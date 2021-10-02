Пока в России пишут петиции и обсуждают «выборы», в Беларуси начали стрелять

В России пишут петиции и обсуждают «выборы», а в Беларуси начали стрелять. О разных формах сопротивления диктатуре в двух частях Союзного государства.

Независимые СМИ и общественные организации выпустили петицию с требованием отмены законов об иноагентах. Алексей Навальный из-за решетки откомментировал весть о том, что против него заведено новое уголовное дело: «Не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года».

Мурманский горсовет отказался избрать мэром Ольгу Дзюбу, рекомендованную генсоветом «Единой России». Журналист Роман Доброхотов уехал из России и смог избежать тюрьмы.

Бывшие участники и наблюдатели спецоперации под кодовым названием «выборы» продолжают бороться с электронным голосованием и готовятся к следующей спецоперации. Независимые журналисты все это описывают. Это далеко не полный перечень различных форм сопротивления диктатуре в России.

В другой части Союзного государства программист Андрей Зельцер оказал вооруженное сопротивление лукашенковским гестаповцам, ворвавшимся в его квартиру, убил одного из нападавших и погиб.

Юридическая сторона дела была бы очевидна, если бы в Беларуси был закон. Нападавшие были не в форме, с ними даже не было участкового, никаких повесток программист Зельцер не получал, поэтому имел полное право оказать любое сопротивление ворвавшимся бандитам и защищать свой дом, жену и ребенка. Более того, когда нападавшие стали ломать дверь, Андрей Зельцер позвонил в милицию и попросил помощи.

Андрей Зельцер, как следует из постов в одном из его аккаунтов в инстаграме, активно участвовал в протестах 2020 года против итогов президентских выборов в Беларуси и даже написал своего рода манифест, в котором призвал несогласных с присуждением победы Александру Лукашенко «идти до конца».

Возможно, именно из-за этого манифеста к нему и пришли. У Андрея Зельцера был выбор: покорно пойти в лукашенковский застенок, где его ждали пытки и издевательства, или дать отпор и умереть героем. Он выбрал второй вариант.

Сегодня в Беларуси задержаны около полсотни человек из-за комментариев о гибели Андрея Зельцера.

Их обвиняют в оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». Андрей Зельцер — герой. Валерий Цепкало, бывший кандидат в президенты, призывает каждого жителя своей страны следовать его примеру. За этот призыв Следственный комитет Беларуси возбудил против Цепкало уголовное дело.

Беларусь по сравнению с Россией находится на шаг впереди в движении к гражданской войне. Пока условия для нее не созрели ни в Беларуси, ни, тем более, в России. Во-первых, для вооруженного сопротивления у граждан нет достаточного количества оружия. Во-вторых, у людей, которым угрожает фашистский режим, пока еще есть выбор между тремя моделями поведения: надолго сесть в тюрьму (выбор Навального-Колесниковой), уехать (выбор Доброхотова-Соболь) или дать отпор и погибнуть героем. Очевидно, что наличие второго выбора резко сокращает число желающих идти путем Навального-Колесниковой, а героическая смерть останется уделом единиц.

Но оба диктатора, и Путин, и особенно Лукашенко, усиливая репрессии, выкачивая из своих стран воздух свободы, подталкивают россиян и белорусов к тому моменту, когда немало людей скажут: «Я/МЫ Андрей Зельцер».

Автор: ИГОРЬ ЯКОВЕНКО; ej.ru