жителів села задля використання їх як живого щита для командного пункту збройних сил РФ. Цим він порушив вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Засудили російського офіцера, який на момент перебування у Ягідному був у званні капітана, заочно. Строк відбування покарання, відповідно до вироку суду, розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

Хто такий Кльон

Розслідувачі Суспільного встановили, що Кльон — це позивний російського офіцера Соловова Сємьона Алєксандровіча, 1987 року народження. Він – випускник Коломенського вищого артилерійського командного учила, одружений, має щонайменше одну доньку. Служив, зокрема, у Чечні та у Дагестані.

Сємьон “Кльон” Соловов, 2013 рік. Фото зі сторінки Соловова у російській соціальній мережі

За версією слідства, Сємьон Соловов під час окупації Ягідного служив у 228-му гвардійському мотострілецькому полку та обіймав посаду командира зведеного підрозділу збройних сил Росії.

Як встановили журналісти редакції розслідувань Суспільного, восени 2023 року Сємьон Соловов продовжував воювати в Україні. Він у складі 228 полку РФ був біля Кремінної Луганської області.

Про те, як відбувалися пошуки Кльона, які методи використовували та що Соловов розповідає про воєнний злочин у Ягідному, журналісти Суспільного розповіли у розслідуванні “Кльон: знайти воєнного злочинця”

Воєнний злочин у Ягідному

На початку березня 2022 року російські військовослужбовці окупували село Ягідне на Чернігівщині. Погрожуючи зброєю, вони зігнали жителів села до підвалу місцевої школи, на верхніх поверхах якої зробили командний пункт збройних сил Російської Федерації.

Стела біля входу до підвалу, де російські військові 27 днів утримували 369 людей. Фото: Суспільне

Сємьон Соловов не був головним серед військових 228-го полку, над ним був офіцер з позивним “Павук”, проте саме його ягіднянці називають найбільш жорстоким у ставленні до цивільних.

300 дорослих та 69 дітей росіяни помістили у приміщенні площею 198 квадратних метрів. Людей тримали у темноті, тисняві, без доступу до свіжого повітря, достатньої кількості питної води, їжі та ліків, в антисанітарних умовах.

Підвал у Ягідному, вересень 2023. Фото: Суспільне

На кожного з тих, хто опинився у підвалі, не було навіть одного квадратного метра простору, тож люди майже місяць сиділи, не маючи змоги не тільки лягти, а й навіть випростати ноги.

Підвал у Ягідному, де росіяни утримували 299 дорослих та 67 дітей, вересень 2023. На кожного не було навіть метра квадратного простору. Фото: Суспільне

Росіяни не щодня дозволяли селянам вийти на вулицю, тож у кожній з кімнат підвалу стояли туалетні відра. Бували випадки, коли окупанти не дозволяли навіть випорожнити ці повні відра на вулиці.

Підвал у Ягідному, серпень 2022. У кожній кімнаті підвалу у кутках стояли відра, на які ходили й діти, і дорослі. На вулицю, де був шкільний туалет, росіяни випускали людей не щодня. Фото: Суспільне

Через нелюдські умови та без належної медичної допомоги у підвалі школи у період з 9 по 28 березня померли десять людей. Тіла померлих росіяни не завжди дозволяли винести одразу назовні.

На основі щоденника жительки Ягідного журналісти Суспільного у жовтні 2022 року у розслідуванні “Щоденник вцілілої” розповіли про моторошні деталі воєнного злочину росіян.

Тоді ж журналісти встановили, що у Ягідному була не лише 55-та мотострілецька бригади із Тиви, а й 228 мотострілецький полк. Саме останній – відповідальний за утримання цивільних у підвалі.

Автор: Наталія Стратонова

Джерело: СУСПІЛЬНЕ