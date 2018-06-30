Роми, які грабували літніх людей, постануть перед судом

Встановлено, що організована група осіб ромської національності у кількості 3 чоловік з грудня 2017 року по лютий 2018 року вчинили низку крадіжок, грабежів та розбоїв на території Генічеського району. Чоловіки проникали в помешкання літніх осіб, де із застосуванням насильства заволодівали майном та грошовими коштами потерпілих, повідомляє Прес-служба прокуратури Херсонської області.



Обвинувальний акт стосовно вказаних осіб за статтями 121, 125, 185, 186, 187, КК України спрямовано до суду.