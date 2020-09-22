Как украинцев хотят уберечь от хитрых быстрых кредитов «до зарплаты»

«Авторы закона не скрывают, что его задача – сделать микрокредиты недоступными для маргиналов (алкоголиков, наркоманов, игроманов), которые, чтобы расплатиться, пойдут на преступление. А также для заведомо мало платежеспособных людей (пенсионеров, безработных, серьезно больных), которым, чтобы расплатиться, придется отдать последнее – жилье, например, – сказал в комментарии «ДС» финансовый консультант Сергей Шульга. – Но это означает, что рынок микрокредитования рухнет в два раза минимум.

Ведь для защиты прав потребителей услуг по микрокредитованию потребуется достоверно проверять кредитоспособность заемщиков. А это само по себе дело небыстрое и затратное. То есть вырастут операционные затраты, увеличится время на выдачу кредита. Не будет больше «кредит онлайн за 7 минут», а значит, будет меньше кредитов, взятых импульсивно, без долгих раздумий и анализа. И содрать три шкуры с заемщика потом тоже не получится. Так что весь бизнес станет менее выгодным».