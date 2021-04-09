Коронавирусная коррупция: заработать деньги на беде людей пытаются повсеместно

Если для одних кризис – это период борьбы за выживание, то для других – время возможностей. Именно по такому правилу действуют герои коррупционных скандалов и расследований, о которых сегодня пойдет речь.

Издание «Апостроф» рассказывает о том, как в период пандемии COVID-19 в разных странах мира зарабатывают на чужом здоровье и жизни, какие страны мы там не ожидали увидеть, и как коронавирус стал лазейкой для коррупции в развитых государствах.

Немецкие «торговцы масками» из ХДС

Главный финансовый донор Евросоюза – Германия, казалось бы, последняя страна, которая могла бы ассоциироваться с коррупционными скандалами. Тем не менее, примеров различных схем там хватает. В частности, недавно депутата Бундестага от партии ХСС Георга Нюсляйна, который является заместителем председателя фракции правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС, заподозрили в коррупции на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Предположительно, Нюсляйн имел комиссионные от частной компании в своем избирательном округе за то, что помог фирме получить госзаказ на поставку медицинских масок, применяемых для защиты от коронавируса.

В Бундестаге депутаты быстро отреагировали, одобрив на пленарном заседании 25 февраля единогласно и без всякого обсуждения лишение Нюсляйна депутатской неприкосновенности, дав добро прокуратуре на обыски и изъятие документов в его офисах, включая кабинет в парламенте Германии. Примечательно, что поводом для расследования в отношении депутата стали даже не сами комиссионные в размере 660 тысяч евро, а неуплата налогов с этой суммы.

Немецкие СМИ отмечают, что комиссионные поступили от правительства Баварии и от федерального правительства в Берлине. Всего же, по данным «Abgeordnetenwatch», депутат Нюсляйн занимает руководящие посты или имеет свою долю в капитале 11 компаний, однако публично отчитывается о доходах всего лишь трех из этих фирм. По словам пресс-секретаря «Abgeordnetenwatch» Леи Бриан, подобное объясняется особенностями немецкого законодательства, куда более мягкого по отношению к политикам и их дополнительным доходам, чем законодательство других стран Европы.

«Международные организации по борьбе с коррупцией по этой причине критикуют немецкие законы в сфере контроля над доходами политиков. Но для их изменения нужно парламентское большинство, а депутаты не очень склонны к подобным решениям. Лишение депутата неприкосновенности по подозрению в коррупции — событие для Германии крайне редкое. А случай с Нюсляйном стал достоянием общественности не из-за самих комиссионных, а из-за неуплаченного налога на них. Если бы он заплатил налог, мы бы, может, ничего и не узнали», — сообщила пресс-секретарь «Abgeordnetenwatch» Лея Бриан.

А в начале марта стало известно об аналогичной афере с участием другого депутата от ХДС/ХСС — Николаса Лёбеля. 5 марта он подтвердил, что принадлежащая ему фирма получила комиссию в размере около 250 тысяч евро за то, что выступила посредником между поставщиком масок из земли Баден-Вюртемберг и двумя частными компаниями в городах Хайдельберг и Маннгейм.

Тем не менее, самый громкий скандал в Германии произошел после того, как в конце марта достоянием общественности стало то, что Министерство здравоохранения Германии в 2020 году приобрело более полумиллиона защитных масок у компании, где на руководящей должности работает ЛГБТ-муж министра здравоохранения Германии Йенса Шпана. Федеральное министерство здравоохранения приобрело 570 000 масок FFP2 у компании Burda GmbH. Берлинский офис этой компании, собственно, и возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана — Даниэль Функе. Впрочем, несмотря на подозрения в коррупции, в Минздраве Германии уверяют, что закупки масок прошли «чисто».

Йенс ШпанФото: Getty images

Старая (новая) итальянская история

В Италии два государственных контракта на поставку защитной экипировки для госорганов отдали бизнесменам, которых раньше обвиняли в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Как сообщает проект журналистских расследований Италия (IRPI), одного из бизнесменов подозревали в создании фиктивного предприятия, чтобы получать государственные субсидии, второго — в мошенничестве в сфере электронной торговли: он получал деньги за оптовые заказы, но не доставлял товары.

Представитель итальянского ведомства по вопросам закупок «Consip», заявил, что контракты на закупку подписывают только после строгой проверки. Однако, через четыре дня после того, как обнародовали эти данные, «Consip» аннулировало одну из сделок. Два контракта вызвали вопросы вслед за тем, как «Consip» опубликовало на своем сайте уведомления об их заключении.

Как сообщил журналист проекта журналистских расследований в Италии (IRPI) Маттео Чивилини, проблема заключается в основном не в деятельности центральных органов.

«Открытость — не проблема для центрального органа. Однако власти некоторых регионов, включая Ломбардию, в данный момент ведут не очень прозрачную деятельность. Они не опубликовали названия компаний. Они просто сказали: “Мы провели отбор на такую-то сумму и заказали такие-то товары”, но этой информации недостаточно», — сообщил журналист IRPI Маттео Чивилини.

Румынское чрезвычайное положение

В 2020 году президент Румынии опубликовал указ о введении чрезвычайного положения, и это позволило некоторым правительственным органам покупать медицинские товары в обход обычных процедур. Изначально румынское агентство по закупкам «ANAP» потребовало, чтобы информацию о закупках представляли в течение 30 рабочих дней. Однако это привело к беспорядку.

«В проекте «чрезвычайного» постановления речь шла о продлении срока подачи данных о закупках. Но ситуация только усугубилась — многие решили, что можно вообще ничего не сообщать. Административный штраф, который надо уплатить, если не публикуется информация, очень маленький. Я сомневаюсь, что у «ANAP» есть возможность контролировать все органы власти. В результате «практически невозможно точно установить, кто из госзакупщиков опубликовал точные данные о товарах. Журналисты… требуют информации. Но им не раз отказывали в доступе к данным. Из больниц поступает информация о контрактах, которые существуют лишь на бумаге», — сообщила глава правозащитной организации «Funky Citizens» Елена Калистру.

В результате компания «BSG Business Select» получила и выполнила госзаказ объемом 860 тысяч евро на закупку медицинских масок и защитных костюмов. Контракт заключили на внеконкурсной основе. Примечательно, что «B.S.G.» изначально создавалась, чтобы предлагать нетрадиционные методы лечения — ароматерапию, кристаллотерапию. Но компания закупила защитную экипировку у турецкого поставщика за 614 400 евро и получила от сделки 40-процентную прибыль.

Фото: pixabay.com

По словам румынских медработников, маски оказались плохого качества. Более того, согласно корпоративным данным, 11 марта — в тот же день, когда ВОЗ объявила пандемию коронавируса — контрольный пакет акций компании купила бывшая сотрудница госорганов, у которой, как говорят, «близкие отношения и нерушимая дружба» с премьер-министром Румынии. Ранее ее арестовывали за то, что она заплатила членам жестокой банды, чтобы те выдавили с маршрута лицензированного оператора микроавтобусов-такси, а она заняла бы его место. Подобные истории вполне в духе постсоветских стран, но все же Румыния – член ЕС, и подобные истории вызывают вопросы, насколько европейская система борьбы с коррупцией оказалась эффективной для этой страны.

Украина не осталась в стороне

В феврале 2021 года НАБУ начало расследование против министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Дело касалось закупки вакцин от коронавируса в Китае через посредников по завышенным ценам. Однако вместо того, чтобы отстранить министра, началось противодействие со стороны правительства. Дошло до того, что 15 февраля 2021 года в Кабинете Министров состоялось внеочередное заседание, где был утвержден новый законопроект об изменении статуса НАБУ и процедуру избрания его главы.

Правда, позднее накал противостояния Банковой с директором антикоррупционного ведомства Сытником спал, и история забуксовала. В результате, о коррупционном ковидном скандале забыли, а дело рассосалось.

Схемы ковидного века

Ну и конечно, куда же без истории о фирменной украинской предприимчивости. Как известно, после начала локдауна в Киеве пользоваться общественным транспортом могут только работники критической инфраструктуры и предприятий, где выдали соответствующие пропуска. КГГА изготовила 437 тысяч спецпропусков. Однако буквально синхронно с решением киевских властей в сети появились объявления о продаже пропусков. В первый же день нововведения на торговле поддельными пропускам поймали предприимчивую 18-летнюю девушку. Она продавала «карточки» за 200 грн.

Правда, стоит признать, что подделка ковидных документов – это не чисто украинская «фишка». К примеру, чтобы вернуться домой с Мальорки, немецкие туристы должны предъявить свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус. Однако на острове нашелся «гуманный» немецкий врач, который решил воспользоваться ситуацией — и начал за €80 выдавать соотечественникам желанные справки об отсутствии коронавируса, не проводя тесты вовсе. Впрочем, в немецкой прессе фамилию лекаря раскрывать не стали.

Таким образом, период пандемии коронавируса открыл лазейки для недобросовестного заработка всем, кто, используя служебное положение, решил нажиться на чужом здоровье. И даже жизни…

Автор: Константин Соборный; АПОСТРОФ