Роми, які грабували літніх людей, постануть перед судом

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Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами грабежів та розбійних нападів.
Встановлено, що організована група осіб ромської національності у кількості 3 чоловік з грудня 2017 року по лютий 2018 року вчинили низку крадіжок, грабежів та розбоїв на території Генічеського району. Чоловіки проникали в помешкання літніх осіб, де із застосуванням насильства заволодівали майном та грошовими коштами потерпілих, повідомляє Прес-служба прокуратури Херсонської області.
Обвинувальний акт стосовно вказаних осіб за статтями 121, 125, 185, 186, 187, КК України спрямовано до суду.
В 2014 году Министерство юстиции США предъявило четырем участникам группы Xbox Underground обвинения в похищении программного обеспечения. В период с января 2011 по март 2014...