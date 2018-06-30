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Роми, які грабували літніх людей, постануть перед судом

30.06.2018 09:05

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами грабежів та розбійних нападів.

 Встановлено, що організована група осіб ромської національності у кількості 3 чоловік з грудня 2017 року по лютий 2018 року вчинили низку крадіжок, грабежів та розбоїв на території Генічеського району. Чоловіки проникали в помешкання літніх осіб, де із застосуванням насильства заволодівали майном та грошовими коштами потерпілих, повідомляє Прес-служба прокуратури Херсонської області.

Обвинувальний акт стосовно вказаних осіб за статтями 121, 125, 185, 186, 187, КК України спрямовано до суду.

 

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