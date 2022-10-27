Як український кіт утік з російського полону

Серед безлічі історій про грабежі та руйнування ця історія – рідкісний виняток із щасливим кінцем

Відступаючи після руйнувань, учинених в українському місті Буча наприкінці березня, російські окупанти прихопили з собою більш незвичний військовий трофей – восьмирічного мейн-куна мідного забарвлення Максима.

Його власниця Олена Кукурузка розповіла IWPR, що вона, її чотирирічний син і чоловік втекли з Бучі в Київській області 24 лютого, через кілька годин після початку повномасштабного вторгнення Росії. Їх улюблений породистий кіт випадково залишився вдома.

«Мій чоловік не збирався їхати з нами, він тільки хотів провести нас до шосе, а потім повернутися додому», – сказала Кукурузка. «Але в той час у Бучі вже висадився російський десант, і нікому з місцевих жителів не дозволили повернутися. Таким чином Макс залишився один».

Пізніше 35-річна жінка дізналася, що російські солдати зайняли її будинок у Бучі 25 лютого, буквально на наступний день. Вони залишалися там увесь березень, перетворивши будинок на склад припасів.

Протягом майже двох місяців у неї не було жодної інформації про місцезнаходження кота, хоча вона шукала його по всіх можливих мережах в Україні та у нього був GPS-трекер на нашийнику з її контактними даними.

Далі, 18 квітня, вона отримала у Viber, популярний в Україні месенджер, повідомлення такого змісту:

«Привіт, Олено, мене звуть Марія. Я знайшла твого Максима у себе на подвір’ї. Як я розумію, Ви з України. Я не знаю, як кіт опинився в Білорусі. Можливо, Ви були тут і загубили його».

Приклавши фотографію кота та GPS-трекер, Марія пояснила, що перебуває в місті Річиця, недалеко від Гомеля, за 340 кілометрів від Бучі.

Після виведення з Київської області на початку квітня у Річиці базувалася велика кількість російських військ.

«Протягом пари тижнів через нас проходила військова техніка. Можливо, його привезли військові», – підсумувала Марія.

Олена досі не знає, чому російські солдати забрали кота з собою. Можливо, Макс їм сподобався через його харизму – ця порода відома своїм доброзичливим характером – або вони хотіли його продати.

На початку травня вона возз’єдналася з Максом у Варшаві, після того, як білоруський студент погодився привезти його туди. Макс зараз із родиною у Празі. Всі разом планують повернутися до Бучі, як тільки закінчиться ремонт їхнього будинку, пошкодженого під час війни.

«Крадіжка Макса – лише один із безлічі прикладів мародерства російських солдатів в Україні», – пояснив Михайло Сава, член групи документації волонтерської ініціативи «Євромайдан SOS».

57-річний чоловік фіксував злочини, вчинені російською армією в Ірпені, Бучі та Макарові.

За словами Сави, через учинення набагато серйозніших злочинів, таких як масові вбивства чи зґвалтування, мародерство не розглядалося як ключова проблема, і для збору статистичних даних було докладено мало зусиль. Однак, продовжив він, немає жодних сумнівів у тому, що це було масове явище.

«Перше, що росіяни намагались украсти у місцевих жителів, була їжа», – сказав Сава. «Далі – нижня білизна, а також шухляди з шафи, інструменти для риття траншей».

Часто коштовності не брали, можливо, тому, що солдати боялися невезіння. Але, за словами Сави, їм, схоже, подобалося красти та розбивати приватні автомобілі.

«Вони брали машини у місцевих жителів, малювали на них букву V [символ повномасштабного вторгнення] та ганяли на них, в’їжджали в стовпи, паркан, водойми – нищили машини заради розваги», – сказав він. «Я бачив багато таких випадків у селі Андріївка Макарівського району».

Прокуратура задокументувала, як після звільнення українськими військами територій Київської області російські війська відправляли награбоване в Україні майно своїм родичам поштою з білоруського міста Мозир.

За даними російського видання “Медіазона”, лише за перші три місяці війни військові відправили 58 тонн посилок із прикордонних з Україною білоруських і російських міст.

Пік цих відправлень припав на 4 квітня, коли було відправлено майже чотири тонни посилок.

Білоруське опозиційне видання «Гаюн» також опублікувало відео, на якому люди в російській військовій формі відправляють гігантські партії величезних коробок з Курської філії російської компанії експрес-доставки «СДЕК» у білоруському місті Мозир.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що встановили особи десяти російських військовослужбовців, які під час окупації грабували майно в Бучі Київської області. Мародери будуть оголошені в міжнародний розшук.

Авторка: Галина Остаповець. Оригінал матеріалу міститься на сайті IWPR

Публікацію підготовлено в рамках проєкту «Голоси України», який реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії (FCDO).