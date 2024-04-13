Іран атакував Ізраїль десятками “шахедів” та крилатими ракетами (відео, оновлюється)

Іран розпочав увечері у суботу, 13 квітня, атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників. Про це повідомили джерела у США, які моніторять закриті Telegram-канали іранських офіційних осіб, близьких до КВІР. Незабаром цю інформацію було офіційно підтверджено із ізраїльської сторони прес-службою ЦАХАЛу.

На іранському телебаченні прочитали заяву КВІР про атаку на Ізраїль, у ній ідеться про те, що Корпус вартових Ісламської революції (скорочено — КВІР) у відповідь на удар Ізраїлю по консульству Ірану в Сирії, сьогодні десятками дронів і ракет завдав удару по певних цілях в Ізраїлі.

Вперше в історії Іран атакує Ізраїль безпосередньо зі своєї території – і масовано: ізраїльські офіційні особи підтвердили, що десятки безпілотників і крилатих ракет були запущені сьогодні ввечері в бік Ізраїлю.

За попередніми даними, на даний момент із Ізраїлю випущено вже дві хвилі дронів-камікадзе. Вузький кабінет з питань оборони та безпеки Ізраїлю збереться опівночі. Як очікується, перед ним збереться військовий кабінет. Міністри отримали інформацію від Штабу з питань національної безпеки. Голова штабу Цахі Ханегбі виїхав до комплексу міністерства оборони у Тель-Авіві (Кірія).

Президент США Джо Байден також проведе обговорення з Державним секретарем Ентоні Блінкеном, міністром оборони Ллойдом Остіном та головою об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном. У США вважають, що Іран спробує завдати удару по військових, а не по цивільних об’єктах Ізраїлю. Але ці припущення нічим не підкріплені.

Крім спроб завадити удару по цілям всередині Ізраїлю, ізраїльська система безпеки готується до спроб атакувати ізраїльські посольства за межами країни, а також зарубіжні єврейські громади. Після ліквідації іранських генералів у Дамаску персонал 20 посольств було евакуйовано.

Тим часом Ізраїль завдає ударів по південному Лівану у відповідь на удари “Хезболли”

Також Іран 13 квітня захопив в Ормузькій протоці контейнеровоз під прапором Португалії. Судно під назвою MSC Aries йшло з Об’єднаних Арабських Еміратів до Індії, більшість членів екіпажу — індійські громадяни. Контейнеровоз пов’язаний із британською компанією Zodiac Maritime, яка, у свою чергу, є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера. У захопленні, як повідомило державне іранське агентство IRNA, брали участь Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).