За спробу пограбувати клініку киянина засудили до чотирьох років ув'язнення

Скориставшись тим, що адміністратор приватного медичного закладу не зачинила сейф, зловмисник забрав із нього понад 10 тисяч гривень. Однак його дії помітили працівники клініки, а випадкові свідки, почувши крики, наздогнали втікача із награбованим.

Подія трапилась на вулиці Ярославській у Подільському районі столиці. Раніше засуджений місцевий житель вирішив пограбувати приватну ветеринарну клініку.

Так, киянин побачив, що адміністратор не зачинила замок на дверцятах сейфу, тож швидко забрав звідти понад 10 тисяч гривень. Працівник медичного закладу помітила незнайомця та намагалась його зупинити. Жінка вибігла за зловмисником на вулицю та почала звати на допомогу перехожих.

Небайдужі громадяни, які почули прохання потерпілої, схопили чоловіка та викликали поліцію. Правоохоронці з’ясували, що грабіжник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, пограбування та злочину, пов’язаного із обігом наркотиків.

Вироком Подільського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України, засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва