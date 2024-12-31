Літаки, птахи та авіатрощі

Чиновники Південної Кореї розпочали термінове розслідування після того, як 29 грудня в одній з найжахливіших авіакатастроф в історії країни загинули 179 людей.

Рейс 737-800, на борту якого була 181 людина, летів з Бангкока, Таїланд, до аеропорту Муан. Під час приземлення літак зійшов зі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну та спалахнув. https://cripo.com.ua/wp-content/uploads/2024/12/737-800.mp4

Управління повітряним рухом попередило про ризик зіткнення з птахами за кілька хвилин до того, як літак мав приземлитися. Розслідування має з’ясувати, чи дійсно причиною катастрофи було зіткнення з птахами, чи, можливо, це аварію спричинило щось інше, зазначає BBC.

Що таке “зіткнення з птахами”

Коли ми говоримо про зіткнення з птахами, то маємо на увазі випадки, коли літак у польоті натикається на пернатих.

Насправді птахи є досить небезпечними для літаків. До прикладу, якщо птаха засмокче в двигун, то останній може втратити потужність.

Зіткнення літаків з птахами – поширене явище у світі.

У 2023 році Федеральна авіаційна адміністрація США повідомила про понад 19 600 зіткнень з дикими тваринами, більшість з яких були птахами.

Згідно з даними Управління цивільної авіації Великої Британії, у 2022 році зареєстрували понад 1400 зіткнень з птахами. Проте лише у ста випадках помітили суттєвий вплив на роботу літака.

Наскільки це небезпечно

Зіткнення з птахами дуже рідко пов’язують із смертельними авіакатастрофами.

Якщо птахів засмоктало, двигун може заглухнути або вимкнутися. Утім, пілоти зазвичай встигають це врахувати і зробити аварійну посадку.

Пілотів навчають бути особливо пильними у періоди найбільшої активності птахів – рано-вранці та під час заходу сонця, пояснює експерт з авіації, професор Дуга Друрі в статті для видання The Conversation.

Aото,Getty Images. Буває, птахи дійсно натикаються на літаки, але смертельні випадки це викликає вкрай рідко

Але буває і так, що зіткнення літаків з птахами стають причиною аварії зі смертельними наслідками.

За 1988 по 2023 рік після зіткнення з дикими тваринами у США загинуло близько 76 людей (за даними громадської організації FFA – Future Farmers of America).

Одним із найвідоміших випадків є катастрофа 1995 року поблизу бази військово-повітряних сил на Алясці. Після зіткнення літака зі зграєю гусей загинули 24 канадських і американських льотчики.

Зіткнення з птахами у 2009 році стало причиною знаменитого інциденту “Диво на Гудзоні”. Тоді після зіткнення зі зграєю гусей літак Airbus впав у річку Гудзон у Нью-Йорку. “Дивом” цей випадок назвали тому, що всі 155 пасажирів і членів екіпажу вижили.

Події екранізували у драмі “Саллі” 2016 року, де Том Генкс зіграв капітана літака Чеслі “Саллі” Салленбергера.

Чи були птахи причиною авіакатастрофи у Південній Кореї

Наразі підтверджень того, що південнокорейський літак зіткнувся з птахами, немає.

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що один із пасажирів рейсу надіслав своєму родичеві повідомлення, що птах “застряг у крилі”, а літак не може приземлитися.

Лі Чон Хюн, начальник відділу пожежної охорони Муану, зазначив, що аварію могли викликати як зіткнення з птахами, так і погана погода. Утім, точну причину наразі з’ясовують.

Фото,Getty Images. Люди дивляться новини про авіакатастрофу на вокзалі Сеула 29 грудня 2024 року

Експерт з авіації Кріс Кінгсвуд, який має 40 років досвіду і літав на літаку, аналогічному тому, що потрапив в аварію, заявляє, що відеозаписи чітко не показують причину інциденту.

Він також зазначив, що літак на момент катастрофи був без шасі і належним чином не використовував закрилки. Це наводить на припущення, що “все трапилося дуже швидко”.

“Зазвичай літак потрапляє в таку ситуацію, якщо втрачає обидва двигуни, – сказав він BBC. – Комерційний літак може літати досить добре і безпечно на одному двигуні”.

Експерт пояснив, що в разі пошкодження обох двигунів висота має вирішальне значення. Адже, якщо літак досить низько, то пілоти повинні прийняти “велику кількістю рішень за дуже короткий час”.

За його словами, якщо обидва двигуни відмовляють, існує альтернативна система керування шасі і закрилками.

Фото,Chris Jung/NurPhoto/Getty Images. Пожежні служби шукають зниклих безвісти на місці аварії поблизу міжнародного аеропорту Муан у Південній Кореї

“Якщо вони були на відносно низькій висоті, всього тисячу кілометрів, то їм дійсно потрібно було зосередитися на польоті літака та знайти безпечне місце, щоб посадити його”, – додав Кінгсвуд.

Інші експерти сумніваються, чи могло зіткнення з птахами стати причиною такої катастрофи.

“Зіткнення з птахами не є чимось незвичайним, проблеми з ходовою частиною досить типові”, – сказав Reuters Джеффрі Томас, редактор Airline News.

“Зіткнення з птахами трапляються досить часто, але зазвичай вони не спричиняють втрату літака”, – додав він.

“Я ніколи не бачив, щоб зіткнення з птахами заважало висунути шасі”, – сказав Reuters австралійський експерт з безпеки авіаперевезень Джеффрі Делл.

На його думку, якби зграю птахів засмоктало в двигуни літака, то борт не зупинився б відразу, а пілоти мали б час впоратися з ситуацією.

Автори: Бен Гаттон, Грейс Дін, Ян Ейкман

Джерело: BBC News