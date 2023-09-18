Вчені виявили суттєвий зв’язок між поганою екологією та суїцидами

Як не дати людині накласти на себе руки? Простих відповідей на це запитання немає, але зрозуміло одне: смерті внаслідок самогубства – серйозна проблема для охорони здоров’я.

За інформацією ВООЗ, кожні 45 секунд хтось позбавляє себе життя; за рік понад 700 тисяч людей у всьому світі вчиняють самогубство, зазначає BBC.

Запобігання цим смертям є складною проблемою. Однак останні дослідження показали, що можна вжити заходів, які відрізняються від усталених підходів. Наприклад, інвестувати в психіатричну допомогу або зменшити рівень самотності.

У 2018 році журнал Science опублікував статтю про те, як Данії вдалося значно знизити рівень суїцидів, обмеживши доступ до найнебезпечніших способів самогубства, а також створивши спеціальні клініки із запобігання самогубствам для людей із суїцидальними думками.

Зараз з’являється новий кут, який, на перший погляд, не пов’язаний з цією проблемою. За останні кілька років різні дослідження виявили зв’язок між підвищеним рівнем забруднення повітря та ризиком самогубства.

Що саме показало дослідження?

У 2021 році вчені Єльського університету виявили суттєвий зв’язок між екологією та суїцидальною поведінкою людини – а саме твердими частинками, які є основними забруднювачами. Вони надходять в атмосферу при спалюванні палива (попіл, сажа), внаслідок лісових пожеж чи з будівельним пилом.

До них також належать гази діоксиду сірки та діоксиду азоту, що утворюються під час спалювання викопного палива на електростанціях, промислових об’єктах та деякими транспортними засобами.

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Це перегукується з оглядом дослідження 2019 року, який провела Ізабель Брейтуейт з Університетського коледжу Лондона. Аналізуючи різні дані, Брейтуейт та її колеги виявили, що при високому рівні твердих частинок в повітрі ризик самогубства протягом триденного періоду помітно зростає. Аналіз також підтвердив гіпотезу, що тривалий вплив забрудненого повітря може збільшити розвиток депресії.

Низку досліджень також провели вчені Європи й Азії, але один недавній аналіз даних США, опублікований Національним бюро економічних досліджень у Кембриджі, штат Массачусетс, показав, що коли кількість твердих частинок збільшується щодня на один мікрограм на кубічний метр, рівень самогубств збільшується на 0,5%.

Біологічний механізм

Достеменно невідомо, але дослідники припускають, що забруднене повітря, потрапляючи в легені, може перешкоджати надходженню кисню в кров, а потім і в мозок. Інші дослідження, не пов’язані з самогубством, показали, що це, з-поміж іншого, може стати причиною когнітивних розладів.

Дослідники підозрюють, що погана якість повітря може призвести до запалення мозку, дефіциту серотоніну та порушення адаптивної реакції на стрес, що, своєю чергою, може підвищити ймовірність депресивної поведінки та імпульсивності.

Тож цілком можливо, що погане повітря може стати причиною розвитку когнітивних порушень: появи мозкового туману, який може спонукати до суїцидальних думок.

Застереження

Варто зазначити, що команди Єльського університету та Університетського коледжу Лондона вивчали асоціації й статистичні дані, а не повністю розбирали механізми й фактори, що можуть призвести до негативного впливу забрудненого повітря на мозок.

Як і в будь-якому кореляційному аналізі, тут можуть бути й інші чинники. Наприклад, вчені також розглянули дослідження, які виявили співвідношення між самогубствами та високою температурою повітря, виявивши, що існує також значний зв’язок між спекотними днями та підвищеним рівнем суїцидів. За інших рівних умов підвищення температури на 7°C призводить до підвищення рівня самогубств на 9%, пояснює співавторка дослідження Мішель Белл з Єльського університету.

“Значне підвищення температури повітря пов’язане з великим ризиком”, – зазначає вона.

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Вчені також припускають, що у спекотні дні люди можуть з більшою ймовірністю вдихати брудне повітря, оскільки відчиняють вікна.

Науковців також цікавить, чи однаково впливає поганий стан довкілля на психічний стан чоловіків і жінок, адже відомо, що від самогубства гине в рази більше чоловіків. Приміром, торік у США близько 80% самогубств скоїли саме чоловіки.

Що робити?

Досвід Данії та інших країн показує, що успішне зниження рівня самогубств потребує численних заходів на місцевому й національному рівні.

Забруднення повітря збільшує ймовірність суїцидів на кілька процентних пунктів, але його усунення не вирішить проблему.

Однак, якщо зв’язок екологічних проблем із самогубствами підтвердять додаткові дослідження, це дасть ще більше підстав для проведення інформаційних кампаній, кажуть вчені.