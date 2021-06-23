80 лет назад два крупнейших тоталитарных режима мира сошлись в смертельной схватке

Ровно 80 лет назад началась немецко-советская война. На чьей она совести? Российская Дума грозит наказанием за честный ответ на этот вопрос

Два крупнейших тоталитарных режима мира сошлись в смертельной схватке. Сейчас в РФ по инициативе президента Путина запретили публично отождествлять два тоталитарных режима — закон о решающей роли СССР в победе над нацизмом принят Государственной Думой, отмечает Укринформ. В пропагандистскую стратегию Москвы не вписывается ни образ Сталина — коварного злодея, ничем не лучшего, чем Гитлер, ни правда об аморальной и захватнической политике СССР накануне войны и тесном сотрудничестве с нацистами. Уж очень печется Кремль о создании собственной непорочной истории, уж очень старается в лепке образа «освободителя» человечества. Но то, что когда-то было тщательно скрыто, давно стало очевидным, его уже не спрячешь ни в одном сейфе ни под каким грифом «секретно». Вспомним о некоторых ключевых моментах истории, предшествовавших дню 22 июня 1941 года.

Зловещая прелюдия в дружеских тонах

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу. А за неделю до того был подписан пакт Молотова-Риббентропа — соглашение о ненападении между Германией и Советским Союзом, а также секретный дополнительный протокол, согласно которому территории Восточной Европы были разделены на сферы влияния между нацистской Германией и СССР. Переговоры о сближении, сама подготовка пакта проходила в атмосфере полной секретности. Сообщение шли не по дипломатическим каналам, а сразу напрямую – Сталину.

План раздела Европы согласно секретному протоколу

Пакт о ненападении был только началом дальнейших событий, которые разворачивались молниеносно: вторжение 1 сентября 1939 года Гитлера в Польшу и вторжение Сталина в Польшу 17 сентября; второй приезд Риббентропа в СССР в сентябре 1939 года и подписание не менее позорного «Договора о дружбе и границе между СССР и Германией»; тесное сотрудничество между двумя тоталитарно-репрессивными режимами в торговой, военной сферах, а также между карательными органами — НКВД и гестапо; война СССР с Финляндией в начале 1940 года; массовые выдачи гестапо немецких коммунистов, скрывавшихся от нацистского преследования на территории СССР (январь-март 1940); расстрел польских военнопленных в Катыни; оккупация СССР Прибалтики в июне 1940 (согласно секретному протоколу) и аннексия СССР Бессарабии в августе 1940 года — тоже согласно секретным соглашениям.

Поэтому в Думе об этом и хотят запретить говорить, а позволить — об ангельском миролюбии СССР накануне «вероломного» нападения Германии 22 июня 1941 года. Однако документально обоснованная правда такова: Сталин с азартом участвовал в игре, правила которой разрабатывал вместе с Гитлером.

Предупреждение советского перебежчика

Пакт Молотова-Риббентропа стал для многих советских и европейских коммунистов настоящим шоком. Но были и такие, кто нисколько не удивился внезапной метаморфозе советско-нацистских взаимоотношений. Среди свободных от наивности был Вальтер Кривицкий (1899-1941), офицер советской разведки в Западной Европе и один из первых перебежчиков на Запад, погибший вскоре при загадочных обстоятельствах в Вашингтоне (скорее всего, был убит сталинскими агентами).

Вальтер Кривицкий дает показания в комитете Конгресса США

В книге «Я был агентом Сталина», вышедшей в конце 1939 года, он пишет: «Представление о том, что Сталин и Гитлер — смертельные враги, существовавшее до недавнего заключения советско-германского пакта, — чистейший миф. Эта искаженная картинка была сделана с помощью умелого камуфляжа и пропагандистского шума. На самом деле Сталин вел себя как настойчивый проситель, которого не смущают категоричные отказы… Более того, триумфальная победа нацистов укрепила его уверенность в необходимости искать дружбы с Берлином. Японская угроза на Дальнем Востоке только ускорила его шаги в этом направлении. Он больше презирал «слабые» демократические правительства, зато уважал «мощные» тоталитарные государства…»

Германия и Россия: сотрудничество при любых условиях

Советская Россия сотрудничала с Германией еще со времен подписания Рапалльского договора 1922 года. Две страны с нулевым рейтингом на международной арене, страны-парии, с которыми никто не считался, довольно быстро нашли общий язык, наладили не только торговые связи, но и военные.

С 1935 года на фоне общего охлаждения политических отношений товарооборот между двумя странами начал резко снижаться. Однако Сталин не оставлял надежды вернуть Гитлера к «Рапалльский линии», хотя давалось это крайне трудно. Здесь можно вспомнить так называемую «миссию Канделаки» в 1935-1937 годах. «Пионер» нового германо-советского сближения, торговый представитель СССР в Берлине и личный эмиссар Сталина Давид Канделаки, которого за верную службу потом расстреляют, много сделал не только для налаживания торговых отношений между Москвой и Берлином, но и для подготовки будущего пакта Молотова-Риббентропа.

19 августа 1939 года, за четыре дня подписания пакта о ненападении был подписан беспрецедентный договор о торгово-экономическом сотрудничестве между гитлеровской Германией и сталинским СССР. Согласно кредитному договору 1939 года, СССР получил в долг 200 миллионов немецких марок под закупку немецкого оборудования. СССР обязывался поставлять в Германию миллион тонн зерна, 900 тысяч тонн нефти, 300 тысяч тонн чугуна, 100 тысяч тонн хрома, по полмиллиона тонн фосфатов и железной руды, сотни тонн меди, цинка, а еще платины, иридия и другого крайне важного стратегического сырья.

В дополнение к объемам, указанным в договоре 1939 года, СССР и Германия подписали 11 февраля 1940 года еще один договор, в котором говорилось о поставках нефти, сырья, муки на сумму от 420 до 430 миллионов рейхсмарок. В договоре также был «Конфиденциальный протокол», согласно которому Советский Союз должен был закупать у третьих стран «металлы и другие товары» для Германии – например, каучук из британской (!) Индии. СССР также предоставили Германии право транзитных перевозок в Иран, Афганистан и даже оккупированную Японией часть Китая.

В войне против Франции и Британии немецкая армия полтора года использовала стратегические ресурсы СССР

Этот торговый договор помог Германии преодолеть британскую блокаду, но к лету 1940 года зависимость Германии от советского импорта возросла: ей остро не хватало 500 тысяч тонн марганца, 3,3 млн тонн фосфатов, 200 тыс. тонн каучука и 9,5 млн тонн нефти. К тому же августе 1940 года Сталин приостановил поставки после того, как отношения обострились из-за разногласий на Балканах и войны Советского Союза с Финляндией (впрочем, к концу августа отношения снова улучшились, поставки советского сырья даже значительно превысили предыдущие). В октябре 1940 г. немецкие официальные лица подсчитали, что их запасов сырья хватит только до лета 1941 года. И в ноябре Гитлер приказал готовить план захвата СССР.

Первый миф: «без объявления войны»

Планировал ли Сталин первым напасть на Германию? Это спорный вопрос. У него есть как свои ярые сторонники — вспомнить хотя бы бывшего советского спецслужбиста Виктора Суворова, чьи книги на рубеже 80-90-х прошлого века способствовали невероятному всплеску изучения истории Второй мировой войны, а заодно и избавлению от советского пропагандистского обмана, так и осторожные скептики. В итоге ведь Гитлер решил ударить первым.

Владимир Деканозов (второй слева) до назначения в Берлин занимался репрессиями против командиров РККА

Кстати, «не объявляя войну» — это тоже неправда. В 4 часа утра 22 июня советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову была предъявлена соответствующая нота с длинным списком претензий Германии в СССР. В том числе, в области безопасности. Было сделано заявление и послом Германии в СССР Шуленбургом — позицию Германии он озвучил тогдашнему народному комиссару СССР Вячеславу Молотову, а заодно и передал комплект документов, аналогичный тому, который был вручен Деканозову.

Другое дело, что СССР к войне реально не был готов, и его группировки на западной границе отнюдь не были настроены на оборону. Этим и был обусловлен его тотальной разгром в первые дни. Впрочем, напав первым на СССР, Гитлер способствовал росту репутационного рейтинга Сталина — это факт несомненный. Несмотря на то, что на Западе прекрасно знали о скрытых нюансах сотрудничества Советского Союза с нацистами, и об экспансионистских планах «самого миролюбивого» из вождей, агрессия Гитлера вызвала у мирового сообщества осуждение.

В тот же день, 22 июня 1941 года, в Лондоне был созван военный кабинет. Премьер-министр Уинстон Черчилль выступил с речью по радио ВВС и осудил нападение. Черчилль также заверил, что Великобритания всячески будет помогать СССР: «Русская опасность — это наша опасность…» Правда, в кулуарах высокой британской политики все же немного радовались: не так от того, что один хищник все-таки напал на другого, как из-за того, что силы фюрера теперь будут направлены преимущественно на Восток. Великобритания, которая уже почти два года находилась в состоянии войны, могла немного вздохнуть с облегчением… Джордж Оруэлл в своем дневнике отметил, что симпатии британцев, как маятник, качнулись в сторону СССР, а еще пару лет назад были на стороне Гитлера. «Сейчас едва ли не все стали настроены просталински», — констатирует писатель. И добавляет: «Этот мерзкий убийца временно на нашей стороне, и поэтому чистки и т.д. внезапно забыты…» (3.7.1941)

Миф №2: «Великая отечественная»

В Советском Союзе период истории с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года принято было называть Великой Отечественной войной. Именно так впервые назвал эту войну Иосиф Сталин, выступая по радио 3 июля 1941 года: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она война не только между двумя армиями. Она вместе с тем великая война всего советского народа против немецко-фашистских войск. Цель этой всенародной Отечественной войны против фашистских поработителей — не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, которые стонут под игом германского фашизма». Примечательно, что до этого, в течение 1939-1941 годов советская пропаганда называла этот глобальный конфликт «Второй империалистической войной», ни словом не выражая сострадания к многочисленным жертвам нацистской агрессии.

Встреча советских и немецких военных в Люблине в 1939 г.

Победа, оплаченная океаном человеческой крови, еще больше закрепила за Сталиным имидж «освободителя». Именно после 1945 года СССР становится одним из серьезных мировых игроков на международной арене и приобретает статус сверхдержавы. А советские идеологи, лихо фальсифицируя историю, подтасовывая, как искусный картежник определенные факты, замалчивая одно, и крича вместо этого о другом, поспешно формировали миф о «великой войне», «великой победе», а заодно и о «великой стране».

Советские руководители радовались величию СССР, но это было величие довольно сомнительного качества, ведь его основой стали не закон и демократические ценности, а страх, ложь, и миллионы загубленных человеческих жизней. В том числе и из-за заигрывания с Гитлером, катастрофических провалов начального периода войны и привычки абсолютного большинства сталинских маршалов и генералов относиться к солдатской жизни, как к расходному материалу. Это было величие на костях…

Все это сейчас хорошо известно, так же, как и то, что оба режима — и нацистский, и советский, были до боли похожи: слепо уверены в своем мессианстве и праве на агрессию. И ни одна Дума не сможет заставить нас думать иначе.

Автор: Светлана Шевцова, Киев; УКРИНФОРМ