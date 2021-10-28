Братва с Брайтона: как «русская мафия» завоёвывала США

В США возбудили уголовное дело в отношении Романа Никогосяна, которого власти называют одним из лидеров ОПГ «Кавказ», состоящей из выходцев с Кавказа, Закавказья и Узбекистана. Банда действовала в «русских районах» Нью-Йорка и промышляла торговлей наркотиками, грабежами и вымогательством.

Она оказалась далеко не первой в длинном ряду группировок, созданных выходцами из стран бывшего СССР и разгромленных за последние десятилетия. Евгений Снегов рассказывает о других известных ОПГ, входивших в «русскую мафию».

Первый босс

Так называемая русская мафия впервые появилась в Нью-Йорке ещё в 1970-х — после того как власти СССР открыли границу для советских евреев и те хлынули в США. Одним из эмигрантов этой волны был уроженец Ленинграда и блокадник Евсей Агрон. На родине у него уже был приличный послужной список: в разное время преступника осудили за кражу и финансовые махинации. На момент отъезда Агрон обладал серьёзным авторитетом в советском преступном сообществе.

Прибывавшие в США еврейские мигранты в основном оседали в Нью-Йорке.

Выходцы из СССР начали массово селиться в южном Бруклине, на берегу Атлантического океана. Центром диаспоры стал не слишком благополучный на тот момент район Брайтон-Бич, который прозвали «Маленькой Одессой». Именно там, в 1977 году, Агрон сколотил банду из таких же, как сам, вчерашних советских уголовников, от которых с радостью избавлялись власти СССР. Так Евсей Ленинградский вошёл в историю как первый босс «русской мафии» в США.

Агрон добился статуса короля преступного мира, прежде всего, благодаря своей жестокости, поражавшей даже членов итальянской «Коза ностры». В основном банда (в которую, по данным ФБР, входило около 500 человек) занималась рэкетом местных предпринимателей, хотя не отказывалась и от другой «работы»: грабежей, мошенничества, заказных убийств и сутенёрства.

Полиция и ФБР мало, что могли сделать: большинство свидетелей преступлений отмалчивались, напуганные зловещей репутацией Агрона и его подручных. Судьба тех, кто всё же осмеливался заговорить, оказывалась уроком для остальных. Так, в 1980 году очевидица одного из многочисленных нападений опознала члена банды. Дать показания в суде женщина не успела: с ней расправились с особой жестокостью, а перед убийством выкололи глаза. Не пощадили даже её сына, который не имел никакого отношения к ситуации.

В 80-х «русская мафия» Нью-Йорка начала работать с кланом Коломбо — одной из знаменитых «пяти семей» итало-американских гангстеров, контролирующих «Большое яблоко». Основой их сотрудничества стали налоговые махинации, связанные с оптовой торговлей бензином. Аферу, приносившую бандитам сотни миллионов долларов в год, придумал ближайший советник Агрона, бывший советский офицер Давид Богатин.

До определенного момента ему удавалось проворачивать эту схему за спиной криминального босса, но однажды Евсей Ленинградский обо всем узнал и, разумеется, был в ярости. Он попытался войти в долю столь выгодного предприятия, однако за этим последовали лишь покушения на жизнь короля.

Первую попытку убийства Агрон пережил в 1984 году. Его ранили в шею и лицо, но авторитет выжил. Уже в мае следующего года убийцы всё же добрались до первого босса «русской мафии». Когда он вышел из квартиры, киллер уже поджидал жертву у лифта. Две пули в голову не оставили Евсею никаких шансов выжить. Его телохранитель, который должен был ждать начальника в подъезде, по странному стечению обстоятельств куда-то запропастился именно в этот момент.

Богатин через некоторое время бежал из страны из-за проблем с законом. Уже в 90-е его арестовали в Польше и выдали США. Несколько лет назад в американской прессе снова всплыло имя советника Агрона. Журналисты припомнили, что в 1984 году Богатин купил сразу пять апартаментов в знаменитом небоскрёбе Trump Tower в Нью-Йорке за $6 млн. Будущий президент США Дональд Трамп лично присутствовал при закрытии сделки. Схему с покупкой дорогой недвижимости члены «русской мафии» часто использовали для отмывания денег. После того как Богатина объявили в розыск, власти арестовали его квартиры в Trump Tower.

Грузин и Япончик

После гибели Евсея Агрона новым боссом стал один из его соратников, одессит Марат Балагула по прозвищу Грузин. Он продолжил сотрудничество с итальянской мафией, став частью семьи Луккезе.

Преступная схема с налогами на топливо работала как часы, принося участникам баснословные прибыли. В некоторых случаях «Коза ностра» защищала Балагулу. Так, в 1986 году ему бросил вызов другой гангстер Владимир Резников, который тоже сколотил свою банду в «Маленькой Одессе». Широко известен эпизод, когда конкурент пришёл к Грузину в ночной клуб «Одесса», засунул ему в рот ствол пистолета и потребовал 600 000 долларов, а также процент от всей прибыли.

Балагула серьёзно перепугался, и после этого визита у него случился сердечный приступ. Но вскоре об угрозах со стороны Резникова узнали итальянцы, решившие проблему быстро и радикально: слишком наглого бандита застрелили на Брайтон-Бич прямо среди бела дня.

Однако Балагуле недолго пришлось носить титул короля «русской мафии». Он погорел на сравнительно небольшой афере с кредитными карточками, и правоохранительные органы США открыли охоту на босса.

Он бежал в ЮАР, затем в Сьерра-Леоне, где занялся нелегальной торговлей алмазами. За следующие три года Балагула успел объездить ещё множество стран, расширяя свой бизнес. Наконец, в 1989 году казавшегося неуловимым гангстера всё же поймали во Франкфурте и вскоре экстрадировали в США. Там Балагулу осудили за мошенничество с кредитками и аферу с бензином. На свободу он вышел только в 2004 году, когда поколения в «русской мафии» уже успели смениться.

Один из самых известных российских «воров в законе» — Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик — тоже некоторое время руководил преступной группировкой в США.

В Штаты он приехал в 1992 году, спасаясь от конфликта с чеченскими группировками. В сферу интересов Япончика входили нефтяной и игорный бизнес, торговля драгоценностями и антиквариатом. Кроме того, ходили слухи, что Иваньков занимался торговлей кокаином и героином, хотя сам «вор в законе» неоднократно заверял журналистов, что подобный бизнес не соответствует его моральным принципам.

Американские правоохранительные органы и спецслужбы взяли Япончика на карандаш почти сразу после его приезда в США, но поначалу не могли предъявить ему никаких конкретных обвинений.

Наконец, в 1993 году (по другим данным — годом позже) в ФБР обратился президент инвестиционной фирмы Summit International Александр Волков. Бизнесмен заявил, что подручные Иванькова вымогают у него деньги. Речь шла о $2,7 млн, которые Волков и его партнёр Владимир Волошин заняли у московского банка «Чара». Как часто бывает в таких случаях, денег кредиторы так и не увидели — руководство Summit International не слишком удачно распорядилось полученными средствами и потеряло большую их часть на сомнительных инвестициях. Тогда представители «Чары» обратились к Иванькову, а тот стал добиваться возврата кредитных миллионов.

Заявление от Волкова стало для ФБР отличным шансом упечь «вора в законе» за решётку. В июне 1995 года Япончика арестовали. Он утверждал, что даже не пытался давить на инвестора, но суд не принял эти оправдания. Вскоре Иванькова также обвинили в заключении фиктивного брака с американкой Ириной Ола — пианисткой певца Вилли Токарева. Женщина утверждала, что ей заплатили $15 000 в обмен на заключение брака.

Защита подсудимого выдвинула другую версию, согласно которой Ола просто мстила своему супругу за измену. В итоге в 1997 году преступник получил суммарно 9 лет и 7 месяцев тюрьмы по двум обвинениям. В 2004 году его депортировали в Россию, и на этом «американский период» жизни Япончика закончился.

Мафия без королей

В последние 20 лет на Восточном побережье США действовало сразу несколько группировок, которые власти причисляли к «русской мафии».

Одна из них, «Бригада с Брайтон-Бич», или «Бригада Бари», была основана в 2000 году ещё одним советским эмигрантом — Зиновием Бари. Поначалу эту банду никак нельзя было назвать серьёзной силой: преступники промышляли кражей чеков из почтовых ящиков.

В дальнейшем «бригада» переключилась на рэкет, запугивая своих бывших соотечественников — торговцев и предпринимателей из СССР и России, обосновавшихся в Нью-Йорке. Кроме того, преступники специализировались на торговле экстази, вымогательстве и подобном мелком криминале.

Тех, кто не хотел сотрудничать, подвергали «терапии» — так витиевато бандиты называли обычные избиения и другие виды насилия. Так, в марте 2003 года подручные Бари вломились в интернет-кафе Cyber Place на Брайтон-Бич, хозяин которого отказался платить дань рэкетирам. Головорезы до полусмерти избили служащего, перепутав его с владельцем заведения, и устроили там погром. Участников банды не остановили даже камеры видеонаблюдения, которые висели в зале и запечатлели инцидент.

Это нападение стало последней каплей для американских правоохранителей: вскоре после него на восьмерых членов «Бригады с Брайтон-Бич», включая Бари, завели уголовные дела. По меньшей мере, часть преступников поймали и осудили. Главарю грозило свыше 20 лет тюрьмы, но получил ли он в итоге этот срок, неизвестно — никаких упоминаний о судьбе Бари после 2003 года в открытых источниках найти не удалось.

В отличие от него, некоторые другие участники «Бригады с Брайтон-Бич» в дальнейшем ещё не раз попадали в поле зрения американской полиции и ФБР. К примеру, украинец Алексей Цветков по кличке Пельмень, получивший 6,5 лет по делу о нападении на Cyber Place, после выхода из тюрьмы быстро взялся за старое. Он стал одним из трёх главарей безымянной банды, работавшей в Бруклине.

О широком профиле группировки свидетельствовал текст обвинения, предъявленного фигурантам в 2016 году. Оно состояло из 26 пунктов, включая организацию незаконных азартных игр, ростовщичество, вымогательство и торговлю марихуаной. Кроме того, Пельменя обвинили в поджоге здания, в котором располагался конкурирующий игорный дом. Тогда едва не погибли люди.

В 2020 году, после долгого судебного разбирательства, Цветков получил 16,5 лет тюрьмы. Ещё одного главаря группировки, Леонида Гершмана, ранее приговорили к такому же сроку.

Примеры «Бригады с Брайтон-Бич», банды Пельменя и ряда других этнических преступных сообществ, скорее, свидетельствуют о том, что зловещая репутация якобы могущественной «русской мафии» в США сильно преувеличена и не соответствует реальному положению дел.

Вор за решеткой

Одним из последних ударов по «русской мафии» стал арест «вора в законе» по имени Ражден Шулая, также известного как Ражден Питерский. В суде прокурор охарактеризовал его как «главного босса восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США».

О жизни Шулаи до переезда в Штаты известно мало. Криминальную карьеру он начал в Санкт-Петербурге, где был доверенным лицом одного из главных воров в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Воровской титул Ражден Питерский получил в 2013 году на Кипре, а вскоре после этого перебрался в США. Там он создал преступную группировку, в которую вошли больше 30 человек — в основном грузины и русские. Кроме обычного криминала, банда освоила сферу высоких технологий: так, например, мошенники успешно взламывали коды игровых автоматов в казино Атлантик-Сити и Лас-Вегаса, резко повышая свои шансы на выигрыш.

О причастности Раждена к убийствам ничего не известно, но главарь группировки точно не стеснялся применять насилие. На суде стало известно о том, как он разобрался с конкурирующей бандой, состоявшей в основном из армян. Люди Питерского вломились в бильярдную, где отдыхали их соперники. После этого в ход пошли кии, а затем Ражден с оружием в руках зачитал побеждённым целую лекцию.

Также в деле Шулаи фигурировал эпизод с похищением в Лас-Вегасе российского хакера, который, по слухам, обладал специальным софтом для обмана игровых автоматов. Его держали в арендованном Ражденом номере отеля до тех пор, пока хакер не согласился передать похитителям компьютерные программы. Кроме того, «вора в законе» признали виновным в купле-продаже краденого.

Хотя преступления Раждена Питерского, на первый взгляд, были не столь серьёзны, как, например, деяния первопроходца «русской мафии» Евсея Агрона, суд оказался не слишком милосердным. В конце 2018 года Шулая получил 45 лет тюрьмы. Кроме того, его обязали выплатить больше $2 млн штрафа. На свободу он выйдет незадолго до своего 80-летия.

Автор: Евгений Снегов, rusrek.com