Как работает в Украине подпольный рынок «липовых» COVID-сертификатов

Во всем мире вводят новые карантинные ограничения для невакцинированных людей. Справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест сейчас требуют фактически везде. Хотите полететь на отдых — сертификат и тест в таком случае обязательное условие. Чтобы перекусить в кафе, вам тоже нужно иметь одну из этих справок. Фактически такие документы стали обязательным условием для беспрепятственной жизни в современном мире. Нововведения принесли не только ограничения, но и новые мошеннические схемы.

Журналисты издания «Заборона» Полина Вернигор и Александр Гуменюк попытались купить поддельные документы и рассказывают, как работают такие схемы и почему все может закончиться в лучшем случае штрафом.

Журналисты обратились за поддельным ПЦР-сертификатом исключительно в рамках расследования. Они не использовали этот сертификат в своих целях и не платили за него деньги.

Новый карантин — новые мошеннические схемы

Осенью правительство Украины снова продлило карантин. Вскоре после этого объявили о новых социальных ограничениях, причем если в прошлые разы они касались всех украинцев, то теперь ограничивают преимущественно невакцинированных и тех, у кого нет свежего негативного ПЦР-теста. В Украине далеко не все захотели мириться с такой реальностью. Многие настроены категорически против вакцинации — в частности, из-за недоверия к медицине, распространения фейков, манипуляций в соцсетях и т.д. Все это привело к тому, что в Украине расцвел новый вид заработка — продажа поддельных сертификатов о вакцинации и негативных ПЦР-тестов.

Люди готовы платить деньги за то, чтобы им выдали сертификат о полной вакцинации без введения вакцины. В случае, если такой человек впоследствии все же решит вакцинироваться, сделать это просто у него не получится: скорее всего, он будет внесен в базу данных как вакцинированный. Единственный выход — идти в полицию и признаваться в совершении преступления.

Фото: Ратынский Вячеслав / УНИАН

В конце сентября правоохранители разоблачили подобную схему в Днепропетровской области. Медработница совместно со знакомым изготовляли международные COVID-сертификаты для заказчиков. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тысяч гривен. Свои услуги врач рекламировала в групповых чатах в мессенджерах. Она предлагала международный COVID-сертификат с занесением в базу данных электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) без вакцинации. За полторы тысячи гривен клиентам предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЭСЗ.

Как это работает

Не менее абсурдна ситуация и с поддельными отрицательными тестами на коронавирус. Подобным бизнесом занимаются как отдельные мелкие мошенники, так и целые туристические компании. В конце сентября Национальная полиция сообщила о том, что правоохранители разоблачили туристическую фирму в Запорожье. Она изготовляла справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 для поездок за границу. С начала года мошенники подделали более сотни справок. Одна справка стоила 500 гривен — то есть всего через незаконную деятельность фирма заработала более 50 тысяч гривен. Фальшивые справки печатали на бланках с поддельной печатью одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и подписью заведующего лабораторией.

«Заборона» решила проверить, как работает рынок поддельных сертификатов и тестов, и начала искать предложения. Самые популярные площадки среди подобных мошенников — социальные сети. Там легче всего сохранить анонимность и снизить риск того, что тебя поймает полиция.

Журналисты нашли в Инстаграме страницу с ником freetraveling2021.

В описании страницы указано, что ее владелец делает ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

После первого контакта их сразу попросили перейти в Телеграм и продолжить общение там.



Через 20 минут после того, как они предоставили вымышленные данные, им прислали сразу два теста с отрицательным результатом, как и было обещано.

Обе справки выданы реальными лабораториями, работающими в Киеве. Представившись туристическим агентством, журналисты позвонили в эти клиники с просьбой подтвердить подлинность полученных справок. В обеих лабораториях сказали, что эти справки ненастоящие, поэтому подобные подделки могут пройти только поверхностную проверку. Если у контролера будет возможность просканировать QR-код, фальшивость такой справки будет очень легко доказать.

После получения справок от мошенников журналисты не стали оплачивать их услуги. Это им очень не понравилось. Получив фальшивые документы, журналисты заблокировали аккаунты мошенников в Инстаграме и Телеграме. Однако им удалось найти аккаунт журналистов в Телеграме с другой страницы. Вечером того же дня, когда заказали поддельные справки, им начал писать угрозы мужчина, подписанный как Влад:

Интересно, что Влад не знал, из какого аэропорта журналисты якобы должны вылетать. Потому кому именно он мог передать информацию, непонятно.

Поддельный факт вакцинации

Еще один довольно популярный способ подделать сертификат о вакцинации от COVID-19 — сделать это через электронную систему HELSI. Схема такая: вы приходите на прием к врачу, он заносит данные о вакцинации, номер и партию вакцины в систему, а саму вакцину условно «выливает в раковину».

5 ноября в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Днепропетровской области врача впервые осудили за подделку COVID-сертификатов. Медработника приговорили к штрафу на сумму 34 тысячи гривен и лишили права работать по специальности на один год. Это прецедент, ведь разоблачить такую ​​схему непросто: все происходит в кабинете врача, и проконтролировать, действительно ли пациенту вкололи вакцину, никто не может.

Со своей стороны, директор медицинской электронной системы Helsi Евгений Донец в комментарии Забороне говорит, что ему не нравится термин «подделка COVID-сертификата» в этом контексте, ведь подделывают здесь сам факт вакцинации. Система не может отсканировать, есть ли у пациента в организме вакцина.

«Мы до такого еще не дошли. Но вот в странах, где мы изучали опыт использования медицинских систем, медицина начинается с доверия. То есть это специалисты — там работают те, кто должен спасать вам жизнь. Поэтому исходить из того, что нужно сразу воспринимать врача как того, кому нужно ограничить доступ к информации, неправильно», — говорит Евгений Донец.

В системе HELSI вакцинация пациента фактически подтверждается электронной цифровой подписью. Эта подпись, по словам Евгения Донца, подтверждает осознанное юридическое действие. То есть технически невозможно, чтобы человек, не работающий в медучреждении и не зарегистрированный в системе как врач, смог подделать факт вакцинации.

Такой врач несет за свои действия не только моральную, но и юридическую ответственность. Если кто-то узнает, что вакцинации на самом деле не было, будет нетрудно проверить, кто внес ложные данные в систему.

Но бывает и так, что врачи просто ошибаются при внесении данных. Это происходит, во-первых, из-за большой нагрузки на медработников, а во-вторых — из-за того, что не все из них разобрались, как работает система.

Однако, если врач намеренно подделал факт вакцинации, расследовать это довольно непросто. Евгений Донец говорит, что в HELSI периодически обращаются правоохранители, чтобы им объяснили, как технически устроен процесс. Выявить нарушение, имея только систему HELSI, не получится. Обычно расследование начинается с объявлений в соцсетях, где либо сами врачи, либо посредники предлагают нелегальные услуги. Далее правоохранители делают «контрольную закупку», как сделали мы, и уже по цепочке выходят на то, что врач вносит ложные данные в HELSI.

Ответственность

С начала 2021 года полиция открыла более 350 уголовных дел за подделку результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. И результаты медицинского теста, и справка о вакцинации — официальные документы, а значит, их подделка подпадает под 358 статью Уголовного Кодекса Украины. Что интересно, по этой статье можно осудить не только человека, подделавшего документ, но и того, кто им пользуется. То есть теоретически, если вас поймают с фальшивой справкой, вас тоже могут привлечь к ответственности.

Недавно Министерство здравоохранения инициировало законопроект об усилении ответственности за подделку и использование фальшивых сертификатов, справок о вакцинации и отрицательных тестов на коронавирус. Если его примут в Верховной Раде, за использование поддельных документов гражданам будет грозить штраф до 34 тысяч гривен, арест на полгода или ограничение свободы на два года.

Что касается производителей таких справок с целью продажи, то для них предусмотрен штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы на три года. Врачам, которые вносят ложные данные в медицинские системы, присудят штраф до 68 тысяч гривен или лишение свободы на два года, а также запретят практиковать медицину на срок до трех лет.

Автор: ПОЛИНА ВЕРНИГОР; ЗАБОРОНА