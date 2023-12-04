Загроза з космосу. Найбільш небезпечний для Землі астероїд Бенну

Астероїд Бенну може підказати вченим, як утворилося життя на Землі. І водночас — забрати це життя. Космічна скеля, із хмарочос завбільшки, вважається найбільш імовірним кандидатом на зіткнення з нашою планетою. І хоча ця ймовірність мінімальна, людство готується до такого сценарію. Як, пояснює RFI.

Найбільш небезпечний астероїд

Британські вчені почали вивчати фрагменти астероїда Бенну, який вважається найнебезпечнішим для Землі космічним об’єктом. Дрібні камінчики та пил із нього Сполученому Королівству передали співробітники американського НАСА. Дослідження проводитимуть у лондонському Музеї природознавства, а також у Відкритому, Манчестерському та Оксфордському університетах, повідомляє BBC

Діаметр Бенну перевищує 500 метрів — це трохи більше ніж висотка нью-йоркського хмарочоса Емпайр-стейт-білдінг. Крім переконливих розмірів, цей астероїд небезпечний ще й тим, що має найбільше з-поміж інших космічних «колег» шансів зіткнутися з Землею. Принаймні так вважають у НАСА. Але цікавий Бенну не тільки цим.

Апарат Osiris-Rex бере пробу з астероїда Бенну (художнє зображення) © AP / NASA

Зазвичай учені досліджують метеорити та астероїди, які вже впали на Землю. Але у випадку з Бенну земляни вирішили не чекати на зіткнення. 2016-го НАСА відправило до астероїда космічний зонд Osiris-Rex. Той діставався до Бенну за понад два роки і ще два роки літав поруч, щоб обрати найкраще місце для взяття зразків «ґрунту». Цього вересня Osiris-Rex повернувся на Землю.

Учені вирішили не чекати на падіння Бенну не лише через те, що він міг би знищити все живе на Землі. Уважається, що космічні тіла, які пройшли крізь земну атмосферу, змінюються. Тоді як зразки, отримані безпосередньо у космосі, можуть дати точніші результати.

Запуск космічного апарату Osiris-Rex. Мис Канаверал, США, 8 вересня 2016 © John Raoux / АР

Це важливо, адже завдяки дослідженню Бенну вчені сподіваються краще зрозуміти, як і з чого утворилася наша Сонячна система 4,6 млрд років тому. А потім — почалося життя на Землі. За оцінками вчених, Бенну сформувався на самому початку виникнення Чумацького Шляху і відтоді зберіг сполуки, які стали «будівельним матеріалом» для галактики. До того ж дослідники вважають, що подібний астероїд свого часу міг занести на нашу планету воду.

Перші результати досліджень очікуються вже в березні.

Крім Бенну, у космосі нині майже 80 інших потенційно небезпечних для нашої планети об’єктів. І хоча статистична ймовірність зіткнення із ними мінімальна, на Землі всерйоз думають, що робити, якщо це станеться

Навіщо НАСА розбило апарат за 300 мільйонів на космічній скелі?

Поки найбільш ефективним захистом від непроханого каміння з космосу вчені вважають варіант чимось у нього вгатити, наприклад ядерною зброєю, — і так або розбити астероїд, або хоча б зрушити його з небезпечної для Землі траєкторії.

Але тут є ризики. По-перше, відносно недалека відстань ядерного вибуху. А по-друге, якщо місія провалиться, то на Землю впаде не просто уламок астероїда, а ще й радіоактивний уламок.

Запуск апарата-камікадзе DART. США, 24 листопада 2021 © Bill Ingalls / АР / NASA

Тому вчені вирішили думати далі — і так з‘явилася місія DART. Це абревіатура, яка в перекладі з англійської означає «тест на зміщення подвійного астероїда». Суть місії в тому, щоб побудувати космічний апарат-камікадзе, щосили вдарити ним по космічній скелі — і так відхилити її від Землі.

Цей варіант видався настільки реалістичним, що торік так і зробили: вдарили DARTом по астероїду Диморфос, що невинно кружляв навколо значно більшого астероїда «Дідим-А» за мільйони кілометрів від Землі. Це обійшлося НАСА в понад 300 мільйонів доларів, але результати виявилися того вартими: астероїд і справді змінив курс. Але незабаром з’ясувалося, що навіть більше, ніж розрахували від початку. Поки вчені не до кінця розуміють, чому.

Апарат DART на підльоті до астероїда Дідим та його супутника Диморфоса. © Steve Gribben / АР / NASA / Johns Hopkins APL

Нині Європейське космічне агентство (ESA) готує нову місію на Диморфос, щоб подивитися, що відбувається там після зіткнення. Запуск апарату HERA запланований на жовтень 2024 року.

Сценарій із «Армагедону» та інші варіанти

Зруйнувати астероїд можна і зсередини. Учені всерйоз розглядають сценарій, змальований у голлівудському блокбастері «Армагедон», де сміливі бурильники підривають небесне тіло, що мчить до нашої планети.

Суть ідеї — така сама: висадитися на об’єкті, що загрожує Землі, закласти там потужну вибухівку і зруйнувати його на дрібніші, більш безпечні для нас шматки.

Досвід посадки на космічній скелі в людства вже є: 2014-го Європейському космічному агентству спільно з НАСА вдалося м’яко спустити дослідницький зонд із міжпланетної станції «Розетта» на комету Чурюмова-Герасименко.

На Землі ретельно стежать за ближніми космічними об’єктами © Samantha Feldman / АР

Є і менш агресивні варіанти захисту від астероїдів, що не передбачають їхнього руйнування. Наприклад, відтягнути космічного велетня. Для цього можна спробувати запустити великий апарат, який кружлятиме навколо астероїда і своєю гравітацією змінить траєкторію польоту небезпечного тіла. Теоретично. До того ж, щоб цей варіант мав шанси, про наближення небесного тіла треба дуже заздалегідь. Йдеться про кілька років чи навіть десятиліть.

У будь-якому разі, на Землі дедалі ретельніше ставляться до захисту від астероїдів. Наприкінці 90-х НАСА заснувала службу спостереження за ближніми космічними об’єктами (CNEOS). Це система обсерваторій у різних куточках світу, які відстежують потенційно небезпечні для Землі космічні тіла. А 2013-го вже з ініціативи ООН з’явилася Міжнародна мережа сповіщення про астероїди (IAWN).

Щороку вчені галузі збираються на різних міжнародних майданчиках, щоб обмінятися досвідом та своїми поглядами на те, як захистити людство від загрози з космосу.