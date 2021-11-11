Как работает в Украине подпольный рынок «липовых» COVID-сертификатов

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Как работает в Украине подпольный рынок "липовых" COVID-сертификатов

Во всем мире вводят новые карантинные ограничения для невакцинированных людей. Справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест сейчас требуют фактически везде. Хотите полететь на отдых — сертификат и тест в таком случае обязательное условие. Чтобы перекусить в кафе, вам тоже нужно иметь одну из этих справок. Фактически такие документы стали обязательным условием для беспрепятственной жизни в современном мире. Нововведения принесли не только ограничения, но и новые мошеннические схемы.

Журналисты издания «Заборона» Полина Вернигор и Александр Гуменюк попытались купить поддельные документы и рассказывают, как работают такие схемы и почему все может закончиться в лучшем случае штрафом.

Журналисты обратились за поддельным ПЦР-сертификатом исключительно в рамках расследования. Они не использовали этот сертификат в своих целях и не платили за него деньги.

Новый карантин — новые мошеннические схемы

Осенью правительство Украины снова продлило карантин. Вскоре после этого объявили о новых социальных ограничениях, причем если в прошлые разы они касались всех украинцев, то теперь ограничивают преимущественно невакцинированных и тех, у кого нет свежего негативного ПЦР-теста. В Украине далеко не все захотели мириться с такой реальностью. Многие настроены категорически против вакцинации — в частности, из-за недоверия к медицине, распространения фейков, манипуляций в соцсетях и т.д. Все это привело к тому, что в Украине расцвел новый вид заработка — продажа поддельных сертификатов о вакцинации и негативных ПЦР-тестов.

Люди готовы платить деньги за то, чтобы им выдали сертификат о полной вакцинации без введения вакцины. В случае, если такой человек впоследствии все же решит вакцинироваться, сделать это просто у него не получится: скорее всего, он будет внесен в базу данных как вакцинированный. Единственный выход — идти в полицию и признаваться в совершении преступления.

covid vaccination invest 09 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

Фото: Ратынский Вячеслав / УНИАН

В конце сентября правоохранители разоблачили подобную схему в Днепропетровской области. Медработница совместно со знакомым изготовляли международные COVID-сертификаты для заказчиков. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тысяч гривен. Свои услуги врач рекламировала в групповых чатах в мессенджерах. Она предлагала международный COVID-сертификат с занесением в базу данных электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) без вакцинации. За полторы тысячи гривен клиентам предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЭСЗ.

Как это работает

Не менее абсурдна ситуация и с поддельными отрицательными тестами на коронавирус. Подобным бизнесом занимаются как отдельные мелкие мошенники, так и целые туристические компании. В конце сентября Национальная полиция сообщила о том, что правоохранители разоблачили туристическую фирму в Запорожье. Она изготовляла справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 для поездок за границу. С начала года мошенники подделали более сотни справок. Одна справка стоила 500 гривен — то есть всего через незаконную деятельность фирма заработала более 50 тысяч гривен. Фальшивые справки печатали на бланках с поддельной печатью одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и подписью заведующего лабораторией.

«Заборона» решила проверить, как работает рынок поддельных сертификатов и тестов, и начала искать предложения. Самые популярные площадки среди подобных мошенников — социальные сети. Там легче всего сохранить анонимность и снизить риск того, что тебя поймает полиция.

Журналисты нашли в Инстаграме страницу с ником freetraveling2021.

covid vaccination invest 05 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

В описании страницы указано, что ее владелец делает ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

covid vaccination invest 06 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

После первого контакта их сразу попросили перейти в Телеграм и продолжить общение там.

covid vaccination invest 01 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

covid vaccination invest 02 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона
Через 20 минут после того, как они  предоставили вымышленные данные, им прислали сразу два теста с отрицательным результатом, как и было обещано.covid vaccination invest 04 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

covid vaccination invest 07 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

Обе справки выданы реальными лабораториями, работающими в Киеве. Представившись туристическим агентством, журналисты позвонили в эти клиники с просьбой подтвердить подлинность полученных справок. В обеих лабораториях сказали, что эти справки ненастоящие, поэтому подобные подделки могут пройти только поверхностную проверку. Если у контролера будет возможность просканировать QR-код, фальшивость такой справки будет очень легко доказать.

После получения справок от мошенников журналисты не стали оплачивать их услуги. Это им очень не понравилось. Получив фальшивые документы, журналисты заблокировали аккаунты мошенников в Инстаграме и Телеграме. Однако им удалось найти   аккаунт журналистов в Телеграме с другой страницы. Вечером того же дня, когда   заказали поддельные справки, им начал писать угрозы мужчина, подписанный как Влад:

covid vaccination invest 03 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

Интересно, что Влад не знал, из какого аэропорта журналисты  якобы должны вылетать. Потому кому именно он мог передать информацию, непонятно.

Поддельный факт вакцинации

Еще один довольно популярный способ подделать сертификат о вакцинации от COVID-19 — сделать это через электронную систему HELSI. Схема такая: вы приходите на прием к врачу, он заносит данные о вакцинации, номер и партию вакцины в систему, а саму вакцину условно «выливает в раковину».

5 ноября в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Днепропетровской области врача впервые осудили за подделку COVID-сертификатов. Медработника приговорили к штрафу на сумму 34 тысячи гривен и лишили права работать по специальности на один год. Это прецедент, ведь разоблачить такую ​​схему непросто: все происходит в кабинете врача, и проконтролировать, действительно ли пациенту вкололи вакцину, никто не может.

Со своей стороны, директор медицинской электронной системы Helsi Евгений Донец в комментарии Забороне говорит, что ему не нравится термин «подделка COVID-сертификата» в этом контексте, ведь подделывают здесь сам факт вакцинации. Система не может отсканировать, есть ли у пациента в организме вакцина.

«Мы до такого еще не дошли. Но вот в странах, где мы изучали опыт использования медицинских систем, медицина начинается с доверия. То есть это специалисты — там работают те, кто должен спасать вам жизнь. Поэтому исходить из того, что нужно сразу воспринимать врача как того, кому нужно ограничить доступ к информации, неправильно», — говорит Евгений Донец.

covid vaccination invest 08 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

В системе HELSI вакцинация пациента фактически подтверждается электронной цифровой подписью. Эта подпись, по словам Евгения Донца, подтверждает осознанное юридическое действие. То есть технически невозможно, чтобы человек, не работающий в медучреждении и не зарегистрированный в системе как врач, смог подделать факт вакцинации.

Такой врач несет за свои действия не только моральную, но и юридическую ответственность. Если кто-то узнает, что вакцинации на самом деле не было, будет нетрудно проверить, кто внес ложные данные в систему.

Но бывает и так, что врачи просто ошибаются при внесении данных. Это происходит, во-первых, из-за большой нагрузки на медработников, а во-вторых — из-за того, что не все из них разобрались, как работает система.

Однако, если врач намеренно подделал факт вакцинации, расследовать это довольно непросто. Евгений Донец говорит, что в HELSI периодически обращаются правоохранители, чтобы им объяснили, как технически устроен процесс. Выявить нарушение, имея только систему HELSI, не получится. Обычно расследование начинается с объявлений в соцсетях, где либо сами врачи, либо посредники предлагают нелегальные услуги. Далее правоохранители делают «контрольную закупку», как сделали мы, и уже по цепочке выходят на то, что врач вносит ложные данные в HELSI.

covid vaccination invest 10 - <b>Новый карантин — новые мошеннические схемы.</b> Как работает рынок фальшивых COVID-сертификатов в Украине — расследование Забороны - Заборона

Ответственность

С начала 2021 года полиция открыла более 350 уголовных дел за подделку результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. И результаты медицинского теста, и справка о вакцинации — официальные документы, а значит, их подделка подпадает под 358 статью Уголовного Кодекса Украины. Что интересно, по этой статье можно осудить не только человека, подделавшего документ, но и того, кто им пользуется. То есть теоретически, если вас поймают с фальшивой справкой, вас тоже могут привлечь к ответственности.

Недавно Министерство здравоохранения инициировало законопроект об усилении ответственности за подделку и использование фальшивых сертификатов, справок о вакцинации и отрицательных тестов на коронавирус. Если его примут в Верховной Раде, за использование поддельных документов гражданам будет грозить штраф до 34 тысяч гривен, арест на полгода или ограничение свободы на два года.

Что касается производителей таких справок с целью продажи, то для них предусмотрен штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы на три года. Врачам, которые вносят ложные данные в медицинские системы, присудят штраф до 68 тысяч гривен или лишение свободы на два года, а также запретят практиковать медицину на срок до трех лет.

Автор: ПОЛИНА ВЕРНИГОР; ЗАБОРОНА

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