Как теория заговора QAnon повлияла на американскую политику

Во время нападения сторонников Трампа на Конгресс США 6 января погибли четыре человека, более 50 были арестованы. Фотографии людей, которые штурмовали здание Капитолия и заняли кабинеты законодателей, широко распространились в соцсетях: их массово делали как журналисты, так и сами протестующие.

Среди кадров, которые привлекли внимание соцсетей, были фотографии нескольких людей в ярких костюмах: «шамана» с рогами, женщины в костюме статуи Свободы и человека, который сидел в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, демонстративно положив ноги на ее стол. Также среди тех, кто штурмовал конгресс, оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббит: она стала первой погибшей и умерла в больнице от пулевого ранения в грудь.

Кто эти люди и почему они пошли на штурм Конгресса? Как оказалось, многие из них были сторонниками конспирологических теорий о глобальном заговоре, так называемом QAnon, выясняли на телеканале .

Эшли Бэббит

Бэббит стала первой погибшей при штурме Конгресса. Она была тяжело ранена одним из сотрудников силовых структур, которые отвечали за охрану здания на Капитолийском холме, где расположен Конгресс США. Позже она скончалась в больнице.

«Один полицейский [из охраны] Капитолия выстрелил из своего служебного оружия», – подтвердил начальник управления полиции Вашингтона Роберт Конти на пресс-конференции. Он назвал смерть женщины «трагическим случаем» и выразил соболезнования семье и друзьям погибшей.

We are out here enjoying our Saturday!!! together we can #MAGA #KAG God bless president trump and god bless America 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #Trump2020 #4MoreYears pic.twitter.com/byg2223eDF — CommonAshSense (@Ashli_Babbitt) October 19, 2019

Бэббит жила в окрестностях Сан-Диего в Калифорнии, она была ветераном вооруженных сил США и 14 лет служила в авиации. Она как минимум четыре раза участвовала в военных операциях на высоком уровне. Муж погибшей в интервью местному СМИ KUSI News подтвердил, что она поддерживала Трампа и была «большой патриоткой», но другие близкие женщины заявили, что не понимают, зачем она поехала в Вашингтон.

BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 7, 2021

Отчасти мотивы Бэббит проясняют ее посты в соцсетях. Бывшая военная вела твиттер под ником CommonAshSense: в нем она определяла себя как «либертарианку» и написала, что любит «моего парня, мою собаку (немецкую овчарку) и, больше всего, мою страну». Из ее записей следует, что она была не просто ревностным сторонником Трампа, но и поддерживала Вторую поправку к Конституции США о праве людей владеть оружием, а также теорию заговора «на самом верху» об украденных у Трампа выборах.

В соцсетях Бэббит есть несколько фотографий в красной кепке с надписью «Make America Great Again», которые носят сторонники Трампа, а также в майке с американским флагом:

@RealDealAxelrod @HomiesForTrump together we will Make Cali Great Again! FYI: this is a predominantly Spanish/African American area! I was there for 15 min and there we no less than 100 cars giving LOVE for TRUMP I love both of you my fellow Americans! #TRUM2020 HAPPY FRIDAY pic.twitter.com/Ovh1NBUuXf — CommonAshSense (@Ashli_Babbitt) September 4, 2020

Бэббит​ поддерживала строительство «стены» на границе с Мексикой. Среди ее ретвитов – посты Трампа, госсекретаря Майка Помпео, бывшего советника Трампа генерала Майкла Флинна (в отношении него было открыто расследование о связях с Россией) и посты правоконсервативного сайта Right Side Broadcast News. Она гневно высказывалась о спикере Палаты представителей Нэнси Пелоси и избранном вице-президенте Камале Харрис (видео ниже было записано в 2018 году, когда Харрис еще была сенатором от Калифорнии). В видео Бэббит говорит, что «сыта по горло» этими политиками:

Video2 of 2…sorry I am not proficient at any of this yet! #MAGA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Xix6z1Mhxq — CommonAshSense (@Ashli_Babbitt) November 26, 2018

За день до штурма Конгресса женщина написала: «Началась буря» («storm is here»). Плакат с этой же фразой был и у нескольких других сторонников Трампа, которые штурмовали Конгресс:

Затем, по данным New York Post, Бэббит написала: «Нас ничто не остановит», – этот пост касался того, что по причине погоды отменено много рейсов из Сан-Диего в Вашингтон, куда Бэббит собиралась лететь. Этот твит сейчас удален из ее профиля.

Также за несколько часов до штурма бывшая военная заявила в соцсетях, что вице-президент Майк Пенс, председатель Верховного суда США Джон Роберт должны подать в отставку по причине «государственной измены» и за то же следует предъявить обвинения бывшему генпрокурору США Роду Розенстайну. Плакаты с надписью «Treason» (государственная измена) сторонники Трампа принесли с собой в Конгресс:

Также Бэббит выступала против губернатора своего штата Калифорния Гэвина Ньюсома, представителя Демпартии:

QAnon

В нескольких постах Бэббит открыто поддерживала конспирологические идеи QAnon: эта теория заговора появилась в октябре 2017 года на анонимном форуме 4Chan. QAnon утверждает, что в высших политических кругах США якобы действует тайная организация: автор одного из постов утверждал, что находится в близком окружении президента США и даже путешествует с ним на президентском самолете Air Force One («Борт номер один») – «доказательствами» служили снимки из иллюминаторов тех же мест, куда путешествовал Трамп.

По словам анонима, спецпрокурор Мюллер в то время якобы расследовал вовсе не российское вмешательство в выборы, а деятельность Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Эта теория впоследствии не подтвердилась, но таинственные «куаноны» продолжили публиковать «инсайды».

Главным врагом сторонники QAnon назначили «глубинное государство» (deep state) – малозаметную, никем не избранную группу людей с чрезвычайными полномочиями (хотя у этого термина есть научные и исторические корни, американские СМИ в основном считают его очередной теорией заговора). В картине мира QAnon Северная Корея управляется напрямую из ЦРУ, семья Ротшильдов исповедует сатанинский культ, а Джордж Сорос и Барак Обама потворствуют торговле детьми. При этом сторонники QAnon не скрывают, что часть публикуемых ими «доказательств» – фейки. Один из их лозунгов: «Дезинформация реальна. Дезинформация необходима».

ФБР определило QAnon как потенциальную террористическую угрозу, но Трамп в августе 2020 года отметил, что ее последователи любят США и его лично. Хотя и оговорился, что больше ничего не знает о движении:

President Trump on QAnon movement: "I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate." pic.twitter.com/qPMq3R0Xgs — CSPAN (@cspan) August 19, 2020

Аризонский шаман

Бэббит была не единственным сторонником QAnon среди протестующих, которые 6 января захватили здание Конгресса. В соцсетях широко разошлись фотографии Джейка Анджели из Аризоны, который пришел в Конгресс в меховой шапке с рогами, покрытый татуировками и с обнаженным торсом:

Анджели, в частности, пробрался в зал заседаний Сената и позировал там для фотографий на месте спикера:

Анджели известен в среде сторонников Трампа как QAnon Shaman (Шаман из QАnon). Меха и рога – его фирменный наряд, в нем он участвовал в нескольких недавних митингах правых, в том числе за отмену результатов президентских выборов и против карантинных ограничений из-за COVID-19.

На одной фотографии, опубликованной в аккаунте Анджели в фейсбуке в ноябре прошлого года, он называет себя Йеллоустонским Волком и пожимает руку Руди Джулиани, личному адвокату Дональда Трампа. В соцсетях Анджели есть много постов о различных теориях «глобалистского заговора с целью достижения мирового господства посредством пандемии». В интервью изданию The Arizona Republic «шаман» признался, что носит рога, красит лицо краской и разгуливает с обнаженным торсом именно для того, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы «распространять правду о QAnon и другие истины, которые остаются скрытыми».

В феврале 2020 года Анджели видели на митинге в поддержку Трампа в Финиксе: он стоял с плакатом «Q sent me» («Меня послал Q”), он также рассказывал людям о «заговоре». Еще в одном интервью Анджели рассказал, что проводил «собственное расследование в интернете», которое касалось иллюминатов, Трехсторонней комиссии и Бильдербергского клуба, а также читал книги своего земляка Милтона Уильяма Коппера, известного радиоведущего и также сторонника теории глобального заговора (Коппер считает, что инопланетяне уже на Земле, и поддерживает идею, что ВИЧ/СПИД был разработан для того, чтобы «уменьшить» чернокожее и латиноамериканское население).

«Однажды это все сошлось, и меня просто озарило: «О господи, теперь я понял, что на самом деле происходит в нашем мире», – рассказал Анджели о том, как пришел к своим нынешним взглядам.

Человек из кабинета Пелоси

Еще один сторонник QAnon – человек, который позировал в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в ее кабинете. Он положил ноги на стол законодателя и развалился в ее кресле:

По данным расследователей, этим человеком оказался 60-летний Ричард «Биго» Барнетт из Арканзаса:

Hey @FBI—this is Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, AR. He broke into the U.S. Capitol, into the Speaker of the House’s office, and stole mail from her desk. There should be a warrant for his arrest. Via @AllMattNYT pic.twitter.com/zIy7djZm5T — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) January 6, 2021

В соцсетях Барнетт похвастался, что «написал Пелоси записку» с текстом «Мы не отступим»:

А также продемонстрировал личное письмо, которое украл «как сувенир» со стола спикера. Впрочем, сам Барнетт не называет это воровством и утверждает, что оставил на столе Пелоси монету в 25 центов как «плату» за сувенир.

Meet Richard “Bigo” Barnett, who stood outside the Capitol, his shirt open and his chest bared to the cold, loudly bragging about how he had broken into the speaker’s office. https://t.co/kOrzss4NJ5 — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 7, 2021

Барнетт неоднократно заявлял, что собирается идти в политику и будет выставлять свою кандидатуру на пост губернатора Арканзаса. Как и Бэббит, он ярый сторонник Второй поправки: на нескольких селфи на своей странице в фейсбуке он позирует с полуавтоматической винтовкой. Также он создатель организации 2A! NWA STAND!, которая также поддерживает право граждан на хранение и ношение оружия.

Барнетт несколько раз репостил заявления Трампа о том, что выборы были «украдены», и участвовал в протестах Stop The Steal, на которых сторонники Трампа требовали отмены «сфальсифицированных» результатов президентских выборов в ноябре 2020 года.

Аризонские медиа также рассказали, что в октябре 2020 года Барнет и созданная им организация собирали деньги на борьбу с торговлей детьми и теми, кто заманивает и продает людей в сексуальное рабство: эта идея также активно поддерживается сторонниками QAnon и других теорий глобального заговора.

Впрочем, QAnon – не единственная субкультура, представители которой отметились в Капитолии: на фото оттуда можно рассмотреть гадсденовские флаги (на них изображена змея, один из символов либертарианства) и флаги Конфедерации, с которым южане воевали во время Гражданской войны. Люди под этими флагами не обязательно верят в теории заговоров.