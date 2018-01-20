Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

За спробу пограбувати клініку киянина засудили до чотирьох років ув'язнення

20.01.2018 17:31

Скориставшись тим, що адміністратор приватного медичного закладу не зачинила сейф, зловмисник забрав із нього понад 10 тисяч гривень. Однак його дії помітили працівники клініки, а випадкові свідки, почувши крики, наздогнали втікача із награбованим.

Подія трапилась на вулиці Ярославській у Подільському районі столиці. Раніше засуджений місцевий житель вирішив пограбувати приватну ветеринарну клініку.

Так, киянин побачив, що адміністратор не зачинила замок на дверцятах сейфу, тож швидко забрав звідти понад 10 тисяч гривень. Працівник медичного закладу помітила незнайомця та намагалась його зупинити. Жінка вибігла за зловмисником на вулицю та почала звати на допомогу перехожих.

Небайдужі громадяни, які почули прохання потерпілої, схопили чоловіка та викликали поліцію. Правоохоронці з’ясували, що грабіжник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, пограбування та злочину, пов’язаного із обігом наркотиків.

Вироком Подільського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України, засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...